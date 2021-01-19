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Новини Агресія Росії проти України
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Ворог за добу один раз порушив режим "тиші" на Донбасі, застосувавши 82-мм міномети біля Богданівки. Втрат немає, - штаб ОС

Ворог за добу один раз порушив режим

Минулої доби, 18 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, за даними штабу, неподалік населеного пункту Богданівка, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь з міномета 82-мм калібру.

"Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає", - йдеться в повідомленні.

Водночас у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша.

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 19 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За вихідні на Донбасі було понад 90 порушень перемир'я, - місія ОБСЄ

Ворог за добу один раз порушив режим тиші на Донбасі, застосувавши 82-мм міномети біля Богданівки. Втрат немає, - штаб ОС 01

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обстріл (28171) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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И какой идиот и диб-л продолжает это называть перемирием и режимом тишины?
Этим конечно и порох страдал, но продолжать нести этот маразм - пипец просто.
И презик и правительство хотят чтобы к ним относились серьёзно после того, как каждый день.. Из месяца в месяц несут полную чушь.
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19.01.2021 08:22 Відповісти
И какой идиот и диб-л продолжает это называть перемирием и режимом тишины? Це наш, на жаль поки, преЗедент Зеленський. І попередній був не набагато кращим. Пригадайте хоча б торгівлю вугіллям через лінію фронта, Мальдіви та Свинарчуків.
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19.01.2021 11:14 Відповісти
 
 