Ворог за добу один раз порушив режим "тиші" на Донбасі, застосувавши 82-мм міномети біля Богданівки. Втрат немає, - штаб ОС

Минулої доби, 18 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Так, за даними штабу, неподалік населеного пункту Богданівка, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь з міномета 82-мм калібру.

"Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає", - йдеться в повідомленні.

Водночас у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша.

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 19 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За вихідні на Донбасі було понад 90 порушень перемир'я, - місія ОБСЄ





