Ворог за добу один раз порушив режим "тиші" на Донбасі, застосувавши 82-мм міномети біля Богданівки. Втрат немає, - штаб ОС
Минулої доби, 18 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
Так, за даними штабу, неподалік населеного пункту Богданівка, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь з міномета 82-мм калібру.
"Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає", - йдеться в повідомленні.
Водночас у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша.
Також повідомляється, що від початку поточної доби, 19 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Этим конечно и порох страдал, но продолжать нести этот маразм - пипец просто.
И презик и правительство хотят чтобы к ним относились серьёзно после того, как каждый день.. Из месяца в месяц несут полную чушь.