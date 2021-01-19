За добу через COVID-19 в Україні померли 177 осіб, виявлено 3939 нових випадків, одужали - 15 052
3939 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні за минулу добу.
Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці глава МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"3939 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 19 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 131 дитина та 238 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 801 особа;
летальних випадків – 177;
одужало – 15 052 особи;
здійснено тестувань за добу – 33 400 (зокрема методом ПЛР – 18 734, методом ІФА – 14 666).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 167 655 осіб;
одужало – 886 248 осіб;
летальних випадків – 21 046;
проведено ПЛР-тестувань – 5 983 122.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (637), Одеській (453), Запорізькій (449), Харківській (237) та Черкаській (208) областях", - розповів Степанов.
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Из за паралича медицины вызванного борьбой с короновирусом стало больше людей умирать от других болезней на 20-25%
У нас население вымирает гораздо быстрее и разрекламированый гипп здесь на десятом месте.
У нас население вымирает гораздо быстрее и разрекламированый гипп здесь на десятом месте.
Брехуни зелені...
http://ibigdan.com/2021/01/19/ne-strashnee-sezonnogo-grippa-s/ Ну вот и вышла статистика по смертности за ноябрь. Всего в ноябре умерло 63438 человек. Это на 14863 смерти больше по сравнению с 5-летней средней за ноябрь в прошлые года. В ноябре каждый день было 495 добавочные смерти по сравнению с прошлыми годами. Каждый день 495 смерти !!!
Мабуть то заколот сіонських старців... або потравились ковбасою нафік...