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Новини Коронавірус і карантин
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За добу через COVID-19 в Україні померли 177 осіб, виявлено 3939 нових випадків, одужали - 15 052

За добу через COVID-19 в Україні померли 177 осіб, виявлено 3939 нових випадків, одужали - 15 052

3939 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні за минулу добу.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці глава МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"3939 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 19 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 131 дитина та 238 медпрацівників.

Також за минулу добуЗа добу через COVID-19 в Україні померли 177 осіб, виявлено 3939 нових випадків, одужали - 15 052 01

За добу через COVID-19 в Україні померли 177 осіб, виявлено 3939 нових випадків, одужали - 15 052 02госпіталізовано – 801 особа;

За добу через COVID-19 в Україні померли 177 осіб, виявлено 3939 нових випадків, одужали - 15 052 02летальних випадків – 177;

За добу через COVID-19 в Україні померли 177 осіб, виявлено 3939 нових випадків, одужали - 15 052 02одужало – 15 052 особи;

За добу через COVID-19 в Україні померли 177 осіб, виявлено 3939 нових випадків, одужали - 15 052 02здійснено тестувань за добу – 33 400 (зокрема методом ПЛР – 18 734, методом ІФА – 14 666).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемія COVID-19 забрала життя понад 2 млн осіб, кількість хворих перевищила 95 млн. ІНФОГРАФІКА

За весь час пандемії в УкраїніЗа добу через COVID-19 в Україні померли 177 осіб, виявлено 3939 нових випадків, одужали - 15 052 01

За добу через COVID-19 в Україні померли 177 осіб, виявлено 3939 нових випадків, одужали - 15 052 07захворіло – 1 167 655 осіб;

За добу через COVID-19 в Україні померли 177 осіб, виявлено 3939 нових випадків, одужали - 15 052 07одужало – 886 248 осіб;

За добу через COVID-19 в Україні померли 177 осіб, виявлено 3939 нових випадків, одужали - 15 052 07летальних випадків – 21 046;

За добу через COVID-19 в Україні померли 177 осіб, виявлено 3939 нових випадків, одужали - 15 052 07проведено ПЛР-тестувань – 5 983 122.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (637), Одеській (453), Запорізькій (449), Харківській (237) та Черкаській (208) областях", - розповів Степанов.

За добу через COVID-19 в Україні померли 177 осіб, виявлено 3939 нових випадків, одужали - 15 052 11
За добу через COVID-19 в Україні померли 177 осіб, виявлено 3939 нових випадків, одужали - 15 052 12
За добу через COVID-19 в Україні померли 177 осіб, виявлено 3939 нових випадків, одужали - 15 052 13

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+4
от этой "статистики" сначала матюкался, потом смеялся, а теперь просто пофиг. Брехня - она и в Африке брехня.
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19.01.2021 08:50
+3
Пусть весь мир учится как нужно побеждать вирус. выздоровевших в 5 раз больше заболевших. НАстоящие мастера спорта по борьбе с короной
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19.01.2021 08:16
+3
Умирают как при 15000 новых случаев в день... Чего-то Стебанов не договаривает
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19.01.2021 08:46
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Пусть весь мир учится как нужно побеждать вирус. выздоровевших в 5 раз больше заболевших. НАстоящие мастера спорта по борьбе с короной
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19.01.2021 08:16 Відповісти
Зебіли, носіть маски. Вакцини все одно не дочекаєтесь.
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19.01.2021 08:19 Відповісти
Чтобы прекратили болеть, нужно перестать тестировать!
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19.01.2021 08:20 Відповісти
Геніальна думка як і в оманського бариги про пірістать стрілять.
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19.01.2021 08:23 Відповісти
а какой толк от того тестирования если легкая форма болезни, узнать что короновирус ?
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19.01.2021 08:34 Відповісти
из ычерашней новости о возросшей смертности за ноябрь, получается что умерло на 16 тыс.больше чем в прошлом году при том по статистике от глашатого медицины от короновируса в ноябре умерло 5242 ,
Из за паралича медицины вызванного борьбой с короновирусом стало больше людей умирать от других болезней на 20-25%
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19.01.2021 08:43 Відповісти
Умирают как при 15000 новых случаев в день... Чего-то Стебанов не договаривает
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19.01.2021 08:46 Відповісти
от этой "статистики" сначала матюкался, потом смеялся, а теперь просто пофиг. Брехня - она и в Африке брехня.
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19.01.2021 08:50 Відповісти
перед днюхою зеленої бубачкі нє далжно бути нових випадків коронавірусу і абстрєлів мірних апалчєнцав націкамі ВСУ...крапка!
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19.01.2021 08:55 Відповісти
177*365=64 428 за год. 64 428* 70 лет=4 509 960 чел, за 70 лет
У нас население вымирает гораздо быстрее и разрекламированый гипп здесь на десятом месте.
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19.01.2021 10:30 Відповісти
177*365=64 428 за год. 64 428* 70 лет=4 509 960 чел, за 70 лет
У нас население вымирает гораздо быстрее и разрекламированый гипп здесь на десятом месте.
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19.01.2021 10:31 Відповісти
33 тисячі тестів і 3900 заражених , в Італії 159 тисяч тестів і 8600 заражених. Народ в Україні просто сидить по хатах і ніхто нічого там не фіксує.
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19.01.2021 10:36 Відповісти
А смертність на 30 відсотків вище, за попередні роки...
Брехуни зелені...
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19.01.2021 11:17 Відповісти
12 знакомых пенсионеров переболели и ни один не умер. Больше ажиотажа, чем гриппа...
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19.01.2021 12:29 Відповісти
Не страшнее сезонного гриппа (с)

http://ibigdan.com/2021/01/19/ne-strashnee-sezonnogo-grippa-s/ Ну вот и вышла статистика по смертности за ноябрь. Всего в ноябре умерло 63438 человек. Это на 14863 смерти больше по сравнению с 5-летней средней за ноябрь в прошлые года. В ноябре каждый день было 495 добавочные смерти по сравнению с прошлыми годами. Каждый день 495 смерти !!!

За добу через COVID-19 в Україні померли 177 осіб, виявлено 3939 нових випадків, одужали - 15 052 - Цензор.НЕТ 4897
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19.01.2021 12:30 Відповісти
Главный вопрос -от чего эти смерти?
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19.01.2021 15:38 Відповісти
От справді, питання: з року в рік майже однаково, а як по Світу Ковід почав гуляти, в нас смертність вирісла?
Мабуть то заколот сіонських старців... або потравились ковбасою нафік...
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19.01.2021 16:40 Відповісти
 
 