За добу через COVID-19 в Україні померли 177 осіб, виявлено 3939 нових випадків, одужали - 15 052

3939 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні за минулу добу.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці глава МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"3939 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 19 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 131 дитина та 238 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 801 особа;

летальних випадків – 177;

одужало – 15 052 особи;

здійснено тестувань за добу – 33 400 (зокрема методом ПЛР – 18 734, методом ІФА – 14 666).

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 167 655 осіб;

одужало – 886 248 осіб;

летальних випадків – 21 046;

проведено ПЛР-тестувань – 5 983 122.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (637), Одеській (453), Запорізькій (449), Харківській (237) та Черкаській (208) областях", - розповів Степанов.









