УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10502 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
619 2

За добу у світі виявили 474,1 тис. нових випадків COVID-19, померли понад 9 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 96 млн

За добу у світі виявили 474,1 тис. нових випадків COVID-19, померли понад 9 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 96 млн

Станом на ранок 19 січня у світі зареєстрували 474 157 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 9170 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 96 010 101 випадок інфікування, з них 474 157 лише за минулу добу.

Від ускладнень, спричинених вірусом, померли вже 2 049 366 осіб, з них 9170 за минулу добу.

За добу у світі виявили 474,1 тис. нових випадків COVID-19, померли понад 9 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 96 млн 01

Побороли хворобу і вилікувалися 68,6 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу через COVID-19 в Україні померли 177 осіб, виявлено 3939 нових випадків, одужали - 15 052

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Велика Британія.

За добу у світі виявили 474,1 тис. нових випадків COVID-19, померли понад 9 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 96 млн 02

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 29-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 11.

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://www.youtube.com/watch?v=RL06zZX5v_U - - - - - ЭТО 3еленая БАРЫГА на КрОВИд !! ..

.
Это ПОЛНАЯ *ОПа ..
показати весь коментар
19.01.2021 08:55 Відповісти
Колгосп "Заповіт пана Гейтса" цілодобово працює. Доктор Барік збирає великі врожаї на плантаціях чашок Петрі.
показати весь коментар
19.01.2021 08:55 Відповісти
 
 