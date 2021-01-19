За добу у світі виявили 474,1 тис. нових випадків COVID-19, померли понад 9 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 96 млн

Станом на ранок 19 січня у світі зареєстрували 474 157 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 9170 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 96 010 101 випадок інфікування, з них 474 157 лише за минулу добу.

Від ускладнень, спричинених вірусом, померли вже 2 049 366 осіб, з них 9170 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 68,6 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Велика Британія.

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 29-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 11.