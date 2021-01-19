В Україні вакантними є 1900 посад суддів, - заступник голови Вищої ради правосуддя Маловацький

У кожному суді України в середньому бракує від двох до трьох суддів, а загалом по всій країні вакантними залишаються 1900 суддівських посад.

Про це повідомив заступник голови Вищої ради правосуддя Олексій Маловацький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вищою радою правосуддя ухвалено рішення про внесення Президентові України подання про призначення на посади суддів 2682 кандидатів. Станом на 12 січня 2020 року визначена кількість суддів становить 7295. Таким чином, якщо говорити про відновлення довіри до судової влади, з 2015 року майже половину суддів було змінено. Однак зараз цей процес фактично зупинений, адже не діє ВККСУ. Фактична кількість суддів – 5395, з яких 394 судді не мають повноважень. Загальна кількість судів в Україні – 761, при цьому 1900 посад суддів є вакантними. Тобто в кожному суді не вистачає майже 3 суддів. Саме ці показники демонструють реальний стан судової влади України", – розповів Маловацький.

За його словами, "якщо у 2021 році не запрацює ВККСУ, а судді, які мають право на відставку, залишать посади, то на кінець року кількість повноважних суддів зменшиться ще на 1752, а загальний дефіцит буде становити понад 60%".

"Тому в разі збереження й надалі такої невтішної динаміки стосовно кадрового забезпечення судів існує ризик, що через пів року функціонування судової гілки влади як такої взагалі припиниться", – наголосив заступник голови ВРП.

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Також він поінформував, що тимчасові механізми, зокрема відрядження суддів на роботу до інших судів, повною мірою не можуть виправити кризову ситуацію, зумовлену кадровим голодом.

"У такому випадку доведеться констатувати, що держава повною мірою не виконує функцію забезпечення права громадян на доступ до правосуддя. У зв’язку із цим будуть не лише обмежені права громадян, а й правоохоронна система працюватиме неефективно – про боротьбу зі злочинністю, корупцією говорити буде неможливо, адже майже всі слідчі дії мають бути санкціоновані слідчими суддями, які будуть завалені тисячами справ", – зазначив Маловацький.