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Новини Судова реформа
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В Україні вакантними є 1900 посад суддів, - заступник голови Вищої ради правосуддя Маловацький

В Україні вакантними є 1900 посад суддів, - заступник голови Вищої ради правосуддя Маловацький

У кожному суді України в середньому бракує від двох до трьох суддів, а загалом по всій країні вакантними залишаються 1900 суддівських посад.

Про це повідомив заступник голови Вищої ради правосуддя Олексій Маловацький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вищою радою правосуддя ухвалено рішення про внесення Президентові України подання про призначення на посади суддів 2682 кандидатів. Станом на 12 січня 2020 року визначена кількість суддів становить 7295. Таким чином, якщо говорити про відновлення довіри до судової влади, з 2015 року майже половину суддів було змінено. Однак зараз цей процес фактично зупинений, адже не діє ВККСУ. Фактична кількість суддів – 5395, з яких 394 судді не мають повноважень. Загальна кількість судів в Україні – 761, при цьому 1900 посад суддів є вакантними. Тобто в кожному суді не вистачає майже 3 суддів. Саме ці показники демонструють реальний стан судової влади України", – розповів Маловацький.

За його словами, "якщо у 2021 році не запрацює ВККСУ, а судді, які мають право на відставку, залишать посади, то на кінець року кількість повноважних суддів зменшиться ще на 1752, а загальний дефіцит буде становити понад 60%".

"Тому в разі збереження й надалі такої невтішної динаміки стосовно кадрового забезпечення судів існує ризик, що через пів року функціонування судової гілки влади як такої взагалі припиниться", – наголосив заступник голови ВРП.

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Також він поінформував, що тимчасові механізми, зокрема відрядження суддів на роботу до інших судів, повною мірою не можуть виправити кризову ситуацію, зумовлену кадровим голодом.

"У такому випадку доведеться констатувати, що держава повною мірою не виконує функцію забезпечення права громадян на доступ до правосуддя. У зв’язку із цим будуть не лише обмежені права громадян, а й правоохоронна система працюватиме неефективно – про боротьбу зі злочинністю, корупцією говорити буде неможливо, адже майже всі слідчі дії мають бути санкціоновані слідчими суддями, які будуть завалені тисячами справ", – зазначив Маловацький.

Автор: 

судова реформа (1459) суддя (1579) Вища рада правосуддя (582) Маловацький Олексій (13)


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Топ коментарі
+10
Нада идти в судьи, правда образования не имею, но хуже не будет
В Україні вакантними є 1900 посад суддів, - заступник голови Вищої ради правосуддя Маловацький - Цензор.НЕТ 1895
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19.01.2021 08:59
+8
все эти должности сократить... а потом вообще весь продажный судейский корпус Украины разогнать без права трудоустройства... 2-3 года без взяточников и брехунов Украина переживет спокойно...
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19.01.2021 08:59
+8
Прайс у Ермака.
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19.01.2021 09:02
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Что то чувствуют.
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19.01.2021 08:58 Відповісти
все эти должности сократить... а потом вообще весь продажный судейский корпус Украины разогнать без права трудоустройства... 2-3 года без взяточников и брехунов Украина переживет спокойно...
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19.01.2021 08:59 Відповісти
Нада идти в судьи, правда образования не имею, но хуже не будет
В Україні вакантними є 1900 посад суддів, - заступник голови Вищої ради правосуддя Маловацький - Цензор.НЕТ 1895
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19.01.2021 08:59 Відповісти
Социальный лифт для избирателей ЗЕ - из базарных хабалок и таксистов в судьи.
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19.01.2021 09:01 Відповісти
почем кресло судьи?7 сколько сколько шото дюже дорого будет 2 ляма в баксах за вонючую посаду судьи..да тому и вакантно усе.. вы думаете просто так 1900 человек из 13 тысяч свободны нет ДОРОГО КАЖДОЕ МЕ СТО судья практически каждый идет у судьи по нескольким комбинациям группы нардепов скидывается и покупает ему место также тандем нардепы НАБУ СБУ ГБР МВД Прокуроры.. + банки олигархи воры в законе ОПГ полукриминальные структуры политические рычаги депутаты городов областей... в тандему с компаниями в том числе с зарубежной регистрацией просто так с улицы пришел сдал документы никто и никого не принимает- эта эпоха закончилась в начале 2000 годах... я трижды... пытался на судью..в начале 90 годов не решился был последний набор в райсуды по квоте облсовета на 10 лет сразу..не прошел.... в Крыму там вообще /Янукович в 2000 годах дог Оранжевой революции и Кучма рулили.. и в Донецкой области... Амросиевка Председатель согласен был все окей а вот ОГА Донецка под руководством Овоща сказал нет нам таких вумных с Адессы не надо и протолкнули выгнанного за взятки и криминал мента из налоговой. ....свои люди... короче...
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19.01.2021 09:21 Відповісти
І в той самий час "прохідна" сума щоб влаштуватись працювати суддею 100 000$ мінімум - знайома жінка митника скаржилась що навіть для неї це дорогувато!
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19.01.2021 09:00 Відповісти
За рік окупиться. Я, як дізнався про відкати на залізниці, зрозумів чого вона збиткова. Середні начальники мають 20000 баксів за півроку.
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19.01.2021 09:03 Відповісти
А скільки коштує посада?
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19.01.2021 09:01 Відповісти
Прайс у Ермака.
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19.01.2021 09:02 Відповісти
у брата Ермака
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19.01.2021 09:04 Відповісти
Так его ж лично Порошенко на фронте убил давно уже. Ермак лично фоточки убийства показывал Помпео.
И он же по идее тоже был Ермак.
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19.01.2021 09:07 Відповісти
Нету денег чтоб заплатить за должность....Собирают.А без денег судьей не станешь....
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19.01.2021 09:03 Відповісти
В україні взагалі нема ні судів ні суддів а є портновсько -підрахуйське судилище -чаво ізволітє.
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19.01.2021 09:04 Відповісти
твоїм, зебіл, галасуванням
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19.01.2021 09:13 Відповісти
Ну да, ну да.... Вот раньше, еще каких-то пару лет назад у нас были чеснейшие судьи. А сейчас....
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19.01.2021 10:38 Відповісти
реформи суду зупинені бубочкою. Бо невигідні бені
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19.01.2021 13:36 Відповісти
Суддівська мафія штучно створює дефіцит суддів, бо не хоче допускати в своє середовище "нові обличчя". Невже хтось може повірити, що на існуючу з/платню суддів (одну тільки пенсію суддям нещодавно підняли на 22000грн.) не було б бажаючих працювати на такому прибутковому місці?
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19.01.2021 09:12 Відповісти
Працювати у Києві та обласних центрах бажаючі є та нема вакансій, а от в районах областей є вакансії та нема бажаючих...
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19.01.2021 11:03 Відповісти
Знайдуться судді, тільки свисни на таку зарплату, а от що робити з вихователями, які отримують мінімалку, але їх потрібно набагато більше. Потім невиховані діти підуть у злочинний світ. Круговорот речей повинен бути, але за це забули ненажерливі олігархи, а потім Астанавитесь!
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19.01.2021 09:12 Відповісти
Мабуть занадто просять за призначення суддею. Схоже, не у всіх бажаючих є стільки грошей, щоб купити собі пожиттєву посаду судді, а з нею і змогу маніпулювати законами на користь тих, хто більше заплатить...
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19.01.2021 09:13 Відповісти
Де ж стільки корумпованих морд набрати, ось і дефіцит. Не кожен же хоче вилизувати дупи владарям і мафії, тут талант потрібен.
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19.01.2021 09:16 Відповісти
Шкода, що на цій гілці, ніби й адекватні - а все одно анархісти, пропонують знищення інституцій держави.
Відсутність нормального судочинства (в т.ч. і через некомплект штату суддів) - одна із перешкод руху України до ЄС і в НАТО. Інша справа, що штат потрібно "шерстити", але для цього потрібно, щоб він був заповненим!
До речі, давно вже ВВКС не збиралась... І ГРД - закинули доглядати за цією сферою...
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19.01.2021 09:20 Відповісти
Украинцы столько судей не прокормят
Один только Тупицкий стоит ОТ 430 ТЫСЯЧ В МЕСЯЦ украинскому налогоплательщику
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19.01.2021 09:28 Відповісти
вакантны 1900 должностей судей..

Так а в чем проблемы? Юристов каждый год выпускается из институтов кучи. Назначайте. Все равно эти будут лучше чем старые взяточники. А судьей может работать каждый дурак, тут ума не нужно. Кодекс открыл, громко зачитал срок, вот и все.
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19.01.2021 09:33 Відповісти
Это бизнес. А у дураков столько денег нет.
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19.01.2021 10:14 Відповісти
Проблема в тому, що ніхто з тих хто може пройти конкурс не схоче їхати в якийсь зажопінський райцентр, а у Київі вакантних посад нема.
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19.01.2021 11:00 Відповісти
"Восстановление доверия к судебной системе путем замены судей" - это ярко. Это как перенося воду в решете предложить поменять все сита.
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19.01.2021 10:02 Відповісти
По-вашему замена всех ****** в публичном доме вообще никаких проблем не решает?
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19.01.2021 11:06 Відповісти
Сам факт не меняет ничего. Публичный дом останется публичным домом. А ***** останутся *******.
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19.01.2021 11:19 Відповісти
*** заграничные судьи должны в очереди убиваться.... у них таких зарплат нету...
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19.01.2021 11:16 Відповісти
1900 посад судів по 50-100 тисяч бакінських за посаду - це 90 -190 млн доллярів налічкою!!! Хтось розуміє яка це сумма яку посіпаки Єрмака-Зеленського планують заробити на працевлаштуванні "нових" обличь суддів? І ви розумієте, що ці судді будуть робити? Вони будуть відбивати вложені кошти! Ось вам і обличчя нової влади! Кінець бідності!
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19.01.2021 12:19 Відповісти
Эти твари (судьи) нужны только на помойке. В Украине шо ********** янелох, шо судьи, шо прокуратура с аваковской МэВэДэээ - инородные тела. Эти структуры таки доказали свою бесполезность и вредность для развития. Мафия - хапуги, бандиты и взяточники - одним словом, воры при законе.
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19.01.2021 13:03 Відповісти
просто у людей денег нет, чтоб столько заплатить за вакантное место
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19.01.2021 13:37 Відповісти
Так на посади суддів на "конкурсі" відбирають за необхідними ознаками: щоб хабарник, щоб виконував будь-які замовлення; щоб біографію мав таку, що в разі непослуху - тюрма; щоб сєпарюга; щоб у праві розбирався як свиня в балеті.
От і некомплект.
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20.01.2021 10:33 Відповісти
Если бы не брали такие большие суммы за назначение на должность судьи, то выкансий бы не было.
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20.01.2021 17:44 Відповісти
 
 