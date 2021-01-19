За сприятливої епідситуації учні випускних класів повернуться до змішаної форми навчання, - Шкарлет
Українські учні випускних класів після завершення жорсткого карантину повернуться до змішаної форми навчання.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Telegram написав міністр освіти Сергій Шкарлет.
За його словами, повернення учнів випускних 9-х та 11-х класів до повноформатного навчання є вкрай необхідним і важливим.
"Спілкуючись з учителями, я повсякчас чую про їхні перестороги з приводу відсутності очного спілкування з учнями. Не менше хвилюються батьки та самі школярі, яким протягом поточного навчального року довелося готуватися до ЗНО та ДПА переважно в дистанційній формі", - написав він.
Міністр підкреслив, що після завершення посилених карантинних заходів, за сприятливої санітарно-епідемічної ситуації, учні випускних класів повернуться до змішаної форми навчання. В областях, де показники захворюваності на СOVID-19 будуть контрольованими, порушуватиму питання про повернення школярів 9-х та 11-х класів за парти.
"Маємо бажання та наміри також відновити повноформатне або змішане навчання для школярів інших класів. Тривають відповідні консультації з Міністром охорони здоров’я Максимом Степановим та Головним державним санітарним лікарем Віктором Ляшком.
Закликаю освітян, учнів та їхніх батьків до безапеляційного дотримання карантинних вимог", - резюмував Шкарлет.
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БО технический прогресс Вам остановить не удастся 😀😀😀
В ЕС УЧАТ ДЕТЕЙ ОНЛАЙН . И всего хватает - и скорости интернета и компьютеров
А Вы тут дремучую пургу разгоняете 😀😀😀
Догадайся сама.
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а то не ровен час,переделают тебя в агностики,будешь выступать за пришествие алиентов...
излучения-опасная весчь
Дохляками растут, без дисциплины, без свежего воздуха, без движения, без общения, с кривой осанкой, упавшим зрением и без образования. Хорошее поколение вырастите
знания невозможно дать.их можно только взять.помни это всегда.и детям расскажи.
вірус,що в зелених в голові страшніший за любу епідемію
Я завжди думаю, ну як можна було допустити це бидло до влади???
А потім мені переходить і я розумію,що бойко з мертвечуком у них будуть наступними презедентами...і йду чистити свій акм(для спецслужб,він у мене(акм) на дозволі).Так,що дорогі українці оформляйте дозвільну документацію на мисливську зброю і ставте її у вікно замість свічок.Може так ми ,щось поміняємо...МОЖЕ