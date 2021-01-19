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Новини Коронавірус і карантин
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За сприятливої ​​епідситуації учні випускних класів повернуться до змішаної форми навчання, - Шкарлет

За сприятливої ​​епідситуації учні випускних класів повернуться до змішаної форми навчання, - Шкарлет

Українські учні випускних класів після завершення жорсткого карантину повернуться до змішаної форми навчання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Telegram написав міністр освіти Сергій Шкарлет.

За його словами, повернення учнів випускних 9-х та 11-х класів до повноформатного навчання є вкрай необхідним і важливим.

"Спілкуючись з учителями, я повсякчас чую про їхні перестороги з приводу відсутності очного спілкування з учнями. Не менше хвилюються батьки та самі школярі, яким протягом поточного навчального року довелося готуватися до ЗНО та ДПА переважно в дистанційній формі", - написав він.

Міністр підкреслив, що після завершення посилених карантинних заходів, за сприятливої санітарно-епідемічної ситуації, учні випускних класів повернуться до змішаної форми навчання. В областях, де показники захворюваності на СOVID-19 будуть контрольованими, порушуватиму питання про повернення школярів 9-х та 11-х класів за парти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міносвіти після локдауну хоче повернути очне навчання для молодшої школи і змішану форму занять для старшої

"Маємо бажання та наміри також відновити повноформатне або змішане навчання для школярів інших класів. Тривають відповідні консультації з Міністром охорони здоров’я Максимом Степановим та Головним державним санітарним лікарем Віктором Ляшком.

Закликаю освітян, учнів та їхніх батьків до безапеляційного дотримання карантинних вимог", - резюмував Шкарлет.

За сприятливої ​​епідситуації учні випускних класів повернуться до змішаної форми навчання, - Шкарлет 01

Автор: 

карантин (18172) школа (2203) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) Шкарлет (353)


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Топ коментарі
+4
Зате 500 трильйонів виділили авакову. Зате регіонал і лжевчений міністр освіти шкарлет не встигає міняти іномарки. Зате ******** зеленьский відпочиває в буковелях. Зате російський агент Дубінський має цілий автопарк.
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19.01.2021 09:11
+3
Науковий співробітник В НАН з кандидатським ступенем - 9000 грн. Красиві дівчатка на рецепшн - від 10 000. Я не знаю як ще більше можна принизити вчених в цій країні. Це ви тут українську вакцину чекаєте? А шавка зеленського і плагіатор Шкарлет теж за 9 тисяч горбатиться?

При благоприятной эпидситуации ученики выпускных классов вернутся к смешанной форме обучения, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 3542
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19.01.2021 09:10
+3
Тим, хто вигадав дистанційне навчання, бажаю мати 10 дітей, 1 телефон і повільний Інтернет.
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19.01.2021 09:14
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Науковий співробітник В НАН з кандидатським ступенем - 9000 грн. Красиві дівчатка на рецепшн - від 10 000. Я не знаю як ще більше можна принизити вчених в цій країні. Це ви тут українську вакцину чекаєте? А шавка зеленського і плагіатор Шкарлет теж за 9 тисяч горбатиться?

При благоприятной эпидситуации ученики выпускных классов вернутся к смешанной форме обучения, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 3542
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19.01.2021 09:10 Відповісти
Зате 500 трильйонів виділили авакову. Зате регіонал і лжевчений міністр освіти шкарлет не встигає міняти іномарки. Зате ******** зеленьский відпочиває в буковелях. Зате російський агент Дубінський має цілий автопарк.
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19.01.2021 09:11 Відповісти
Эти самые сотрутники с кандидатским ступенем все как один голосовали за зебила в 2019 году. Так шо хай жерут свои 4000 долларов и не отсвечивают
За сприятливої ​​епідситуації учні випускних класів повернуться до змішаної форми навчання, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 8346
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19.01.2021 09:18 Відповісти
Тим, хто вигадав дистанційне навчання, бажаю мати 10 дітей, 1 телефон і повільний Інтернет.
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19.01.2021 09:14 Відповісти
Может лучше спросить у мужа , когда он будет нормально содержать свою семью ?

БО технический прогресс Вам остановить не удастся 😀😀😀
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19.01.2021 09:17 Відповісти
технический прогресс в данном случае - это регресс твоего ребенка.. или муж тебе потом нового купит??
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19.01.2021 09:34 Відповісти
Не делайте тут пургу кацапскую
В ЕС УЧАТ ДЕТЕЙ ОНЛАЙН . И всего хватает - и скорости интернета и компьютеров
А Вы тут дремучую пургу разгоняете 😀😀😀
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19.01.2021 09:38 Відповісти
А ещё в ЕС есть зарплаты, дороги, законы.... и многое другое, чего у нас ещё лет 100 не будет.
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19.01.2021 09:52 Відповісти
Прекращай сама свою парашную пургу!
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19.01.2021 10:15 Відповісти
Ти ще радила містянам свиней завести, шоб вижити. Завела?
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19.01.2021 09:38 Відповісти
У ВАС ЯВНО ГАЛЮНЫ
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19.01.2021 09:40 Відповісти
Ні.
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19.01.2021 09:41 Відповісти
Вы явно Ленка Бондаренко . Бо тупее , чем она , никого нет 😀😀😀
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19.01.2021 09:41 Відповісти
Есть.
Догадайся сама.
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19.01.2021 10:16 Відповісти
Пожелание на перспективу. По 10 детей тоже далеко не в каждой семье))
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19.01.2021 09:51 Відповісти
1 телефон на родину? Та куди не подивись. у кожного наворочений телефон з купою функцій. І як гратись цілодобово, так телефон є, а як вчитись - то він раптово пропадає.
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19.01.2021 09:21 Відповісти
У вас або дітей немає, або вони дорослі. Батьків, які приймають безпосередню участь в навчальному процесі, моє побажання зрозуміють.
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19.01.2021 09:55 Відповісти
Участь у навчальному процесі - це цікавитись систематично успіхами дітей у навчанні (а не в кінці року виносити мозок класному керівнику та адміністрації), з'ясовувати причини невдач (а не "всі вчителі козли, нероби і хабарники, вони недооцінили моє чадо"), знаходити спільну мову з вчителями і разом шукати можливі способи допомогти дитині вирішити її проблеми (з врахуванням здібностей) (а не віддав дитину до школи - і хай вчителі зроблять з дитини нобелівського лауреата).
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19.01.2021 12:12 Відповісти
эпидситуация, звучит как ругательство , ************
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19.01.2021 09:14 Відповісти
Когда уволят Шкарлета ? Ждут разрешения от **** ?
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19.01.2021 09:18 Відповісти
Спроси у мужа.
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19.01.2021 09:29 Відповісти
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19.01.2021 09:47 Відповісти
Плагіатор Шкарлет має наслідувати приклад міністерки праці Австрії та подати у відставку
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19.01.2021 09:18 Відповісти
Змішана це коли дітки бобрів будуть в класі з педагогом, а діти прекаріата за ПК спілкуватись з Германом Грефом? Де він їм буде бухтіти, що освіченим народом важко маніпулювати, а значить цей винахід масонів - дистанційна "освіта" продукує тупих маніпул
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19.01.2021 09:26 Відповісти
хто такой герман грэфф?и нафига нам про него знать?
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19.01.2021 09:48 Відповісти
Вам лично вообще, что то знать не обязательно. Дождевые черви тоже не знают, кто такой масон Герман Греф и живут же.
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19.01.2021 10:22 Відповісти
нафиг мне твои кацапские персонажи,лапоть? иди и празднуй его вместе со своими дождевыми червями.в сбербанке денег не храню.
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19.01.2021 10:28 Відповісти
Э батенька, в том то и проблема, что масоны это не кацапские лапти, а более широкое племя мирового маштаба, которое, например создало и вирус, и пандемию, и вакцинацию , и загнало всех в тюрьму локдауна, и придумало цифровое рабство, в том числе и этот дистанционный конвеер туполобых манипул. А вам батенька все пофиг.

.
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19.01.2021 11:09 Відповісти
ты фольгированную шапочку то от 5жэ купил?
а то не ровен час,переделают тебя в агностики,будешь выступать за пришествие алиентов...
излучения-опасная весчь
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19.01.2021 11:14 Відповісти
Сільских дітей знов кинули.
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19.01.2021 09:30 Відповісти
Дистанционка это прекрасно.
Дохляками растут, без дисциплины, без свежего воздуха, без движения, без общения, с кривой осанкой, упавшим зрением и без образования. Хорошее поколение вырастите
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19.01.2021 09:31 Відповісти
та да...за перу недель карантина одряхлеют и окривеют
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19.01.2021 09:49 Відповісти
дети уже почти год полноценно не учатся..
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19.01.2021 09:32 Відповісти
а ты у них спроси-до этого они полноценно учились?
знания невозможно дать.их можно только взять.помни это всегда.и детям расскажи.
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19.01.2021 09:51 Відповісти
У гыга детей нет или не занимается ими, ему не понять
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19.01.2021 10:38 Відповісти
шкарлет - це позор нації,як і вся сьогоднішня еліта
вірус,що в зелених в голові страшніший за любу епідемію
Я завжди думаю, ну як можна було допустити це бидло до влади???
А потім мені переходить і я розумію,що бойко з мертвечуком у них будуть наступними презедентами...і йду чистити свій акм(для спецслужб,він у мене(акм) на дозволі).Так,що дорогі українці оформляйте дозвільну документацію на мисливську зброю і ставте її у вікно замість свічок.Може так ми ,щось поміняємо...МОЖЕ
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19.01.2021 10:07 Відповісти
Я проти смертей людей від короновірусу, тому має бути лише дистанційне навчання.
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19.01.2021 11:14 Відповісти
Це той самий фейковий міністр без освіти?
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19.01.2021 12:08 Відповісти
 
 