За сприятливої ​​епідситуації учні випускних класів повернуться до змішаної форми навчання, - Шкарлет

Українські учні випускних класів після завершення жорсткого карантину повернуться до змішаної форми навчання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Telegram написав міністр освіти Сергій Шкарлет.

За його словами, повернення учнів випускних 9-х та 11-х класів до повноформатного навчання є вкрай необхідним і важливим.

"Спілкуючись з учителями, я повсякчас чую про їхні перестороги з приводу відсутності очного спілкування з учнями. Не менше хвилюються батьки та самі школярі, яким протягом поточного навчального року довелося готуватися до ЗНО та ДПА переважно в дистанційній формі", - написав він.

Міністр підкреслив, що після завершення посилених карантинних заходів, за сприятливої санітарно-епідемічної ситуації, учні випускних класів повернуться до змішаної форми навчання. В областях, де показники захворюваності на СOVID-19 будуть контрольованими, порушуватиму питання про повернення школярів 9-х та 11-х класів за парти.

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"Маємо бажання та наміри також відновити повноформатне або змішане навчання для школярів інших класів. Тривають відповідні консультації з Міністром охорони здоров’я Максимом Степановим та Головним державним санітарним лікарем Віктором Ляшком.

Закликаю освітян, учнів та їхніх батьків до безапеляційного дотримання карантинних вимог", - резюмував Шкарлет.