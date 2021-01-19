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Новини Хабарники
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Ексчиновника Держгеокадастру Луганщини засуджено на 9,5 років за хабар у 500 тис. грн, - Офіс Генпрокурора

Ексчиновника Держгеокадастру Луганщини засуджено на 9,5 років за хабар у 500 тис. грн, - Офіс Генпрокурора

Суд визнав винним ексвиконувача обов'язків начальника Головного управління Держгеокадастру в Луганській області в одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Новоайдарський районний суд Луганської області призначив йому покарання у вигляді дев’яти років та шести місяців позбавлення волі із позбавленням права обіймати керівні посади строком на три роки та з конфіскацією майна.

У суді прокурорами доведено, що в червні 2017 року службова особа отримала 500 тис грн неправомірної вигоди за видачу наказів на розробку проєктно-технічної документації щодо відведення у власність земельних ділянок загальною площею понад 200 га.

Після проголошення вироку обвинуваченого взято під варту в залі суду.

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Автор: 

хабар (4688) ув’язнення (113) Держгеокадастр (300) Офіс Генпрокурора (3236) Луганська область (4869)


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Ну что нормально и конфискация и срок и запрет на должности
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19.01.2021 09:23 Відповісти
Держбюджет - 2021 - витрати на Офіс генпрокурора збільшили на 2 млрд грн.
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19.01.2021 09:27 Відповісти
а чтоб не сесть, нужно было брать5 лямов $
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19.01.2021 10:50 Відповісти
Піймали і суд, а якщо керівники Держгеокадастру у Тернопільській області розікрали землі сільськогосподарського товариства які у власності і роздали за мзду і також десятками гектарів розділили між своїми родичами це не кримінал. Виходить злодюги не попалися на хабарі а вкрали на більшу в десятки разів суму. НЕСПРАВЕДЛИВО,
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19.01.2021 10:59 Відповісти
почему не называют его фамилии , бывшую должность и не показывают фото ? Мой вывод из этого что никто и никого не посадил .Просто кукла для СМИ и лохов .
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19.01.2021 11:45 Відповісти
Корж його призвище
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19.01.2021 12:31 Відповісти
Хача і слідуючий гріб як *****....собі чи для дядька з Київа але гріб під себе все що міг
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19.01.2021 12:32 Відповісти
наверное заочно осудили...
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19.01.2021 11:49 Відповісти
 
 