Ексчиновника Держгеокадастру Луганщини засуджено на 9,5 років за хабар у 500 тис. грн, - Офіс Генпрокурора

Суд визнав винним ексвиконувача обов'язків начальника Головного управління Держгеокадастру в Луганській області в одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Новоайдарський районний суд Луганської області призначив йому покарання у вигляді дев’яти років та шести місяців позбавлення волі із позбавленням права обіймати керівні посади строком на три роки та з конфіскацією майна.

У суді прокурорами доведено, що в червні 2017 року службова особа отримала 500 тис грн неправомірної вигоди за видачу наказів на розробку проєктно-технічної документації щодо відведення у власність земельних ділянок загальною площею понад 200 га.

Після проголошення вироку обвинуваченого взято під варту в залі суду.

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