Мета росіян - не ощасливити жителів Донбасу. Вони створювали "Л/ДНР", щоб нас весь час "припікати" цією розжареною праскою, - Казанський
Росії запропонували передати Донбас під контроль України, а натомість з РФ знімається частина санкцій.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив журналіст, учасник Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Сході України Денис Казанський.
За його словами, Росії зробили "гідну" пропозицію щодо завершення війни на Донбасі, проте Кремль не прийме пропозицію.
"Нещодавно з цього приводу висловлювався Арестович (спікер делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, позаштатний радник голови Офісу Президента Андрія Єрмака. - Ред.), який говорив, що Росії запропонували так званий "золотий міст". Це гідна умова, що дозволяє Москві вийти з нинішньої ситуації і закінчити конфлікт. Основне: вони передають Донбас під контроль України, йдуть, а з них знімається частина санкцій. Зараз важливо розуміти, що саме від рішення Росії залежить, коли закінчиться війна. Москва може це зробити в будь-який момент і піти з території України. Але не хоче. Якщо б вони завтра пішли, у них би зникла велика кількість проблем. І життя Донбасу стало б набагато легшим. Але цього не відбувається. Тому що мета росіян - не ощасливити жителів Донбасу, не полегшити їм долю, а використовувати як інструмент тиску на Україну й утримання її в орбіті впливу Росії. Тобто, це такий короткий "повідець" і, як казав Микола Стариков (російський політик. - Ред.): "Гиря на нозі України". Росіяни спеціально створювали "ДНР" і "ЛНР", щоб ті стали цієї "гирею", яка буде заважати країні спокійно займатися внутрішніми проблемами і інтегруватися в Євросоюз і НАТО. Правда, я провів би інше порівняння: в 1990-х до незговірливих комерсантів бандити застосовували розпечену праску. Ось це така свого роду "праска", якою Росія нас весь час "припікає", постійно намагаючись тиснути на нашу владу і суспільство за допомогою цього чинника війни і конфлікту на Сході", - розповів Казанський.
Більш детально читайте в інтерв'ю з Денисом Казанським: "Хто такі ці "представники ОРДЛО"? Грубо кажучи, маріонетки типу Хрюші та Степашки": тут.
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Казанский вроде бы нормальный...
Можно подумать, пуйло раньше, до Арестовича ни разу не слышал и от представителей Украины, и от представителей Запада, что санкции против оккупанта будут действовать пока он не уберется из Украины.
Казанський був проти Партії Регіонів ще коли це НЕ було мейнстрімом.
Вы уже утомили, умники диванные, под каждой вторым постом "он только сейчас это понял?", "долго же до него доходило". Как будто озвучивание, пусть и очевидных, вещей лишним будет. Все адекватные разумеется и так все понимают, а для кучи ватников и аленей даже на 7й год войны все это не совсем очевидно, именно потому что паРаша не устает талдычить свои мантры из всех щелей "настамнет", "эта нимы", "гражданскаявайна", "врети".
По твоему паРаша пусть забивает эфир и промывает мозги своим бредом, работая по принципу "ложь повтореннай 100 раз становится правдой", а люди с адекватной проукраинской позицией должны гордо молчать и никак кацапские бредни не опровергать, ведь "все давно и так все понимают".
Крым- там идет замена населения рано или поздно пришлые с Рассеи... те кто не смог или не захотел покинули Крым остались крымские татары... НО... если в исторической ретроспективе то увы татары и Украины это генетические враги.. и разные ментальности.. мы Украина сделали шаг достойный уважения пригласив в Крым вернуться за сутки удаленных из Крыма татар..Сталиным..... у татар есть родственные души Турция и турки......
далее ОДЛНР...... там всегда не пахло даже плохо Украиной... Россия наше все даже во времена СССР и УССР..... там была кацапцина или малороссия но украинского там не было даже в еврейской московско ленинградской Одессе куда было больше Украины чем в Луганске и Донецке..... говорю как часто там бывавший у родни своей по линии мамы и по линии супруги.... вопрос в том что чем скорее Украина скажет что нам поиг на Крым и часть ЛНДР и официально уведомить об этом ООН то тогда все по линии административной линии и фронта продет демаркация государственной новой границы ООН выдаст мандат будет иметь право эти территории взять под свой мандат и контроль ввести войска ООН пусть у России и путина чешется в одном месте и они несут затраты миллиарды долларов США на заминированные участки а там в ЛДНР 70% минные поля и площади разрушена инфраструктура транспорт мосты дороги земли как сельское хозяйство не представляет никакой выгоды только затраты и требуют колоссальных вливаний..... а мы можем себе сие позволить? нет....а Крым без воды вообще пустошь...
Ну сколько можно открывать Америку?
Расия пытается втюхать ОРДЛО в Украину с федерализацией и правом вето!