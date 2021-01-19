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Мета росіян - не ощасливити жителів Донбасу. Вони створювали "Л/ДНР", щоб нас весь час "припікати" цією розжареною праскою, - Казанський

Мета росіян - не ощасливити жителів Донбасу. Вони створювали

Росії запропонували передати Донбас під контроль України, а натомість з РФ знімається частина санкцій.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив журналіст, учасник Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Сході України Денис Казанський.

За його словами, Росії зробили "гідну" пропозицію щодо завершення війни на Донбасі, проте Кремль не прийме пропозицію.

"Нещодавно з цього приводу висловлювався Арестович (спікер делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, позаштатний радник голови Офісу Президента Андрія Єрмака. - Ред.), який говорив, що Росії запропонували так званий "золотий міст". Це гідна умова, що дозволяє Москві вийти з нинішньої ситуації і закінчити конфлікт. Основне: вони передають Донбас під контроль України, йдуть, а з них знімається частина санкцій. Зараз важливо розуміти, що саме від рішення Росії залежить, коли закінчиться війна. Москва може це зробити в будь-який момент і піти з території України. Але не хоче. Якщо б вони завтра пішли, у них би зникла велика кількість проблем. І життя Донбасу стало б набагато легшим. Але цього не відбувається. Тому що мета росіян - не ощасливити жителів Донбасу, не полегшити їм долю, а використовувати як інструмент тиску на Україну й утримання її в орбіті впливу Росії. Тобто, це такий короткий "повідець" і, як казав Микола Стариков (російський політик. - Ред.): "Гиря на нозі України". Росіяни спеціально створювали "ДНР" і "ЛНР", щоб ті стали цієї "гирею", яка буде заважати країні спокійно займатися внутрішніми проблемами і інтегруватися в Євросоюз і НАТО. Правда, я провів би інше порівняння: в 1990-х до незговірливих комерсантів бандити застосовували розпечену праску. Ось це така свого роду "праска", якою Росія нас весь час "припікає", постійно намагаючись тиснути на нашу владу і суспільство за допомогою цього чинника війни і конфлікту на Сході", - розповів Казанський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Десятки вагонів "Російських залізниць" у Дарниці в Києві: Казанський показав, як російське вугілля надходить в Україну. ВIДЕО

Більш детально читайте в інтерв'ю з Денисом Казанським: "Хто такі ці "представники ОРДЛО"? Грубо кажучи, маріонетки типу Хрюші та Степашки": тут.

Автор: 

росія (64871) Донбас (22354) Казанський Денис (308) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+16
У лаптєй ціль срать всім і вся по світу.
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19.01.2021 09:34
+6
Да ладно? Как это не ощастливить? Ведь, каждый ватан знает, что нету лучшего щастья чем умиреть в расиси
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19.01.2021 09:34
+4
Сегодня Кремль может уйти с Донбасса при одном условии - признании Украиньі российской принадлежности Крьіма , чего не будет. Но єто сегодня , а завтра ситуация поменяется , и не в пользу РФ. Время работает на Украину.
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19.01.2021 09:45
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Спасибо, Кэп.Цель россиян - не осчастливить жителей Донбасса. Они создавали "Л/ДНР", чтобы нас все время "прижигать" этим раскаленным утюгом, - Казанский - Цензор.НЕТ 2325
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19.01.2021 09:32 Відповісти
в ж.пу поцелуй...
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19.01.2021 09:34 Відповісти
Держи в курсе...
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19.01.2021 09:37 Відповісти
Да ладно? Как это не ощастливить? Ведь, каждый ватан знает, что нету лучшего щастья чем умиреть в расиси
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19.01.2021 09:34 Відповісти
У лаптєй ціль срать всім і вся по світу.
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19.01.2021 09:34 Відповісти
На більше кеби не хватає...Та звідки їй взятися?
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19.01.2021 09:48 Відповісти
Ну і майже за Маяковським:
Насрать на всех ! Насрать Везде !
Вот НАШ девиз !!! Ребятки, а ведь мы в ........................
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19.01.2021 09:53 Відповісти
Мальчік, ти дурак?
Бери зброю і іди воюй.
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19.01.2021 10:05 Відповісти
Я удалился...
Казанский вроде бы нормальный...
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19.01.2021 12:41 Відповісти
И ты это только сейчас понял?? Долго же до тебя доходило...
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19.01.2021 09:38 Відповісти
Нашел повод похвалить Люсю Арестович с ее "золотым мостом".
Можно подумать, пуйло раньше, до Арестовича ни разу не слышал и от представителей Украины, и от представителей Запада, что санкции против оккупанта будут действовать пока он не уберется из Украины.
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19.01.2021 09:57 Відповісти
Ще один дурак. Звідки ви такі беретесь?
Казанський був проти Партії Регіонів ще коли це НЕ було мейнстрімом.
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19.01.2021 10:06 Відповісти
Тут мова не про партію регіонів, а про окупанта-росію.
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19.01.2021 10:21 Відповісти
А каким боком тут та партия дурашка ты зеленая??
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19.01.2021 11:01 Відповісти
И с чего ты решил, что Казанский это только сейчас понял? По твоему если тебе сегодня на глаза попался кусок его интервью, где ему задали вопрос и он ответил, то озарение на него вчера, прям перед интервью снизошло или что?
Вы уже утомили, умники диванные, под каждой вторым постом "он только сейчас это понял?", "долго же до него доходило". Как будто озвучивание, пусть и очевидных, вещей лишним будет. Все адекватные разумеется и так все понимают, а для кучи ватников и аленей даже на 7й год войны все это не совсем очевидно, именно потому что паРаша не устает талдычить свои мантры из всех щелей "настамнет", "эта нимы", "гражданскаявайна", "врети".
По твоему паРаша пусть забивает эфир и промывает мозги своим бредом, работая по принципу "ложь повтореннай 100 раз становится правдой", а люди с адекватной проукраинской позицией должны гордо молчать и никак кацапские бредни не опровергать, ведь "все давно и так все понимают".
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19.01.2021 14:28 Відповісти
Все вірно Тільки при владі в нас сидять агенти росії і сцикуни без мізгів.
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19.01.2021 09:40 Відповісти
Домбаські лохи повинні страдать.
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19.01.2021 09:41 Відповісти
мне почему то верится что рано или поздно но Украина избавиться полностью от Крыма и части оккупированного ОДЛНР... поясню свои моменты:--
Крым- там идет замена населения рано или поздно пришлые с Рассеи... те кто не смог или не захотел покинули Крым остались крымские татары... НО... если в исторической ретроспективе то увы татары и Украины это генетические враги.. и разные ментальности.. мы Украина сделали шаг достойный уважения пригласив в Крым вернуться за сутки удаленных из Крыма татар..Сталиным..... у татар есть родственные души Турция и турки......
далее ОДЛНР...... там всегда не пахло даже плохо Украиной... Россия наше все даже во времена СССР и УССР..... там была кацапцина или малороссия но украинского там не было даже в еврейской московско ленинградской Одессе куда было больше Украины чем в Луганске и Донецке..... говорю как часто там бывавший у родни своей по линии мамы и по линии супруги.... вопрос в том что чем скорее Украина скажет что нам поиг на Крым и часть ЛНДР и официально уведомить об этом ООН то тогда все по линии административной линии и фронта продет демаркация государственной новой границы ООН выдаст мандат будет иметь право эти территории взять под свой мандат и контроль ввести войска ООН пусть у России и путина чешется в одном месте и они несут затраты миллиарды долларов США на заминированные участки а там в ЛДНР 70% минные поля и площади разрушена инфраструктура транспорт мосты дороги земли как сельское хозяйство не представляет никакой выгоды только затраты и требуют колоссальных вливаний..... а мы можем себе сие позволить? нет....а Крым без воды вообще пустошь...
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19.01.2021 09:43 Відповісти
Гарантий, что Путин остановится после сдачи ему Крыма и Донбасса, не даст никто.
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19.01.2021 09:53 Відповісти
Все бы правильно и можно согласиться, только вот одна заковыка. Мандат-не мандат, меморандум, международный договор ли, но ************* попрет "освобождать бамбас (границ которого, кстати говоря, никто не видел. Это - условный регион) по самый Рейкьявик. Договариваться с руской мразью - заведомо врать самим себе... так что, эта война (пока) будет длиться, пока член кабаевой не сдохнет. Я подразумеваю путина, вовкуХуйло т.е.
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19.01.2021 09:56 Відповісти
С добрым утром, Денис Викторович.
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19.01.2021 09:44 Відповісти
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19.01.2021 09:47 Відповісти
Какой же ты убогий.
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19.01.2021 09:50 Відповісти
Я тобі обіцяв і своє слово тримаю.
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19.01.2021 09:53 Відповісти
Я прям напуган словами виртуального идиота Все что ты можешь - это рисовать смайлики , сидя на диване.
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19.01.2021 09:56 Відповісти
Тобі тут покою не буде.
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19.01.2021 09:57 Відповісти
Ты действительно старый идиот . Как ты можешь нарушить мой покой, чучело? Подлый человечек, создающий какие то списки и исподтишка малюющий смайлики.
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19.01.2021 10:00 Відповісти
Сегодня Кремль может уйти с Донбасса при одном условии - признании Украиньі российской принадлежности Крьіма , чего не будет. Но єто сегодня , а завтра ситуация поменяется , и не в пользу РФ. Время работает на Украину.
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19.01.2021 09:45 Відповісти
Да не, они хотели замутить НовоотсоССию, а получился только Лугандон
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19.01.2021 09:47 Відповісти
ну это очевидно какбы. судьба донбассеров, махавших аквафрешами, кремль интересует меньше чем Украину
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19.01.2021 09:49 Відповісти
Як би не добровольці то москалі могли замутити таке саме по всій східній і південній частині Украіни
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19.01.2021 09:54 Відповісти
ВСУ разом из добровольцями зупиняли оккупанта і звільняли від нього українську землю.
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19.01.2021 09:59 Відповісти
"Кремлю предложили уйти с Донбаса в обмен на снятие части санкций, а они отказались" - вот что главное в этой статье! Это дает четкое понимание влияния санкций на позицию Кремля. Какие санкции - такое и их влияние. Это как сказать гопнику "я тебя прокляну" или ... дать ему в е ...бало. Как говориться: Почувствуйте разницу ...
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19.01.2021 09:59 Відповісти
Железобетонный забор в 5-ь метров,перед ним минное поле в три круга, пенсии не платить,пусть там дохнут,в лепрозории.
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19.01.2021 10:03 Відповісти
Ров. Ров с крокодилами не забывайте.
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19.01.2021 10:25 Відповісти
ГОСПОДИ!
Ну сколько можно открывать Америку?
Расия пытается втюхать ОРДЛО в Украину с федерализацией и правом вето!
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19.01.2021 10:14 Відповісти
Санкції з парашостану, (або його правонаступників)можуть бути зняті тілько за умови повного відшкодування всім народам, котрих оці недолугі "русские" вважають : хохлами, чурками,хачами ит.д. А, добавлю ещё "пиндосов" Кацапня сраная, пиндос - это грек, гугиль читать надабно...Ну правда, читати ви не в спромозі. "Скрєпи" гочі застили...
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19.01.2021 10:16 Відповісти
гугл - зло. Уся правда в ру.неті, *****)))
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19.01.2021 10:23 Відповісти
Казанский, можна подумати ми без тебе цього не знали... Це було зрозуміло з першого дня початку цієї війни з кацапами...
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19.01.2021 10:34 Відповісти
За всю історію існування мокшанії, вони не зробили НІЧОГО для власного процвітання, що казати про інші народи.
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19.01.2021 12:03 Відповісти
 
 