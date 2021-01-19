Мета росіян - не ощасливити жителів Донбасу. Вони створювали "Л/ДНР", щоб нас весь час "припікати" цією розжареною праскою, - Казанський

Росії запропонували передати Донбас під контроль України, а натомість з РФ знімається частина санкцій.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив журналіст, учасник Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Сході України Денис Казанський.

За його словами, Росії зробили "гідну" пропозицію щодо завершення війни на Донбасі, проте Кремль не прийме пропозицію.

"Нещодавно з цього приводу висловлювався Арестович (спікер делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, позаштатний радник голови Офісу Президента Андрія Єрмака. - Ред.), який говорив, що Росії запропонували так званий "золотий міст". Це гідна умова, що дозволяє Москві вийти з нинішньої ситуації і закінчити конфлікт. Основне: вони передають Донбас під контроль України, йдуть, а з них знімається частина санкцій. Зараз важливо розуміти, що саме від рішення Росії залежить, коли закінчиться війна. Москва може це зробити в будь-який момент і піти з території України. Але не хоче. Якщо б вони завтра пішли, у них би зникла велика кількість проблем. І життя Донбасу стало б набагато легшим. Але цього не відбувається. Тому що мета росіян - не ощасливити жителів Донбасу, не полегшити їм долю, а використовувати як інструмент тиску на Україну й утримання її в орбіті впливу Росії. Тобто, це такий короткий "повідець" і, як казав Микола Стариков (російський політик. - Ред.): "Гиря на нозі України". Росіяни спеціально створювали "ДНР" і "ЛНР", щоб ті стали цієї "гирею", яка буде заважати країні спокійно займатися внутрішніми проблемами і інтегруватися в Євросоюз і НАТО. Правда, я провів би інше порівняння: в 1990-х до незговірливих комерсантів бандити застосовували розпечену праску. Ось це така свого роду "праска", якою Росія нас весь час "припікає", постійно намагаючись тиснути на нашу владу і суспільство за допомогою цього чинника війни і конфлікту на Сході", - розповів Казанський.

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