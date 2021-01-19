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ФБР розкрило плани екстремістів QAnon щодо зриву інавгурації Байдена, - The Washington Post

ФБР розкрило плани екстремістів QAnon щодо зриву інавгурації Байдена, - The Washington Post

Активісти радикального руху QAnon обговорювали можливість проникнути на інавгурацію Джо Байдена під виглядом нацгвардійців, щоб зірвати церемонію.

За повідомленням The Washington Post, такі дані отримало ФБР, передає Цензор.НЕТ.

"У понеділок ФБР у приватному порядку попередило правоохоронні органи, що ультраправі екстремісти обговорювали, як видати себе за співробітників Національної гвардії у Вашингтоні", - зазначає видання із посиланням на доповідь розвідки, яку отримало у своє розпорядження.

Крім того, повідомляється, що екстремісти вивчали на картах вразливі місця у Вашингтоні. За оцінками розвідки, це може свідчити про спробу зірвати інавгурацію обраного президента США Джо Байдена, заплановану на 20 січня.

Конспірологічна теорія QAnon полягає у вірі, що чинний президент Дональд Трамп веде "таємну війну" з демократичною верхівкою і зірками Голлівуду, які нібито займаються сексуальною експлуатацією дітей та поклоняються дияволу.

Також читайте: Прихильники Трампа збираються знову штурмувати Капітолій під час інавгурації Байдена, - служба безпеки

Нагадаємо, 6 січня прихильники Трампа прорвалися в будівлю Конгресу у Вашингтоні, в результаті заворушень щонайменше п'ятеро людей загинули. Конгресмени в Капітолії в той момент займалися затвердженням результатів голосування колегії виборників, згідно з якими переможцем президентських виборів став Джо Байден. Засідання Конгресу було перервано, частину конгресменів евакуйовано.

Коли в Капітолії вдалося відновити порядок, Палата представників і Сенат США затвердили перемогу Байдена.

Раніше віцепрезидент США Майк Пенс заявив, що зобов'язується згідно з історичними традиціями гарантувати безпечний перехід влади до обраного президента Байдена 20 січня. Віцепрезидент також відвідає церемонію інавгурації Байдена.

За даними американських ЗМІ, що стосується Трампа, він не телефонував Байдену і не визнав у прямій формі своєї поразки на президентських виборах США. Очікується, що перед інавгурацією Трамп залишить Вашингтон.

Автор: 

Байден (2883) інавгурація (232) ФБР (175)


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Топ коментарі
+18
Дональд Трамп ведет "тайную войну" с демократической верхушкой и звездами Голливуда, которые якобы занимаются сексуальной эксплуатацией детей и поклоняются дьяволу.

Як це по кремлівські, распятиє младєнці і анафема гундяю
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19.01.2021 09:41
+9
"Чем беспардоннее ложь, тем больше в неё верят...". (Иозеф Геббельс). А кто у нас говорил, что Геббельс "гениален"? Некий "начальник гарнизонного клуба" в ГСВГ... Так что понятно, "откуда ноги растут" у QAnon...
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19.01.2021 09:44
+9
И верят, что сам Трамплин, курировавший конкурсы красоты, в том числе и на расее, чист, целомудрен и истинно верующий?
У кремлевских кураторов QAnon точно есть подборочка пикантных видео о похождениях Трамплина в расее.
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19.01.2021 09:49
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Дональд Трамп ведет "тайную войну" с демократической верхушкой и звездами Голливуда, которые якобы занимаются сексуальной эксплуатацией детей и поклоняются дьяволу.

Як це по кремлівські, распятиє младєнці і анафема гундяю
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19.01.2021 09:41 Відповісти
И верят, что сам Трамплин, курировавший конкурсы красоты, в том числе и на расее, чист, целомудрен и истинно верующий?
У кремлевских кураторов QAnon точно есть подборочка пикантных видео о похождениях Трамплина в расее.
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19.01.2021 09:49 Відповісти
Ой да ладно.
Тут на Цензоре валом неадекватов, которые несут практически ту же хрень и до сих пор утверждают, что Байден выборы подтасовал.

Не всякий идиот является экстремистом.
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19.01.2021 10:28 Відповісти
я бы сказал шире: на цензоре валом неадекватов
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19.01.2021 14:04 Відповісти
Можно еще шире - в интернете неадекватов больше, чем в реале.

Потому, что в реале можно и в сопло отхватить.
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19.01.2021 15:15 Відповісти
А іще більше тут неадекватів, які гадають, що корупціонер байден виграв вибори чесно.
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19.01.2021 15:01 Відповісти
И ты готов привести хоть какие-то РАЗУМНЫЕ аргументы в пользу утверждения, что Байден на самом деле выборы не выиграл?
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19.01.2021 15:13 Відповісти
а мне здается что и тут ******** подсуетилсо
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19.01.2021 09:44 Відповісти
Однозначно рука фсб крутит не одну куколку в США.
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19.01.2021 10:21 Відповісти
таки да,деньги не пахнут,особенно большие деньги и ето активно использует *****
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19.01.2021 10:25 Відповісти
"Чем беспардоннее ложь, тем больше в неё верят...". (Иозеф Геббельс). А кто у нас говорил, что Геббельс "гениален"? Некий "начальник гарнизонного клуба" в ГСВГ... Так что понятно, "откуда ноги растут" у QAnon...
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19.01.2021 09:44 Відповісти
С языка снял!
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19.01.2021 09:49 Відповісти
Раскрыли планы экстремистов? Та молодцы, чего там. Теперь раскрывайте планы кремля по организации и финансированию этих экстремистов, по любому ноги оттуда растут. Ну и ответочку соответствующую.
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19.01.2021 09:49 Відповісти
Ця ситуація з США - яскравий приклад того , як демократію перетворити в повний хаос! Адже в кожній Державі є частина населення яка піддається гіпнозу і зомбуванню від пройдисвітів. Саме це і використовують вороги для здіймання хаосу ! В Україні це використовують на всі 100% ! Так що заклики про те ,щоб логічно мислити і аналізувати ситуацію, а лише потім вже діяти - стають актуальними для всього Світу!
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19.01.2021 09:55 Відповісти
Так і буде. США на порозі громадянської війни а весь Світ на порозі Катастрофи яка піде за моральним та фізичним розпадом Америки як світового жандарма....
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19.01.2021 10:08 Відповісти
свангуйте , КОГДА НАКОНЕЦ-ТО ТЕМНИЦА НАРОДОВ(ЛАПТЕУНТИЯ) будет вся пробегать мимо с цирозом печени и завещать долго жить...
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19.01.2021 10:44 Відповісти
нечесный шлях, шо вы несем? Где ваши доказательства? Скажите , тока без БЭ, когда пыню выбирать , вас чесноты выборов не волнуют? ДаЙОшь клеймо о заговоре комитета 300(от старой совкономенклатуры) - результ ПЬЯНОГО УГАРА ЖИЗНИ - СУМРАКА СОВКОВОГО СОЗНАНИЯ, ПОЛНОГО КАТАКЛИЗМА МОЗГОВ ВЕЛИКОГО ШОВИНИЗМА
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19.01.2021 10:19 Відповісти
Методичку в кремле писали?
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19.01.2021 10:23 Відповісти
11 рубасів для троля - це дійсно великі гроші))) але, за цінами які показує гугл-навіть на пляшечку глоду не вистачить. враховуючи, що ти, як велика купа гімна -смердиш - ***** дарма витратив на тебе)))
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19.01.2021 11:14 Відповісти
Знаем, знаем, придут леваки ко власти - будет как при кровавом Обаме
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19.01.2021 11:01 Відповісти
Никаких социалистов в демократической партии нет. До Трампа восемь лет президентом был демократ Обама и ничего, никакого социализма в США не случилось. Так что не нагоняйте тут ужасов, в СЩА столетиями у власти меняются демократы и республиканцы без всякого ущерба для их страны.
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19.01.2021 11:32 Відповісти
О, ще один з qanonu.
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19.01.2021 11:34 Відповісти
про тебя чуть выше Герхард написал.
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19.01.2021 14:06 Відповісти
В США проходят честные выборы.

С 2016-го года демократы всеми силами доказывали, что Трамп победил нечестно, благодаря русским хакерам. В 2020-м году уже сторонники Трампа начали доказывать, что победу на выборах у Трампа украли. В итоге, более 70% сторонников Трампа не верят в честность победы Байдена. Внутренние результаты выборов оказались делегитимизированы. Естественно, что весь остальной мир видит полный моральный крах той избирательной системы, которая ранее ставилась в пример и пользовалась поддержкой большинства населения США.
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19.01.2021 10:03 Відповісти
Это - плохая копия!
На самом деле это действующий президент Зеленский ведет "тайную войну" с Порошенко, , которые якобы занимаются сексуальной эксплуатацией детей и поклоняеися дьяволу!
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19.01.2021 10:07 Відповісти
Кста. вот только сейчас свершилось. есть контакт... держу в руках 300 семян кр.кан.клена. Но я краем уха слышал , что вы пошли в отказную.
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19.01.2021 10:22 Відповісти
Разочаровался...
Во первых, он слишком требователен к влажности, да и простой канадский дуб выглядит красивее
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19.01.2021 10:57 Відповісти
А я рассажу в парке Победы(Одесса) и в центре Украины., что-то, да примется, будет память и хвала тем, кто помог их достать( а это вам известные 2 девушки форумов, одесситки). Но главный зачинщик, конечно же это вы, но быстро" предавший" идею.
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19.01.2021 11:51 Відповісти
Срузу предупреждаю - пытался что-то посадить. НО! Приходят чуваки с мотокосилками и всё нелегализованное сносят нахрен при косьбе травы!
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19.01.2021 12:46 Відповісти
буду обращаться к озеленителям парка. Спасибо , что обратили мое внимание.
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19.01.2021 16:10 Відповісти
Успепхов!
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19.01.2021 18:10 Відповісти
и о! да, передавайте пани Скарлет привет.
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19.01.2021 10:24 Відповісти
Это кто?
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19.01.2021 10:58 Відповісти
Ваша завсегдатай, могли бы и догадаться.
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19.01.2021 11:52 Відповісти
А в чём проблема самому ей написать?
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19.01.2021 12:47 Відповісти
Я ИЗ-ЗА СКЛОЧНОСТИ НА авторских , туда не захожу, убрал и свою тему, бо даже сподвижники, которые со мной дружат, вроде идею украинства отстаивают, а между собой гризуться, як зведенi... Потому и обратился к вам, как к товарищу, так как с вами здибався... ЗЫ... Вы меня вынудили все мои козырные тонкости раскрыть...
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19.01.2021 15:32 Відповісти
осталось совсем немного. Завтра двадцатое... Эпоха клоунов от пыни закончилась, а с ними и дураков 72-ух процентных.
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19.01.2021 10:07 Відповісти
Верю в силу и профессионализм американских силовиков, которые не допустят любого насилия во время церемонии и после нее. Пусть все пройдет чинно и спокойно, а Америка останется великой и непобедимой!
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19.01.2021 10:23 Відповісти
а главного кремлевского кыргыза, из-за неудачи, уйдут. Маргиналом он и сконает...
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19.01.2021 10:31 Відповісти
Трамп, говорили, тоже выборы у Хиллари украл. Но это не помешало ему провести инаугурацию по человечески без масок шоу и военного положения в столице. Позорище! Сразу видно насколько они считают народ их поддерживает))
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19.01.2021 10:29 Відповісти
А консультанти терористів мабуть з лаптєландії були?...
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19.01.2021 10:29 Відповісти
если амерспецслужбы хоть косвенно это докажут, нарабсея забурлит-розквiтне сплошной цветной революцией...ЗЫ... Я - за паритетное сотрудничество с бурятским хуралом.
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19.01.2021 10:36 Відповісти
и иже...
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19.01.2021 10:37 Відповісти
В ладушки з ним граються як діти.
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19.01.2021 12:29 Відповісти
"зеленые человечки" - знакомый стилёк
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19.01.2021 12:53 Відповісти
Ой, ***-я-я-а! А де ж було ХВБР, коли чугуни та антіфа громили, вбивали й підпалювали (загинуло 70 людей) влітку й восени?
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19.01.2021 15:03 Відповісти
 
 