ФБР розкрило плани екстремістів QAnon щодо зриву інавгурації Байдена, - The Washington Post
Активісти радикального руху QAnon обговорювали можливість проникнути на інавгурацію Джо Байдена під виглядом нацгвардійців, щоб зірвати церемонію.
За повідомленням The Washington Post, такі дані отримало ФБР, передає Цензор.НЕТ.
"У понеділок ФБР у приватному порядку попередило правоохоронні органи, що ультраправі екстремісти обговорювали, як видати себе за співробітників Національної гвардії у Вашингтоні", - зазначає видання із посиланням на доповідь розвідки, яку отримало у своє розпорядження.
Крім того, повідомляється, що екстремісти вивчали на картах вразливі місця у Вашингтоні. За оцінками розвідки, це може свідчити про спробу зірвати інавгурацію обраного президента США Джо Байдена, заплановану на 20 січня.
Конспірологічна теорія QAnon полягає у вірі, що чинний президент Дональд Трамп веде "таємну війну" з демократичною верхівкою і зірками Голлівуду, які нібито займаються сексуальною експлуатацією дітей та поклоняються дияволу.
Нагадаємо, 6 січня прихильники Трампа прорвалися в будівлю Конгресу у Вашингтоні, в результаті заворушень щонайменше п'ятеро людей загинули. Конгресмени в Капітолії в той момент займалися затвердженням результатів голосування колегії виборників, згідно з якими переможцем президентських виборів став Джо Байден. Засідання Конгресу було перервано, частину конгресменів евакуйовано.
Коли в Капітолії вдалося відновити порядок, Палата представників і Сенат США затвердили перемогу Байдена.
Раніше віцепрезидент США Майк Пенс заявив, що зобов'язується згідно з історичними традиціями гарантувати безпечний перехід влади до обраного президента Байдена 20 січня. Віцепрезидент також відвідає церемонію інавгурації Байдена.
За даними американських ЗМІ, що стосується Трампа, він не телефонував Байдену і не визнав у прямій формі своєї поразки на президентських виборах США. Очікується, що перед інавгурацією Трамп залишить Вашингтон.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Як це по кремлівські, распятиє младєнці і анафема гундяю
У кремлевских кураторов QAnon точно есть подборочка пикантных видео о похождениях Трамплина в расее.
Тут на Цензоре валом неадекватов, которые несут практически ту же хрень и до сих пор утверждают, что Байден выборы подтасовал.
Не всякий идиот является экстремистом.
Потому, что в реале можно и в сопло отхватить.
С 2016-го года демократы всеми силами доказывали, что Трамп победил нечестно, благодаря русским хакерам. В 2020-м году уже сторонники Трампа начали доказывать, что победу на выборах у Трампа украли. В итоге, более 70% сторонников Трампа не верят в честность победы Байдена. Внутренние результаты выборов оказались делегитимизированы. Естественно, что весь остальной мир видит полный моральный крах той избирательной системы, которая ранее ставилась в пример и пользовалась поддержкой большинства населения США.
На самом деле это действующий президент Зеленский ведет "тайную войну" с Порошенко, , которые якобы занимаются сексуальной эксплуатацией детей и поклоняеися дьяволу!
Во первых, он слишком требователен к влажности, да и простой канадский дуб выглядит красивее