ФБР розкрило плани екстремістів QAnon щодо зриву інавгурації Байдена, - The Washington Post

Активісти радикального руху QAnon обговорювали можливість проникнути на інавгурацію Джо Байдена під виглядом нацгвардійців, щоб зірвати церемонію.

За повідомленням The Washington Post, такі дані отримало ФБР, передає Цензор.НЕТ.

"У понеділок ФБР у приватному порядку попередило правоохоронні органи, що ультраправі екстремісти обговорювали, як видати себе за співробітників Національної гвардії у Вашингтоні", - зазначає видання із посиланням на доповідь розвідки, яку отримало у своє розпорядження.

Крім того, повідомляється, що екстремісти вивчали на картах вразливі місця у Вашингтоні. За оцінками розвідки, це може свідчити про спробу зірвати інавгурацію обраного президента США Джо Байдена, заплановану на 20 січня.

Конспірологічна теорія QAnon полягає у вірі, що чинний президент Дональд Трамп веде "таємну війну" з демократичною верхівкою і зірками Голлівуду, які нібито займаються сексуальною експлуатацією дітей та поклоняються дияволу.

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Нагадаємо, 6 січня прихильники Трампа прорвалися в будівлю Конгресу у Вашингтоні, в результаті заворушень щонайменше п'ятеро людей загинули. Конгресмени в Капітолії в той момент займалися затвердженням результатів голосування колегії виборників, згідно з якими переможцем президентських виборів став Джо Байден. Засідання Конгресу було перервано, частину конгресменів евакуйовано.

Коли в Капітолії вдалося відновити порядок, Палата представників і Сенат США затвердили перемогу Байдена.

Раніше віцепрезидент США Майк Пенс заявив, що зобов'язується згідно з історичними традиціями гарантувати безпечний перехід влади до обраного президента Байдена 20 січня. Віцепрезидент також відвідає церемонію інавгурації Байдена.

За даними американських ЗМІ, що стосується Трампа, він не телефонував Байдену і не визнав у прямій формі своєї поразки на президентських виборах США. Очікується, що перед інавгурацією Трамп залишить Вашингтон.