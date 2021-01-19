Вибори мера Харкова, найімовірніше, відбудуться в жовтні, - "слуга народу" Корнієнко
Вибори мера в Харкові можуть пройти в останню неділю березня або жовтня. При цьому парламент навряд чи встигне призначити вибори на березень.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.
За його словами, для проведення виборів у березні парламенту необхідно вже на наступному пленарному тижні призначити дату голосування. Якщо цього зробити не встигнуть, вибори будуть у жовтні.
"Варіант з виборами на жовтень здається більш відповідним для всіх фігур, охочих позмагатися за крісло харківського мера. Це дасть потенційним кандидатам набагато більше часу на підготовку. А (секретарю міськради Ігорю. - Ред.) Терехову, який, ймовірно, також вирішить взяти участь у виборчих перегонах - ще і додатковий час, щоб проявити себе, керуючи містом", - пояснив Корнієнко.
За оцінкою політолога Володимира Фесенка, головна сутичка в Харкові розгорнеться між трьома політиками.
"Це Терехов, але йому потрібен час на розкрутку. Очевидно, що захоче взяти участь у виборах Добкін. Думаю, буде балотуватися Фельдман, тому що у нього є амбіції і зросли шанси. Адже перемогти у Кернеса було практично нереально. І відкрите питання - чи буде брати участь Світлична, у якої непоганий рейтинг в області", - зазначив Фесенко.
Нагадаємо, в ніч на 17 грудня в Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес. Він не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли в нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень.У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте".
4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала Кернеса переможцем виборів міського голови - за нього проголосували 60,34% виборців. 9 грудня ХарківськаТВКвизналавідсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера. Того ж дня секретарем Харківської міськради обрали колишнього першого заступника КернесаТерехова.
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