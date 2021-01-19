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Новини Місцеві вибори-2020
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Вибори мера Харкова, найімовірніше, відбудуться в жовтні, - "слуга народу" Корнієнко

Вибори мера Харкова, найімовірніше, відбудуться в жовтні, -

Вибори мера в Харкові можуть пройти в останню неділю березня або жовтня. При цьому парламент навряд чи встигне призначити вибори на березень.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

За його словами, для проведення виборів у березні парламенту необхідно вже на наступному пленарному тижні призначити дату голосування. Якщо цього зробити не встигнуть, вибори будуть у жовтні.

"Варіант з виборами на жовтень здається більш відповідним для всіх фігур, охочих позмагатися за крісло харківського мера. Це дасть потенційним кандидатам набагато більше часу на підготовку. А (секретарю міськради Ігорю. - Ред.) Терехову, який, ймовірно, також вирішить взяти участь у виборчих перегонах - ще і додатковий час, щоб проявити себе, керуючи містом", - пояснив Корнієнко.

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За оцінкою політолога Володимира Фесенка, головна сутичка в Харкові розгорнеться між трьома політиками.

"Це Терехов, але йому потрібен час на розкрутку. Очевидно, що захоче взяти участь у виборах Добкін. Думаю, буде балотуватися Фельдман, тому що у нього є амбіції і зросли шанси. Адже перемогти у Кернеса було практично нереально. І відкрите питання - чи буде брати участь Світлична, у якої непоганий рейтинг в області", - зазначив Фесенко.

Нагадаємо, в ніч на 17 грудня в Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес. Він не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли в нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень.У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте".

4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала Кернеса переможцем виборів міського голови - за нього проголосували 60,34% виборців. 9 грудня ХарківськаТВКвизналавідсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера. Того ж дня секретарем Харківської міськради обрали колишнього першого заступника КернесаТерехова.

Автор: 

місцеві вибори (1366) Харків (5549) Корнієнко (666)


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Топ коментарі
+7
Кернес буде балотуватись?
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19.01.2021 09:41
+5
Если оператор друкарского верстату случайно сделает ошипку и внесет в бюлетень имя Гепы, то харьковчане снова проголосуют за Адольфыча
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19.01.2021 09:42
+3
Хоч "не в тему", але "красиво" : "Российские космонавты доели последние запасы еды на МКС, но новые запасы им не прислали.

Американские астронавты на борту МКС поделились едой с российскими коллегами, которые остались без питания из-за того, что запуск грузовика «Прогресс» был отложен, передает РИА «Новости».
Как рассказал заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев, после решения о переносе старта «Прогресса» с декабря на февраль российская сторона обратилась к американской с просьбой доставить на МКС рационы для космонавтов. Однако американцы предложили использовать их запасы, которые уже имеются на станции в большом количестве. Агуреев уточнил, что американцы предоставили российским космонавтам питание безвозмездно.
Во время переговоров экипажа с Землей, которые транслировало NASA, космонавт Сергей Рыжиков сообщил специалисту ЦУП, что космонавты получили от американских астронавтов около 13 контейнеров с рационами питания ...". (Русский Еврей, СПБ)
"І не холодно...". Рогозін, як там поживає "батут"?...
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19.01.2021 10:14
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Кернес буде балотуватись?
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19.01.2021 09:41 Відповісти
Если оператор друкарского верстату случайно сделает ошипку и внесет в бюлетень имя Гепы, то харьковчане снова проголосуют за Адольфыча
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19.01.2021 09:42 Відповісти
Конечно, Добкин пластику сделает, документы поправит
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19.01.2021 09:49 Відповісти
Обов'язково!
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19.01.2021 10:02 Відповісти
Ну а як же?... Гепа жив, Гепа живе, Гепа буде жити в Харкові поки населення буде прокацаплене...
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19.01.2021 10:27 Відповісти
Аваков Геращенко выберет 😀😀😀
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19.01.2021 09:43 Відповісти
Гепа жівєє фсєх жівих.
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19.01.2021 09:45 Відповісти
Незаконно находятся у власти - подумаешь! Торопиться некуда.
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19.01.2021 09:47 Відповісти
Та Кернес, Терехов, Добкін - це ж одна шайка-лейка з рижемразівського опоблока. І навіть Фельдман - їх союзник.
То що, виходить - домовитись не можуть?
До речі, крайній термін призначення позачергових виборів міського голови на 31 березня - 26 січня. Якраз Верховна Рада буде засідати. Що заважає?
Можливо, заважає той очевидний факт, що в слуг уродів нема свого кандидата?
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19.01.2021 09:48 Відповісти
Не не , Терехов работал с Аваковым . Не все так однозначно
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19.01.2021 09:56 Відповісти
"Если парламент не успеет ... то в октябре". Ну правильно, а че торопиться? Надо же дать время кернесовской братве помарадерить Харьков. До октября успеют.
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19.01.2021 09:52 Відповісти
Нормальный такой зазор, с марта по октябрь. ЗЕлёный такой зазор.
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19.01.2021 09:53 Відповісти
ЗЕлений коридор )))
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19.01.2021 09:55 Відповісти
ЗЕлёный коридор коррупции!
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19.01.2021 10:08 Відповісти
...а до жовтня можна пошукати гарного некроманта, щоб дав раду гепиній мумії .
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19.01.2021 10:01 Відповісти
Ждут когда Кернес воскреснет.
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19.01.2021 10:05 Відповісти
И эти люди хотят запретить перенос выходных, мотивируя это снижением трудовой мотивации.....
Трудовая "активность" нардепов зашкаливает!!!
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19.01.2021 10:05 Відповісти
Не проще внести в закон поправку и провести выборы в апреле. Если конечно подтвердят что электроная подпись не липа. Ещё проще решение Кс, что присяга была необходима. Во всех городах меры присягали и второй и третий раз
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19.01.2021 10:13 Відповісти
Хоч "не в тему", але "красиво" : "Российские космонавты доели последние запасы еды на МКС, но новые запасы им не прислали.

Американские астронавты на борту МКС поделились едой с российскими коллегами, которые остались без питания из-за того, что запуск грузовика «Прогресс» был отложен, передает РИА «Новости».
Как рассказал заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев, после решения о переносе старта «Прогресса» с декабря на февраль российская сторона обратилась к американской с просьбой доставить на МКС рационы для космонавтов. Однако американцы предложили использовать их запасы, которые уже имеются на станции в большом количестве. Агуреев уточнил, что американцы предоставили российским космонавтам питание безвозмездно.
Во время переговоров экипажа с Землей, которые транслировало NASA, космонавт Сергей Рыжиков сообщил специалисту ЦУП, что космонавты получили от американских астронавтов около 13 контейнеров с рационами питания ...". (Русский Еврей, СПБ)
"І не холодно...". Рогозін, як там поживає "батут"?...
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19.01.2021 10:14 Відповісти
Вибори мера Харкова, найімовірніше, відбудуться в жовтні, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 3596
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19.01.2021 10:26 Відповісти
Не бачу. Картинка не відкривається...
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19.01.2021 10:32 Відповісти
Зачем так спешить?
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19.01.2021 10:56 Відповісти
год без мэра... может он совсем не нужен ???
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19.01.2021 11:13 Відповісти
До того часу реінкарнують гєпу???
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19.01.2021 11:14 Відповісти
достатньо часу підібріти підходящого на його місце.
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19.01.2021 12:22 Відповісти
так нормально часу перевірити думку виборців стосовно ходового кандидата і засрать виброцям мозг новим.
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19.01.2021 12:21 Відповісти
 
 