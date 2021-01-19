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Новини Силовики
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У 2020 році ухвалено 192 судові вироки за посягання на цілісність України і терористичну діяльність, - СБУ

У 2020 році ухвалено 192 судові вироки за посягання на цілісність України і терористичну діяльність, - СБУ

Протягом 2020 року суди ухвалили 192 обвинувальні вироки злочинцям, яких викрила і затримала Служба безпеки України за посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни, а також за терористичну діяльність.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За напрямом захисту національної державності було розпочато загалом 335 кримінальних проваджень.

Зокрема, за цей період спецслужба запобігла 7 терористичним актам і затримала 10 осіб, причетних до їх підготовки та вчинення. Серед іншого попереджені теракти, які планувалися біля торгового центру "Французький квартал" у Харкові, поблизу госпіталю в Сєвєродонецьку та на залізничній станції Рубіжне, на території ПАТ "Сєвєродонецьке об’єднання "Азот". Також СБУ брала участь у спецопераціях зі звільнення заручників у Луцьку та Києві, затримала організаторів серії вибухів у столиці та нейтралізувала вибухові пристрої.

Для захисту національної державності СБУ співпрацює з іноземними партнерськими спецслужбами. У взаємодії з ними було заборонено в’їзд в Україну 644 іноземцям, причетним до терористичних і екстремістських організацій. З цих же причин ще 5 іноземців видворено і 74 примусово повернуто до країн походження.

Також дивіться: Обвинувальний акт щодо агента ФСБ РФ, який намагався влаштувати диверсію в Рівному, передано до суду, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Спільно з Міністерством закордонних справ було проведено 73 демарші представникам іноземної сторони, в тому числі за антиукраїнську діяльність, підтримку анексії чи відвідування Криму.

Окрім того, контррозвідка СБУ протягом 2020 року розпочала 304 кримінальні провадження, в тому числі за ознаками державної зради, шпигунства, диверсії та створення терористичної організації. До прикладу, у вересні 2020 року котррозвідники Служби затримали у Рівному агента ФСБ РФ, який намагався вчинити диверсію на одному з об’єктів критичної інфраструктури регіону.

Також набув чинності 101 обвинувальний вирок.

Викрила котррозвідка СБУ і понад 300 фактів набуття іноземного громадянства представниками органів влади та держуправління. Виявлено факти зловживання службовим становищем посадовців Міноборони, Нацгвардії, держпідприємств, які призвели до збитків державі на суму понад 1 млрд 72 млн грн.

Також дивіться: Столичного поліцейського затримали під час одержання $10 тис. хабаря за закриття кримінального провадження, - СБУ. ФОТО

У 2020 році ухвалено 192 судові вироки за посягання на цілісність України і терористичну діяльність, - СБУ 01
У 2020 році ухвалено 192 судові вироки за посягання на цілісність України і терористичну діяльність, - СБУ 02
У 2020 році ухвалено 192 судові вироки за посягання на цілісність України і терористичну діяльність, - СБУ 03

Автор: 

Правоохоронні органи (2706) СБУ (12761) силовики (2512) тероризм (2864) територіальна цілісність (148)


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Угум... из них 191 вынесе толстожопой ленкебандаренке, и 1 - кривоокой лукашизе...
Тут в Харькове сепар на сепаре сидит. Одного, правда, зарыли, а годовщину стрельбы березой по другому вчера отметили. Я про женьку кушнарьова, отдавшего жизнь за счастье украинского народа на браконьерской охоте (вне сезона и в темное время суток)...
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19.01.2021 10:01 Відповісти
Медведчук,Портнов з Бондаречихою руки потирають Про саме таке СБУ вони мріяли в своїх вологих снах.
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19.01.2021 10:02 Відповісти
У 2020 році ухвалено 192 судові вироки за посягання на цілісність України і терористичну діяльність, - СБУ - Цензор.НЕТ 6793
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19.01.2021 10:03 Відповісти
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19.01.2021 10:04 Відповісти
У 2020 році ухвалено 192 судові вироки за посягання на цілісність України і терористичну діяльність, - СБУ - Цензор.НЕТ 9495
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19.01.2021 10:05 Відповісти
 
 