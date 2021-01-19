У 2020 році ухвалено 192 судові вироки за посягання на цілісність України і терористичну діяльність, - СБУ
Протягом 2020 року суди ухвалили 192 обвинувальні вироки злочинцям, яких викрила і затримала Служба безпеки України за посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни, а також за терористичну діяльність.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За напрямом захисту національної державності було розпочато загалом 335 кримінальних проваджень.
Зокрема, за цей період спецслужба запобігла 7 терористичним актам і затримала 10 осіб, причетних до їх підготовки та вчинення. Серед іншого попереджені теракти, які планувалися біля торгового центру "Французький квартал" у Харкові, поблизу госпіталю в Сєвєродонецьку та на залізничній станції Рубіжне, на території ПАТ "Сєвєродонецьке об’єднання "Азот". Також СБУ брала участь у спецопераціях зі звільнення заручників у Луцьку та Києві, затримала організаторів серії вибухів у столиці та нейтралізувала вибухові пристрої.
Для захисту національної державності СБУ співпрацює з іноземними партнерськими спецслужбами. У взаємодії з ними було заборонено в’їзд в Україну 644 іноземцям, причетним до терористичних і екстремістських організацій. З цих же причин ще 5 іноземців видворено і 74 примусово повернуто до країн походження.
Спільно з Міністерством закордонних справ було проведено 73 демарші представникам іноземної сторони, в тому числі за антиукраїнську діяльність, підтримку анексії чи відвідування Криму.
Окрім того, контррозвідка СБУ протягом 2020 року розпочала 304 кримінальні провадження, в тому числі за ознаками державної зради, шпигунства, диверсії та створення терористичної організації. До прикладу, у вересні 2020 року котррозвідники Служби затримали у Рівному агента ФСБ РФ, який намагався вчинити диверсію на одному з об’єктів критичної інфраструктури регіону.
Також набув чинності 101 обвинувальний вирок.
Викрила котррозвідка СБУ і понад 300 фактів набуття іноземного громадянства представниками органів влади та держуправління. Виявлено факти зловживання службовим становищем посадовців Міноборони, Нацгвардії, держпідприємств, які призвели до збитків державі на суму понад 1 млрд 72 млн грн.
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