Казанський про переговори ТКГ щодо Донбасу: Росія відкрито декларує, що не просто не хоче, але і не збирається виконувати Мінські угоди

Прорив у переговорах щодо Донбасу не може статися, тому що Росія вимагає капітуляції України. На менше на цей момент у Кремлі не згодні. А Україна не може піти на такі умови.

Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю журналіст, учасник Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації на Сході України Денис Казанський.

"Як ви знаєте, Козак (представник Росії в "нормандському форматі". - ред.) відразу після переговорів заявив, що не вдалося домовитися з жодного з основних пунктів, прориву не сталося. В принципі, його і не може бути. Тому що прорив - це в розумінні Росії капітуляція України. Вони від нас саме цього і вимагають. На менше на цей момент вони не згодні. А Україна не може піти на ті умови, які висуває Росія. Тому немає руху вперед в цьому процесі", - зазначив він.

"Я тривалий час не знав якихось нюансів (роботи ТКГ. - Ред.), але в цілому уявляв, як все відбувається. Так, з приходом сюди (в ТКГ. - Ред.) я побачив багато тонкощів - як хто себе поводить, що робить. До цього мені здавалося, що більше Україна не хоче виконувати те, що Росія вимагає від нас за Мінськими угодами. Але потім зрозумів: насправді небажання виконувати Мінськ виходить, в основному, від російської сторони! Там відкрито декларують, що вони не просто не хочуть, але і не збираються цього робити. Тому що їхня мета - не закінчити конфлікт, а зробити так, щоб він тривав нескінченно. Тому що це той фактор, за допомогою якого можна тиснути на Україну. Завжди ж можна спробувати загострити ситуацію, щоб відразу вибігли ці "медведчуки-рабіновичі" і всякі інші, хто обслуговує інтереси Кремля в Україні, і починали кричати: "Українська влада обіцяли закінчити війну і не може цього зробити!". Природно, Україна не може цього зробити, тому що в односторонньому порядку від нас не залежить результат ситуації. Є й інший бік конфлікту. І для того, щоб війна закінчилася, недостатньо бажання тільки когось одного. В Ізраїлі жоден політик не має можливості сказати, що наступні п'ять років будуть мирними. Тому що є цілі держави, які мріють знищити цю країну. Ось і ми в такій же ситуації. Ніхто не знає, що Путіну завтра "вдарить в голову". Як ми, в такому випадку, можемо гарантувати, що війна закінчиться?! Росія в будь-який момент може загострити ситуацію і використовувати її, як фактор тиску. При цьому звинувачувати українську владу, що це вона не може домогтися миру і тільки великий кум Путіна Медведчук знає, як закінчити війну за один тиждень", - розповів Казанський.

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Більш детально читайте в інтерв'ю з Денисом Казанським: "Хто такі ці "представники ОРДЛО"? Грубо кажучи, маріонетки типу Хрюші та Степашки": тут.