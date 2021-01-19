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Новини Агресія Росії проти України
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Казанський про переговори ТКГ щодо Донбасу: Росія відкрито декларує, що не просто не хоче, але і не збирається виконувати Мінські угоди

Казанський про переговори ТКГ щодо Донбасу: Росія відкрито декларує, що не просто не хоче, але і не збирається виконувати Мінські угоди

Прорив у переговорах щодо Донбасу не може статися, тому що Росія вимагає капітуляції України. На менше на цей момент у Кремлі не згодні. А Україна не може піти на такі умови.

Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю журналіст, учасник Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації на Сході України Денис Казанський.

"Як ви знаєте, Козак (представник Росії в "нормандському форматі". - ред.) відразу після переговорів заявив, що не вдалося домовитися з жодного з основних пунктів, прориву не сталося. В принципі, його і не може бути. Тому що прорив - це в розумінні Росії капітуляція України. Вони від нас саме цього і вимагають. На менше на цей момент вони не згодні. А Україна не може піти на ті умови, які висуває Росія. Тому немає руху вперед в цьому процесі", - зазначив він.

"Я тривалий час не знав якихось нюансів (роботи ТКГ. - Ред.), але в цілому уявляв, як все відбувається. Так, з приходом сюди (в ТКГ. - Ред.) я побачив багато тонкощів - як хто себе поводить, що робить. До цього мені здавалося, що більше Україна не хоче виконувати те, що Росія вимагає від нас за Мінськими угодами. Але потім зрозумів: насправді небажання виконувати Мінськ виходить, в основному, від російської сторони! Там відкрито декларують, що вони не просто не хочуть, але і не збираються цього робити. Тому що їхня мета - не закінчити конфлікт, а зробити так, щоб він тривав нескінченно. Тому що це той фактор, за допомогою якого можна тиснути на Україну. Завжди ж можна спробувати загострити ситуацію, щоб відразу вибігли ці "медведчуки-рабіновичі" і всякі інші, хто обслуговує інтереси Кремля в Україні, і починали кричати: "Українська влада обіцяли закінчити війну і не може цього зробити!". Природно, Україна не може цього зробити, тому що в односторонньому порядку від нас не залежить результат ситуації. Є й інший бік конфлікту. І для того, щоб війна закінчилася, недостатньо бажання тільки когось одного. В Ізраїлі жоден політик не має можливості сказати, що наступні п'ять років будуть мирними. Тому що є цілі держави, які мріють знищити цю країну. Ось і ми в такій же ситуації. Ніхто не знає, що Путіну завтра "вдарить в голову". Як ми, в такому випадку, можемо гарантувати, що війна закінчиться?! Росія в будь-який момент може загострити ситуацію і використовувати її, як фактор тиску. При цьому звинувачувати українську владу, що це вона не може домогтися миру і тільки великий кум Путіна Медведчук знає, як закінчити війну за один тиждень", - розповів Казанський.

Читайте також: Мета росіян - не ощасливити жителів Донбасу. Вони створювали "Л/ДНР", щоб нас весь час "припікати" цією розжареною праскою, - Казанський

Більш детально читайте в інтерв'ю з Денисом Казанським: "Хто такі ці "представники ОРДЛО"? Грубо кажучи, маріонетки типу Хрюші та Степашки": тут.

Автор: 

росія (64871) Донбас (22354) мінські угоди (2231) Казанський Денис (308) нормандська четвірка (1526) Козак Дмитро (76)


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Топ коментарі
+10
Казанський про переговори ТКГ щодо Донбасу: Росія відкрито декларує, що не просто не хоче, але і не збирається виконувати Мінські угоди - Цензор.НЕТ 9527
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19.01.2021 10:36
+10
Очередной "уставший от войны"? Много уже навоевал? Хочешь жить ничтожеством -- живи и ползай.
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19.01.2021 10:46
+8
Это он не для вас сказал, а для упоротых ватников, которым Метверчина со своих телепомоек рассказывает, что украинская власть виновата в войне на Донбассе.
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19.01.2021 10:28
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от відкрив Америку...як дратують ці діячі, що з розумним виглядом декламують те що знає і немовля і вважають себе геніями...
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19.01.2021 10:24 Відповісти
Баран, Денису Казанскому за это не платят.
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19.01.2021 10:56 Відповісти
Это он не для вас сказал, а для упоротых ватников, которым Метверчина со своих телепомоек рассказывает, что украинская власть виновата в войне на Донбассе.
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19.01.2021 10:28 Відповісти
упоротой вате что-то говорить бессмысленно...там непробиваемое...
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19.01.2021 10:34 Відповісти
А как же земля? Это же украинские территории. Разве не надо вернуть украденное?
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19.01.2021 10:30 Відповісти
Якою ціною вернути? Готовий воювати?
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19.01.2021 10:34 Відповісти
Казанський про переговори ТКГ щодо Донбасу: Росія відкрито декларує, що не просто не хоче, але і не збирається виконувати Мінські угоди - Цензор.НЕТ 9527
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19.01.2021 10:36 Відповісти
Очередной "уставший от войны"? Много уже навоевал? Хочешь жить ничтожеством -- живи и ползай.
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19.01.2021 10:46 Відповісти
Знаєш, що найбільше дратує? Такі хитровжарені як ти, які ніби за війну, а самі будуть тільки в інтернеті сидіти. Був на АТО, вояка диванний?
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19.01.2021 10:50 Відповісти
Из окопа на нуле строчишь? Руки не отморозил, "боец"? А пузо от ползанья?
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19.01.2021 11:02 Відповісти
Не з окопа. І знаю, що такі як ти диванні інтернет-воїни ніколи в окоп не полізуть.
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19.01.2021 11:09 Відповісти
Да неужели? Прямо ясновидящий? Ползать червем не надоело, "боец"? Сколько ты готов неньки отдать за свою спокойную жизнь?
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19.01.2021 11:13 Відповісти
А про ВСУ щось чув, 220000 чол.? Чи вони тільки для парадів та бюджет освоювати?
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19.01.2021 11:14 Відповісти
Я дивлюся на військову частину в своєму місті з розваленим забором. Заходь, знищуй техніку, нікому нічого не потрібно.
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19.01.2021 11:19 Відповісти
Як назва міста ?
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19.01.2021 11:22 Відповісти
Воронеж у него, или Можайск.
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19.01.2021 11:26 Відповісти
Кременчук. 107 реактивна артилерійська бригада. Заходь, знищуй СРЗО.
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19.01.2021 11:29 Відповісти
Джек рассел, хватит врать.
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19.01.2021 12:23 Відповісти
Знаєте, те що показують на парадах то одне, а коли бачиш контрактників - маленьких пузатих з сільскої місцевості, то я просто не уявляю, як вони будуть воювати.
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19.01.2021 11:41 Відповісти
Прямо маленькие и пузатенькие. Просто колобки.

Казанський про переговори ТКГ щодо Донбасу: Росія відкрито декларує, що не просто не хоче, але і не збирається виконувати Мінські угоди - Цензор.НЕТ 2608
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19.01.2021 12:19 Відповісти
Казанський про переговори ТКГ щодо Донбасу: Росія відкрито декларує, що не просто не хоче, але і не збирається виконувати Мінські угоди - Цензор.НЕТ 6555
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19.01.2021 12:20 Відповісти
То не твоя проблема , троль, ты сиди на диване и воняй.
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19.01.2021 12:21 Відповісти
Казанський про переговори ТКГ щодо Донбасу: Росія відкрито декларує, що не просто не хоче, але і не збирається виконувати Мінські угоди - Цензор.НЕТ 6008
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19.01.2021 12:22 Відповісти
вернуть украденное? разорённый Донецк и Луганск? оно нам надо такое? вопрос...
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19.01.2021 10:36 Відповісти
Много земельки успел насобирать для неньки, что теперь раздаешь?
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19.01.2021 10:38 Відповісти
не раздаю... но раз то что осталось от "наваросии" даже кацапам не нужно, то страшно представить что нам хотят (и то спорно) впарить
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19.01.2021 10:40 Відповісти
Именно раздаешь. "Сторгуемся где-то посередине". Так? До куда готов торговаться?
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19.01.2021 10:49 Відповісти
до Воронежа
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19.01.2021 10:51 Відповісти
Т.е. если у тебя отрейдерили твою квартиру, вынесли от туда все, разрисовали обои, то тебе такая квартира обратно уже не нужна?
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19.01.2021 11:21 Відповісти
Мы возьмем деньгами, не нервничай! В Стокгольме уж 12 ярдов, так это еще за Крым не насчитали - там триллионы А квартира с разрисованными обоями будет резервацией для тебя и твоих лишнехромосомных соотечественников
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19.01.2021 12:57 Відповісти
"Вы" - можете брать хоть дохлыми енотами. А мы, украинцы, будем возвращать наши земли.
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19.01.2021 13:09 Відповісти
То это ***** не хочет, чтоб Украина капитулировала как они договорились с Петей???!
Мудрый народ, просветите!
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19.01.2021 10:33 Відповісти
По крайнем мере это не он сдал Украину в Париже, а выбранное вами недоразумение. Интересно, скажет кто-нибудь хоть немного подобное за зеленую соплю?

Казанський про переговори ТКГ щодо Донбасу: Росія відкрито декларує, що не просто не хоче, але і не збирається виконувати Мінські угоди - Цензор.НЕТ 3675
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19.01.2021 11:06 Відповісти
А голий все про баню ...
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19.01.2021 10:42 Відповісти
Вибори президента прошли в квітні 2019. Проснись.
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19.01.2021 11:03 Відповісти
Никогда не поздно а даже полезно тыкнуть дебилов в ихнее дерьмо.
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19.01.2021 14:37 Відповісти
Россия открыто декларирует, что не просто не хочет, но и не собирается выполнять Минские соглашения/ В этом надо убедить правящий Украиной кодлан гражданина Израиля -военного союзника Путина-Коломойского: Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы(!) возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский/ Путин умный человек, можно договориться, - Шефир / Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется.
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19.01.2021 10:34 Відповісти
Так, повернення у лоно України т.з. недореспублік,- це страшний сон кожного адекватного українця. Моєму племіннику на окупованому Донбасі , першокласнику, вчителька втовкмачує, що на їх "свАбодАлюбівую рЄспубліку" напали українські бІндЄровци, які хотять, щоб вони забули СВОЙ ІЗИК і розмовляли тільки чужою мовою. Добре, хоч не називає нас нацистами там укрофашистами.
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19.01.2021 10:41 Відповісти
Як їх повертати, якщо вони стверджують, що українців не існує, є тільки малороси.
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19.01.2021 10:45 Відповісти
Путин действует грамотно и последовательно, хочет чтобы в Украине был гражданский конфликт десятки и сотни лет, там где его изначально не было. Вдалбывая и вбивая в головы эту чушь, которую потом оттуда не вытащишь. Он играет вдолгую на уничтожение Украины как государства, он очень ненавидит Украину. А наша власть слаба, глупа, наверное слабее в мире нет. Украина полностью капитулировала в инфо войне, и еще помогает врагу - раздали агентам ФСБ центральные телеканалы, сайты, зомбируют мощно народ. Скоро будут защитников Украины сажать за то что они выполняли свой долг по защите Родины.
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19.01.2021 10:55 Відповісти
Згодна з кожним вашим словом. Немає гіршого ворога за того, що сидить у владі і має законну силу. Але застосовує її не на користь народу та держави. А стосовно нашого люду, хочу сказати, що ми від природи не дурні, але схильні зачаровуватися. Але це явище прохідне. Якби часу хватило...
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19.01.2021 11:06 Відповісти
Украине нужно иногда вводить военное положение в стране, в связи с агрессией Расеи, чтобы отрезвлять весь Мир от чуши ,которую несут рос СМИ всему Миру о Гражданской войне, ведь видно сколько территорий потеряла Украина.
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19.01.2021 11:08 Відповісти
Казанський про переговори ТКГ щодо Донбасу: Росія відкрито декларує, що не просто не хоче, але і не збирається виконувати Мінські угоди - Цензор.НЕТ 9689 https://censor.net/ru/user/405676 - не просто провокатор. Он ещё и идиот.
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19.01.2021 10:49 Відповісти
При Порохе хотели хоть какнибудь остановить "ползучее" наступление,после освобождения 3/4 зваченного ордило,не нарвавшись на новые санкции.
При ЗЕрмаке хотят полную капитуляцию и снятие санкций.
Разница однако.
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19.01.2021 10:53 Відповісти
Казанський про переговори ТКГ щодо Донбасу: Росія відкрито декларує, що не просто не хоче, але і не збирається виконувати Мінські угоди - Цензор.НЕТ 9663
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19.01.2021 11:23 Відповісти
А що, раніше не було відомо, чи як? Всі знали, окрім нововибраної влади.. І вірили в що?..Що отримали? Чого знову товкти воду в ступі, роблячи вигляд "великої напруги на роботі" ...

Це не про Казанського. Добре, що говорить вголос и відкрито. Треба ще, щоб ВСІ почули!
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19.01.2021 11:24 Відповісти
До этого мне казалось, что больше Украина не хочет выполнять то, что Россия требует от нас по Минским соглашениям.Источник: https://censor.net/ru/n3242605
О, еще один, кто считал, что это Порошенко не хочет мира
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19.01.2021 13:25 Відповісти
шо то его стало много пиарится стало быстро резко
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19.01.2021 13:31 Відповісти
Капитан очевидность,****...
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19.01.2021 16:07 Відповісти
 
 