Лотереї США розігрують понад $1,5 млрд доларів, українці можуть брати участь у тиражах (реклама)

Загальна сума джек-потів Мега Мільйонів і Пауербол перевалила за $1,5 млрд.

Перша розігрує цього тижня приз у $850 млн, а друга в $730 млн. Білети розкуповуються не тільки в Сполучених Штатах, але і у всьому світі - на допомогу іноземним гравцям прийшов міжнародний онлайн-сервіс покупки лотерейних білетів theLotter.com.

Джекпоти наближаються до мільярда

Приз в $850 млн – другий за величиною в історії Mega Millions. Він збільшився на $ 100 млн з останнього тиражу і, найімовірніше, до моменту проведення наступного, виросте ще. Джекпот в $730 млн – четвертий в історії Powerball. Хоча до нових рекордів ($ 1,537 млрд і $ 1,568 млрд відповідно) ще не дуже близько, такі величезні призи траплялися вже давно, і викликали справжній ажіотаж серед любителів лотерей. "Людям не вистачало великих привабливих джекпотів", прокоментував ситуацію виконавчий директор Лотереї Техасу Гері Гриф.

Як зазначено в пресрелізі Mega Millions, в останньому тиражі виграшними виявилися понад 4,5 мільйона білетів, включно з 8 перемогами у другій призовий категорії. З огляду на те, що шанси на виграш будь-якого призу лотереї починаються від 1 до 37, можна підрахувати, що на розіграш було продано понад 165 млн білетів.

Прессекретар сервісу theLotter, Адріан Коореманс, зазначив, що "з огляду на зростання інтересу, не дивно, що дедалі більше людей грають онлайн на theLotter. Досі ви, ймовірно, припускали, що зможете грати в Mega Millions і Powerball, тільки приїхавши в Сполучені Штати і особисто купивши лотерейні білети, але все змінилося". Як повідомляє сервіс, мільйони гравців з різних країн світу вже замовили через нього білети на ці лотереї.

Як грати в Mega Millions і Powerball?

Обидві популярні американські лотереї проводяться у форматі 5 + 1 (5 основних номерів + 1 додатковий), але їхні діапазони вгадування трохи розрізняються. У Мега Мільйони вам треба вибрати 5 чисел від 1 до 70 і номер кулі "Mega Ball" від 1 до 25. У Пауербол ви відзначаєте на вашому білеті 5 номерів від 1 до 69 і номер "Powerball" від 1 до 26. На додаток до джекпоту обидві лотереї також пропонують другий приз в $ 1 млн, який буде вашим, якщо ви вгадаєте тільки 5 основних номерів. Зазначимо, що на відміну від першого призу, який ділиться порівну між усіма білетами, що перемогли, кожен гравець, що вгадав 5 основних номерів, отримає $ 1 млн. У останньому тиражі Пауербол таких щасливчиків було аж 13 (двоє з них, скориставшись додатковою ігровий опцією - мультиплікатором "Power Play", виграли по $ 2 млн).

Найближчий тираж Mega Millions відбудеться у вівторок, 19 січня.

Наступний розіграш Powerball буде проведено в середу, 20 січня.

Як купити офіційні лотерейні білети онлайн на theLotter?

Відкрийте обліковий запис на сайті theLotter.com; Виберіть Mega Millions, Powerball, або обидві гри зі списку лотерей. Вкажіть, зі скількома полями ви хочете грати, і заповніть ваші білети, вибравши номери вручну або скориставшись випадковими номерами, що будуть згенеровані кнопкою "Авто-вибір". Підтвердіть і оплатіть ваше замовлення. Після цього вам залишиться лише дочекатися тиражу, і перевірити, чи зіграли ваші номери.

Ціна білетів на theLotter трохи вище, ніж в офіційних точках продажу. Це пов'язано з сервісним збором, з якого оплачуються послуги агентів сервісу. Зате, коли ви виграєте приз, він, незалежно від його розміру, виплачується вам повністю, без будь-яких комісій з боку сайту.

Як працює theLotter і чи є серед його клієнтів переможці?

Після отримання вашого замовлення представник сервісу в США купує від вашого імені офіційний білет. Це цілком законно, і дає вам таке ж право на призи, як і у будь-якого американця, який купив білет власноруч.

Коли ви граєте на theLotter, ви можете бути абсолютно спокійні. Сайт існує з 2002 року, і за цей час виплатив призи більше 6 мільйонам клієнтам. Вони вигравали як невеликі суми, так і величезні призи, включаючи призи другої категорії в Мега Мільйони і Пауербол, і навіть джекпоти! Рекордний виграш належить Аурі з Панами, яка зірвала джекпот Лото Флориди в $ 30 млн.

Джекпоти можуть бути виграні вже цього тижня!

Навіщо грати за один величезний приз, коли у вас є шанс виграти відразу два? Подвійте ваші шанси, купивши білети на обидві лотереї відразу, онлайн на сайті theLotter.com! Такі величезні джекпоти не вічні, і можуть бути зірвані вже на цьому тижні, так що не пропустіть ваш шанс! Бажаємо успіху, і, будь ласка, грайте відповідально.

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