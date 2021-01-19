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Новини Коронавірус і карантин
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За добу через COVID-19 у Києві померло 16 осіб, виявлено 637 випадків, серед захворілих 16 дітей і 14 медиків, - Кличко. КАРТА

За минулу добу в Києві виявили 637 хворих на коронавірус, померли 16 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в своєму Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За весь період пандемії в столиці виявили 2211 летальних випадків від COVID-19. На сьогодні в місті вже 123 634 підтверджені випадки захворювання.

Так, захворіли: 361 жінка віком від 18 до 94 років, 260 чоловіків від 18 до 87 років, 11 дівчаток від 4 місяців до 16 років і 5 хлопчиків від 3 місяців до 15 років. Захворіли також 14 медиків.

У лікарні столиці госпіталізували 39 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 1015 осіб. Всього коронавірус подолали 49 088 жителів столиці.

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Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 135, у Дніпровському - 109 і в Деснянському районі - 77 випадків.

За добу через COVID-19 у Києві померло 16 осіб, виявлено 637 випадків, серед захворілих 16 дітей і 14 медиків, - Кличко 01
За добу через COVID-19 у Києві померло 16 осіб, виявлено 637 випадків, серед захворілих 16 дітей і 14 медиків, - Кличко 02

Автор: 

карантин (18172) Київ (19401) Кличко (3505) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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