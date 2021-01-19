За добу через COVID-19 у Києві померло 16 осіб, виявлено 637 випадків, серед захворілих 16 дітей і 14 медиків, - Кличко. КАРТА
За минулу добу в Києві виявили 637 хворих на коронавірус, померли 16 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в своєму Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.
За весь період пандемії в столиці виявили 2211 летальних випадків від COVID-19. На сьогодні в місті вже 123 634 підтверджені випадки захворювання.
Так, захворіли: 361 жінка віком від 18 до 94 років, 260 чоловіків від 18 до 87 років, 11 дівчаток від 4 місяців до 16 років і 5 хлопчиків від 3 місяців до 15 років. Захворіли також 14 медиків.
У лікарні столиці госпіталізували 39 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за добу 1015 осіб. Всього коронавірус подолали 49 088 жителів столиці.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 135, у Дніпровському - 109 і в Деснянському районі - 77 випадків.
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