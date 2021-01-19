Росіяни висувають абсолютно нездійсненні умови для обміну полоненими: хочуть, щоб ми прийняли їхню "дорожню карту" виконання Мінських угод, - Казанський

Обмін полоненими - це один із чинників тиску росіян. Вони цим шантажують Україну.

Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю журналіст, учасник Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації на Сході України Денис Казанський.

"Обмін полоненими - це один із чинників тиску росіян. Вони нас цим шантажують. Обмін зірвався не вперше. Раніше вони теж зривали ці процеси. У них позиція доволі відверта - навіть не приховують, що саме з їхньої ініціативи людей не обмінюють. Кажуть: для того, щоб вони погодилися на обмін, Україна має виконати ще низку додаткових політичних умов. Вони хочуть, щоб ми прийняли їхню так звану "дорожню карту" (алгоритм виконання Мінських угод), яку ми маємо затвердити. Уявіть, "ДНР" і "ЛНР" подають документ до Верховної Ради, яка за це голосує. Тобто вони висувають абсолютно нездійсненні умови! Тому що, по-перше, для нас такі речі неприйнятні. А по-друге, таких умов немає в Мінських угодах. Вони це знають, тому і роблять такі свідомо неприйнятні пропозиції, щоб потім заявляти: "От, Україна все зриває і не хоче миру". Така у них тактика, яку я побачив вже у всіх деталях", - розповів Казанський.

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Детальніше ознайомитися з інтерв'ю з Денисом Казанським: "Хто такі ці "представники ОРДЛО"? Грубо кажучи, маріонетки типу Хрюші та Степашки" можна тут.