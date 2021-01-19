Росіяни висувають абсолютно нездійсненні умови для обміну полоненими: хочуть, щоб ми прийняли їхню "дорожню карту" виконання Мінських угод, - Казанський
Обмін полоненими - це один із чинників тиску росіян. Вони цим шантажують Україну.
Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю журналіст, учасник Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації на Сході України Денис Казанський.
"Обмін полоненими - це один із чинників тиску росіян. Вони нас цим шантажують. Обмін зірвався не вперше. Раніше вони теж зривали ці процеси. У них позиція доволі відверта - навіть не приховують, що саме з їхньої ініціативи людей не обмінюють. Кажуть: для того, щоб вони погодилися на обмін, Україна має виконати ще низку додаткових політичних умов. Вони хочуть, щоб ми прийняли їхню так звану "дорожню карту" (алгоритм виконання Мінських угод), яку ми маємо затвердити. Уявіть, "ДНР" і "ЛНР" подають документ до Верховної Ради, яка за це голосує. Тобто вони висувають абсолютно нездійсненні умови! Тому що, по-перше, для нас такі речі неприйнятні. А по-друге, таких умов немає в Мінських угодах. Вони це знають, тому і роблять такі свідомо неприйнятні пропозиції, щоб потім заявляти: "От, Україна все зриває і не хоче миру". Така у них тактика, яку я побачив вже у всіх деталях", - розповів Казанський.
Детальніше ознайомитися з інтерв'ю з Денисом Казанським: "Хто такі ці "представники ОРДЛО"? Грубо кажучи, маріонетки типу Хрюші та Степашки" можна тут.
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Вони стали відповіддю на прийняття 16 січня "Законів про диктатуру". Штурм розпочався після того, як лідер партії "Батьківщина" Арсеній Яценюк на вимогу Майдану назвати єдиного лідера спротиву оголосив, що "тут є лідер, це український народ".
Частина людей з Євромайдану вирішили пройти до будівлі Верховної Ради, щоб висловити свій протест. Дорогу їм перекрили бійці "Беркуту". Вони загородилися автобусами та вантажівками біля входу на стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського.
За повідомленнями столичних медиків, станом на 20:00 неділі по медичну допомогу звернулися 24 постраждалих під час сутичок на Європейській площі та біля стадіону "Динамо", 3-х з них госпіталізували. У 2-х - рвані рани, у 3-го - перелом руки.
З ночі на 20 січня сутички із спецпризначенцями стали перманетними і жорстокими - у відповідь на обстріл феєрверками і закиданнями бруківкою та "коктейлями Молотова", міліція стала регулярно обстрілювати протестуючих гумовими кулями, світло-шумовими гранатами, снарядами із сльозоточивим газом та поливати барикади з водометів.
а при обмене нужно разговаривать либо с позиции силы , либо догавариватся ( тоись чем то поступатся )
зеленый клоун ?
Так он под коксом постоянно
Или агент ФСБ Ермак ?
Используют втемную
нашептывая в ушки про величайшего деятеля современности
Шож вы не рассказываете о реализации главной установки Зеленского-"нада просто перестать стрелять"! Уже перестали почти, че война не закончилась?
Еще летом дЕрмак заявил про обмен "всех на всех", который произойдет "на днях".
Вот это "на днях" тянется уже с полгода.
Это что получается, барыга квартальный наших пленных менять просто не хочет?!
И это несмотря на "мир в глазах путена"?!