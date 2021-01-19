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Новини Обмін полоненими
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Росіяни висувають абсолютно нездійсненні умови для обміну полоненими: хочуть, щоб ми прийняли їхню "дорожню карту" виконання Мінських угод, - Казанський

Росіяни висувають абсолютно нездійсненні умови для обміну полоненими: хочуть, щоб ми прийняли їхню

Обмін полоненими - це один із чинників тиску росіян. Вони цим шантажують Україну.

Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю журналіст, учасник Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації на Сході України Денис Казанський.

"Обмін полоненими - це один із чинників тиску росіян. Вони нас цим шантажують. Обмін зірвався не вперше. Раніше вони теж зривали ці процеси. У них позиція доволі відверта - навіть не приховують, що саме з їхньої ініціативи людей не обмінюють. Кажуть: для того, щоб вони погодилися на обмін, Україна має виконати ще низку додаткових політичних умов. Вони хочуть, щоб ми прийняли їхню так звану "дорожню карту" (алгоритм виконання Мінських угод), яку ми маємо затвердити. Уявіть, "ДНР" і "ЛНР" подають документ до Верховної Ради, яка за це голосує. Тобто вони висувають абсолютно нездійсненні умови! Тому що, по-перше, для нас такі речі неприйнятні. А по-друге, таких умов немає в Мінських угодах. Вони це знають, тому і роблять такі свідомо неприйнятні пропозиції, щоб потім заявляти: "От, Україна все зриває і не хоче миру". Така у них тактика, яку я побачив вже у всіх деталях", - розповів Казанський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Казанський про переговори ТКГ щодо Донбасу: Росія відкрито декларує, що не просто не хоче, але і не збирається виконувати Мінські угоди

Детальніше ознайомитися з інтерв'ю з Денисом Казанським: "Хто такі ці "представники ОРДЛО"? Грубо кажучи, маріонетки типу Хрюші та Степашки" можна тут.

Автор: 

Донбас (22354) Казанський Денис (308) полонені (2248) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+19
Россияне выдвигают абсолютно невыполнимые условия для обмена пленными: хотят, чтобы мы приняли их "дорожную карту" выполнения Минских соглашений, - Казанский - Цензор.НЕТ 3066
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19.01.2021 10:45
+14
Россияне выдвигают абсолютно невыполнимые условия для обмена пленными: хотят, чтобы мы приняли их "дорожную карту" выполнения Минских соглашений, - Казанский - Цензор.НЕТ 6320
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19.01.2021 10:42
+11
Євромайдан 19 січня 2014 року переріс у силове протистояння із владою. Того дня після 200-тисячного мітингу на Майдані Незалежності активісти "Правого сектора" спробували штурмувати кордон охорони урядового кварталу. Ті події називали "Криваве водохреща" або "Вогнехреща".
Вони стали відповіддю на прийняття 16 січня "Законів про диктатуру". Штурм розпочався після того, як лідер партії "Батьківщина" Арсеній Яценюк на вимогу Майдану назвати єдиного лідера спротиву оголосив, що "тут є лідер, це український народ".
Частина людей з Євромайдану вирішили пройти до будівлі Верховної Ради, щоб висловити свій протест. Дорогу їм перекрили бійці "Беркуту". Вони загородилися автобусами та вантажівками біля входу на стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського.
За повідомленнями столичних медиків, станом на 20:00 неділі по медичну допомогу звернулися 24 постраждалих під час сутичок на Європейській площі та біля стадіону "Динамо", 3-х з них госпіталізували. У 2-х - рвані рани, у 3-го - перелом руки.
З ночі на 20 січня сутички із спецпризначенцями стали перманетними і жорстокими - у відповідь на обстріл феєрверками і закиданнями бруківкою та "коктейлями Молотова", міліція стала регулярно обстрілювати протестуючих гумовими кулями, світло-шумовими гранатами, снарядами із сльозоточивим газом та поливати барикади з водометів.
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19.01.2021 10:42
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Россияне выдвигают абсолютно невыполнимые условия для обмена пленными: хотят, чтобы мы приняли их "дорожную карту" выполнения Минских соглашений, - Казанский - Цензор.НЕТ 9332
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19.01.2021 10:41 Відповісти
Євромайдан 19 січня 2014 року переріс у силове протистояння із владою. Того дня після 200-тисячного мітингу на Майдані Незалежності активісти "Правого сектора" спробували штурмувати кордон охорони урядового кварталу. Ті події називали "Криваве водохреща" або "Вогнехреща".
Вони стали відповіддю на прийняття 16 січня "Законів про диктатуру". Штурм розпочався після того, як лідер партії "Батьківщина" Арсеній Яценюк на вимогу Майдану назвати єдиного лідера спротиву оголосив, що "тут є лідер, це український народ".
Частина людей з Євромайдану вирішили пройти до будівлі Верховної Ради, щоб висловити свій протест. Дорогу їм перекрили бійці "Беркуту". Вони загородилися автобусами та вантажівками біля входу на стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського.
За повідомленнями столичних медиків, станом на 20:00 неділі по медичну допомогу звернулися 24 постраждалих під час сутичок на Європейській площі та біля стадіону "Динамо", 3-х з них госпіталізували. У 2-х - рвані рани, у 3-го - перелом руки.
З ночі на 20 січня сутички із спецпризначенцями стали перманетними і жорстокими - у відповідь на обстріл феєрверками і закиданнями бруківкою та "коктейлями Молотова", міліція стала регулярно обстрілювати протестуючих гумовими кулями, світло-шумовими гранатами, снарядами із сльозоточивим газом та поливати барикади з водометів.
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19.01.2021 10:42 Відповісти
Россияне выдвигают абсолютно невыполнимые условия для обмена пленными: хотят, чтобы мы приняли их "дорожную карту" выполнения Минских соглашений, - Казанский - Цензор.НЕТ 6320
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19.01.2021 10:42 Відповісти
Цікаво, хрещення Христа відбулось через якийсь певний проміжок часу після його народження, чи ні?
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19.01.2021 10:46 Відповісти
Конечно, не сразу. Был такой персонаж Иоанн Креститель. Вот он Христа(Иешуа) и крестил В Иордани(речка в Израиле).
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19.01.2021 10:50 Відповісти
Я не питаю хто і де. Мені цікаво коли це відбулось після його народження.
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19.01.2021 10:53 Відповісти
в 33 года.... в Иордане его Крестил Иоан Креститель только в январе в Иордане средняя температура воздуха + 20 воды в реке + 17
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19.01.2021 10:51 Відповісти
Тобто 33 роки йому було або 25 грудня, або 7 січня. Чому тоді хрещення саме 19 січня?
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19.01.2021 10:56 Відповісти
Потому что нужно выменивать воинов, а не всяких маргиналов и таксистов из ордилища
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19.01.2021 10:44 Відповісти
и шо?обменивая воинов можно соглашаться на требования террористов?
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19.01.2021 10:47 Відповісти
та я вопше
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19.01.2021 10:49 Відповісти
Гыг , там вариантов очень много , но наши не используют всех средств ( почему ? ) , можно воду перекрыть , можно дороги закупорить
а при обмене нужно разговаривать либо с позиции силы , либо догавариватся ( тоись чем то поступатся )
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19.01.2021 17:00 Відповісти
Оманському баризі кого дадуть, тим він і радий буде.
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19.01.2021 10:47 Відповісти
а шо, воин этот который сдался??? жуткие понятия...
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19.01.2021 10:58 Відповісти
Россияне выдвигают абсолютно невыполнимые условия для обмена пленными: хотят, чтобы мы приняли их "дорожную карту" выполнения Минских соглашений, - Казанский - Цензор.НЕТ 3066
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19.01.2021 10:45 Відповісти
А бабло за це кому пішло?
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19.01.2021 10:49 Відповісти
Пороху
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19.01.2021 10:50 Відповісти
когда уже начнут называть вещи своими именами? какие пленные? это заложники, захваченные и удерживаемые одними террористами по указке других террористов. никаких пленных нет.
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19.01.2021 10:45 Відповісти
Россияне выдвигают абсолютно невыполнимые условия для обмена пленными: хотят, чтобы мы приняли их "дорожную карту" выполнения Минских соглашений, - Казанский - Цензор.НЕТ 3027
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19.01.2021 10:47 Відповісти
а не пришло ли время всю эту тягомотину с кацапстаном прекратить и сказать - никаких переговоров с оккупантами и ворами... хватит сопли жевать да людей ни за фиг собачий класть...
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19.01.2021 10:50 Відповісти
кто скажет то ?
зеленый клоун ?
Так он под коксом постоянно
Или агент ФСБ Ермак ?
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19.01.2021 11:09 Відповісти
Они вроде оба агента ?
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19.01.2021 11:48 Відповісти
Зеля слишком тупой для агента
Используют втемную
нашептывая в ушки про величайшего деятеля современности
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19.01.2021 14:58 Відповісти
Это лишний раз доказывает-наличие, шо Кравчука, шо Арестовича с Казанцевым в этой ""комиссии" носит сугубо формальный характер. И когда они все,;включая Резникова очень хвалились, что "раньше ничего не происходило, а теперь хоть разговариваем" , было понятно-все это словесный понос для лохтората Зеленского.
Шож вы не рассказываете о реализации главной установки Зеленского-"нада просто перестать стрелять"! Уже перестали почти, че война не закончилась?
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19.01.2021 10:56 Відповісти
Есть Кум кремлёвского Фюрера, вот и меняйте его на всех, а украинскими землями нечего раскидываться....И почему заводы Оборонки не работают в четыре смены, ведь у нас граница с оккупантами боле 2000 км?
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19.01.2021 10:56 Відповісти
ну, а шо зеля?
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19.01.2021 11:02 Відповісти
При Пете такой пуйни не было!
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19.01.2021 11:06 Відповісти
Россияне выдвигают абсолютно невыполнимые условия .-Это для украинцев. А для правящего Украиной кодлана Коломойского все условия Путина выполнимые. Ермак архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера"
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19.01.2021 11:08 Відповісти
Потрібно ці акції політпіару закінчити, і доки йде війна ніяких обмінів. Бо воно, ті обміни, нагадують скоріш за все торгівлю рабами на середньовічних базарах. А також, ці торгівці червоним деревом щей впарюють перевербованих ФСБ і СЗР осіб. Це просто дурість в час війни. Коли буде війна закінчена от тоді раз і всіх на всіх.
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19.01.2021 11:18 Відповісти
А сколько мы поймали таких пленных (россиян) для того чтобы иметь такой же рычаг давления на переговорах? Где все эти тамбовские десантники, майоры российской армии и ФСБшные и ГРУшные шпионы ...?
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19.01.2021 11:32 Відповісти
Странно все это и необычно...
Еще летом дЕрмак заявил про обмен "всех на всех", который произойдет "на днях".
Вот это "на днях" тянется уже с полгода.
Это что получается, барыга квартальный наших пленных менять просто не хочет?!
И это несмотря на "мир в глазах путена"?!
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19.01.2021 11:38 Відповісти
Ермаку соврать -пол-пальца обοςςατь.
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19.01.2021 11:47 Відповісти
Обмен . Это обмен одних на других. При этом какие то дополнительные не связанные с этим условия, это просто полная ерунда. Да у Раши с учетом ОРДЛО, Крыма, Севастополя, "гостей" в Крым, ОРДЛО, Рашу, Беларусь , плюс украинские "заробитчане" порядка 9-10 миллионов ( ну уж 8,5 это точно) этого "обменного фонда пруд пруди". У нас его значительно меньше, на это не хватает " политической воли" и "орешков", а то бы можно было набрать из ОПЗЖопса ( начиная с Медведчука, Равбиновича, Шуфрича и т.д) Огрызков регионалов Мураева, Добкина и компания, да и добрая условная" треть" слуг бы сгодились и прочих " наших краев", "за майбутне", " довира". Так что можно тоже нагрести на обмен. Но это не про нас. У нас же войны "нет" и вся прокремлевская брать "в законе". Ну а менять кого то ( часто случайных людей) на какие то политические, капитуляционные условия это уже госизмена.
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19.01.2021 11:52 Відповісти
И о каких доп. политических требованиях речь?
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19.01.2021 13:05 Відповісти
 
 