ОРДЛО потихеньку вимирають: триває розвал усієї інфраструктури і ніхто не розуміє, чи буде все колись відновлено, - Казанський

На окупованій частині Донбасу стався телепорт у якусь найпохмурішу Африку - Сомалі або Судан. І найближчим часом немає виходу з ситуації, що склалася. За всіма відчуттями, їхні зарплати в 200 доларів - це дуже надовго.

Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю журналіст, учасник Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації на Сході України Денис Казанський.

"Ця історія з Донбасом для Росії дуже токсична. Для російської "верхівки", великого бізнесу і олігархів, безумовно, вона створює масу проблем. Те, що відбувається на Донбасі - це історія безпосередньо Путіна. Це він туди вплутався. Тепер не може здати назад, розуміючи: це буде розцінено, як його особисту поразку. Наступний президент може виходити з такої логіки: я це не починав, я нікому нічого не обіцяв, і нас там немає (на відміну від Криму). Тобто, мовчки закрити цю історію. Тоді на окупованих територіях настане приблизно таке ж життя, яке зараз триває на підконтрольній частині Донбасу. Без комендантської години, підвалів, тортур і терору збройних банд. Питання тільки в бажанні Росії. А якщо влада там кардинально не зміниться - просто у президента буде інше прізвище, то така ситуація на Донбасі буде тривати. Допоки - незрозуміло. Ми не можемо тут нічого прогнозувати. Але вона невигідна нікому - ні Україні, ні Донбасу, ні Росії. Всі страждають, втрачають гроші, людей, ллється кров. Ця історія вигідна, по суті, тільки кремлівській "верхівці". Вона допомагає зберегти владу Путіну, а його оточенню (олігархам, "фсбшникам") - годуватися за рахунок війни. Ось що відбувається? Гроші на утримання всіх цих геополітичних "викиднів" типу Абхазії, Осетії, "ДНР", "ЛНР" у якомусь вигляді дає Росія. Але ці витрати в бюджеті офіційно не відображаються, тому у громадських діячів і журналісів немає можливості їх контролювати і моніторити їхню ефективність. Цей потік іде переважно "в чорну" - гроші через кордон провозять просто в сумках. І ці кошти безконтрольно "розпилюються" кураторами. Умовно кажучи, Росія виділила два мільярди, один з них куратори розділили між собою. І ніхто з них не запитає! Зрозуміло, що в таких умовах є ціла когорта російських чиновників, які сидять на цьому потоці і не можуть "нажертися". Ось їм вигідно, щоб війна не закінчувалася", - заявив Казанський.

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"Я підтримую контакти, моніторю ситуацію (в ОРДЛО. - Ред.) через знайомих і інші джерела. Я б не сказав, що це "телепорт" в 1990-ті. Те було досить світлий час в порівнянні з тим, що зараз відбувається на Донбасі. Тому що в 1990-х, було розуміння, що це важкий, але перехідний період. Тоді світилася надія: зараз ми відійдемо від радянської економіки, побудуємо капіталізм, все запрацює, і рівень життя виросте. А на Донбасі стався телепорт в якусь найпохмурішу Африку - Сомалі або Судан. І найближчим часом немає виходу з ситуації, що склалася. За всіма відчуттями, їхні зарплати в 200 доларів - це дуже надовго. Тому що в Україну не повертають, Росія не приєднує, а в форматі "сірої зони "нормального життя немає. Вона потихеньку вимирає, тому що підприємства занепадають - немає інвестицій, які дуже потрібні важкій промисловості, а фахівці тікають, бо за ті гроші ніхто не хоче працювати. Йде розвал всієї інфраструктури, економіки. Ніхто не розуміє, чи буде все колись відновлено. Адже навіть якщо уявити, що завтра вся ця ситуація вирішиться, то інвестори в ОРДЛО не побіжать. Це все одно ризикова територія. Будуть боятися повторення того, що було. Часом мені здається, що ми більше ніколи не побачимо Донбас в довоєнному стані.

Детальніше ознайомитися з інтерв'ю з Денисом Казанським: "Хто такі ці "представники ОРДЛО"? Грубо кажучи, маріонетки типу Хрюші та Степашки" можна тут.