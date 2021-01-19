ОРДЛО потихеньку вимирають: триває розвал усієї інфраструктури і ніхто не розуміє, чи буде все колись відновлено, - Казанський
На окупованій частині Донбасу стався телепорт у якусь найпохмурішу Африку - Сомалі або Судан. І найближчим часом немає виходу з ситуації, що склалася. За всіма відчуттями, їхні зарплати в 200 доларів - це дуже надовго.
Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю журналіст, учасник Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації на Сході України Денис Казанський.
"Ця історія з Донбасом для Росії дуже токсична. Для російської "верхівки", великого бізнесу і олігархів, безумовно, вона створює масу проблем. Те, що відбувається на Донбасі - це історія безпосередньо Путіна. Це він туди вплутався. Тепер не може здати назад, розуміючи: це буде розцінено, як його особисту поразку. Наступний президент може виходити з такої логіки: я це не починав, я нікому нічого не обіцяв, і нас там немає (на відміну від Криму). Тобто, мовчки закрити цю історію. Тоді на окупованих територіях настане приблизно таке ж життя, яке зараз триває на підконтрольній частині Донбасу. Без комендантської години, підвалів, тортур і терору збройних банд. Питання тільки в бажанні Росії. А якщо влада там кардинально не зміниться - просто у президента буде інше прізвище, то така ситуація на Донбасі буде тривати. Допоки - незрозуміло. Ми не можемо тут нічого прогнозувати. Але вона невигідна нікому - ні Україні, ні Донбасу, ні Росії. Всі страждають, втрачають гроші, людей, ллється кров. Ця історія вигідна, по суті, тільки кремлівській "верхівці". Вона допомагає зберегти владу Путіну, а його оточенню (олігархам, "фсбшникам") - годуватися за рахунок війни. Ось що відбувається? Гроші на утримання всіх цих геополітичних "викиднів" типу Абхазії, Осетії, "ДНР", "ЛНР" у якомусь вигляді дає Росія. Але ці витрати в бюджеті офіційно не відображаються, тому у громадських діячів і журналісів немає можливості їх контролювати і моніторити їхню ефективність. Цей потік іде переважно "в чорну" - гроші через кордон провозять просто в сумках. І ці кошти безконтрольно "розпилюються" кураторами. Умовно кажучи, Росія виділила два мільярди, один з них куратори розділили між собою. І ніхто з них не запитає! Зрозуміло, що в таких умовах є ціла когорта російських чиновників, які сидять на цьому потоці і не можуть "нажертися". Ось їм вигідно, щоб війна не закінчувалася", - заявив Казанський.
"Я підтримую контакти, моніторю ситуацію (в ОРДЛО. - Ред.) через знайомих і інші джерела. Я б не сказав, що це "телепорт" в 1990-ті. Те було досить світлий час в порівнянні з тим, що зараз відбувається на Донбасі. Тому що в 1990-х, було розуміння, що це важкий, але перехідний період. Тоді світилася надія: зараз ми відійдемо від радянської економіки, побудуємо капіталізм, все запрацює, і рівень життя виросте. А на Донбасі стався телепорт в якусь найпохмурішу Африку - Сомалі або Судан. І найближчим часом немає виходу з ситуації, що склалася. За всіма відчуттями, їхні зарплати в 200 доларів - це дуже надовго. Тому що в Україну не повертають, Росія не приєднує, а в форматі "сірої зони "нормального життя немає. Вона потихеньку вимирає, тому що підприємства занепадають - немає інвестицій, які дуже потрібні важкій промисловості, а фахівці тікають, бо за ті гроші ніхто не хоче працювати. Йде розвал всієї інфраструктури, економіки. Ніхто не розуміє, чи буде все колись відновлено. Адже навіть якщо уявити, що завтра вся ця ситуація вирішиться, то інвестори в ОРДЛО не побіжать. Це все одно ризикова територія. Будуть боятися повторення того, що було. Часом мені здається, що ми більше ніколи не побачимо Донбас в довоєнному стані.
Детальніше ознайомитися з інтерв'ю з Денисом Казанським: "Хто такі ці "представники ОРДЛО"? Грубо кажучи, маріонетки типу Хрюші та Степашки" можна тут.
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Согласен.
-Мойсей 40 років водив євреїв по пустелі, щоб привести їх в Землю Обітовану. Мойсей робив все, щоб не дати можливості винищити євреїв, а вивести їх з рабства. Мойсей поділяв з попутниками і кусок хліба і біди.
-А Банда єврея ЗЕ вже на тридцятому році Незалежності України перетворює її в пустелю. А українців намагається з неї випхати в еміграцію, загнати в рабство, або винищити. Правда, Банда єврея ЗЕ також ділитьтся: "Весь хліб - своїй банді, всі біди - українцям"!
-Мойсей був мудрим та справедливим ! Зе- тупий, та ненажерливий як і його банда - стадо ста свиней!
А от між бандою єврея Зе і бандою єврея Кагановіча, в намаганнях винищити українців, а в Україні організувати "єрусалимчики", дійсно - різниці ніякої!
И ещё один факт. В СССР каждую пятилетку в Киеве ставили планы строить по 500-700тыс кв.м жилья. И каждый раз планы срывались и строили меньше. Вот уже лет 10 подряд в Киеве строится больше миллиона квадратов в год и это настолько обыденно и привычно, что даже в СМИ об этом ни слова. Неинтересно.
PS И, кстати, насчет развала и вымирания. Самое смешное, что строительной индустрии в Киеве этот самый развал таки грозит в самой недалекой перспективе. Просто потому, что во вновь вводимых в строй домах продается всё меньше и меньше квартир. При том, что цены падают. А всё дело в том, что наступает классический кризис перепроизводства...
Хреново ты мониторишь. Огромное количество людей там весьма довольны жизнью и никаких изменений не хотят. Таких большинство. Многие уже просто привыкли и свыклись с мыслью, что это навсегда. 6 лет - огромный срок. Какая-то часть уже навсегда зомбирована пропагандой и раззомбировать их уже никогда не получится. И тд.
PS И да, насчет "навсегда". Не смотрел ролики с Карабаха с плачущими армянами, которые тоже считали, что это "навсегда"?
вас содержит "брат".
Зате без біндер і української мови.
Без грошей, перспектив та розвитку теж...
Просто Зеленський гівно сам по собі.
І ще ніхто не використав свою силу щоб навести тут порядок.
Не йди в ПрезИденти. Бо максимум що ти зможеш - стати преЗЕдентом. А преЗЕдент - це не лідер.
Чи ти забув як у нас міністри стріляли собі ДВІЧІ в голову? І це сприймалося як норма. А що говорити про безправних неміністрів?
Там такі ж корупціонери на місцях як і по усій Україні.
Та я в курсе за этих "працивныков". Я не знаю что первично - зарплата или работа, но как они работают, так им и платят (а может и наоборот - как им платят, так они и работают, но результата это не меняет).
Макрона французы президентом уже не переизберут, у него крайне низкий рейтинг, лишь потому что он хотел увеличить для французов стаж с 42 до 44 лет, законопроект был заморожен.
А мы платим всем домбабвянам пенсии, несмотря на то, какой у них стаж, а налоги в Украину они платили максимум с 1992 г. до 2014 г, но таких значительное меньшинство, а в остальное время Россия-СССР строила на их деньги социализм во всем мире, по большому счету пенсии они профукали за счет Москвы.
Теперь Украина им выплачивает пенсии из своих скромных доходов, и Путлер, которого они звали, тоже подачки подкидывает, живут на два корыта, какая-то часть лучше многих наших пенсионеров, конечно эта биомасса будет довольна. Украина должна полностью прекратить любые выплаты тем, кто поддержал вторжение России на Донбасс и сейчас находится на оккупированной территории, всеравно эти выплаты нельзя проконтролировать.
P. S. Согласно закону "О престижности шахтерского труда", пролоббированого регионалами во времена премьерства Тимошенко, домбабвяне из шахтеров получают пенсии в 3 раза выше, чем большинство украинцев, для этого им было достаточно 10 лет порыться в шахте, а многие и столько не проработали оформив за взятки липовые регрессы.
Відповіді Світлани Дрюк, на запитання кореспондента.
На що схожа «ДНР» тепер?
- На СРСР у 1937 році. Росіяни все курирують і контролюють: хто чим займається, звідки гроші бере. Був перепис населення. Тому що багато хто кинув там бізнес і звалив, не визнають владу «ДНР». Усіх, хто не приїхав на перепис, назвали зрадниками. У всіх, хто не приїхав, житло віджали, бізнес віджали - все у фонд «республіки».
- Чим це все закінчиться?
- Донбас не прийде і не скаже: «Заберіть нас назад». Росії теж він не потрібен. Там уже другий місяць зарплату не платять, шахти затопили, заводи розпиляли. Шанс України - тільки відвойовувати. Що робити з Донецьком? Навестися, прицілитися і відпрацювати артою.
Правильно кажется. Его и не нужно видеть в довоенном состоянии даже после его освобождения. ***** принес на нашу землю горе, но в то же самое время сделал то, на что сама Украина не решилась бы наверное никогда. По сути он закрыл давно убыточную и постоянно находящуюся на дотациях страны угольную отрасль, которая там давным давно уже была нерентабельна. И восстанавливать ее, скорее всего бессмысленно. По крайней мере в том полном объеме шахт, что были до войны.
Так и есть, идут назад в прошлое, сейчас Сталино и Ворошиловград, дойдут и до состояния Юзовки и Луганского...
Абсолютно все, кто живет в ОРДЛО, вне его политической позиции (и проукраинские, и пророссийские, и пролыныдыныировские) считают, что Украина обязана открыть линию разграничения и создать все комфортные условия для свободного и бесконтрольного передвижения жителей ОРДЛО по всей Украине и за рубеж.
Многие ездят туда-сюда. Работают в Украине, но держатся за имущество в ОРДЛО. Все еще надеются на вот-вот. Есть даже те, кто, работая в Украине, покупает имущество в ОРДЛО, пока дешево. Надеясь на вот-вот.
А еще, из-за карантина и закрытия КП ВВ на линии разграничения, жители ОРДЛО едут через РФ и КПП в Украину. Дорого, но если большая пенсия и большая задолженность, но вполне окупаемо.
Вообще, из ОРДЛО можно свободно без досмотра, без карантина, без "Дии", без проверки личности приехать в любой город Украины. Из Донецка, Луганска, Свердловска идут сотни маршрутов во все концы РФ и мирных частей Украины.
Из Луганска свободно можно без карантина и досмотра, без проверки багажа приехать в Мариуполь, Харьков, Одессу, Николаев, Полтаву, Днепр, Киев, Львов, Запорожье… Маршруты из ОРДЛО указывает на скопления переселенцев в мирных городах мирной Украины. Спрос порождает…
Украинские соцвыплаты (пенсии и регресс) терять в ОРДЛО никто не хочет, поэтому бизнес на автоперевозках сделал долларовыми миллионерами многих владельцев автопарков ОРДЛО. Многие даже проукраинские переселенцы живут в режиме 10 дней там, 20 дней здесь, месяц здесь 10 дней там. Поэтому автоперевозочный теневой бизнес, чтобы не отмечали в системе "Аркан" очень востребован со всех сторон.
Ну, как-то не комильфо объяснять, например, врачу, работающему в военном госпитале пограничников в Киеве, зачем она ездит в Луганск каждые 2 месяца. Более 60% тех, кто выехал из ОРДЛО ведет вот такой курсирующий режим жизни. Там родители и имущество, там бизнес и связи, там… Там - это в оккупации.
Не поверите, но вот последние 2 года теневые автоперевозчики в ОРДЛО увеличили карту посещений городов мирных частей Украины и количество перевозов.
7 лет войны это очень много. Поэтому произошла бытовая реинтеграция ОРДЛО в Украину. Документы. Автоперевозки. Теневой бизнес. Контрабанда.
Да, контрабанда сигарет из ОРДЛО в мирные части Украины, это тоже огромный бизнес-синдикат. Кто-то везет пару блоков, кто-то пару ящиков, а кто-то уже и "Газели" гоняет. Сигареты из ОРДЛО в 2 раза дешевле акцизных и купить их можно в любом городе Украины, куда приезжают маршруты из ОРДЛО.
Идет вместе с пассажирскими перевозками из ОРДЛО в мирные части Украины и контрабанда оружия, наркотиков. Этот бизнес уже оброс схемами, и вряд ли он будет способствовать приближению мира, так как все больше в ОРДЛО людей, которые начинают получать удовольствие и прибыль от 2-х пенсий (а если мир, то останется одна), от контрабанды из мирной Украины в ОРДЛО украинские и европейских лекарств, от доставки посылок и товаров, от продажи украинских продуктов, от провоза пассажиров, от контрабанды сигарет.
И вот, что интересно, все соцсети ОРДЛО забиты рекламой "помогу купить права в Украине", "украинский паспорт и загранпаспорт без выезда", "пенсии и детские", "украинские документы любой сложности", "автоперевозки в Украину без досмотра и карантина", "перевезем без досмотра грузы любой сложности", "маршруты в любой город РФ и Украины", но внимания на это никто не обращает.
А еще интереснее, что автоперевозчики в ОРДЛО, которые ездят в Украину, не меняют украинские номера на "республиканские" и от них там этого никто не требует, а вот народ штрафуют. Еще интереснее то, что в РФ автоперевозки осуществляются на автобусах с украинской регистрацией. ОРДЛынские там не в почете.
А еще интереснее то, что автоперевозчики из ОРДЛО не платят налоги в Украине (только оформляют страховку), но платят налоги в ОРДЛО.
Ну, и самое интересное. Все автоперевозки в Украину осуществляются на автобусах новых моделей. А все автоперевозки по РФ осуществляются на металлоломе, который не понятно, как движется по трассе, свистя лысой резиной, хрюкая задыхающимся мотором и обдавая пассажиров свежим воздухом из всех щелей.
Причин много. Основная - осторожность. Неукоснительное соблюдение правил дорожного движения, чтобы не привлекать к себе внимания. Ведь такой автобус может перевозить не только пассажиров, но и их оружие, документы "мгб лнр", сигареты и прочие не нужные для внимания МВД Украины вещи. Поэтому на маршруты из ОРДЛО в Украину не ставят старье. Водители только опытные, с реальными правами и документами. Чистой биографией.
На маршруты ОРДЛО-РФ ставят все старье, убитое и собранное из "говна и палок". Водители с недосыпом. Права "купил в лнр". На РФ никто не соблюдает ПДД. Там понт...
Ответ на поверхности. В Украине - закон, на России - взятки. В Украине нельзя попасться с перевозкой контрабанды и оружия, можно сесть за терроризм, особенно, если прописка в ОРДЛО. На РФ можно перевозить все, даже "БУК" на "Жигулях", взятка закроет глаза любому ГИБДД.
Я жила в 12 км от российской границы (город Свердловск, Луганской области), и вот любой снегопад вызывал у наших российских соседей транспортный коллапс, в то время, когда "угнетенный Украиной Донбасс" поругивая недостаточно вычищенные коммунальниками тротуары, свободно ехал по своим делам.
Но, это было до войны. Сейчас ОРДЛО и РФ - близнецы-братья. Взятки. Ужасные дороги. Купленные техосмотр авто. Наплевательское отношение к людям. Русский беспощадный и все уничтожающий авось.
https://news.obozrevatel.com/ukr/society/novini-iz-zoni-zhiteli-ordlo-dochekalisya-srsr.htm