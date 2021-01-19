У Раді зареєстровано законопроєкт, що пропонує затримувати на 7 діб за прояв сексизму

У Верховній Раді 15 січня зареєстровано два законопроєкти, які встановлюють відповідальність за прояви сексизму. Зокрема, за пропаганду гендерних стереотипів може загрожувати адміністративне затримання, як за домашнє насильство.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Судово-юридичну газету.

Серед авторів законопроєкту про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за прояви сексизму в суспільстві №4599 - глава Комітету соціальної політики Галина Третьякова, а також глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Крім того, "Слуги народу" зареєстрували законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони проявів сексизму в суспільстві" №4598.

Так, у Законі України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" передбачено встановити, що "Сексизм - будь-які дії, жести, візуальні прояви, вимовлені або написані слова, практика або поведінка, в основі яких лежить ідея про те, що людина або група людей є гіршою через свою стать, і проявляються в громадській або приватній сферах, у мережі Інтернет чи поза нею і спрямовані на (або викликають): порушення власної гідності або прав людини або групи людей; сексуальний, психологічний збиток або страждання особи або групи осіб; створення загрозливого, ворожого, принизливого чи образливого середовища; перешкоджання незалежності або повноцінному здійсненню прав людини з боку особи чи групи осіб; підтримку і посилення гендерних стереотипів".

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Також пропонується встановити повну заборону на сексизм.

Крім того, пропонується прямо заборонити в рекламі вміщати прояви сексизму.

У статті 173-2 Кодексу про адміністративні правопорушення сексизм прирівнюється до домашнього насильства.

За вчинення сексизму відповідно особі загрожує накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, або адміністративний арешт на строк до семи діб.

Також у статті 262 КпАП передбачено, що органи внутрішніх справ (Національної поліції) здійснюють адміністративне затримання особи в разі прояву сексизму.

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