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У Раді зареєстровано законопроєкт, що пропонує затримувати на 7 діб за прояв сексизму

У Верховній Раді 15 січня зареєстровано два законопроєкти, які встановлюють відповідальність за прояви сексизму. Зокрема, за пропаганду гендерних стереотипів може загрожувати адміністративне затримання, як за домашнє насильство.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Судово-юридичну газету.

Серед авторів законопроєкту про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за прояви сексизму в суспільстві №4599 - глава Комітету соціальної політики Галина Третьякова, а також глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Крім того, "Слуги народу" зареєстрували законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони проявів сексизму в суспільстві" №4598.

Так, у Законі України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" передбачено встановити, що "Сексизм - будь-які дії, жести, візуальні прояви, вимовлені або написані слова, практика або поведінка, в основі яких лежить ідея про те, що людина або група людей є гіршою через свою стать, і проявляються в громадській або приватній сферах, у мережі Інтернет чи поза нею і спрямовані на (або викликають): порушення власної гідності або прав людини або групи людей; сексуальний, психологічний збиток або страждання особи або групи осіб; створення загрозливого, ворожого, принизливого чи образливого середовища; перешкоджання незалежності або повноцінному здійсненню прав людини з боку особи чи групи осіб; підтримку і посилення гендерних стереотипів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт щодо впровадження накопичувальних пенсій необхідно ухвалити в 2021 році, - "слуга народу" Третьякова

Також пропонується встановити повну заборону на сексизм.

Крім того, пропонується прямо заборонити в рекламі вміщати прояви сексизму.

У статті 173-2 Кодексу про адміністративні правопорушення сексизм прирівнюється до домашнього насильства.

За вчинення сексизму відповідно особі загрожує накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, або адміністративний арешт на строк до семи діб.

Також у статті 262 КпАП передбачено, що органи внутрішніх справ (Національної поліції) здійснюють адміністративне затримання особи в разі прояву сексизму.

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Автор: 

дискримінація (43) законопроєкт (3583) Корнієнко (666) Третьякова Галина (111)


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Топ коментарі
+18
Маразм крепчал.
Клоуны ******** окончательно.
Кстати, а высер этой тупорылой, автора закона, про неполноценных детей - это проявление сексизма?
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19.01.2021 11:14
+16
Так а по роялю писюном стучать - это тоже сексизм.
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19.01.2021 11:10
+14
Понеслась езда по кочкам...
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19.01.2021 11:10
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Я ,уважаемый,с Вами баранов не пас. Демография определяется условиями( льготами для семьи,выплат на детей,льготные кредиты на жилье),образование,медицина и.тд.. Когда в с тране семья живёт ГОДАМИ в разных странах о какой демографии речь? Обречены только те кто считает что обречены. Нужна цель,план и настойчивость в выполнении. ВСЕ меры,проводимые этими дегенератами в управлении государством,законы,проталкиваемые ними ,свидетельствуют об одном- человечество ИСКУССТВЕННО стерилизуют,стирая грань между полами,насаждая диктат гомоменшинств над большинством традиционной половой ориентации. То что проводят целенаправленно в жизнь, устанавливая как в диктатуре законы контроля по субъективным признакам( ВО ВСЕХ СТРАНАХ одновременно) свидетельствует о ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОМ ,СИСТЕМНОМ плане депопуляции человечества. А для Вас приведу простой пример. Допустим закон приняли,тогда любая(От слова(ЛЮБАЯ) женщина может Вас привлечь просто СОВРАВ потому что:
- у нее ПМС;
-она считает что все мужчины козлы;
-у Вас есть деньги и надо Вас "шантажнуть"-
- Вы заставляете ее вместо трёпа по телефону работать;
- ну или придумайте сами.
Обоснование ,спросите Вы. Обоснование-ее СУБЬЕКТИВНОЕ ощущение что Вы сексист. Попробуйте оправдаться. Отож . И таких ,как Вы чуть менее 50%. Предлагающих такое сучек надо НЕМЕДЛЕННО выгонять из государственных институтов,конечно если нам не наплевать будут ли наши внуки среднего рода.
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19.01.2021 16:12 Відповісти
Определение -СЕКСИЗМ придумали бесполые или гомики !!!
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19.01.2021 14:35 Відповісти
А про арешт за пропаганду "російського миру" законопроєкт не зареєстрован.
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19.01.2021 14:45 Відповісти
О каком сексизме поют наши законодатели, если существующее законодательство насквозь сексисткое и антимужское?
Как вам примерчик ст. 17 Закону України «Про пенсійне забезпечення» :
"Матері інвалідів з дитинства, які виховали їх до цього віку, мають
право на пенсію за віком після досягнення 50 років і при стажі роботи
не менше 15 років із зарахуванням до стажу часу догляду за дітьми. У разі відсутності
матері, коли виховання дитини-інваліда здійснювалось його батьком,
йому призначається пенсія за віком після досягнення 55 років при
стажі роботи 20 років".
Мужчина что - другой человек? Ему проще за ребенком-инвалидом ухаживать, чтобы аж на 5 лет и на 5 лет больше при этом впахивать для трудового стажа?
Может, для начала закрыть на 7 суток всех депутатов, кто до сих пор не изменил эти вопиющие несправедливостью сексистские законы?
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19.01.2021 15:12 Відповісти
ДЕ ЗАКОН ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ АГРЕСІЇ РФ
МУРАЄВ,МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати? Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ
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19.01.2021 16:30 Відповісти
Дурнуваті лесбійки протягують закончики, що спрямовані на знищення суспільства.
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20.01.2021 10:19 Відповісти
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