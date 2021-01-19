Фігури Берії покажуть на експозиції про створення радянської атомної бомби в Москві

"Росатом" планує встановити в павільйоні атомної енергії на ВДНГ у Москві дві фігури наркома внутрішніх справ СРСР Лаврентія Берії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть "Відкриті медіа" із посиланням на дані сайту держзакупівель. Пресслужба "Росатома" підтвердила використання фігур Берії.

Фігури встановлять в експозиційній зоні, присвяченій створенню радянської атомної бомби. Кожна має являти собою реалістичний манекен з "вандалостійким" склопластиковим тулубом і силіконовою головою. Манекени названі об'єктом реквізиту, "який не передбачає безпосередньої взаємодії з відвідувачем".

Представник "Росатома" заявив "Відкритим медіа", що Берія очолював проєкт зі створення атомної бомби в СРСР і завдяки його організаторським здібностям Радянському Союзу "вдалося в найкоротші терміни зруйнувати монополію США на ядерну зброю".

Лаврентій Берія - один з головних організаторів сталінських репресій.

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