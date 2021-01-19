Експомічник нардепа за $200 тис. пропонував працевлаштування в ОП, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж
Контррозвідники СБУ у межах виконання завдань із контррозвідувального захисту органів державної влади України, спільно з Державним бюро розслідувань, викрили злочинне угруповання, яке спеціалізувалося на шахрайських діях під час працевлаштування на керівні посади.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Зокрема, правоохоронці задокументували та припинили протиправну діяльність організованої групи, учасники якої під приводом працевлаштування кандидатів на керівні посади до вищих органів влади, у тому числі в Офіс Президента України та Кабінет Міністрів України, намагалися заволодіти коштами громадянина в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України).
Оперативники встановили, що у Києві діє злочинне угруповання, до складу якого входить колишній помічник одного з народних депутатів України. Він для дискредитації органів влади за грошову винагороду у розмірі 200 тисяч доларів США запропонував "вирішити" питання щодо призначення кандидата на посаду директора Департаменту з питань юстиції та правоохоронної діяльності Офісу Президента України.
18 січня 2021 року правоохоронці шляхом проведення скоординованих заходів затримали зловмисника під час одержання першої частини неправомірної вигоди у сумі 100 тис. доларів США.
Наразі слідчі дії тривають, вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу.
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Хорошо, что контрразведка его обезвредила. Бо Ермак мог не выдержать и десредитироваться.
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«Кращого подарунку» нам, Революціонерам, на Вогнехрещу і не придумаєш...
Зеленський призначив Олександра Куксу Нач ДЗНД СБУ...
ДЗНД - Департамент захисту Національної Державності, один з ключових Департаментів у всій Службі, от тільки...
Кукса був одним з тих високопоставлених офіцерів СБУ, які спланували операцію і віддали злочинний наказ на ЗАЧИСТКУ будинку Профспілок у Києві 18.02.2014. Скажу більше: у силовиків слова «очистити» і «ЗАчистити» - мають колосальну різницю. Так от перед початком операції, слово «очистити» хтось замінив на «зачистити», що означає, фактично, вбивати всіх в будівлі...
І от, людина, яка разом з Державним зрадником генералом Біком, який під час Революції Гідності по Києву і на стрільбища «беркута» возив Владіслава Суркова і селив Ґіркіна в готель «Україна», який зі ще двома зрадниками: генералом СБУ Щьоголєвим та генералом СБУ Шайтановим, віддали наказ нас вбивати - тепер захищатиме НАЦІОНАЛЬНУ ДЕРЖАВНІСТЬ!!!
Ну і хто після цього Зеленський? Мається на увазі який ще титул йому відтепер належить? «Контра», «Обриган антимайдана» чи просто моральний під...с?
Напевно він не бачив відео, як хлопці несли з Майдану на Володимирську 15 згоріле тіло Бійця «Білого Молота», як залишили його просто біля входу, щоб мусора побачили... Він корпоратив напевно проводив десь...
Яке ж скотство, Володєнька...
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Да-да. Исключительно для дискедитации. Никому ж и в голову не придет продавать должности в ОП Зеленского мимо Ермака.
На предупредительный выстрел чучело не отреагировало а продолжало переть. В итоге было застрелено.
А теперь распиши подробно - против чего именно ты возражаешь?
И чья бы корова мычала - ты вообще в Сингапуре (унитазы моешь?), а это слишком далеко чтобы учить граждан Украины как им говорить
Я могу еще на нескольких языках тебе написать, но оно тебе ума не добавит
Ты уже изучило личность законно убиенного директора рынка Владимира Мигоцкого?
По сути его утилизации возразить больше ничего не сможешь?
Ты от армии сбежало в Сингапур? Кто за тебя Украину будет защищать? Ти впевнився шо плотно сидиш на бутилкє, більше нічого
https://www.youtube.com/watch?v=kWYJW4e50Ww&feature=emb_logo убиенное чмо
Слился, чучелоид лишнехромосомный?
Сидячі в Сінгапурі ти можеш тільки мріяти, що хтось за тебе буде завойовувати маскву
Так шо не бдзі сєпарів - повертайся до України! Унітази зможеш і тут мити, відповідно до своєї кваліфікації!
А ще тебе будуть смачно підгодовувати усілякі Могуцькі та інші прокацапські банюки-директора ринків, щоб ти відмазував їх та їх отприсків за протиправні дії.
Hast du mich verstanden?
Яка нах юля, який мудачук - ди дерертир сраний! С..бався з України аз 10 тис км і ще маєш наглість когось жистанційно вчити та розвішувати ярлики?
Про директора ринка Могуцкього шо замовчав, чмо японське (сингапурське)? Відео подивився? Він вже не безневинна жертва?
Здрисні вже, чмо лішнєхромосомноє!
https://twitter.com/andrey_poltava_ Андрій Карпов
Дім з химерами навпроти Одміністрації ПреЗедєнта.
Ноу коментс.
- Скажіть, будь ласка, це занменитий... Будинок з потворами?
- Ні, це Будинок з химерами.... а будинок з потворами - навпроти.
Просто так, в виде инвестиции!
А дальше верой, так сказать, и правдой...
Отже розголос мав відбутись
Ой, щось ттут зебіли чергову постановку на камеру зняли. Прізвищ нема. Але посил такий - в ОПі всі чесні.
что уж говорить о шнырях,пардон,помошниках этих господ..
ЕСЛИ ПРЕСТУПЛЕНИЕ В УКРАИНЕ БЫЛО СОВЕРШЕНО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ USD - ПОЖАЛУЙСТА, СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ В ГОСДЕПАРТАМЕНТ США, В ОТДЕЛЕНИЕ ПО БОРЬБЕ С ЭТИМ ЗЛОМ ВО ВСЁМ МИРЕ.
ВОТ АДРЕС ЭТОГО ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО САЙТА: https://www.secretservice.gov/