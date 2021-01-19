Експомічник нардепа за $200 тис. пропонував працевлаштування в ОП, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідники СБУ у межах виконання завдань із контррозвідувального захисту органів державної влади України, спільно з Державним бюро розслідувань, викрили злочинне угруповання, яке спеціалізувалося на шахрайських діях під час працевлаштування на керівні посади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зокрема, правоохоронці задокументували та припинили протиправну діяльність організованої групи, учасники якої під приводом працевлаштування кандидатів на керівні посади до вищих органів влади, у тому числі в Офіс Президента України та Кабінет Міністрів України, намагалися заволодіти коштами громадянина в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України).

Оперативники встановили, що у Києві діє злочинне угруповання, до складу якого входить колишній помічник одного з народних депутатів України. Він для дискредитації органів влади за грошову винагороду у розмірі 200 тисяч доларів США запропонував "вирішити" питання щодо призначення кандидата на посаду директора Департаменту з питань юстиції та правоохоронної діяльності Офісу Президента України.

18 січня 2021 року правоохоронці шляхом проведення скоординованих заходів затримали зловмисника під час одержання першої частини неправомірної вигоди у сумі 100 тис. доларів США.

Наразі слідчі дії тривають, вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу.

Також дивіться: Обвинувальний акт щодо агента ФСБ РФ, який намагався влаштувати диверсію в Рівному, передано до суду, - контррозвідка СБУ. ФОТО







