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Експомічник нардепа за $200 тис. пропонував працевлаштування в ОП, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Експомічник нардепа за $200 тис. пропонував працевлаштування в ОП, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідники СБУ у межах виконання завдань із контррозвідувального захисту органів державної влади України, спільно з Державним бюро розслідувань, викрили злочинне угруповання, яке спеціалізувалося на шахрайських діях під час працевлаштування на керівні посади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зокрема, правоохоронці задокументували та припинили протиправну діяльність організованої групи, учасники якої під приводом працевлаштування кандидатів на керівні посади до вищих органів влади, у тому числі в Офіс Президента України та Кабінет Міністрів України, намагалися заволодіти коштами громадянина в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України).

Оперативники встановили, що у Києві діє злочинне угруповання, до складу якого входить колишній помічник одного з народних депутатів України. Він для дискредитації органів влади за грошову винагороду у розмірі 200 тисяч доларів США запропонував "вирішити" питання щодо призначення кандидата на посаду директора Департаменту з питань юстиції та правоохоронної діяльності Офісу Президента України.

18 січня 2021 року правоохоронці шляхом проведення скоординованих заходів затримали зловмисника під час одержання першої частини неправомірної вигоди у сумі 100 тис. доларів США.

Наразі слідчі дії тривають, вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу.

Також дивіться: Обвинувальний акт щодо агента ФСБ РФ, який намагався влаштувати диверсію в Рівному, передано до суду, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Експомічник нардепа за $200 тис. пропонував працевлаштування в ОП, - контррозвідка СБУ 01
Експомічник нардепа за $200 тис. пропонував працевлаштування в ОП, - контррозвідка СБУ 02
Експомічник нардепа за $200 тис. пропонував працевлаштування в ОП, - контррозвідка СБУ 03
Експомічник нардепа за $200 тис. пропонував працевлаштування в ОП, - контррозвідка СБУ 04

Автор: 

контррозвідка (470) шахрайство (1073) СБУ (12765)


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Топ коментарі
+27
Экс-помощник нардепа за $200 тыс. предлагал трудоустройство в ОП, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 9498

...
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19.01.2021 11:33
+20
Экс-помощник нардепа за $200 тыс. предлагал трудоустройство в ОП, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 834

...
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19.01.2021 11:31
+18
Экс-помощник нардепа за $200 тыс. предлагал трудоустройство в ОП, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 3291
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19.01.2021 11:39
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Ермак ?
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19.01.2021 11:30 Відповісти
Экс-помощник нардепа за $200 тыс. предлагал трудоустройство в ОП, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 9498

...
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19.01.2021 11:33 Відповісти
Экс-помощник нардепа за $200 тыс. предлагал трудоустройство в ОП, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 3291
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19.01.2021 11:39 Відповісти
Не завхоз, а вице-презедент Андрей Елдак
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19.01.2021 11:41 Відповісти
Фамилию бы узнать, кто за деньгами пришёл.
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19.01.2021 11:39 Відповісти
Рот бы тебе зашить, шобы не умничал...
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19.01.2021 12:13 Відповісти
Экс-помощник нардепа за $200 тыс. предлагал трудоустройство в ОП, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 834

...
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19.01.2021 11:31 Відповісти
Азбука почём?
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19.01.2021 11:40 Відповісти
беру не торгуясь
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19.01.2021 21:19 Відповісти
Тоже чей-то убитый Порохом брат?
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19.01.2021 11:32 Відповісти
Не. Этот хотел декредитировать Ермака.
Хорошо, что контрразведка его обезвредила. Бо Ермак мог не выдержать и десредитироваться.
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19.01.2021 11:34 Відповісти
https://www.facebook.com/pumamgo?__cft__[0]=AZVM27_-zMw_eXyMjVNOZFrBynZnCDRsZ9ebxDiBexB-zBZMg1fcEfhagf8u1zmw4x9Xu6LcpUuUFLbWYmLBOnjl5nJ16q5g6-826P2OJ4AJZpGAdenAufjoTfSpJDWqpnQ&__tn__=-UC%2CP-R Назар Приходько

https://www.facebook.com/pumamgo?epa=SEARCH_BOX# 30 мин. ·

«Кращого подарунку» нам, Революціонерам, на Вогнехрещу і не придумаєш...

Зеленський призначив Олександра Куксу Нач ДЗНД СБУ...

ДЗНД - Департамент захисту Національної Державності, один з ключових Департаментів у всій Службі, от тільки...

Кукса був одним з тих високопоставлених офіцерів СБУ, які спланували операцію і віддали злочинний наказ на ЗАЧИСТКУ будинку Профспілок у Києві 18.02.2014. Скажу більше: у силовиків слова «очистити» і «ЗАчистити» - мають колосальну різницю. Так от перед початком операції, слово «очистити» хтось замінив на «зачистити», що означає, фактично, вбивати всіх в будівлі...

І от, людина, яка разом з Державним зрадником генералом Біком, який під час Революції Гідності по Києву і на стрільбища «беркута» возив Владіслава Суркова і селив Ґіркіна в готель «Україна», який зі ще двома зрадниками: генералом СБУ Щьоголєвим та генералом СБУ Шайтановим, віддали наказ нас вбивати - тепер захищатиме НАЦІОНАЛЬНУ ДЕРЖАВНІСТЬ!!!

Ну і хто після цього Зеленський? Мається на увазі який ще титул йому відтепер належить? «Контра», «Обриган антимайдана» чи просто моральний під...с?

Напевно він не бачив відео, як хлопці несли з Майдану на Володимирську 15 згоріле тіло Бійця «Білого Молота», як залишили його просто біля входу, щоб мусора побачили... Він корпоратив напевно проводив десь...

Яке ж скотство, Володєнька...

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https://www.facebook.com/pumamgo?__cft__[0]=AZVM27_-zMw_eXyMjVNOZFrBynZnCDRsZ9ebxDiBexB-zBZMg1fcEfhagf8u1zmw4x9Xu6LcpUuUFLbWYmLBOnjl5nJ16q5g6-826P2OJ4AJZpGAdenAufjoTfSpJDWqpnQ&__tn__=-]K-R Назар Приходько
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19.01.2021 11:32 Відповісти
Зато они послушные, так как на них есть компромат. А поставь других и начнутся проблемы: на таможне, в энергетике и т.д. Все логично.
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19.01.2021 12:16 Відповісти
Он для дискредитации органов власти за денежное вознаграждение в размере 200 тыс. долларов США предложил "решить" вопрос о назначении кандидата на должность директора Департамента по вопросам юстиции и правоохранительной деятельности Офиса Президента Украины.

Да-да. Исключительно для дискедитации. Никому ж и в голову не придет продавать должности в ОП Зеленского мимо Ермака.
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19.01.2021 11:33 Відповісти
Правильно, деньги ему были не нужны....он бы их отдал в детские дома....а только ради "дискридитации власти"....
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19.01.2021 11:39 Відповісти
Зеленський оточив себе хабарниками, брехунами, клептократами, шахраями і зрадниками. До речі, як і його попередник. Два чоботи з однієї пари.
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19.01.2021 11:35 Відповісти
жри, тупой быдлак, это твоё...
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19.01.2021 11:41 Відповісти
Це ти так виправдовуєш свою безмозглість, якою сприяв прихід цього ЗЕленого цирку до влади?
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19.01.2021 11:45 Відповісти
Ніколи розумна чесна порядочна людина не оточить себе ницими людішками .подобне притягує собі подобне . не тільки оточення а й він сам такий.від правди не втечеш - просто попав в своє звичне середовище -теплу говняну ваннув оточенні лизоблюдів
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19.01.2021 12:47 Відповісти
Табун баранів хоче виправдати своє бекання.
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19.01.2021 15:16 Відповісти
Замітьте, подібні новини аж нікого не те, що не шокують, а, навіть, не дивують. До чого доводять країну віслюки, дермаки та інші "очко государеві".
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19.01.2021 11:38 Відповісти
Єтот взяточник уже работает по агентскому договору с воскресшим братаном Ермака.
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19.01.2021 11:38 Відповісти
значит в оп бабло это отбивается быстро
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19.01.2021 11:40 Відповісти
мариупольского рынка, стрелял 23-летний студент университета МВД. ФОТО Чому в нашій країні безкарно стріляють за поліно а не стріляють за захмарну корупцію і хабарі?
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19.01.2021 11:42 Відповісти
Не за полено а за сопротивление при задержании и сбитии машиной полицейского
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19.01.2021 11:51 Відповісти
Ти там був,І бачив як небіжчик украв поліно і відстрілювався від аваківців?
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19.01.2021 12:02 Відповісти
Я там був і бачив. Єщьо вапроси?
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19.01.2021 17:10 Відповісти
Чому досі живий,чи пишеш приісподні?
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19.01.2021 17:13 Відповісти
Бо я його пристелив, а не він мене? Важко здогадатися, чи шо?
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19.01.2021 17:14 Відповісти
Рассказую тебе как чайнику (начинающему пользователю) Полиция поймала группу жлобков на незаконной вырубке. Один из них позвонил своему авторитетному дяде - директору Мариупольского рынка Тот приехал, послал нах полицейских, сел за руль Газельки с ановорованным, и стал "прорываться" из окружения, попутно сбив одного из полицеских. Это называется "нанесение тяжких телесный представителю правоохранительных органов при исполнении" и это уже не говоря о такой мелочи как "неподчинение".
На предупредительный выстрел чучело не отреагировало а продолжало переть. В итоге было застрелено.
А теперь распиши подробно - против чего именно ты возражаешь?
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19.01.2021 17:13 Відповісти
По перше ніде ніхто не пише подробиці а заперечую я проти твоєї ********* на якій ти спілкуєшся а живеш в Україні хохол.
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19.01.2021 17:22 Відповісти
Я тобі пишу подробиці з перших рук, набутилочнік україномовний!
И чья бы корова мычала - ты вообще в Сингапуре (унитазы моешь?), а это слишком далеко чтобы учить граждан Украины как им говорить
Я могу еще на нескольких языках тебе написать, но оно тебе ума не добавит
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19.01.2021 17:26 Відповісти
Взагалі то я з ************ ************* не спілкуюсь і впевнився що роблю правильно.ПНХ ПРИХВОСТЕНЬ *****.
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19.01.2021 17:34 Відповісти
Да ты вообще охренело, чучело лишнехромосомное украиномовное!
Ты уже изучило личность законно убиенного директора рынка Владимира Мигоцкого?
По сути его утилизации возразить больше ничего не сможешь?
Ты от армии сбежало в Сингапур? Кто за тебя Украину будет защищать? Ти впевнився шо плотно сидиш на бутилкє, більше нічого
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19.01.2021 17:39 Відповісти
Ще раз повторюю для слабоумних..Я не спілкуюсь з ********** бидлотою бо ти привів в мою країну війну своїм гадючим язиком. путін приди
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19.01.2021 17:48 Відповісти
Твоя країна Сінгапур! Хто в неї привів яку війну?! А ну атвєчай чмо японське!
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19.01.2021 17:53 Відповісти
Вот послушай уйопка, которого ты жалеешь, видео с места событий:
https://www.youtube.com/watch?v=kWYJW4e50Ww&feature=emb_logo убиенное чмо
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19.01.2021 17:43 Відповісти
Витя, ну де ты? Как тебе, украиномовному не-сепару пришло в голову назвать себя по кацапски "https://censor.net/ru/user/440446" ? А не "Віктор Користувач"? Это каким надо быть лишнехромосомным хахлом чтобы себя так не уважать? И при этом рассказывать другим на каком языке спілкуватися?
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19.01.2021 17:46 Відповісти
Гав гав гавгавНЕ РОЗУМІЮ СОБАЧОЇ птн-пнх
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19.01.2021 17:49 Відповісти
Так ты кацап "Вкитор Пользователь"! Как ты можешь "собачої" не розуміти?
Слился, чучелоид лишнехромосомный?
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19.01.2021 17:52 Відповісти
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19.01.2021 17:53 Відповісти
ну шо тобі ще побажати? сидіти тобі на бутилкє поки не сконаєш
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19.01.2021 17:54 Відповісти
Мені бажати нічого не треба ,а тобі вчи українську разом з москалями,бо незабаром і москва українською заспіває.Отакі тобі сєпару побажання.
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19.01.2021 17:58 Відповісти
Кацап, якшо ти ще не помітив, мені вчити українську не потрібно, особливо з москалями! (хто це взагалі? житєлі маскви?)
Сидячі в Сінгапурі ти можеш тільки мріяти, що хтось за тебе буде завойовувати маскву
Так шо не бдзі сєпарів - повертайся до України! Унітази зможеш і тут мити, відповідно до своєї кваліфікації!
А ще тебе будуть смачно підгодовувати усілякі Могуцькі та інші прокацапські банюки-директора ринків, щоб ти відмазував їх та їх отприсків за протиправні дії.
Hast du mich verstanden?
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19.01.2021 18:11 Відповісти
Вчити будеш обов"язково бо колобарантом як жив досі не проканає.Ви паскуди підперли в Україну шлепера ,позвали ***** ,і зараз голосуєте за п"яту мудачуківську колону.Правду казала юля що вас треба відгородити колючим дротом ************** дебілів.
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19.01.2021 18:18 Відповісти
Кацап україномовний, відповідай: шо ти робиш в Сінгапурі, чмо лішнєхромосомноє?
Яка нах юля, який мудачук - ди дерертир сраний! С..бався з України аз 10 тис км і ще маєш наглість когось жистанційно вчити та розвішувати ярлики?
Про директора ринка Могуцкього шо замовчав, чмо японське (сингапурське)? Відео подивився? Він вже не безневинна жертва?
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19.01.2021 18:30 Відповісти
цікаво подивитися як ти мене по завєтам юлі будеш відгороджувати колючим дротом в Києві
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19.01.2021 18:31 Відповісти
Зови і далі ***** клізма сєпараторна.
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19.01.2021 18:58 Відповісти
От же ж ти упоротий украіномовний бот! Жодної відповіді по суті!
Здрисні вже, чмо лішнєхромосомноє!
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19.01.2021 19:36 Відповісти
ти ж сам живе втілення відповіді на своє запитання: бо замість стріляти хабарників та корупціонерів в Україні - ти з'ї..бався в Сінгапур! і звітди підгавкуєш на захист маріупольських бандюків - директорів ринку, які бикують на полціянтів, вдмазуючи свої вороватих дітей (****** дрова його синочок)
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19.01.2021 18:39 Відповісти
https://twitter.com/andrey_poltava_
https://twitter.com/andrey_poltava_ Андрій Карпов

Дім з химерами навпроти Одміністрації ПреЗедєнта.
Ноу коментс.

Экс-помощник нардепа за $200 тыс. предлагал трудоустройство в ОП, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 7264
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19.01.2021 11:42 Відповісти
***
- Скажіть, будь ласка, це занменитий... Будинок з потворами?
- Ні, це Будинок з химерами.... а будинок з потворами - навпроти.
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19.01.2021 11:46 Відповісти
Экс-помощник нардепа за $200 тыс. предлагал трудоустройство в ОП, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 1278
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19.01.2021 11:55 Відповісти
Експомічник нардепа за $200 тис. пропонував працевлаштування в ОП, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 4043
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19.01.2021 13:18 Відповісти
Сборище уйопков
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19.01.2021 17:16 Відповісти
Зельонський з новорічним посланням до народу)
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19.01.2021 11:46 Відповісти
Розкішно!
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19.01.2021 13:08 Відповісти
Сьомий підповзаючий помічник Єрмака.
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19.01.2021 11:42 Відповісти
Этот "гражданин" так хотел служить народу, что готов был даже 200 штук зелени выложить за должность!
Просто так, в виде инвестиции!
А дальше верой, так сказать, и правдой...
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19.01.2021 11:48 Відповісти
Зебіли навскрізь продажні шкури.
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19.01.2021 11:48 Відповісти
почему не называют фамилии не только экс-помощника , но и депутата ? Лицо не показывают .А посему это просто спектакль для лохов . Страна должна знать своих " героев " ...и другим чинушам будет урок .
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19.01.2021 11:48 Відповісти
Для дискредитації влади - там пишуть
Отже розголос мав відбутись
Ой, щось ттут зебіли чергову постановку на камеру зняли. Прізвищ нема. Але посил такий - в ОПі всі чесні.
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19.01.2021 11:54 Відповісти
БРАТ 2.
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19.01.2021 12:09 Відповісти
А теперь давайте посчитаем. Потенциальный покупатель собирался не только отбить эти бабки, но еще и заработать. Максимальный срок - до следующих выборов. Это какие же взятки берут "простые честные" пацаны из криворожской подворотни!
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19.01.2021 12:09 Відповісти
200 штук баксов за гос. должность с зарплатой максимум в 1-2 тыс. баксов... Какие же они там взятки берут, что такие деньги готовы отдавать за трудоустройство?
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19.01.2021 12:17 Відповісти
за месяц работы отобьётся (максимум за два)
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19.01.2021 17:17 Відповісти
понятие "депутат ВР Украины" уже почти 30 лет накрепко срослось у народа с такими понятиями как "вор,лжец,наркоман,враг,взяточник,проходимец,бандит,извращенец"..
что уж говорить о шнырях,пардон,помошниках этих господ..
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19.01.2021 12:32 Відповісти
Всі фігуранти анонімні. Чи було чи не було?
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19.01.2021 12:45 Відповісти
Ого! У Баканова добряче підгоріло після того, як у д'Єрмака сталося раптове ректальне цеглоутворення. Це ж треба, торгують місцями мимо братели! А розцінки! Нєпарядак!
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19.01.2021 13:06 Відповісти
самое тупое в статье, что это сделано для дескредитации органов управления. ми же лоари в их глазах, ми поверим, реально никакой торговли должностями нет.
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19.01.2021 13:32 Відповісти
Брати-єрмаки усувають конкурентів по "бізнесу"
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19.01.2021 14:29 Відповісти
Давайте вместе бороться с коррупцией.
ЕСЛИ ПРЕСТУПЛЕНИЕ В УКРАИНЕ БЫЛО СОВЕРШЕНО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ USD - ПОЖАЛУЙСТА, СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ В ГОСДЕПАРТАМЕНТ США, В ОТДЕЛЕНИЕ ПО БОРЬБЕ С ЭТИМ ЗЛОМ ВО ВСЁМ МИРЕ.
ВОТ АДРЕС ЭТОГО ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО САЙТА: https://www.secretservice.gov/

Експомічник нардепа за $200 тис. пропонував працевлаштування в ОП, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 6645
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19.01.2021 18:06 Відповісти
Кстати отличный метод! Если эти кросавчеги в Украине и откупятся (датель и взятель взятки), то за 200 тыс (особо крупный размеры) их будет преследовать Минюст США по всему миру!
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19.01.2021 18:33 Відповісти
А "ПАПА" в якій ціні?
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19.01.2021 22:27 Відповісти
 
 