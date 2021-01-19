Агресія РФ проти України залишається серед пріоритетів головування Швеції в ОБСЄ у 2021 році, - Кулеба
Візит голови ОБСЄ, міністерки закордонних справ Швеції Анн Лінде до України свідчить, що агресія РФ проти України залишається серед пріоритетів головування Швеції в ОБСЄ у 2021 р.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Радий вітати у Києві міністерку закордонних справ Швеції Анн Лінде. Це її перший закордонний візит як головуючої в ОБСЄ. Чіткий сигнал, що основна загроза європейській безпеці, спричинена агресією РФ проти України, залишається серед пріоритетів головування Швеції в ОБСЄ у 2021 р.", - йдеться в повідомленні.
Зі свого боку Лінде у Twitter повідомила, що вже провела в Києві докладні розмови зі спеціальним представником ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Хайді Грау, главою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Халітом Чевіком, і координатором програми ОБСЄ в Україні Генриком Вілладсеном.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нова керівниця ОБСЄ Лінде прибула до України з дводенним візитом
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Хоч хтось перейиається цим питанням.
Бо зеля закликає до миру та прощення, тобто до капітуляції