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Агресія РФ проти України залишається серед пріоритетів головування Швеції в ОБСЄ у 2021 році, - Кулеба

Агресія РФ проти України залишається серед пріоритетів головування Швеції в ОБСЄ у 2021 році, - Кулеба

Візит голови ОБСЄ, міністерки закордонних справ Швеції Анн Лінде до України свідчить, що агресія РФ проти України залишається серед пріоритетів головування Швеції в ОБСЄ у 2021 р.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Радий вітати у Києві міністерку закордонних справ Швеції Анн Лінде. Це її перший закордонний візит як головуючої в ОБСЄ. Чіткий сигнал, що основна загроза європейській безпеці, спричинена агресією РФ проти України, залишається серед пріоритетів головування Швеції в ОБСЄ у 2021 р.", - йдеться в повідомленні.

Зі свого боку Лінде у Twitter повідомила, що вже провела в Києві докладні розмови зі спеціальним представником ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Хайді Грау, главою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Халітом Чевіком, і координатором програми ОБСЄ в Україні Генриком Вілладсеном.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нова керівниця ОБСЄ Лінде прибула до України з дводенним візитом

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Автор: 

ОБСЄ (3497) Кулеба Дмитро (3604) Лінде Анн (56)


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То добре.
Хоч хтось перейиається цим питанням.
Бо зеля закликає до миру та прощення, тобто до капітуляції
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19.01.2021 11:45 Відповісти
А вона привезла в подарунок лижі Буратіні?
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19.01.2021 11:51 Відповісти
Так вы искренне полагаете, что ОБСЕ вместо нас будет сражаться с россией, пока вы с ней торгуете ?
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19.01.2021 12:42 Відповісти
 
 