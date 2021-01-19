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Новини Агресія Росії проти України
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Питання з Медведчуком потрібно вирішувати. Він відкрито фінансується РФ. Потрібно "притиснути" всю цю російську агентуру, - Казанський

Питання з Медведчуком потрібно вирішувати. Він відкрито фінансується РФ. Потрібно

У нас відкрито в парламенті працює фракція на чолі з другом Путіна. Тому нам потрібно "притиснути" всю цю російську агентуру, щоб вона не почувалася тут так вільно, припинити всі ці скупки телеканалів Медведчуком і взятися за самого Медведчука.

Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю журналіст, учасник Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації на Сході України Денис Казанський.

"Війна йде майже сім років. А де сім, там і десять. Зрозуміло, що завтра ця ситуація не вирішиться. На Донбасі вона навіть гірше, ніж в Придністров'ї, тому що все одно гинуть люди. Це затяжний, неприємний і дуже виснажливий конфлікт. Поки я не бачу особливих приводів для оптимізму", - зазначив він.

"(Нам треба. - Ред.) передовсім, усвідомити і зізнатися самим собі (наскільки б ця правда не була неприємною), що це надовго і завтра не вирішиться. Більш того, поки у нас є такий агресивний сусід, як нинішня Росія, існує загроза повторення такого роду сценарію в інших регіонах. Нам потрібно своє життя повністю вибудовувати з розумінням цієї ситуації. По суті, діяти, як Ізраїль. Там усвідомлюють: у них немає права на помилку, немає можливості терпіти корупцію і закривати очі на діяльність ворожої агентури. Ізраїльтяни розуміють, що не можуть дозволити відверто ворожим силам вести будь-яку діяльність всередині держави, обиратися в Кнесет і так далі. Уявіть, якби у них в парламенті була фракція, яка відкрито б діяла в інтересах, скажімо, Ірану. Такого не може бути! А у нас відкрито в парламенті працює фракція на чолі з другом Путіна. Тому нам потрібно "притиснути" всю цю російську агентуру, щоб вона не почувалася тут так вільно, припинити всі ці скупки телеканалів Медведчуком і взятися за самого Медведчука", - акцентував Казанський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОРДЛО потихеньку вимирають: триває розвал усієї інфраструктури і ніхто не розуміє, чи буде все колись відновлено, - Казанський

Разом з тим, на його думку, посадити Медведчука навряд чи вдасться: "Швидше за все, він просто відразу втече з України".

"Але питання з Медведчуком потрібно вирішувати. Він відкрито фінансується Росією. Це не секрет. На його дружину там оформлено велику кількість активів. За офіційною інформацією, вони отримують дотації від російського уряду. Наприклад, Новошахтинський нафтопереробний завод, який частково оформлений на Оксану Марченко, отримує колосальні кошти у вигляді дотацій з російського бюджету. Тобто, Кремль фінансує Медведчука! Це не вигадки чи якісь мої підозри. Це відкрита інформація. І на ці гроші він потім купує телеканали, вкладає їх в партію. ​​Як таке взагалі можливо у воюючій країні?! Спецслужби нашої держави, звичайно ж, повинні це припиняти. Варто тільки припинити ці фінансові потоки з Росії, як відразу закінчаться всі ці скупки депутатів, телеканалів і так далі. Адже все впирається в гроші. А вони є у Медведчука не тому, що він - геніальний бізнесмен. А лише тому, що він входить до близького оточення Путіна і обслуговує його інтереси. Обрубати йому "потоки", і відразу ж обсяг фінансів в проросійську порядку вичерпається", - пояснив Казанський.

На його думку, у випадку з Медведчуком влада просто безпорадна: "І це теж сумно. Подивіться на США - якщо там бачать загрозу для своєї національної безпеки, то не церемоняться і жорстко все припиняють, незважаючи на те, що це демократична країна. І саме вражаюче, що Америка навіть ввела санкції проти Медведчука з формулюванням, що він несе загрозу українському суверенітету. Вдумайтеся, інша держава піклується про наш суверенітет більше за нас самих! А ми в Україні не можемо і не хочемо нічого зробити. Тому кум Путіна купує телеканали і заводить свою партію в парламент. Це ж нонсенс, правильно?! Раз влада таке допускає, значить, вона не здатна захистити суверенітет. У неї, так би мовити, "руки короткі", "кишка тонка". Ось це трагедія. Ця безпорадність і нездатність себе захистити призведе до самознищення. Країни, у яких відсутній інстинкт самозбереження, приречені на зникнення зі світової мапи. Нас просто рятує така ж безпорадність і тупість нашого ворога. Але це теж не може тривати вічно. Поки що нам так щастить. Але не факт, що так буде і далі. Тому потрібно якомога швидше припиняти розгул ворожої агентури у нас в країні. Без цього ми не можемо вести мову ні про яку перемогу на Донбасі, бо виходить, що ми навіть тут - не господарі. Що вже тоді говорити про військові рубежі?!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни висувають абсолютно нездійсненні умови для обміну полоненими: хочуть, щоб ми прийняли їхню "дорожню карту" виконання Мінських угод, - Казанський

Детальніше ознайомитися з інтерв'ю з Денисом Казанським: "Хто такі ці "представники ОРДЛО"? Грубо кажучи, маріонетки типу Хрюші та Степашки" можна тут.

Автор: 

Медведчук (1706) росія (64895) Донбас (22354) Казанський Денис (308)


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Топ коментарі
+48
Вопрос с Медведчуком нужно решать. Он открыто финансируется РФ. Нужно "прижучить" всю эту российскую агентуру, - Казанский - Цензор.НЕТ 3946
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19.01.2021 12:00
+44
С мердтвердчуком не нужно решать вопросы. Его самого решать нужно!!!
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19.01.2021 11:53
+32
нету у нас президента...
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19.01.2021 11:56
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яка іронія. той хто ніхvя не зробив аби це гівно залишилося під плінтусом, тепер головна мішень ведмедчука.
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19.01.2021 12:28 Відповісти
таки да. Порошенко хотел опровергнуть что "украинцы договариваются за пять минут до расстрела". И считал что договориться лучше чем расстрелять. Но во время войны это идеализм.
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19.01.2021 12:47 Відповісти
А что делать с тем люмпеном и совкодрочерами привевшими его во власть.Они ведь костями лягут за любимый савецкийсаюз,любимого сралина и калбасу подвадвадцать.
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19.01.2021 12:18 Відповісти
Вроде, умный человек, а не соображает, что для этого необходимо создать соотв законодательную базу и принимать закон об иноагентах.
Такой есть не только в России (чувствую, как уже обгадились хуторяне, услышав это), а и в США, например.
Но, Тогда под раздачу попадут не только финансируемые Кремлем Медведчук, РПЦ, Украинская Правда и многоие другие, но и УГКЦ, РКЦ, соросята и тп.
Кто ж на такое пойдет?
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19.01.2021 12:19 Відповісти
УГКЦ яким боком фінансується? З таким числом прихожан у них грошей своїх достатньо
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19.01.2021 12:43 Відповісти
Управляется из Ватикана, который находится под управлением Кремля и держит воровской общак Путина в своем банке.
Этого мало?
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19.01.2021 12:46 Відповісти
Ага, так управляється, що общак віддавати не хоче ( і не збирається)
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19.01.2021 13:06 Відповісти
Тільки за фразу, ніби католицька церква "находится под управлением Кремля" мудака слід ігнорити, як дебіла.
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19.01.2021 16:30 Відповісти
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19.01.2021 20:47 Відповісти
Бояться наверное всех этих Медведчуков. Нет настоящего правителя. Война семь лет а они не видят что и где, демократия трогать нельзя.
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19.01.2021 12:22 Відповісти
Питання з Медведчуком потрібно вирішувати. Він відкрито фінансується РФ. Потрібно "притиснути" всю цю російську агентуру, - Казанський - Цензор.НЕТ 3944
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19.01.2021 12:23 Відповісти
дякуємо сивочолому що відродив цю потороч, дякуємо зєзєзєнту за те що дав розквітнути цій мразоті.
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19.01.2021 12:25 Відповісти
Ну так, ЗЕДЕГЕНЕРАТ тоже финансируется ******.
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19.01.2021 12:26 Відповісти
Питання з Медведчуком потрібно вирішувати. Він відкрито фінансується РФ. Потрібно "притиснути" всю цю російську агентуру, - Казанський - Цензор.НЕТ 2747
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19.01.2021 12:28 Відповісти
Питання з Медведчуком потрібно вирішувати. Він відкрито фінансується РФ. Потрібно "притиснути" всю цю російську агентуру, - Казанський - Цензор.НЕТ 1636
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19.01.2021 12:30 Відповісти
Хоть кто-то осмелился!
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19.01.2021 12:29 Відповісти
засоби для швидкого вирішення питання з мервечуком
Питання з Медведчуком потрібно вирішувати. Він відкрито фінансується РФ. Потрібно "притиснути" всю цю російську агентуру, - Казанський - Цензор.НЕТ 3515
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19.01.2021 12:35 Відповісти
Питання з Медведчуком потрібно вирішувати. Він відкрито фінансується РФ. Потрібно "притиснути" всю цю російську агентуру, - Казанський - Цензор.НЕТ 2741
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19.01.2021 13:38 Відповісти
Самую адекватную позицию сейчас представляет именно Казанский. Внушает доверие и одобрение. Но сейчас у слуг кремлевского народа другие татаровы/ермаки в тренде...
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19.01.2021 12:37 Відповісти
Все верно, Денис. Только один вопрос: из каких соображений Вы вошли в состав ТКГ, которая как раз и занимается сдачей интересов Украины в пользу друзей того же Медведчука ?
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19.01.2021 12:39 Відповісти
Щоб відкривати очі та вуха тим , в кого мозги "ЗАСРАНІ" помийками медведчука !
Дяка Казанському і Гармашу !
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19.01.2021 12:47 Відповісти
Покарання медведчука -ЗАВДАННЯ N 1 !!!!!!!!!!
Всі сили спрямувати проти ОПЗЖ !!!!!!
Треба ТЕРМІНОВО закон проти ЇХ медіа !!!!!!!!
медведчук - "голка" , "жало " ПУЙЛА !
не буде його - не буде війни !!!
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19.01.2021 12:43 Відповісти
так ось поки українці наїзжають на ***********, кріпчає сила запожопінців і мертвечуковців.
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19.01.2021 12:52 Відповісти
я б сказав краще бойка, не дурно його не рекламують, хочуть щоб антирейтингу не було до виборів президента.
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19.01.2021 13:29 Відповісти
Все эти: медведчуки, бойки, рабиновичи, бондаренки, бужанские и т.п. это прямое доказательство отсутствия националистов в Украине. Не тех, которые себя так называют, бегая с факелами в ночь на первое января, а именно НАСТОЯЩИХ, которые бузину в город посадили. Формула проста как дверь, есть медведчуки - нет националистов, есть националисти - нет медведчуков. Потому как селяви и алягерд ком алягерд.
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19.01.2021 12:47 Відповісти
Все-таки сектой Мертвечука должно заниматься государство, иначе это суд Линча, но в нашей действительности наш мудрый нарид выбирает власть под воздействием "холодильника", поэтому у суда Линча есть определенные перспективы.
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19.01.2021 15:44 Відповісти
Согласен, вот только государство сейчас отсутствует. Возможно, что пока, но это неточно, и к сожалению тенденции к реверсу не наблюдается.
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19.01.2021 17:07 Відповісти
"украинский политик" устраивает всех "патриотов" у власти. если бы это было не так, его бы давно не было в Украине. 8-й год идет война с паРашей, а кум ***** вполне реально на следующих "выборах" станет очердным ************.
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19.01.2021 12:47 Відповісти
У меня тоже такое ощущение, и от этого леденеет все. Потому что, будет мертвечук **********,- хана украинскому суверенитету.
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19.01.2021 13:10 Відповісти
Какой суверинетет?Его и так нет.Есть внешнее управление нищей пресмыкающейся колонией .
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19.01.2021 13:22 Відповісти
Надеюсь ты о своей помойке свинособакии
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19.01.2021 13:23 Відповісти
Наташа , любой кандидат который посадит несколько взяточников , завалит самых одиозных уголовных преступников , и закроет нескольких беспредельных чиновников будет встречен на ура , страна устала от беззакония
я понимаю че закрывает суд , но если такой кандидат сделает за свои деньги , то большинство населения его поддержат
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19.01.2021 16:40 Відповісти
от щас зеля позазаконими способами намагається посадити, наприклад, Тупицького... Ти щасливий? На "ура" сприймаєш? І не бачиш, що такими же позазаконими способами намагається повішати вбивство Шеремета на непричетних? А ну, якщо на тебе... Ну, необов'язково вбивство Шеремета... нерозкритих злочинів - хоч греблю гати.
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19.01.2021 16:55 Відповісти
за зелю ниче не говорил , зеля никого не закрыл и не закроет , читай внимательно , если новый политик закроет на свои деньги преступников ( которых у нас в избытке ,разных ) - то люди его однозначно поддержут , со времен майдана нова (?) влада пока не могут ликвидировать даже уголовников
не думал че тебе тупицкий по душе
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19.01.2021 18:01 Відповісти
Бл.. ну з пустого в порожне....Що казанській що ви люди...бла..бла..бла.бла...потриндимо про триндіння на триндільожній триндомові... Хто може серьйозно запропонувати за що і як його можна зачіпити ...Так він отримує фінанси з росії але як довести що вони відФСБ і Путіна і що ідуть на підрив держави Україна...????? Ну же тільки добротний кріт в середині...і то це ще не факт....Мертвечук вброси робить не за своєю командою Троляцька **** команда просто отримує методічки і робить ... Марне діло одним словом...
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19.01.2021 12:50 Відповісти
Питання з Медведчуком потрібно вирішувати. Він відкрито фінансується РФ. Потрібно "притиснути" всю цю російську агентуру, - Казанський - Цензор.НЕТ 4060
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19.01.2021 12:53 Відповісти
Повесить скотиняку с Ленкой-курвой на роверi
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19.01.2021 12:56 Відповісти
Питання з Медведчуком потрібно вирішувати. Він відкрито фінансується РФ. Потрібно "притиснути" всю цю російську агентуру, - Казанський - Цензор.НЕТ 6389
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19.01.2021 12:57 Відповісти
не прошло и шести лет как до вас это дошло...
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19.01.2021 12:58 Відповісти
а вовремя своего президентства этого чмыря вытащил опять в политику!!!
но порохоботы это не признают!!!
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19.01.2021 13:10 Відповісти
А *********?
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19.01.2021 13:24 Відповісти
Да..,
Встречаются и такие... Только ***** не говори, вколит спутник-v, без суда и следствия... =)
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19.01.2021 14:08 Відповісти
Тобто,це меркель повернула його в українську політику? І ригів розігнати в пересаджати заборонила? І добробати «цинічних Бандер» знищити наказала? А ще меркель примусила гетьмана йти на стадіон на дебати з гундосим? Ти хоч сам в це віриш??? Чи віра визначається окладом?
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19.01.2021 14:11 Відповісти
що ти тулиш мокре до мягкого? Хоча: це характерна риса брехливого популіста; і неважливо, якого гатунку: від зебіла до нацсуки. В спам!
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19.01.2021 16:38 Відповісти
ты чего такой нервный?
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20.01.2021 16:47 Відповісти
він і до того був в політиці! На його щастя, він зі своїм "укрвибором" в 2012-му в парламент не потрапив! А СДПУ(о) з 1998-го нікуди і не зникала, хіба що перейменовувалась!
Чи ти, може заперечуватимеш, що Гриценко (наприклад) кудись з політики зник? Чи більш характерний приклад: Литвин, той самий, також очолював АП. Вони досі балотуються, з різною мірою успішності.
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19.01.2021 16:42 Відповісти
Это как-- можно поподробному...
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20.01.2021 09:04 Відповісти
Российская VS Energy за три года с момента начала приватизации стала лидером по количеству активов. Эта группа принадлежит российским бизнесменам во главе с Михаилом Спектором, в нее также входят Евгений Гинер, Михаил Воеводин и бывший вице-спикер Госдумы РФ Александр Бабаков.

http://www.theinsider.ua/business/52d550ee60af5/

Ну и что? Это статья 2014 го года. И они прекрасно себя чувствуют по сегодняшний день.
Просто у власти две морали одна для себя родимых а другая для пересічних громадян.
И нет разницы между Медведчуком с Рабиновичем и Порошенко с Яценюком. Просто у одних хозяева на западе у других на востоке. А цель одна бабла срубить побольше и между собой они всегда договорятся. А в случае шухера одни сдрыснут в Ростов другие в Вашингтон.
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19.01.2021 13:23 Відповісти
А что решать? Бабок подкинете?
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19.01.2021 13:33 Відповісти
С Б У - ???!!!
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19.01.2021 13:52 Відповісти
Нет такого - СБУ, есть СБзЕ...
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19.01.2021 14:11 Відповісти
Дуже обмежений погляд. Гундосий не один . Це Служба Безапасности Уродов.
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19.01.2021 14:15 Відповісти
Не буду сперечатися...
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19.01.2021 14:28 Відповісти
Медведчука вирішити треба і давно, тільки спочатку або ж одночасно треба вирішити Петю, який на прохання кума Медведчука передав йому 112 та інші канали в обмін на право безперешкодно випускати в Ліпецьку і продавати цукерки
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19.01.2021 14:18 Відповісти
характерна ознака кожного упоротого зебіла, в т.ч. https://censor.net/ru/user/410380 - нагла цинічна брехня та маніпуляція. Для прикладу: 112-тим до мертвечука володів Захарченко, хоча і через своїх підставних. Та й мертвечук управляє тими аналами також через підставних, до яких не підступитися.
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19.01.2021 16:49 Відповісти
характерна ознака кожного упоротого зебіла, в т.ч. https://censor.net/ru/user/410380н Мур - нагла цинічна брехня та маніпуляція. Деякі з них "чукчі не читателі, чукчі писателі" Так, Захарченко володів каналом 112, але Росією він тоді НЕ ФІНАНСУВАВСЯ і був цілком об"єктивним, неупередженим каналом, без "кроликів", Пальчевських та інших створінь, які з нього не злазили, доки з власника ліпецької шоколадної фабрики не зняли обмеження, які були більшу частину його президентської каденції
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19.01.2021 17:41 Відповісти
дебіл, ти хоч втяв, що ти висрав?
Чи ти школота без володіння елементарною логікою в силу свіого віку?
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19.01.2021 21:57 Відповісти
Ну так а хто ж прижучавати буде цю кацапську агентуру,зєля,чи що? Його б самого прижучити...
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19.01.2021 14:20 Відповісти
Даже Данилов из РНБО говорил такое, и что - а воз и ныне там.
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19.01.2021 20:22 Відповісти
Вот что Байден делает.
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19.01.2021 14:25 Відповісти
Это все прописные истины которые всем уже давно известны.Но делать это сейчас некому.Зебилы как власть импотентны и некомпитентны.
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19.01.2021 14:25 Відповісти
Быстро разобраться с агентами врага в нашем тылу нужно было еще в марте 2014 года. 7 лет сопли жует Украина. Такой слабой страны в мире нет, с другой стороны потенциал в Украине огромный. Это знает и путин, поэтому делает всё, что бы уничтожить Украину. Успешная Украина конец его правлению и Российской Империи. Как это не поймет как бы укр. власть. Смысла заглядывать в глаза нет, если тебя хотят убить умолениями и ползанием на коленях его не остановить. А вот хороший сильный удар или серия точечных ударов по уязвимым точкам помогла бы задуматься и стать более сговорчивым.
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19.01.2021 14:35 Відповісти
Це отой малоросс буде вирішувати питання з мертвою ********** )(уйла? Дуже смішно,бо навіть Петро Мальдівський жорстко засцяв цього,чи грошенят отримав.
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19.01.2021 14:41 Відповісти
Ні. Вони просто друзі. І навіть куми,якщо хтось раптом не знав,чи «забув».
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19.01.2021 15:02 Відповісти
Нічого,вже взавтра Байден прийде,порядок наведе😉
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19.01.2021 14:43 Відповісти
Цікаво,а як російська агентура зможе "притиснути" російську агентуру?
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19.01.2021 15:05 Відповісти
Давно цю тварюку треба було вигнати ще при Пороху.
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19.01.2021 15:19 Відповісти
а ми все чекаємо що хтось цю срань вимете з хати, фіг там. будемо і надалі спостерігати, обурюватися, висловлювати глибоку занепокоєність. бо тих, хто б цю мерзоту звідси відправив по двох відомих маршрутах не залишилось в живих, а нові "санітари України" ще не загартувалися. а що влада? зеленопук з цього приводу вже висловивсь - "какая разница" а проросійський, гібридний і нікчемний ОП у звязці з портянкою і мертвечуком, використовуючи армію покидьків і продажних вилупків в судах, прокуратурі, силових структурах, в парламенті, кабінеті міністрів і просто рашапоїдної вати цілеспрямовано, систематично і організовано "куюють рашапоїдне залізо". нічим добрим це не закінчиться, правда і отримають вони куй а не Україну. Чомусь згадується одна з останніх фраз з кінофільму озвучена покійним Папановим - "Об одном жалею................ ."
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19.01.2021 15:42 Відповісти
Кто ж его прижучит, он же памятник кум *****
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19.01.2021 15:51 Відповісти
Давно пора, але на цю зевладу надії немає, бо при них повилазило всіляке кодло з медведчуками-портновими-підрахуями...
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19.01.2021 15:51 Відповісти
кто там с ним будет решать...так как в белоруси с бацькам .ждать пока от старости лапти не откинет ))
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19.01.2021 15:57 Відповісти
Молодец Казанский. Зебилов на нари, опожопу к стенке.
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19.01.2021 16:24 Відповісти
ДЕ ЗАКОН ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ АГРЕСІЇ РФ
МУРАЄВ,МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ,БОНДАРЕНКО І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати? Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ
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19.01.2021 16:27 Відповісти
Питання з Медведчуком потрібно вирішувати. Він відкрито фінансується РФ. Потрібно "притиснути" всю цю російську агентуру, - Казанський - Цензор.НЕТ 2850Питання з Медведчуком потрібно вирішувати. Він відкрито фінансується РФ. Потрібно "притиснути" всю цю російську агентуру, - Казанський - Цензор.НЕТ 7848
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20.01.2021 09:06 Відповісти
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