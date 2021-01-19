Макар, що оприлюднив запис КДБ Білорусі про Шеремета, дав свідчення в Києві: "Набагато більше інформації, ніж опублікував у ЗМІ"
Ігор Макар, колишній заступник командира бойової групи "Алмаз", а нині представник Білоруського народного трибуналу, розповів, як давав свідчення в Києві у справі про вбивство Павла Шеремета у зв'язку з публікацією запису білоруських спецслужб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радыё Свабода".
"На прохання начальника департаменту Національної поліції України мені відкрили українську візу і попросили прилетіти в Україну і взяти участь у слідчих діях", - розповів Макар, додавши, що слідчі дії завершилися 16 січня.
За його словами, в Україні його зустріли співробітники спецслужб і взяли під 24-годинну охорону. У Національній поліції вони провели слідчі дії та інші заходи.
"На мій погляд, я навів достатньо підстав, щоб стверджувати, що білоруські спецслужби мають якийсь стосунок до наказу про вбивство Павла Шеремета. Я дав українській стороні набагато більше інформації, ніж опублікував у ЗМІ. Я не публікував це, тому що деяким людям загрожувала небезпека. Спілкуючись з працівниками Головного слідчого управління Національної поліції України, я переконався в їхній коретності та професіоналізмі. ... Я пообіцяв не розголошувати свої показання, бо це може вплинути на хід розслідування. Суди у цій кримінальній справі вже тривають, і дуже важливо, що ця інформація нікуди не подінеться", - наголосив Макар.
Нагадаємо, журналіст Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини. Попередньо слідчі кваліфікували цю подію як умисне вбивство.
12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями.
10 грудня Шевченківський райсуд Києва продовжив дію запобіжних заходів Кузьменко, Антоненку і Дугарь на два місяці - до 7 лютого 2021 року включно.
4 січня ЗМІ оприлюднили інформацію, що білоруські спецслужби готували вбивство журналіста Павла Шеремета. У Нацполіції повідомили, що працюють із цією інформацією з кінця 2020 року. Білоруський ексспецпризначенець Ігор Макар, який оприлюднив аудіозапис, готовий приїхати в Україну і дати свідчення.
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а Собакян на це пайтіть не магьот
Думаю, зайве пояснювати, що "прохвесіАналізм" слідчих полягає в тму, що взяли атошників і причетних до опору окупації з етою дискредитації. А коли більш ніж рік слідсива не дав результатів, вигулькнув "Джеймс бонд" білоруського розливу, який не просто так хвалить "роботу" криворуких слідаків. Якось воно муторно, це все.
Депутат https://lenta.ru/tags/organizations/verhovnaya-rada/ Верховной Рады Украины https://lenta.ru/tags/persons/derkach-andrey/ Андрей Деркач опубликовал очередные аудиозаписи...
Интересно, а в чем разница?
У них теперь либо на нары, либо держаться своей лживой линии и не допустить суда, т.к. после него будет европейский суд, который быстро разберется, что ни доктор, ни волонтер и военослужащий ВСУ были оболганы высшим руководством Украины.
Профессионалы , пля ... Хотя очевидный факт, что для Усатого Шеремет был куда большим раздражителем , чем для ***** . У ***** был Немцов , была Новодворская , ещё вот Навальный . А Шеремен он вообще-то гражданин Белоруси . И из всех известных белоруских журналистов был звезда №1 .