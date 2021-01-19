Макар, що оприлюднив запис КДБ Білорусі про Шеремета, дав свідчення в Києві: "Набагато більше інформації, ніж опублікував у ЗМІ"

Ігор Макар, колишній заступник командира бойової групи "Алмаз", а нині представник Білоруського народного трибуналу, розповів, як давав свідчення в Києві у справі про вбивство Павла Шеремета у зв'язку з публікацією запису білоруських спецслужб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радыё Свабода".

"На прохання начальника департаменту Національної поліції України мені відкрили українську візу і попросили прилетіти в Україну і взяти участь у слідчих діях", - розповів Макар, додавши, що слідчі дії завершилися 16 січня.

За його словами, в Україні його зустріли співробітники спецслужб і взяли під 24-годинну охорону. У Національній поліції вони провели слідчі дії та інші заходи.

"На мій погляд, я навів достатньо підстав, щоб стверджувати, що білоруські спецслужби мають якийсь стосунок до наказу про вбивство Павла Шеремета. Я дав українській стороні набагато більше інформації, ніж опублікував у ЗМІ. Я не публікував це, тому що деяким людям загрожувала небезпека. Спілкуючись з працівниками Головного слідчого управління Національної поліції України, я переконався в їхній коретності та професіоналізмі. ... Я пообіцяв не розголошувати свої показання, бо це може вплинути на хід розслідування. Суди у цій кримінальній справі вже тривають, і дуже важливо, що ця інформація нікуди не подінеться", - наголосив Макар.

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Нагадаємо, журналіст Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини. Попередньо слідчі кваліфікували цю подію як умисне вбивство.

12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

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Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями.

10 грудня Шевченківський райсуд Києва продовжив дію запобіжних заходів Кузьменко, Антоненку і Дугарь на два місяці - до 7 лютого 2021 року включно.

4 січня ЗМІ оприлюднили інформацію, що білоруські спецслужби готували вбивство журналіста Павла Шеремета. У Нацполіції повідомили, що працюють із цією інформацією з кінця 2020 року. Білоруський ексспецпризначенець Ігор Макар, який оприлюднив аудіозапис, готовий приїхати в Україну і дати свідчення.

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