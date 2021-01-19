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Новини Убивство Шеремета
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Макар, що оприлюднив запис КДБ Білорусі про Шеремета, дав свідчення в Києві: "Набагато більше інформації, ніж опублікував у ЗМІ"

Макар, що оприлюднив запис КДБ Білорусі про Шеремета, дав свідчення в Києві:

Ігор Макар, колишній заступник командира бойової групи "Алмаз", а нині представник Білоруського народного трибуналу, розповів, як давав свідчення в Києві у справі про вбивство Павла Шеремета у зв'язку з публікацією запису білоруських спецслужб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радыё Свабода".

"На прохання начальника департаменту Національної поліції України мені відкрили українську візу і попросили прилетіти в Україну і взяти участь у слідчих діях", - розповів Макар, додавши, що слідчі дії завершилися 16 січня.

За його словами, в Україні його зустріли співробітники спецслужб і взяли під 24-годинну охорону. У Національній поліції вони провели слідчі дії та інші заходи.

"На мій погляд, я навів достатньо підстав, щоб стверджувати, що білоруські спецслужби мають якийсь стосунок до наказу про вбивство Павла Шеремета. Я дав українській стороні набагато більше інформації, ніж опублікував у ЗМІ. Я не публікував це, тому що деяким людям загрожувала небезпека. Спілкуючись з працівниками Головного слідчого управління Національної поліції України, я переконався в їхній коретності та професіоналізмі. ... Я пообіцяв не розголошувати свої показання, бо це може вплинути на хід розслідування. Суди у цій кримінальній справі вже тривають, і дуже важливо, що ця інформація нікуди не подінеться", - наголосив Макар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заява захисту Антоненка: Під час розслідування вбивства Шеремета версія причетності білоруських спецслужб взагалі не розглядалася слідством

Нагадаємо, журналіст Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини. Попередньо слідчі кваліфікували цю подію як умисне вбивство.

12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Також читайте: Прокуратура збрехала про "титанічну роботу" у справі Шеремета, провели не 95 експертиз, а 48, - адвокат Антоненка Маслов

Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями.

10 грудня Шевченківський райсуд Києва продовжив дію запобіжних заходів Кузьменко, Антоненку і Дугарь на два місяці - до 7 лютого 2021 року включно.

4 січня ЗМІ оприлюднили інформацію, що білоруські спецслужби готували вбивство журналіста Павла Шеремета. У Нацполіції повідомили, що працюють із цією інформацією з кінця 2020 року. Білоруський ексспецпризначенець Ігор Макар, який оприлюднив аудіозапис, готовий приїхати в Україну і дати свідчення.

Також читайте: Українські спецслужби ще в 2012-му знали про плани КДБ Білорусі вбити Шеремета, - Макар

Автор: 

Білорусь (7922) Шеремет (520) Макар Ігор (7)


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Топ коментарі
+38
То тепер мабуть Антоненку замість захоплення ідеями арійської раси почнуть шити захоплення ідеями бульбофюрера Бацьки? Чи як вони збираються після цього пояснювати, чому Ріфмастер досі в СІЗО??
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19.01.2021 12:09
+17
ну, і чому ж Ріфмайстер досі не на волі?
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19.01.2021 12:08
+17
Боюся, вони зараз з нього зроблять агента Бацьки...
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19.01.2021 12:09
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вайлю, може уже и не встать
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19.01.2021 12:06 Відповісти
ну, і чому ж Ріфмайстер досі не на волі?
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19.01.2021 12:08 Відповісти
Боюся, вони зараз з нього зроблять агента Бацьки...
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19.01.2021 12:09 Відповісти
бо інакше ж прийдеться казати: вибачте, обісралися
а Собакян на це пайтіть не магьот
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19.01.2021 12:13 Відповісти
Ще й Зєля ж вже підтвердив їх провину.
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19.01.2021 12:28 Відповісти
....Суды по этому уголовному делу уже идут, и очень важно, что эта информация никуда не денется"Источник: https://censor.net/ru/n3242640
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19.01.2021 12:34 Відповісти
Потому что он убил Павла Шеремета .
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19.01.2021 23:24 Відповісти
То тепер мабуть Антоненку замість захоплення ідеями арійської раси почнуть шити захоплення ідеями бульбофюрера Бацьки? Чи як вони збираються після цього пояснювати, чому Ріфмастер досі в СІЗО??
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19.01.2021 12:09 Відповісти
Тепер потрібно охорону.
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19.01.2021 12:11 Відповісти
То замовники, а виконавців можуть зліпити будь з кого.
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19.01.2021 12:27 Відповісти
Воно-то так, проте суспільство і так не вірило у вину Антоненка, Кузьменко і Дугар, а тепер тим більше ніхто не повірить, що спецслужба Білорусі вибрала виконавцями не кілерів-профі (як у випадку з убивством Окуєвої), а музиканта, дитячого хірурга і медсестру...
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19.01.2021 12:54 Відповісти
Схоже на спецоперацію спецслужби недружньої нам держави. Аґент, який вискочив, як чори із табакерки: "Общаясь с сотрудниками Главного следственного управления Национальной полиции Украины, я убедился в их правоте и профессионализме. ...Источник: https://censor.net/ru/n3242640
Думаю, зайве пояснювати, що "прохвесіАналізм" слідчих полягає в тму, що взяли атошників і причетних до опору окупації з етою дискредитації. А коли більш ніж рік слідсива не дав результатів, вигулькнув "Джеймс бонд" білоруського розливу, який не просто так хвалить "роботу" криворуких слідаків. Якось воно муторно, це все.
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19.01.2021 12:32 Відповісти
Так и есть. Операция прикрытия некомпетентности следствия
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19.01.2021 12:49 Відповісти
Ага. І за стилем нагадує як в буцімто перехопленій Бацькою розмові польського і німецького агентів (вже ржу) агенти нахвалювали який бацька прахвесіонал і міцний горішок .
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19.01.2021 13:28 Відповісти
а як же "захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси…" ?!?, тепер обісраній прокуратурі потрібно додати "а також захопившись ідеями всесвітнього панування бараболі на землі і культивуючи величність його картопельної величності лукашенка..."
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19.01.2021 12:37 Відповісти
виновных уже назначили, так что будут подгонять все под них. а инфа у нас и на татарова есть а толку....... парень рулит себе дальше, косит бабло. он же друг. сдесь будет то же. а через пару лет нашими силовиками опять будут руководить офицеры КГБ (фсб)
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19.01.2021 13:23 Відповісти
какая еще "украинская виза" для белоруса??
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19.01.2021 13:33 Відповісти
Така "легенда", не він же її писав.
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19.01.2021 13:56 Відповісти
"Заместитель командира боевой группы "Алмаз", а ныне представитель Белорусского народного трибунала". Смішно. Смішно, що його тут ще й охороняють. Він же один з тих, хто, за його словами, обговорював наміри вбити Шеремета. Далі шість років суцільного туману і вааля, борець за волю народу. А в цей час на моськві пан Патрушев готує чергові подання на героїв на расєє. Може і цьому козачку щось перепаде, хто знає.
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19.01.2021 13:49 Відповісти
Оскільки, трьох підозрюваних ще не випустили, і взагалі мова про них не йде, навіть побіжно. А також враховуючи слова цього Макара: "Спілкуючись з працівниками Головного слідчого управління Національної поліції України, я переконався в їхній коре(к)тності та професіоналізмі", можна зробити висновок, що питання потенційних виконавців "замовлення" Шеремета, з боку слідства сумнівам не підлягає. Інакше вже була б оголошена пресконференція із-за "нових обставин".
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19.01.2021 14:54 Відповісти
Экс-сотрудник спецназа Беларуси Игорь Макар распространил аудиозапись...
Депутат https://lenta.ru/tags/organizations/verhovnaya-rada/ Верховной Рады Украины https://lenta.ru/tags/persons/derkach-andrey/ Андрей Деркач опубликовал очередные аудиозаписи...

Интересно, а в чем разница?
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19.01.2021 15:11 Відповісти
Ни Зеленский, ни тем более Аваков теперь, после позорной пресс-конференции, не заинтересованны найти истинных убийц Шеремета.
У них теперь либо на нары, либо держаться своей лживой линии и не допустить суда, т.к. после него будет европейский суд, который быстро разберется, что ни доктор, ни волонтер и военослужащий ВСУ были оболганы высшим руководством Украины.
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19.01.2021 15:31 Відповісти
Яку візу йому відкрили?
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19.01.2021 15:48 Відповісти
Тех, кто за убийство сидит в тюрьме - надо отпускать.
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19.01.2021 16:45 Відповісти
А как усирались авакян с клоуном-пианистом, что мол наши убийц Шеремета и задержали их. Вот интересно, как они теперь будут оправдываться, а???
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19.01.2021 17:34 Відповісти
его хоть в Беларусь не экстрадируют???
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19.01.2021 18:27 Відповісти
Странно совсем другое , что до публикаций Макара версия про заказ от усатого Таргана никто не рассматривал .
Профессионалы , пля ... Хотя очевидный факт, что для Усатого Шеремет был куда большим раздражителем , чем для ***** . У ***** был Немцов , была Новодворская , ещё вот Навальный . А Шеремен он вообще-то гражданин Белоруси . И из всех известных белоруских журналистов был звезда №1 .
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19.01.2021 21:24 Відповісти
це не входить у плани. Зразу ж після підриву. Порох звернувся до ФБР, що ті прислали кращих експртів разом з обладнанням. Того хто був проти експертизи кращих світових експертів. Аваков і бездипломний прокурор Юрась і потім почалося фуфло.
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19.01.2021 22:02 Відповісти
Похоже, таки мотив придется сейчас переписать. Заменят "культивацию арийской нации" на "культивацию элитных сортов картошки"
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19.01.2021 21:56 Відповісти
 
 