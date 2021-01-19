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Навальному загрожує два з половиною роки колонії: суд перенесли на 2 лютого, - адвокатка Михайлова

Навальному загрожує два з половиною роки колонії: суд перенесли на 2 лютого, - адвокатка Михайлова

Російський опозиціонер Олексій Навальний може отримати два з половиною роки колонії. Судове засідання перенесли на 2 лютого.

Про це повідомила адвокатка політика Ольга Михайлова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За її словами, прокуратура може запросити і більший термін, хоча "це просто неможливо".

"Термін був призначений три з половиною роки. Але протягом майже року Олексій провів під домашнім арештом, день за день враховується, відповідно, це два з половиною року", - сказала вона.

Адвокатка повідомила, що їй надали повідомлення про перенесення судового засідання з 29 січня на 2 лютого.

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Слідчий комітет (СК) РФ в 2012 році порушив кримінальну справу проти російського політика Олексія Навального і його брата Олега за заявою генерального директора компанії "Ів Роше Схід" (російського філії Yves Rocher) Бруно Лепру. За версією СК, компанія Навальних "Главподписка" надавала "Ів Роше" послуги за завищеними цінами, через що їй було завдано шкоди в 55 мільйонів рублів.

Автор: 

арешт (2520) росія (64895) Навальний (612)


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Топ коментарі
+8
Однохреново, шо Навальний шо *****. У обох імперські замашки.
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19.01.2021 12:30
+5
По фиг
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19.01.2021 12:29
+5
Мда, за 2 роки бутерброд може спортитись)
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19.01.2021 12:29
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19.01.2021 12:29 Відповісти
Нє. Це гарна тема. Рашка огрібе нових санкцій. А сам Навальний пофіг, тут згоден.
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19.01.2021 12:38 Відповісти
Согласен, так точнее
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19.01.2021 12:43 Відповісти
Нічого. Побільше санкцій, нових і корисних!
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19.01.2021 12:31 Відповісти
Мда, за 2 роки бутерброд може спортитись)
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19.01.2021 12:29 Відповісти
учитывая сколько ху..ло и его подельники наворовали и наубивали - им вообще пожизненное с конфискацией. а их семьям-депортация из бельгии, германии, швейцарии, франции, великобритании, сша и канады. Пусть живут в азии.
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19.01.2021 12:30 Відповісти
это хорошо, насральный еще больше нацистский имперец чем ху*ло
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19.01.2021 12:30 Відповісти
Однохреново, шо Навальний шо *****. У обох імперські замашки.
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19.01.2021 12:30 Відповісти
Ги. І буде йому пахан командувати- ;мальчік, секса мнє принєсі; я дамой хачу.;
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19.01.2021 12:30 Відповісти
вот така жага быть на виду, ну трошки посидит
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19.01.2021 12:31 Відповісти
Позор!!!!!!!!!!!!
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19.01.2021 12:31 Відповісти
Так происходит со всеми трусАми, что стирают фээсбэшники.
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19.01.2021 12:41 Відповісти
нахрена было в рашку возвращаться...
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19.01.2021 12:32 Відповісти
А шо, 2,5 года на казенных харчах и под защитой ФСИН. Да Немцов о таком мог только мечтать!
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19.01.2021 12:33 Відповісти
под какой защитой ФСИН ещё? От такой "защиты" как-нибудь бы защититься. Его посадят т.к. убить не смогли, а лишить возможности баллотироваться как-то нужно. Народ всё схавает по своему обыкновению, т.к. "терпеливый" и "многострадальный"))
«Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России я отвечу: пьют и воруют»(с)
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19.01.2021 12:43 Відповісти
Вы Немцову это расскажите.
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19.01.2021 14:26 Відповісти
Навальный снял расследовательский фильм про самого Пыню. Как всегда с суперской доказательной базой. Всем рекомендую к просмотру-

https://www.youtube.com/watch?v=ipAnwilMncI
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19.01.2021 16:46 Відповісти
Никаких "Навальных", ибо будет очередной император российской говноимперии. Империя должна исчезнуть, оставив после себя десятка полтора независимых государств, обменявших ядерное и химическое оружие на хлеб. И только так!
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19.01.2021 12:34 Відповісти
Тільки так, бо ця ракова пухлина нікому жити не дасть
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19.01.2021 12:37 Відповісти
Ну, посадять, то іще краще. Захід іще більше санкцій Московії підсипе.
Власне і у нас можливо ваті трохи очі відкриються, як за те що не помер від отруєння, Раша вирішила його за грати посадити.
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19.01.2021 12:36 Відповісти
Навальному загрожує два з половиною роки колонії: суд перенесли на 2 лютого, - адвокатка Михайлова - Цензор.НЕТ 7389
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19.01.2021 12:40 Відповісти
Навальный, Навальный... Немцов был реально опасен, три пули в живот, демонстративно на Красной площади, и до свиданья! Гавнецом попахивает, от этой всей истории, как мне кажется. Шо-то тут не так, шо-то смущает и не дает покоя.
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19.01.2021 12:39 Відповісти
Когда Навальный летел из ФРГ вспомнилось как в аэропорту Манилы застрелили возвратившегося оппозиционера Бенигно Акино.
Надеялся на похожее в Шереметьево. Не свезло.
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19.01.2021 12:45 Відповісти
Не сторонник Навального, но про Крым он россиянам сказать по другому не мог - так у них записано в какой-никакой, но конституции !
Тут очень важен другой момент: РФ с упорством осла, в очередной раз доказывает, что эта (ф)едерация - авторитарное, бандитское, скотское, фашистское государство, где главный - ущербный кэгэбист, а окружение (в большей степени) - прихлебатели и рабы !!!
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19.01.2021 12:47 Відповісти
2008 год РФ оккупирует Грузию!
Слова Навального:

Россия должна предпринять следующие шаги (как минимум):

1. Оказать серьёзную военную и финансовую помощь ЮО и Абхазии (в тех размерах, в которых Абхазия готова реально воевать в ЮО).

2. Объявить ЮО зоной закрытой для полётов и немедленно сбивать все воздушные суда, оказавшиеся в этой зоне.

3. Объявить полную блокаду Грузии. Прекратить с ней любое сообщение.

4. Выдворить за пределы РФ всех находящихся на нашей территории граждан Грузии.В дальнейшем действовать по ситауции, но при этом отдавать себе отчёт в том, что конечно запулить крылатой ракетой по генштабу грызунов очень хочется.
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19.01.2021 13:06 Відповісти
Ну, не так то и много, пролетят и оглянуться не успеет
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19.01.2021 12:54 Відповісти
Он юрист и прекрасно знал, что его арестуют по прилету.
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19.01.2021 13:03 Відповісти
может он мазохист а мы и не знали?
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19.01.2021 13:10 Відповісти
может.
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19.01.2021 13:29 Відповісти
Может сдохнет в тюряге, но я его просто пристрелил бы... из рогатки...
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19.01.2021 14:08 Відповісти
молодец Навальный - будущий президент рф.
а кацапы и местные "бутербродные" подкацапники против него хором.
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20.01.2021 08:18 Відповісти
 
 