Навальному загрожує два з половиною роки колонії: суд перенесли на 2 лютого, - адвокатка Михайлова
Російський опозиціонер Олексій Навальний може отримати два з половиною роки колонії. Судове засідання перенесли на 2 лютого.
Про це повідомила адвокатка політика Ольга Михайлова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За її словами, прокуратура може запросити і більший термін, хоча "це просто неможливо".
"Термін був призначений три з половиною роки. Але протягом майже року Олексій провів під домашнім арештом, день за день враховується, відповідно, це два з половиною року", - сказала вона.
Адвокатка повідомила, що їй надали повідомлення про перенесення судового засідання з 29 січня на 2 лютого.
Слідчий комітет (СК) РФ в 2012 році порушив кримінальну справу проти російського політика Олексія Навального і його брата Олега за заявою генерального директора компанії "Ів Роше Схід" (російського філії Yves Rocher) Бруно Лепру. За версією СК, компанія Навальних "Главподписка" надавала "Ів Роше" послуги за завищеними цінами, через що їй було завдано шкоди в 55 мільйонів рублів.
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«Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России я отвечу: пьют и воруют»(с)
https://www.youtube.com/watch?v=ipAnwilMncI
Власне і у нас можливо ваті трохи очі відкриються, як за те що не помер від отруєння, Раша вирішила його за грати посадити.
Надеялся на похожее в Шереметьево. Не свезло.
Тут очень важен другой момент: РФ с упорством осла, в очередной раз доказывает, что эта (ф)едерация - авторитарное, бандитское, скотское, фашистское государство, где главный - ущербный кэгэбист, а окружение (в большей степени) - прихлебатели и рабы !!!
Слова Навального:
Россия должна предпринять следующие шаги (как минимум):
1. Оказать серьёзную военную и финансовую помощь ЮО и Абхазии (в тех размерах, в которых Абхазия готова реально воевать в ЮО).
2. Объявить ЮО зоной закрытой для полётов и немедленно сбивать все воздушные суда, оказавшиеся в этой зоне.
3. Объявить полную блокаду Грузии. Прекратить с ней любое сообщение.
4. Выдворить за пределы РФ всех находящихся на нашей территории граждан Грузии.В дальнейшем действовать по ситауции, но при этом отдавать себе отчёт в том, что конечно запулить крылатой ракетой по генштабу грызунов очень хочется.
а кацапы и местные "бутербродные" подкацапники против него хором.