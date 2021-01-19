Навальному загрожує два з половиною роки колонії: суд перенесли на 2 лютого, - адвокатка Михайлова

Російський опозиціонер Олексій Навальний може отримати два з половиною роки колонії. Судове засідання перенесли на 2 лютого.

Про це повідомила адвокатка політика Ольга Михайлова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За її словами, прокуратура може запросити і більший термін, хоча "це просто неможливо".

"Термін був призначений три з половиною роки. Але протягом майже року Олексій провів під домашнім арештом, день за день враховується, відповідно, це два з половиною року", - сказала вона.

Адвокатка повідомила, що їй надали повідомлення про перенесення судового засідання з 29 січня на 2 лютого.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Навального відвезли в московський слідчий ізолятор "Матроська тиша". ВIДЕО

Слідчий комітет (СК) РФ в 2012 році порушив кримінальну справу проти російського політика Олексія Навального і його брата Олега за заявою генерального директора компанії "Ів Роше Схід" (російського філії Yves Rocher) Бруно Лепру. За версією СК, компанія Навальних "Главподписка" надавала "Ів Роше" послуги за завищеними цінами, через що їй було завдано шкоди в 55 мільйонів рублів.