Марченко не бачить причин для дефолту в Україні: Бюджет збалансований, як фінансувати дефіцит - знаємо

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що наразі економічних причин дефолту немає.

Про це він сказав в інтерв'ю австрійському виданню Der Standard, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Мінфіну.

"Немає жодної причини навіть ставити питання про це (про можливий дефолт. - Ред.). Наразі немає економічних причин дефолту, а також ми не передбачаємо їх настання у 2021 році. У нас збалансований бюджет і ми знаємо, як фінансувати дефіцит", - сказав він.

За словами міністра, найбільшу суму, трохи більше двох мільярдів доларів, Україна повинна буде повернути у вересні.

"До цього часу ми знайдемо варіант рефінансування", - зазначив Марченко.

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Також міністр нагадав, що в 2020 році дефіцит держбюджету був запланований на рівні 7,5% від ВВП, але за підсумками він становив лише 5,3%.

"Ми очікуємо дефіцит 5,5% в 2021 році. Ми очікували, що ВВП впаде на 4,8 відсотка в 2020 році; за попередніми даними, ми могли б бути в дещо кращому становищі з мінус 4,5 відсотка. У 2021 році я очікую 4,6 відсотка плюс. Державний борг на 1 грудня становив 84,2 млрд. доларів, з них зовнішній борг - 42,3 млрд. доларів", - сказав він.