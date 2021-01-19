Марченко не бачить причин для дефолту в Україні: Бюджет збалансований, як фінансувати дефіцит - знаємо
Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що наразі економічних причин дефолту немає.
Про це він сказав в інтерв'ю австрійському виданню Der Standard, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Мінфіну.
"Немає жодної причини навіть ставити питання про це (про можливий дефолт. - Ред.). Наразі немає економічних причин дефолту, а також ми не передбачаємо їх настання у 2021 році. У нас збалансований бюджет і ми знаємо, як фінансувати дефіцит", - сказав він.
За словами міністра, найбільшу суму, трохи більше двох мільярдів доларів, Україна повинна буде повернути у вересні.
"До цього часу ми знайдемо варіант рефінансування", - зазначив Марченко.
Також міністр нагадав, що в 2020 році дефіцит держбюджету був запланований на рівні 7,5% від ВВП, але за підсумками він становив лише 5,3%.
"Ми очікуємо дефіцит 5,5% в 2021 році. Ми очікували, що ВВП впаде на 4,8 відсотка в 2020 році; за попередніми даними, ми могли б бути в дещо кращому становищі з мінус 4,5 відсотка. У 2021 році я очікую 4,6 відсотка плюс. Державний борг на 1 грудня становив 84,2 млрд. доларів, з них зовнішній борг - 42,3 млрд. доларів", - сказав він.
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Но сцанина в глаза зебилам исправно продолжается.
"Все хорошо, прекрасная маркиза".
выдают крохи для выплат долгов или закупки чего необходимого (и то не все и не всегда).
собственно на большее валюты и нет - это и есть признак ручного управления курсом.
дайте волю, все предприятия уйдут в валюту, но на это надо миллиарды которых нет.
от дефолта спасают кредиты, но это нагрузка ложится на десятки поколений вперед.
власть боится дефолта, посему ситуация только усугубляется, долгов всё больше и больше.
конец обычный, многие страны это пережили и ничего.
обычные кредиты 2-3% годовых.
ніяка зедрисня її не бере!
Треп марченок и шмыгалей к реальности не имеет никакого отношения.
Иначе простые люди примут за чистую монету.
Они то близящуюся жопу отодвигают одалживая и переодалживая, но зато, когда она грохнет, то грохнет в разы сильнее.
Учитывая, что репутация у ЗЕ-власти в деловых кругах Запада, мягко говоря, не самая лучшая, а Роися сейчас уже на сухом подсосе, то даже финт Януковича становится невозможным.