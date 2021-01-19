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Новини Бюджет-2021
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Марченко не бачить причин для дефолту в Україні: Бюджет збалансований, як фінансувати дефіцит - знаємо

Марченко не бачить причин для дефолту в Україні: Бюджет збалансований, як фінансувати дефіцит - знаємо

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що наразі економічних причин дефолту немає.

Про це він сказав в інтерв'ю австрійському виданню Der Standard, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Мінфіну.

"Немає жодної причини навіть ставити питання про це (про можливий дефолт. - Ред.). Наразі немає економічних причин дефолту, а також ми не передбачаємо їх настання у 2021 році. У нас збалансований бюджет і ми знаємо, як фінансувати дефіцит", - сказав він.

За словами міністра, найбільшу суму, трохи більше двох мільярдів доларів, Україна повинна буде повернути у вересні.

"До цього часу ми знайдемо варіант рефінансування", - зазначив Марченко.

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Також міністр нагадав, що в 2020 році дефіцит держбюджету був запланований на рівні 7,5% від ВВП, але за підсумками він становив лише 5,3%.

"Ми очікуємо дефіцит 5,5% в 2021 році. Ми очікували, що ВВП впаде на 4,8 відсотка в 2020 році; за попередніми даними, ми могли б бути в дещо кращому становищі з мінус 4,5 відсотка. У 2021 році я очікую 4,6 відсотка плюс. Державний борг на 1 грудня становив 84,2 млрд. доларів, з них зовнішній борг - 42,3 млрд. доларів", - сказав він.

Автор: 

дефолт (204) Мінфін (3627) Марченко Сергій (574)


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Топ коментарі
+9
15.01.21 13:54 Бизнес спрогнозировал рост цен и падение курса гривни, - опрос НБУ

Но сцанина в глаза зебилам исправно продолжается.

"Все хорошо, прекрасная маркиза".
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19.01.2021 12:33
+9
Потому что станок жужжит не переставая.

Марченко не видит причин для дефолта в Украине: Бюджет сбалансированный, как финансировать дефицит - знаем - Цензор.НЕТ 1035
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19.01.2021 12:38
+5
Еще как берет.
Треп марченок и шмыгалей к реальности не имеет никакого отношения.
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19.01.2021 12:36
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Всьо ви знаєте, тільки срать не проситесь.
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19.01.2021 12:32 Відповісти
15.01.21 13:54 Бизнес спрогнозировал рост цен и падение курса гривни, - опрос НБУ

Но сцанина в глаза зебилам исправно продолжается.

"Все хорошо, прекрасная маркиза".
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19.01.2021 12:33 Відповісти
Потому что станок жужжит не переставая.

Марченко не видит причин для дефолта в Украине: Бюджет сбалансированный, как финансировать дефицит - знаем - Цензор.НЕТ 1035
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19.01.2021 12:38 Відповісти
Ну так а это и есть один из показателей близящегося дефолта - ничем не обеспеченная гривна, печатаемая рулонами.
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19.01.2021 12:39 Відповісти
По курсу етого не заметно.
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19.01.2021 12:41 Відповісти
В 2013 тоже было не заметно. И в 2008 было все хорошо пока не стало совсем хреново.
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19.01.2021 12:45 Відповісти
курс искусственный, свободной продажи валюты на рынке нет.
выдают крохи для выплат долгов или закупки чего необходимого (и то не все и не всегда).
собственно на большее валюты и нет - это и есть признак ручного управления курсом.

дайте волю, все предприятия уйдут в валюту, но на это надо миллиарды которых нет.
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19.01.2021 12:58 Відповісти
просто ослабление курса вызовет недовольство народа, по порядку идет дефолт, затем свободный курс валюты.
от дефолта спасают кредиты, но это нагрузка ложится на десятки поколений вперед.
власть боится дефолта, посему ситуация только усугубляется, долгов всё больше и больше.
конец обычный, многие страны это пережили и ничего.
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19.01.2021 13:04 Відповісти
Они уже берут на 2 и 3 месяца огромные суммы под более 10%. Это говорит, что дела у них с финансами совсем хреново.
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19.01.2021 13:08 Відповісти
10% для страны это просто офигенные проценты.
обычные кредиты 2-3% годовых.
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19.01.2021 13:22 Відповісти
Ну вы и специалист , Из Брайтон-Бич, наверное.
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19.01.2021 14:21 Відповісти
Вони вже мажуть на хліб нові тарифи і дуже дякують.
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19.01.2021 12:39 Відповісти
Марченко не бачить причин для дефолту в Україні: Бюджет збалансований, як фінансувати дефіцит - знаємо - Цензор.НЕТ 1423
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19.01.2021 13:06 Відповісти
В борьбе холодильника и зомбоящика олигархов начал побеждать холодильник.
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19.01.2021 13:09 Відповісти
Марченко не бачить причин для дефолту в Україні: Бюджет збалансований, як фінансувати дефіцит - знаємо - Цензор.НЕТ 1405
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19.01.2021 13:33 Відповісти
Україна все ж таки надзвичайна країна!
ніяка зедрисня її не бере!
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19.01.2021 12:33 Відповісти
Еще как берет.
Треп марченок и шмыгалей к реальности не имеет никакого отношения.
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19.01.2021 12:36 Відповісти
Ты хоть смайлики ставь.

Иначе простые люди примут за чистую монету.
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19.01.2021 12:35 Відповісти
Лучше друзья из Вашингтона чем враги из Орды. Или у тебя сомнения?
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19.01.2021 12:37 Відповісти
А чому це ти здриснув до Соломону і тепер строчиш звідти?
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19.01.2021 12:44 Відповісти
Конечно знает. И мы знаем как вы финансируете. Влазите в дурные долги и включили печатный станок. Аж гай шумит. Более 43% доходов бюджета 2020 были взятые в долг деньги.
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19.01.2021 12:36 Відповісти
Итить. Практически половина бюджета 2021 в долг...

Они то близящуюся жопу отодвигают одалживая и переодалживая, но зато, когда она грохнет, то грохнет в разы сильнее.

Учитывая, что репутация у ЗЕ-власти в деловых кругах Запада, мягко говоря, не самая лучшая, а Роися сейчас уже на сухом подсосе, то даже финт Януковича становится невозможным.
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19.01.2021 12:45 Відповісти
Марченко не бачить причин для дефолту в Україні: Бюджет збалансований, як фінансувати дефіцит - знаємо - Цензор.НЕТ 3170
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19.01.2021 12:57 Відповісти
Какой дефолт, када каждый месяц полмиллиона одной только зарплаты в кармане?
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19.01.2021 12:39 Відповісти
"Марченко не видит" кацэц цитати
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19.01.2021 12:39 Відповісти
Марченко не видит причин для дефолта в Украине: Бюджет сбалансированный, как финансировать дефицит - знаем - Цензор.НЕТ 1482
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19.01.2021 12:43 Відповісти
да да план по макулатуре перевыполним и на новое пианина хватит, помню времена с фантиками-купонами, в гараже стены поклеил красота.
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19.01.2021 13:18 Відповісти
Марченко явно недооценивает Зеленского. Потому его надо уволить. То что экономика страны выдерживала вчера, она с трудом выдерживает сегодня, и потому не выдержит этого завтра. Зеленский опускает страну с каждым днём всё ниже и ниже. Мы уже сегодня в этой жиже пузыри пускаем.
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19.01.2021 13:03 Відповісти
Мы то же знаем - за счет народа, отбирая у него последние копейки
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19.01.2021 13:56 Відповісти
Мойша сказал дефолт, значит дефолт.
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19.01.2021 14:24 Відповісти
 
 