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МОЗ розширив перелік закуповуваних для онкохворих ліків: додали 9 нових препаратів, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що відомство розширило перелік ліків для онкохворих. Міністерство додало до переліку 9 нових лікарських засобів, які закуповуються централізовано.

"На 2021 рік уже затверджено номенклатуру закупівлі лікарських засобів (для лікування онкологічних захворювань, - ред.)... До переліку 67 лікарських засобів ми додали ще 9 нових позицій", - повідомив Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Міністр підкреслив, що в список додали препарати, які є більш ефективними в лікуванні.

"Це лікарські засоби другої й третьої лінії. Йдеться про лікарські засоби, які будуть використовуватися при лікуванні раку молочної залози, для пацієнтів з раком крові, при мієломі, при пухлині головного мозку... Всі засоби, які ми додали, мають статус генерика. Вони зареєстровані та виробляються принаймні двома різними виробниками", - зазначив глава МОЗ.

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За його словами, наявність декількох виробників є важливим у процесі закупівлі препарату, оскільки забезпечує конкуренцію на ринку фармпрепаратів і, відповідно, кращу ціну й економію державних коштів.

"Йдеться про те, що за однакову суму коштів ми можемо закупити більшу кількість лікарських засобів до стовідсоткової потреби. Щоб у нас не було такої історії, що нам не вистачає або треба докуповувати людям самостійно", - пояснив міністр.

Нагадаємо, в червні в МОЗ повідомили, що Україна посідає друге місце в Європі за темпами поширення раку.

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ліки (1311) МОЗ (5389) онкологія (134) Степанов Максим (2196)


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https://vgoru.org/index.php/post/nu-i-she-raz-pro-vakcinu ... Україна могла б купити вакцину в 5 разів дешевше і якіснішу, яку закуповують для COVAX. Але цього не сталося, бо контракт в останній момент зупинив міністр Степанов і наказав купити іншу, з 50% ефективністю та по 17 дол замість 3.
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19.01.2021 12:42 Відповісти
Потрібно шукати інопланетянина на посаду міністра охорони здоровья. Всі інші варіанти вже перепробували.
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19.01.2021 13:20 Відповісти
ну зачем про вакцину, это по сути оффтоп здесь.
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19.01.2021 13:25 Відповісти
 
 