Кремль про ситуацію з Навальним: Раніше ФСВП проявляла до нього гнучкість, а зараз з'явилися питання

Прессекретар президента Дмитро Пєсков прокоментував ситуацію з поверненням Олексія Навального в Росію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Говорячи про арешт опозиціонера, представник Кремля підкреслив, що Федеральна служба виконання покарання (ФСВП) проявляла гнучкість і розуміння до Навального під час його перебування в клініці за кордоном, але після його виписки з'явилися питання.

Крім того, Пєсков закликав не асоціювати Путіна з порушенням Навальним законів і претензіями ФСВП, а також назвав абсолютною нісенітницею твердження про те, що хтось когось боїться. "Це, звичайно ж, повна нісенітниця", - сказав він.

Дмитро Пєсков також відреагував на заяви західних країн щодо затримання та арешту опозиціонера. Він заявив, що в Кремлі не мають наміру до них прислухатися.

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Нагадаємо, 15 січня прокуратура Москви заявила про неприпустимість масових заходів ваеропорту "Внуково" в день, коли туди збирався прилетіти з Німеччини російський опозиціонер Олексій Навальний.

17 січня біля аеропорту "Внуково", куди мав прилетіти з Німеччини Олексій Навальний, помітили автозаки. Ближче до прильоту співробітники ОМОНу "зачистили" зону перед металошукачами біля входу в термінал аеропорту "Внуково". За даними ЗМІ на 19:30 за московським часом,затримано 21 особу.

Літак з Навальним сів у Шереметьєво. На паспортному контролі політика затримали, бо раніше Федеральна служба виконання покарань РФ оголосила його в розшук. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений.

Під час короткого спілкування з журналістами в аеропорту незадовго за свого затримання, політикнаголосив, що щасливий повернутися на батьківщину і не боїться за свою долю. Після затримання Навального привезли у відділення поліції в підмосковному місті Хімки.

Хімкинський суд Російської Федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.