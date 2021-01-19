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Новини
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Кремль про ситуацію з Навальним: Раніше ФСВП проявляла до нього гнучкість, а зараз з'явилися питання

Кремль про ситуацію з Навальним: Раніше ФСВП проявляла до нього гнучкість, а зараз з'явилися питання

Прессекретар президента Дмитро Пєсков прокоментував ситуацію з поверненням Олексія Навального в Росію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Говорячи про арешт опозиціонера, представник Кремля підкреслив, що Федеральна служба виконання покарання (ФСВП) проявляла гнучкість і розуміння до Навального під час його перебування в клініці за кордоном, але після його виписки з'явилися питання.

Крім того, Пєсков закликав не асоціювати Путіна з порушенням Навальним законів і претензіями ФСВП, а також назвав абсолютною нісенітницею твердження про те, що хтось когось боїться. "Це, звичайно ж, повна нісенітниця", - сказав він.

Дмитро Пєсков також відреагував на заяви західних країн щодо затримання та арешту опозиціонера. Він заявив, що в Кремлі не мають наміру до них прислухатися.

Також читайте: Навальному загрожує два з половиною роки колонії: суд перенесли на 2 лютого, - адвокатка Михайлова

Нагадаємо, 15 січня прокуратура Москви заявила про неприпустимість масових заходів ваеропорту "Внуково" в день, коли туди збирався прилетіти з Німеччини російський опозиціонер Олексій Навальний.

17 січня біля аеропорту "Внуково", куди мав прилетіти з Німеччини Олексій Навальний, помітили автозаки. Ближче до прильоту співробітники ОМОНу "зачистили" зону перед металошукачами біля входу в термінал аеропорту "Внуково". За даними ЗМІ на 19:30 за московським часом,затримано 21 особу.

Літак з Навальним сів у Шереметьєво. На паспортному контролі політика затримали, бо раніше Федеральна служба виконання покарань РФ оголосила його в розшук. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений.

Під час короткого спілкування з журналістами в аеропорту незадовго за свого затримання, політикнаголосив, що щасливий повернутися на батьківщину і не боїться за свою долюПісля затримання Навального привезли у відділення поліції в підмосковному місті Хімки.

Хімкинський суд Російської Федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

Автор: 

затримання (4336) Пєсков (1606) росія (64895) Навальний (612)


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Топ коментарі
+4
Навальний дуже незручний для кремлядів
кремляді його бояться і не знають, що з ним робити
кремляді звикли ламати людей шляхом в'язниці або смерті. але Навальний вже був і там і там, він вже не боїться ні вязниці ні смерті
я особисто різко підтримую Навального, але не тому, що він Навальний, а тому що я підтримую все, що визиває зубний біль у кремлядів і все, що розхитує мордор і за що бидло може отримати додаткові санкції
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19.01.2021 13:07
+2
Не бояться вони його. Зовсім. Це дуже зручний проект, який тільки гавкає, але не кусає. Через нього зливають пару з невдоволеного відсотка кацапів (до 10-15), щоб не вибухноло. Тому і тримають його справу в тонусі. Навіть якщо вони проведуть АБСОЛЮТНО ЧЕСНІ вибори президента - по всій кацапії Навальний набере в межах 10-15%, а ху*ло - не менше 40.
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19.01.2021 13:20
+1
Умышленно скрывался или был в коме? какая разница!!!
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19.01.2021 13:04
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Умышленно скрывался или был в коме? какая разница!!!
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19.01.2021 13:04 Відповісти
а сейчас появились вопросы...ага вот например-и как ты тварь не подохла? как ты вообще посмел выжить.....а потом дедушка из бункера и жаба Х..ло передает тебе привет...
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19.01.2021 13:21 Відповісти
Якщо Навальний колись чисто теоритично і стане президентом Мокшандії, все рівно це буде другий пуйло. Не може бути нормальний президент у НЕНОРМАЛЬНОГО народцу.
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19.01.2021 13:24 Відповісти
Навального затримали в аеропорту Шереметьєво. Ну й чорт з ним, бо "за духом" він, як і Путін - шовініст, імперець і антиукраїнець. А його боротьба з путіним - внутрішньо-видова...

Але...

Суд відпустить - Путін "помилує". Затримання, то - гра... Інакше Путін уже не путін, бо вже не хитрий..., і не лише не стратег , а вже й не тактик - якщо через таку дрібницю підставить голову під чергові санкції..
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19.01.2021 13:51 Відповісти
умышленно был в коме
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19.01.2021 14:52 Відповісти
Лёша, ты не прав! Труженики Сомали на производственном профсоюзном собрании осудили решение князя Темнейшего арестовать российского оппозиционера господина Алексея Навального. Но, как говорят на Московии, «Дыма без огня не бывает». Рабочие Чикагских скотобоен не поддерживают узника СИЗО «Матросская тишина». На своих видеороликах, выложенных на Ютубе, Навальный называет Директора бензоколонки и Начальника китайских лесопилок: «ЖАБОЙ» и «БУНКЕРНЫМ ЗЛОДЕЕМ». Это не корректно с его стороны. Старику Кабаеву, после временной оккупации «зелеными человечками» украинского Крыма весной 2014 года, болельщики украинского города Харькова присвоили совершенно другую кликуху, которая неплохо прижилась к обнулёнышу и на всех языках мира, одинаково звучит на трибунах стадионов перед международными футбольными матчами. После провальной двухлетней спецоперации ФСБ с VIP - узницей российской тюрьмы панёнкой Надеждой Савченко, под кодовым названием: «Надя - наш Президент!», похоже, что бывший носильщик чемоданов мистера Собчака разыгрывает с «мучеником» Навальным старую кагебистскую комедию: «злой следователь - добрый следователь», «злой президент - добрый президент».
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D6CSaohU6Qh0%26fbclid%3DIwAR2xQvIgr9TUMIsgwP1pK9EgXFIxVj1nVQD62JlybhIUci-fMKwJeNPcDKc&h=AT1j1RnP9ya-AnxV_-kG4GgYxI_588k_GFjCrT_Sm7ApP008oEHaXuVJfy7RxHkk6JrUswQmRQaZ1lLluzUeTsGMPIrf0ztCDXJ7wQtVG-4NhazjkLeVhyHeRyTw28EApUg&__tn__=R%5d-R&c%5b0%5d=AT2XSai5yAOPXopoHyQZCU09zirLH5TvRyikj3CF1cFnEYON_xtQBWHVqRUP38J3wIoTQ9caJI0HZj4vty-fVXS2ZuaOpLmAX_7jguMViDIjnJ0bXpL1fWmUBJHnai9Ad-og93mzdKXTTgFI9Q https://www.youtube.com/watch?v=6CSaohU6Qh0
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19.01.2021 15:06 Відповісти
Такая приятная гибкость в теле образовалась!
Кремль о ситуации с Навальным: Ранее ФСИН проявляла к нему гибкость, а сейчас появились вопросы - Цензор.НЕТ 67
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19.01.2021 13:06 Відповісти
Навальний дуже незручний для кремлядів
кремляді його бояться і не знають, що з ним робити
кремляді звикли ламати людей шляхом в'язниці або смерті. але Навальний вже був і там і там, він вже не боїться ні вязниці ні смерті
я особисто різко підтримую Навального, але не тому, що він Навальний, а тому що я підтримую все, що визиває зубний біль у кремлядів і все, що розхитує мордор і за що бидло може отримати додаткові санкції
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19.01.2021 13:07 Відповісти
Не бояться вони його. Зовсім. Це дуже зручний проект, який тільки гавкає, але не кусає. Через нього зливають пару з невдоволеного відсотка кацапів (до 10-15), щоб не вибухноло. Тому і тримають його справу в тонусі. Навіть якщо вони проведуть АБСОЛЮТНО ЧЕСНІ вибори президента - по всій кацапії Навальний набере в межах 10-15%, а ху*ло - не менше 40.
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19.01.2021 13:20 Відповісти
бояться
через нього отримують додаткові санкції, а західні санкції реально дуже дошкульні, зовсім не смертельні, звичайно, але дошкульні
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19.01.2021 13:30 Відповісти
За стукачка навального, да очень дошкульни. Для кого?
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19.01.2021 13:32 Відповісти
а, до вас, у будинок престарілих не всі новини доносять, ясно...
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19.01.2021 13:39 Відповісти
Але вони бояться, що він в парламент зможе пройти - тому партію теж будуть знімати.
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19.01.2021 15:34 Відповісти
Не знаю, навіть. Ну буде 10% депутатів-навальнят. І що? Чудова картинка для заходу та внутрішнього незадоволеного контингенту про демократію, яка ні на що не впливає. Я би на місці ху*ла навпаки би таке зробив і показував би на всіх пропагандистських каналах - мовляв, ось як у нас все демократично.
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19.01.2021 16:38 Відповісти
Бояться, не бояться - давайте спочатку нехай допустять його до виборів, а там подивимось. Але ху_ло і цього не робить, і даже від імені Навального він пісяється.
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19.01.2021 17:24 Відповісти
Кремль о ситуации с Навальным: Ранее ФСИН проявляла к нему гибкость, а сейчас появились вопросы - Цензор.НЕТ 8676
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19.01.2021 13:11 Відповісти
по іншому і не могло бути. він що думав ***** його злякається і відразу йому віддасть владу в фєдєрації.
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19.01.2021 13:12 Відповісти
Навальному повезло, что не умер, иначе посадили бы лет на 20.
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19.01.2021 13:12 Відповісти
https://www.facebook.com/evgen.dykyj?hc_ref=ARSaSeB5gvMhBBWZyLSvWBP8wRFnrdIa8zwHUEYevmwLIA2mrUBvyOsN1ZmlM3gBQ4k&fref=nf Evgen Dykyj
https://www.facebook.com/evgen.dykyj/posts/10159013975818808 17 января, 07:52 ·

ОБЕРЕЖНО: ОПЕРАЦІЯ "НОВІЧЬОК"?

Як науковець, дуже скептично ставлюсь до конспірології. Більшість фактів, які стають основою теорій змов, набагато краще пояснюються людською дурістю та недбалістю (95%) та випадковістю (5%) Кремль о ситуации с Навальным: Ранее ФСИН проявляла к нему гибкость, а сейчас появились вопросы - Цензор.НЕТ 9743 Але ж "навіть якщо у Вас паранойя, це ще не означає що за Вами не стежать" (с) Кремль о ситуации с Навальным: Ранее ФСИН проявляла к нему гибкость, а сейчас появились вопросы - Цензор.НЕТ 9743 Лише мені здається що недоотруєння Навального з подальшим телефонним камінгаутом "чистильника трусів", та його сьогоднішнє тріумфальне повернення до Московії, де його зустрічають піонери з оркестром (опозиціонери) та почесна варта (менти з вагонзаками) - це початок "операції Новічьок", вона ж "операція Прєємнік"? Коли російський режим реально когось хоче вбити, це виглядає мяко кажучи не так - згадаємо Дудаєва, Литвиненка, Політковську, Новодворську, Нємцова і тисячі менш відомих. Тож не відпускає відчуття, що російські олігархи, налякані санкціями, готують демонстративну заміну старого і вже недієздатного Пу ("Акела промахнувся..." (с)) на нібито "опозиційного політика" та "ворога режиму", який при тому є таким само як Пу російським шовіністом та імперіалістом, "кримнашистом" тощо. Захід радісно зніме санкції, російські еліти зітхнуть з полегшенням та продовжать щасливо жити на вкрадений "брудний трильйон", а нам доведеться далі мати справу із агресивною Імперією Зла, тільки тепер вже не ізольованою у світі, яко та північна Корея, а знову обласканою всіма шрьодерами та макронами продажного та водночас наївного Заходу. Ну що ж, і не таке переживали. Але готуємось, і не ведемось на дешеві розводки "іншої Росії" - на жаль, її "іншої" не існує, лише ця, імперська, біологічно ворожа до всіх народів, що мріють вирватись на свободу - хто б її не очолював, кагебешний старічьок чи типу "демократичний" новічьок...
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19.01.2021 13:12 Відповісти
російські еліти ні на що не впливають, це просто безправні мішки з грошима, кожен з яких в любу секунду може опинитись за гратами чи на кладовищі
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19.01.2021 13:18 Відповісти
да-да, там самый главный, самый елитный мешок с деньгами , что сидит в кремле, скоро окажется на кладбище, и ни на что не влияет, события с СП2 и в Азербайджане тому подтверждение
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19.01.2021 13:28 Відповісти
краще мовчи
просто мовчи
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19.01.2021 13:42 Відповісти
Не думаю. Це випуск пари з 10-15% невдоволених кацапів. Прєємнік буде хтось із своїх. Інакше 70% населення не зрозуміють і не приймуть.
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19.01.2021 13:22 Відповісти
насєлєнію як врублять останкі но на повну потужність, то воно стройнимі рядамі й вітатиме молодого вошьдя с чювством глубокого удо влєтворєнія
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19.01.2021 13:44 Відповісти
"Газпром" вперше визнав ймовірність припинення будівництва "Північного потоку-2" - кацапи ні до чого не прислуховуються... в їхні черепки втрамбують правду без слів...
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19.01.2021 13:14 Відповісти
ойц, оп'ять окорочка... гуманітарниє

Американские астронавты начали делиться с российскими космонавтами на МКС своей едой, так как у них иссякли запасы продовольствия. Это связано с переносом запуска грузового корабля «Прогресс», который должен был доставить провизию россиянам.
О том, что американцы начали подкармливать своих российских коллег, стало известно благодаря переговорам экипажа МКС с Землей - их транслирует NASA.
Так космонавт Сергей Рыжиков сообщил в ЦУП, что американцы передали им 13 контейнеров с рационами питания. При этом старт российского "Прогресса" должен состояться 15 февраля.
Ранее заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев заявил РИА Новости, что российская сторона просила США доставить еду для российских космонавтов их бортом.
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19.01.2021 13:46 Відповісти
Дмитрий Песков также отреагировал на заявления западных стран относительно задержания и ареста оппозиционера. Он заявил, что в Кремле не намерены к ним прислушиваться. с какого будуна запдные страны должны прислушиватся к рашистким заявлениям в оправдание своих оккупационных беззакониях со своими соседями,да и в мире?
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19.01.2021 13:15 Відповісти
В параше вопросы могут возникнуть в самом неожиданном месте.
Кремль о ситуации с Навальным: Ранее ФСИН проявляла к нему гибкость, а сейчас появились вопросы - Цензор.НЕТ 17
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19.01.2021 13:16 Відповісти
как по мне - так пусть сидит подольше, санкции покрепче будут
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19.01.2021 13:17 Відповісти
В Киеве попытались провести акцию протеста против насилия со стороны правых экстремистов...
Ежегодно в этот день в мире чтят память журналистки Анастасии Бабуровой и правозащитника Станислава Маркелова, убитых неонацистами 19 января 2009 в
Питере...
.
Эти Питерасты с ПИТЕРА - у себя дома не могут протестовать против убийства на росЦии , так решили в Киеве..
.
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=QUFFLUhqbU1SUldJRXJJTDVzVURjUENrLW9TVmd2WWExZ3xBQ3Jtc0trSGJELXB6Z1YzQ0hTUUNRa3ZFOHNYWXkxRGxlSHh1bVNvRVdOYm8yMjlxeHFJMU1qaVlSV3lkazF4SUppZktyMlMyUVJraGJmTEhVVmlSTkhETFhjNHRIZGlMc2lOcS1yZTdVbWh5a2NXOUVuaExMYw%3D%3D&q=https%3A%2F%2Fuploads.disquscdn.com%2Fimages%2Fb5e37da193667d2047e9e4dd3d839409b3211fa8c21dd3d6e962e874a07295bb.jpg&stzid=Ugzop4eBfJCwoesD75d4AaABAg&event=comments https://uploads.disquscdn.com/images/b5e37da193667d2047e9e4dd3d839409b3211fa8c21dd3d6e962e874a07295bb.jpg .
.

.
.....
Питерасты..
Что с них взять..
.....
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19.01.2021 13:19 Відповісти
https://mobile.twitter.com/dmitriypaut

https://mobile.twitter.com/dmitriypaut Дмитрий https://mobile.twitter.com/dmitriypaut @dmitriypaut https://mobile.twitter.com/dmitriypaut/status/1350852770908266500 17 янв.

Коль всё в этом, напишу. Анальный не идиот. Он играет свою роль. Весь мир гудит, анал, анал. Следующий путен Мацковии, Анальный, так же будет рассказывать про внутриукраинский конфликт, небутерброд и их там нет, так же будет вести антиукраинскую политику. Так что смазывайте автоматы.
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19.01.2021 13:21 Відповісти
министр транспорта РФ Савельев инициировал служебное расследование действий стюардесс авиакомпании «Победа», которые сделали селфи с Алексеем Навальным.

Кремль про ситуацію з Навальним: Раніше ФСВП проявляла до нього гнучкість, а зараз з'явилися питання - Цензор.НЕТ 5476
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19.01.2021 13:36 Відповісти
Судят Навального
ВЫЕЗДНЫЕ суды(чем не военно-полевые?)

Портрет Генриха Ягоды на стене....

дно...

Кремль про ситуацію з Навальним: Раніше ФСВП проявляла до нього гнучкість, а зараз з'явилися питання - Цензор.НЕТ 1243
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19.01.2021 13:58 Відповісти
Вернулись за второй дозой?

Кремль про ситуацію з Навальним: Раніше ФСВП проявляла до нього гнучкість, а зараз з'явилися питання - Цензор.НЕТ 3748
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19.01.2021 14:37 Відповісти
 
 