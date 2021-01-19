УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10268 відвідувачів онлайн
Новини
787 14

Глава ОБСЄ Лінде про перемир'я на Донбасі: повсякденне життя мирного населення стало безпечнішим

Глава ОБСЄ Лінде про перемир'я на Донбасі: повсякденне життя мирного населення стало безпечнішим

Очільниця ОБСЄ Анн Лінде вважає, що зменшення порушень режиму припинення вогню на Донбасі дозволило зробити життя мирного населення більш безпечними.

Про це Лінде заявила під час брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, врегулювання конфлікту на Донбасі залишається пріоритетом для ОБСЄ.

"Я вітаю зменшення кількості порушення вогню, яке ми спостерігаємо з 27 липня цього року. Завдяки цьому повсякденне життя мирного населення стало безпечнішим. ​​Україна заслуговує за це великої подяки", - заявила Лінде.

При цьому вона висловила співчуття у зв'язку із загибеллю днями українського військового.

Читайте: Питання з Медведчуком потрібно вирішувати. Він відкрито фінансується РФ. Потрібно "притиснути" всю цю російську агентуру, - Казанський

Автор: 

ОБСЄ (3497) Донбас (22354) перемир'я (889) Лінде Анн (56)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
повсєднєвная жисть мєстного насєлєнія стала болєє безопасной за виморочним отсутствієм етого насєлєнія на Донбасє
показати весь коментар
19.01.2021 13:14
+4
УррррАААА! Приднестровье №2 уже не за горами!
показати весь коментар
19.01.2021 13:16
+3
ОБСЄ провалила свою місію і має бути видворена з України!
показати весь коментар
19.01.2021 13:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
повсєднєвная жисть мєстного насєлєнія стала болєє безопасной за виморочним отсутствієм етого насєлєнія на Донбасє
показати весь коментар
19.01.2021 13:14 Відповісти
ОБСЄ провалила свою місію і має бути видворена з України!
показати весь коментар
19.01.2021 13:20 Відповісти
Владислав Сурков заявил, что «Украины нет, есть украинство» и что «Донбасс не заслуживает такого унижения, как возвращение в ее состав». Поэтому выборы в мятежном регионе в ближайшее десятилетие Московия проводить не будет. Свободные и независимые республики, Кремль присоединит к Приднестровью, где местные граждане уже имеют четыре гражданства: российское, молдавское, румынское и украинское и торгуют яблоками на одесском «ПРИВОЗЕ».
Смотрю на представительские автомашины беженцев с Донбасса, припаркованные у баров! По ним можно изучать автомобильное производство Европы и Японии. И чего им не хватало, что позвали войну в свой дом?
показати весь коментар
19.01.2021 15:04 Відповісти
Та не гукали вони *****. Расєю чекали маргінали, що не мали нічого. А населення Донбасу ***** не запитував при введенні військ. Так само їх не будуть запитувати тоді, коли расєя піде з України.
показати весь коментар
19.01.2021 16:51 Відповісти
УррррАААА! Приднестровье №2 уже не за горами!
показати весь коментар
19.01.2021 13:16 Відповісти
ОБСЕ - (Общество Бесполезны Слепых Енотов).
показати весь коментар
19.01.2021 13:21 Відповісти
ОБСЄ тільки збирає і передає статистику. Все. Фрау, оперуйте цифрами і не робіть спекулятивних заяв
показати весь коментар
19.01.2021 13:43 Відповісти
А якщо здатись і пустити ***** в Київ- то й взагалі мир настане. Ні тобі мінометів, ні артилерії. Лише час від часу ефесбешні зачистки якихось "тєрарістав бандєравскіх". Геть тупа ця Лінде...
показати весь коментар
19.01.2021 14:11 Відповісти
Класс!!!

В принципе те, кто попадал в концлагеря, тоже больше не воевали и жили в относительной безопасности.
показати весь коментар
19.01.2021 15:45 Відповісти
Принаймні не бомбили))
показати весь коментар
19.01.2021 16:38 Відповісти
Не совсем так, кстати. Бомбили, но уже союзники.
показати весь коментар
20.01.2021 02:00 Відповісти
Але ж несистемно, неприцільно.
показати весь коментар
20.01.2021 02:11 Відповісти
Да тогда союзники особо и не целились. Просто накрывали огромные площади ковровым бомбометанием примерно вот здесь.

А немцы в концлагерях много чего производили. Поэтому по сути это были предприятия военного значения.
показати весь коментар
20.01.2021 02:26 Відповісти
 
 