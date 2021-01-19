Глава ОБСЄ Лінде про перемир'я на Донбасі: повсякденне життя мирного населення стало безпечнішим
Очільниця ОБСЄ Анн Лінде вважає, що зменшення порушень режиму припинення вогню на Донбасі дозволило зробити життя мирного населення більш безпечними.
Про це Лінде заявила під час брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, врегулювання конфлікту на Донбасі залишається пріоритетом для ОБСЄ.
"Я вітаю зменшення кількості порушення вогню, яке ми спостерігаємо з 27 липня цього року. Завдяки цьому повсякденне життя мирного населення стало безпечнішим. Україна заслуговує за це великої подяки", - заявила Лінде.
При цьому вона висловила співчуття у зв'язку із загибеллю днями українського військового.
Топ коментарі
+5 olele
показати весь коментар19.01.2021 13:14
+4 Люцифер
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+3 Igor L
показати весь коментар19.01.2021 13:20
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Смотрю на представительские автомашины беженцев с Донбасса, припаркованные у баров! По ним можно изучать автомобильное производство Европы и Японии. И чего им не хватало, что позвали войну в свой дом?
В принципе те, кто попадал в концлагеря, тоже больше не воевали и жили в относительной безопасности.
А немцы в концлагерях много чего производили. Поэтому по сути это были предприятия военного значения.