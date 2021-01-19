"Ми налаштовані на розвиток водневих технологій і створення водневої екосистеми", - Шмигаль

Україна має великий потенціал у виробництві чистої енергії і визначена одним з потенційних партнерів ЄС з виробництва і постачання в водневої стратегії Євросоюзу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив в ході засідання міжвідомчої робочої групи з питань координації подолання наслідків зміни клімату в рамках ініціативи Європейської комісії "Європейський зелений курс".

Ми продовжуємо активний діалог і маємо на меті спільно з ЄС реалізовувати "Європейський зелений курс". Для нас, зокрема, є важливим рання залученість до формування та реалізації політики в рамках "Європейського зеленого курсу" і підтримка економічних трансформацій в Україні з боку ЄС", - сказав Шмигаль під час засідання міжвідомчої робочої групи з питань координації подолання наслідків зміни клімату в рамках ініціативи Європейської Комісії "Європейський зелений курс" у вівторок у Києві.

За словами прем'єра, Україна має великий потенціал у виробництві чистої енергії та визначена одним із потенційних партнерів ЄС із виробництва і постачання у водневій стратегії Євросоюзу.

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"Ми налаштовані на розвиток водневих технологій і створення водневої екосистеми", - сказав Шмигаль.

Прем'єр-міністр додав, що це один з найважливіших напрямів у переговорах з ЄС.