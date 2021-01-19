"Ми налаштовані на розвиток водневих технологій і створення водневої екосистеми", - Шмигаль
Україна має великий потенціал у виробництві чистої енергії і визначена одним з потенційних партнерів ЄС з виробництва і постачання в водневої стратегії Євросоюзу.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив в ході засідання міжвідомчої робочої групи з питань координації подолання наслідків зміни клімату в рамках ініціативи Європейської комісії "Європейський зелений курс".
Ми продовжуємо активний діалог і маємо на меті спільно з ЄС реалізовувати "Європейський зелений курс". Для нас, зокрема, є важливим рання залученість до формування та реалізації політики в рамках "Європейського зеленого курсу" і підтримка економічних трансформацій в Україні з боку ЄС", - сказав Шмигаль під час засідання міжвідомчої робочої групи з питань координації подолання наслідків зміни клімату в рамках ініціативи Європейської Комісії "Європейський зелений курс" у вівторок у Києві.
За словами прем'єра, Україна має великий потенціал у виробництві чистої енергії та визначена одним із потенційних партнерів ЄС із виробництва і постачання у водневій стратегії Євросоюзу.
"Ми налаштовані на розвиток водневих технологій і створення водневої екосистеми", - сказав Шмигаль.
Прем'єр-міністр додав, що це один з найважливіших напрямів у переговорах з ЄС.
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В Украине, общая мощность ветроэлектростанций, составляет 1,6 гигаватт.
Это мощность двух реакторов ВВЭР-800, для нашей страны, практически ничего.
Возможности для увеличения этой мощности, огромны: в Украине хватает мест где постоянно дует ветер и свободных площадок.
К примеру, немецкий "ветряк" Enercon E-126, имеет мощность 7,58 Мвт: всего двести таких ветрогенераторов, удвоили бы мощность которую дает ветроэнергетика в Украине!
А генерация биогаза из сельскохозяйственных отходов?
В Украине, за 2020 год произведено всего лишь 202 миллиона кубических метров биогаза, в то же время, эксперты говорят, что возможно синтезировать до 12 миллиардов кубометров!
Но нет, надо лезть черт знает куда...