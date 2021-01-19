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Новини
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"Ми налаштовані на розвиток водневих технологій і створення водневої екосистеми", - Шмигаль

Україна має великий потенціал у виробництві чистої енергії і визначена одним з потенційних партнерів ЄС з виробництва і постачання в водневої стратегії Євросоюзу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив в ході засідання міжвідомчої робочої групи з питань координації подолання наслідків зміни клімату в рамках ініціативи Європейської комісії "Європейський зелений курс".

Ми продовжуємо активний діалог і маємо на меті спільно з ЄС реалізовувати "Європейський зелений курс". Для нас, зокрема, є важливим рання залученість до формування та реалізації політики в рамках "Європейського зеленого курсу" і підтримка економічних трансформацій в Україні з боку ЄС", - сказав Шмигаль під час засідання міжвідомчої робочої групи з питань координації подолання наслідків зміни клімату в рамках ініціативи Європейської Комісії "Європейський зелений курс" у вівторок у Києві.

За словами прем'єра, Україна має великий потенціал у виробництві чистої енергії та визначена одним із потенційних партнерів ЄС із виробництва і постачання у водневій стратегії Євросоюзу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль про стратегію реформування енергетики: Зосередити всіх операторів і регуляторів під координацією Міненерго

"Ми налаштовані на розвиток водневих технологій і створення водневої екосистеми", - сказав Шмигаль.

Прем'єр-міністр додав, що це один з найважливіших напрямів у переговорах з ЄС.

Автор: 

Денис Шмигаль (4543) водень (174)


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Топ коментарі
+16
********, ти спочатку ахмєтовські ТЕЦ закрий, бо вони точно не покращують екологію та поверни на нормальну потужність АЕС.
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19.01.2021 13:17
+12
А пока развивают только сероводородные пердежтехнологии
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19.01.2021 13:17
+11
не варто плутати дітородний і водородний
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19.01.2021 13:17
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А что? Водород уже не взрывается??????
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20.01.2021 01:17 Відповісти
Если требуются альтернативные источники энергии, то может следует начать с самого простого?
В Украине, общая мощность ветроэлектростанций, составляет 1,6 гигаватт.
Это мощность двух реакторов ВВЭР-800, для нашей страны, практически ничего.
Возможности для увеличения этой мощности, огромны: в Украине хватает мест где постоянно дует ветер и свободных площадок.
К примеру, немецкий "ветряк" Enercon E-126, имеет мощность 7,58 Мвт: всего двести таких ветрогенераторов, удвоили бы мощность которую дает ветроэнергетика в Украине!
А генерация биогаза из сельскохозяйственных отходов?
В Украине, за 2020 год произведено всего лишь 202 миллиона кубических метров биогаза, в то же время, эксперты говорят, что возможно синтезировать до 12 миллиардов кубометров!
Но нет, надо лезть черт знает куда...

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22.01.2022 21:28 Відповісти
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