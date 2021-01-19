Зупинка реформи і знищення енергосистеми призвели до загрози віялових відключень, - Гройсман

Влада повністю зупинила реформу ринку електричної енергії і почала методично руйнувати енергетичну систему країни, що зрештою призвело до нинішнього дефіциту вугілля і ризику віялових відключень споживачів.

Про це заявив прем’єр-міністр (2016-2019) Володимир Гройсман в ефірі "Україна24".

"Україна прийняла на виконання з європейськими партнерами закон про ринок електричної енергії. Ми його почали впроваджувати. У нас були абсолютно чіткі параметри… Прийшли на зміну нам декілька урядів, і вони до цього дня протягнули, як могли. Тобто, вони сьогодні методично знищують енергетичну систему країни", - зазначив експрем’єр.

За його словами, через непрофесійність влади, на ринку штучно створені мільярдні борги перед атомною генерацією, а шахти та теплові електростанції знаходяться на грані зупинки.

"Вони сьогодні ставлять країну у величезну небезпеку. Шалені борги атомки. Шахти зупинені з точки зору нарощення запасів вугілля для ТЕС. ТЕС зупиняються. І притому при всьому, що у нас прекрасна збалансована енергосистема", - наголосив експрем’єр.

Нагадаємо, Україна відкрила ринок електричної енергії з 1 липня 2019 року, однак на рівні вторинного законодавства реформа не була завершена. Зокрема на ринку досі присутнє перехресне субсидіювання і надмірна адміністративне втручання.

15 січня 2021 року через брак вугілля на державних ТЕС компанії "Центренерго" системний оператор НЕК "Укренерго" попередив про можливе відключення споживачів.