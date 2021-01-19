"Влада, повертаючись до російського газу, знову садить усю країну на газову голку Росії", - Яценюк

Купування Україною природного газу у російських постачальників є неприйнятним і загрожує країні відновленням залежності від країни-агресора.

Про це політик Арсеній Яценюк заявив в ефірі телеканалу "Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Прочитав, що вони готуються відновити поставки російського газу в Україну. Це та схема, якої ми позбулися, коли п'ять років тому почали отримувати газ з Європи і нарощувати видобуток газу всередині країни. І тепер вони знову хочуть повернути залежність від Росії, посадити країну на газову та електричну "голку". Це - електричний і газовий стілець. І газові камери Росії, які вона придумала для України", - зазначив Арсеній Яценюк.

Як раніше повідомлялося, т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що Україні вигідно розблокування експорту газу від російських незалежних видобувних компаній.

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