"Влада, повертаючись до російського газу, знову садить усю країну на газову голку Росії", - Яценюк
Купування Україною природного газу у російських постачальників є неприйнятним і загрожує країні відновленням залежності від країни-агресора.
Про це політик Арсеній Яценюк заявив в ефірі телеканалу "Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Прочитав, що вони готуються відновити поставки російського газу в Україну. Це та схема, якої ми позбулися, коли п'ять років тому почали отримувати газ з Європи і нарощувати видобуток газу всередині країни. І тепер вони знову хочуть повернути залежність від Росії, посадити країну на газову та електричну "голку". Це - електричний і газовий стілець. І газові камери Росії, які вона придумала для України", - зазначив Арсеній Яценюк.
Як раніше повідомлялося, т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що Україні вигідно розблокування експорту газу від російських незалежних видобувних компаній.
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Богатые должны платить больше, и теперь мы нищие и платим за богатых. Эти псевдо патриотичные схемы с газом, просто чтобы им обокрасть по схемам (+) им в офшоры. Закрыл все соц программы и льготы. Участвовал и содействовал уничтожению банков,..... Стену строил. И ещё набрался наглости что то вякать.
https://petition.president.gov.ua/petition/111768
і гострий запах нафталіну»®
«Людоньки! Електоратці ріднесенькі! Я же ж ще ж не здох же! Я же ж живий же! А можна же ж уже ж балотуватися ж? Ну зовсім же ж ніякого життя нема - навіть на Терезії не гицаю - отак мені кортить у мандатоносці! Хоч би який мандат завалящий ... Чи що? Знову лізти у дупу і не смердіти? Та скільки ж можна же ж уже ж в тій же ж дупі сидіти ж? Я ж вам не гострик якийсь! (Йов! Вийшло, що тупеник).
Так он які ви мстиві - тільки-но й запам'ятали - що куля мені в лоб і матір мою @@@!».
В в спам не відправляють.
Хоча там є один унікум (Ісаєв Микола Всісович) який одні й ті ж свої петиції по десятому разу викладає
У если он туркменский, то вес законтрактован газпромом.