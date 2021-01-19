Кулеба обговорив з головою ОБСЄ Лінде питання дистанційного моніторингу ситуації в окупованому Криму

Глава МЗС України Дмитро Кулеба обговорив з чинним головою ОБСЄ, міністеркою закордонних справ Швеції Анн Лінде питання дистанційного моніторингу ситуації в окупованому Росією Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на пресконференції після переговорів з чинним головою ОБСЄ, міністеркою закордонних справ Швеції Анн Лінде в Києві у вівторок.

"Сьогодні я також наголосив, що СММ ОБСЄ в Україні має мандат на всю територію нашої держави, і вже назріло питання початку дистанційного моніторингу ситуації в Криму. СММ має можливості для запуску такого моніторингу та здійснювати дистанційний аналіз ситуації в окупованій АР Крим та місті Севастополь", - сказав він.

Кулеба зазначив, що скористався можливістю зустрічі з Лінде, щоб поінформувати про розвиток ініціативи "Кримська платформа" і підтвердив запрошення Швеції приєднатися до цієї ініціативи.

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