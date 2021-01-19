За час пандемії в Євросоюзі померло від COVID-19 понад 400 тис. осіб

Від початку пандемії коронавірусу в країнах Європейського Союзу від наслідків COVID-19 померло понад 400 тис. осіб.

Про це заявила під час пленарного засідання Європарламенту єврокомісар з питань здоров'я і продовольчої безпеки Стелла Кіріакідес, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З весни минулого року ми в ЄС втратили більше 400 тисяч життів. З появою нових, більш заразних штамів вірусу, які вже виявлені у країнах-членах, ми все ще дуже далекі від подолання пандемії. Але ми також перегорнули цю сторінку і почали 2021 рік з отримання потужного інструмента, який дасть змогу покласти край цій пандемії. Щодня в усьому Євросоюзі вакцинуються пріоритетні групи населення з використанням безпечних та ефективних вакцин - від BioNTech/Pfizer та Moderna", - зауважила єврокомісар.

Вона повідомила, що Європейське медичне агентство (ЕМА) вже отримало подання на авторизацію вакцини AstraZeneca та очікує отримати заявки від інших фармакологічних компаній у наступні місяці.

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