Україна розраховує на допомогу Швеції щодо переговорів у ТКГ, - глава МЗС Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна розраховує, що шведське головування в ОБСЄ відіграє важливу роль у мотивуванні Росії до конструктивної роботи в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі і виконання своєї частини зобов'язань у межах домовленостей "нормандської четвірки".

Про це заявив Кулеба на спільній пресконференції з чинним головою ОБСЄ, міністеркою закордонних справ Швеції Анн Лінде, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми докладно обговорили з пані Лінде стан врегулювання збройного конфлікту. Я щиро поділився враженнями та оцінками України щодо поведінки (представників. - Ред.) РФ у Тристоронній контактній групі, наголосив, що Україна виконала свої зобов'язання, взяті на саміті лідерів нормандського формату в Парижі, проте ми не бачимо взаємності з боку Росії. Розраховуємо, що шведське головування в ОБСЄ відіграє важливу роль у зміні цієї ситуації на краще і мотивуванні Російської Федерації до конструктивної роботи в ТКГ", - сказав Кулеба.

Кулеба подякував Швеції за незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і за те, що під час головування Швеції в ОБСЄ в 2021 році питання збройної агресії Росії проти України, як головного виклику для європейської безпеки, залишиться в центрі уваги.

"Сьогодні наша мета полягає в об'єднанні зусиль, що з використанням інструментів ОБСЄ сприятиме верховенству міжнародного права і зміцненню безпеки в Європі", - зазначив він.

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