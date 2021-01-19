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Новини Агресія Росії проти України
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Україна попросила ОБСЄ підготувати єдиний проєкт документа щодо врегулювання на Донбасі з пропозиціями Києва та Москви

Україна попросила ОБСЄ підготувати єдиний проєкт документа щодо врегулювання на Донбасі з пропозиціями Києва та Москви

Українська сторона на засіданні політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи запропонувала координатору від ОБСЄ П'єру Морелю розробити єдиний проєкт документа щодо врегулювання на Донбасі, до якого увійшли б пропозиції Києва, РФ та ОБСЄ.

"Під час засідання Політичної підгрупи її координатор посол П.Морель представив свій аналіз пропозицій української та російської сторони щодо подальших кроків щодо вирішення конфлікту (український "План спільних кроків" та зауваження російської сторони). Українська делегація виступила з пропозицією до Мореля розробити єдиний проєкт документа, до якого б увійшли пропозиції обох сторін та модератора від ОБСЄ", - повідомила українська делегація для участі в ТКГ, передає Цензор.НЕТ.

У повідомленні зазначаються, що обговорювані у вівторок питання стануть предметом подальшого розгляду під час засідання ТКГ 21 січня.

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Україна попросила ОБСЄ підготувати єдиний проєкт документа щодо врегулювання на Донбасі з пропозиціями Києва та Москви 01
Україна попросила ОБСЄ підготувати єдиний проєкт документа щодо врегулювання на Донбасі з пропозиціями Києва та Москви 02

Автор: 

ОБСЄ (3497) Донбас (22354) Тристороння контактна група (827) Морель (4)


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Топ коментарі
+7
Такое ощущение шо они там в том ТКГ сидят переливают с пустого в порожнее. Уже даже формулу штангенциркуля подписали. Ну не уйдут кацапы с оккупированных територий, а у зели прямая кишка тонка, что бы силовую операцию замутить, а у хомчака так вообще молодая жена - ему не до этого...
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19.01.2021 14:28
+6
ОБСЄ буде за вас воювати?!
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19.01.2021 14:25
+5
Хомчак предатель и трус погань бросившая людей погибать
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19.01.2021 14:37
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ОБСЄ буде за вас воювати?!
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19.01.2021 14:25 Відповісти
Они вместо Бубочки просто подпишут капитуляцию Украины
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19.01.2021 14:31 Відповісти
Дiти та онуки росiйськомовних переселенців з Нечорнозем'я, дiди та батьки яких приїхали після Голодомору сталiнськими ешелонами в Україну, це п'ята колона, яка не спріймає Україну, як Батьківщину i не тільки не сприймає, а люто ненавидить Україну, все українське, мову, історію, символіку. Український прапор і український гімн викликає в них люту злобу і скаженість. Була б у них можливість, колаборанти б Україну здали б недопалку.
Соціально-близькi кримiнальнi елементи, пiд керівництвом православного кілера, жителя Москви Ігаля Гiркинда, в Горлівці 17 квiтня 2014 року по-звірячому вбили депутата міськради Володимира Рибака i18-річного студента КПІ Юрiя Поправка. Їх понівечiнi тіла зі слідами жорстоких тортур знайшли через п'ять днів в річці Казенний Торець під Слов'янськом.
Але є на Донбасі і патріоти України, які під страхом смерті бути розстріляними терористами, ховали на горищi у клунi поранених українських військових, а вночі на мотоциклi вивозили їх з оточення. Ці громадяни після деокупації Донбасу будуть призначені Керівниками органів місцевих самоврядувань.
Людина, з окупованого московськими «іхтамнетамі» «ДИНИРИ» розповів, що в його смт (селище міського типу) нараховується близько шiстьсот дворів, i тільки дві родини не ходили навесні 2014 року в гараж на Рехферендум. «Путiнвведiсти» погрожували вночі ****** їх будинки бензином і підпалити.
Сім'я, котру не маємо права забути! Олена та Володимир Куліш. Їх вислідили і розстріляли мерзотні зрадники лугандони за те, що везли їсти Захисникам Луганського аеропорту. Їх називали ангелами при житті. Тепер вони дивляться на нас з неба
Як сказав письменник Вiктор Суворов: «Уже все поняли: Донбасс не кормит, а гонит порожняк».
Из комментарий:
Марта Мартынова: «Помню этот страшный и бесконечный гул и разрывы снарядов. Мы с балкона видели, как полыхало небо над донецким аэропортом, и мы молились за наших ребят. Некоторые члены нашей семьи уехали в Украину сразу после «парада» пленных. После захвата аэропорта, наша семья в полном составе покинула «ДНР». Было страшно... Бросили все! И сейчас моя семья даже после освобождения Донецка не вернётся туда. Мы не сможем смотреть в эти ненавистные глаза, забыть их злобу и предупреждения о том, что, таких как мы, они будут вешать на площади. Не верится, что они изменились... А рядом жить с такими гражданами, уже не сможем».
Elena Antonova: «Наш сосед на Донбассе носил ожерелье из человеческих ушей и все грозился наши туда прибавить за проукраинскую позицию...»
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19.01.2021 15:00 Відповісти
Такое ощущение шо они там в том ТКГ сидят переливают с пустого в порожнее. Уже даже формулу штангенциркуля подписали. Ну не уйдут кацапы с оккупированных територий, а у зели прямая кишка тонка, что бы силовую операцию замутить, а у хомчака так вообще молодая жена - ему не до этого...
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19.01.2021 14:28 Відповісти
Хомчак-бывшую жену боится,не говоря о России.
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19.01.2021 14:30 Відповісти
Хомчак предатель и трус погань бросившая людей погибать
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19.01.2021 14:37 Відповісти
если наши в ТГК не будут эту воду переливать - нас обвинят в нежелании договариваться и отменят санкции против орды - все правильно делается

силовая операция нам сейчас вообще ни к чему - более того ее проведение будет на руку орде - Вы сначала хорошо думайте - потом говорите
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19.01.2021 14:45 Відповісти
Что вы плять несете?Какое накуй урегулирование.У нас территории оккупированы,если вы забыли.Когда вышвернем врага за границы 91г.-тогда будем урегулировать.
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19.01.2021 14:28 Відповісти
Короче, сдались зебилы без боя. Территория оккупирована пацакскими нацистами, а Зельц просит урегулирования со стороны оккупанта - *****. Бгггг....
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19.01.2021 14:32 Відповісти
Позорный шут 🤢🤡 зе ,убери свои кровавые лапы от Антоненко Тебе 🤢🤡ничтожеству без штанов на рояле , вернутся все твои злодеяния !
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19.01.2021 14:35 Відповісти
«Барыга» - простой криво-рожский парень из еврейского народа, который хранил на своих счетах в банках украденные Коломойским миллионы долларов.
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19.01.2021 15:02 Відповісти
Як можна врегулювати війну?Україна попросила ОБСЄ підготувати єдиний проєкт документа щодо врегулювання на Донбасі з пропозиціями Києва та Москви - Цензор.НЕТ 7053
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19.01.2021 14:37 Відповісти
Они тупые шестерки ***** , скорее-бы Байден с ними разобрался !
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19.01.2021 14:43 Відповісти
нельзя, но можно об этом говорить
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19.01.2021 14:46 Відповісти
Україна попросила ОБСЄ підготувати єдиний проєкт документа щодо врегулювання на Донбасі з пропозиціями Києва та Москви - Цензор.НЕТ 1751Україна попросила ОБСЄ підготувати єдиний проєкт документа щодо врегулювання на Донбасі з пропозиціями Києва та Москви - Цензор.НЕТ 5864
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19.01.2021 14:40 Відповісти
Найгірше, що пропозиції "іншої сторони" поступово стають нашими. Наприклад, як з відкриттям КПП у Щасті. Україна спочатку цьому опиралася, а потім з якогось дива зробила своєю вимогою, побудувала там усю інфраструктуру і наполягає на відкритті.
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19.01.2021 14:42 Відповісти
З самого початку перебування в ТКГ чи то умисно,чи то недолуго було відкинуто питання приналежності окупованих земель до України. Земля- ось корінний фактор усіх перемовин повинен бути. А все інше потім. З цієї подачі випливали б і інші кроки. А це: кордони і їх відновлення, визначення прав конституційного громадянства і тих вже не громадян України,хто отримав громадянство Росії на цій території чи поза нею у Ростові, правові та майнові визначення, ну і таке інше. Це треба було робити вже ВЧОРА,а не чекати чогось від цієї ТКГ. І подати заявку в ООН на асамблею за вотумом довіри та мандатом намвирішення,а не на Раду ООН,яка ветується Росією і Китайосами. Є люди ,які готові все це Узгодити і підвести Росію на договір,а компенсації за розруху з РФ не знімуться,а лиш підсиляться ,як доя країни,так і для громадян там.
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19.01.2021 22:58 Відповісти
 
 