Україна попросила ОБСЄ підготувати єдиний проєкт документа щодо врегулювання на Донбасі з пропозиціями Києва та Москви

Українська сторона на засіданні політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи запропонувала координатору від ОБСЄ П'єру Морелю розробити єдиний проєкт документа щодо врегулювання на Донбасі, до якого увійшли б пропозиції Києва, РФ та ОБСЄ.

"Під час засідання Політичної підгрупи її координатор посол П.Морель представив свій аналіз пропозицій української та російської сторони щодо подальших кроків щодо вирішення конфлікту (український "План спільних кроків" та зауваження російської сторони). Українська делегація виступила з пропозицією до Мореля розробити єдиний проєкт документа, до якого б увійшли пропозиції обох сторін та модератора від ОБСЄ", - повідомила українська делегація для участі в ТКГ, передає Цензор.НЕТ.

У повідомленні зазначаються, що обговорювані у вівторок питання стануть предметом подальшого розгляду під час засідання ТКГ 21 січня.

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