У 2020 році сто нардепів жодного разу не виступили в Раді, - КВУ

У Верховній Раді протягом 2020 року жодного разу не виступили сто народних депутатів. Вони не виступали ні з місця, ні з парламентської трибуни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Комітету виборців України.

"Найбільше "мовчазних" депутатів у "Слузі народу" - 73 особи, або кожен четвертий депутат фракції", - зазначено в повідомленні.

У КВУ звертають увагу, що серед депутатів монобільшості, які не сказали жодного слова впродовж 2020 року, – Євгеній Брагар (відомий висловом щодо продажу собаки за тарифи), Юрій Корявченков (актор "95 кварталу", відомий як Юзік), Жан Беленюк (український борець) та інші особи, які працювали в структурах "Студії Квартал 95".

Зазначено, що ще 12 народних депутатів фракції "Опозиційна платформа - За життя" мають нульові показники виступів. Серед таких парламентаріїв Віктор Медведчук, Сергій та Юлія Льовочкіни, Вадим Столар, Тарас Козак.

Ще шість нардепів, які не виступали в 2020 році жодного разу, є позафракційними: Андрій Деркач, Олесь Довгий, Роман Іванісов, Муса Магомедов, Дмитро Шенцев, Євген Яковенко. Решта 4 депутати є членами групи "За майбутнє", 3 - групи "Довіра", 2 - фракції ВО "Батьківщина".

Водночас усі парламентарії з фракцій "Європейська Солідарність" і "Голос" виступали хоча б раз.

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