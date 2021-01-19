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У 2020 році сто нардепів жодного разу не виступили в Раді, - КВУ

У 2020 році сто нардепів жодного разу не виступили в Раді, - КВУ

У Верховній Раді протягом 2020 року жодного разу не виступили сто народних депутатів. Вони не виступали ні з місця, ні з парламентської трибуни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Комітету виборців України.

"Найбільше "мовчазних" депутатів у "Слузі народу" - 73 особи, або кожен четвертий депутат фракції", - зазначено в повідомленні.

У КВУ звертають увагу, що серед депутатів монобільшості, які не сказали жодного слова впродовж 2020 року, – Євгеній Брагар (відомий висловом щодо продажу собаки за тарифи), Юрій Корявченков (актор "95 кварталу", відомий як Юзік), Жан Беленюк (український борець) та інші особи, які працювали в структурах "Студії Квартал 95".

Зазначено, що ще 12 народних депутатів фракції "Опозиційна платформа - За життя" мають нульові показники виступів. Серед таких парламентаріїв Віктор Медведчук, Сергій та Юлія Льовочкіни, Вадим Столар, Тарас Козак.

Ще шість нардепів, які не виступали в 2020 році жодного разу, є позафракційними: Андрій Деркач, Олесь Довгий, Роман Іванісов, Муса Магомедов, Дмитро Шенцев, Євген Яковенко. Решта 4 депутати є членами групи "За майбутнє", 3 - групи "Довіра", 2 - фракції ВО "Батьківщина".

Водночас усі парламентарії з фракцій "Європейська Солідарність" і "Голос" виступали хоча б раз.

Також читайте: За скорочення кількості депутатів Рада має проголосувати в січні, - "слуга народу" Совгиря

Автор: 

ВР (14941) виступ (81) депутат (1769)


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Топ коментарі
+8
Некогда им выступать, они вопросы решают. Цены на отдых вон видели по 300 тыс грн за сутки, как у "судьи" Тупицкого? Гроши трэба заробляты, а нэ базикаты
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19.01.2021 14:33
+5
зебобіки тупорилі просто
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19.01.2021 14:33
+4
У них скорее всего рускоязычная челюсть
Представьте себе шоб юзик с требуны выступал. Он то и в квартале был не многословен
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19.01.2021 14:34
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может гдухонемые...
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19.01.2021 14:32 Відповісти
глухонемые
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19.01.2021 14:33 Відповісти
У них скорее всего рускоязычная челюсть
Представьте себе шоб юзик с требуны выступал. Он то и в квартале был не многословен
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19.01.2021 14:34 Відповісти
в точку. юзику и трибуну надувную надо.
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19.01.2021 14:36 Відповісти
вони просто працюють в турборежимі, от ніхто і не помічає їх виступів - настіки швидко вони виступають
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19.01.2021 14:38 Відповісти
зебобіки тупорилі просто
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19.01.2021 14:33 Відповісти
У 2020 році сто нардепів жодного разу не виступили в Раді, - КВУ - Цензор.НЕТ 2935
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19.01.2021 14:37 Відповісти
Нет,в Трускавце не всех-говорить научили.Трудно обучаемые.
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19.01.2021 14:41 Відповісти
Некогда им выступать, они вопросы решают. Цены на отдых вон видели по 300 тыс грн за сутки, как у "судьи" Тупицкого? Гроши трэба заробляты, а нэ базикаты
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19.01.2021 14:33 Відповісти
хотелось бы послушать этого молодого человека?
У 2020 році сто нардепів жодного разу не виступили в Раді, - КВУ - Цензор.НЕТ 5841
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19.01.2021 14:38 Відповісти
Зачем-дипломы проверьте.Если министр образования-плагиатор.
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19.01.2021 14:43 Відповісти
«Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные.» (Матф. 7:15)
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19.01.2021 14:37 Відповісти
Все время ушло на поиск анального секса. Бывает... Надо им к съемным квартирам еще и съемных телок добавить, за счет наших налогов.
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19.01.2021 14:38 Відповісти
как сказал бы покойный Кернес "они кнопки блд."
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19.01.2021 14:40 Відповісти
Ну и слава Богу, пусть лучше молчат! Умнее казаться будут!!! Некоторые зЕбилы, уже выступили =)))))
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19.01.2021 14:42 Відповісти
Задача тварей дискредитировать не только пост президента, но и парламентаризм в Украине
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19.01.2021 15:01 Відповісти
Надо молчунов взять покрепче за бейцы - говорить может и не начнут, но замычат однозначно....
Особенно Юзик .....
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19.01.2021 15:02 Відповісти
что могут рассказать нам домохозяйки, разносчики пиццы, няни, парикмахеры...? это сюрр какой-то а не Рада)
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19.01.2021 15:05 Відповісти
Там еще свадебные фотографы, насильники, сумасшедшие.... и даже фермер-дегенерат с коломойского района.....
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19.01.2021 15:09 Відповісти
твари а зарплату получают за счёт наших бурлаков
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19.01.2021 15:26 Відповісти
100 негритят......
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19.01.2021 16:29 Відповісти
 
 