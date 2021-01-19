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Новини Коронавірус і карантин
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Позитивно ставлюся до ідеї повернути дітей до шкіл, щойно це буде можливо, - освітній омбудсмен Горбачов

Позитивно ставлюся до ідеї повернути дітей до шкіл, щойно це буде можливо, - освітній омбудсмен Горбачов

Омбудсмен у сфері освіти Сергій Горбачов заявив, що дистанційну освіту налагоджено належним чином не у всіх школах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Очне навчання ефективніше, ніж дистанційне, через низку причин. Питання в тому, наскільки буде безпечно в школах дітям і вчителям, бо коли діти повернуться до шкіл, треба буде ретельно відстежувати рівень захворюваності насамперед вчителів, оскільки ризик для вчителя заразитися вдесятеро вищий, ніж у дітей", - пояснив Горбачов

За словами чиновника, не у всіх школах дистанційне навчання налагоджено належним чином.

"Ситуація з якістю дистанційної освіти залежить від того, як у конкретній школі, районі, місті підходять до організації процесу в таких умовах. Ми бачимо багато якісних прикладів, як організовується спілкування вчителів та учнів, пояснення, домашні завдання та їхня перевірка. Однак ми бачимо й таке, що вчитель фотографує сторінки, відправляє їх у вайбер, і чомусь вважає, що його функція виконана. Хоча нормативні акти чітко визначають, що в режимі синхронного навчання потрібно бачити один одного або бути на зв'язку щонайменше 30% загального часу", - сказав освітній омбудсмен.

Також читайте: Дистанційне навчання в Україні організовано якісно, ​​- Шкарлет

Автор: 

карантин (18172) освіта (1297) школа (2203) Горбачов Сергій (29) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+3
Та забудьте про школы. С этим страшным вирусом по другому нельзя!!!
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19.01.2021 14:41
+2
Вопрос в том, насколько будет безопасно в школах детям и учителям, потому что когда дети вернутся в школы, надо будет тщательно отслеживать уровень заболеваемости прежде всего учителей, поскольку риск для учителя заразиться в десять раз выше, чем у детей", - объяснил Горбачев. А ХТО ЦЕ БУДЕ РОБИТИ? ОЦЕ САМЕ ОТСЛЕЖИВАНИЕ.
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19.01.2021 15:07
+2
Дети основные носители ковида. До 1-го сентября было более-менее нормально с заболевшими, а после прихода детей в школу-попёрло: куча заболевших и умершие учителя. Ещё и родители о-о-очень сознательные: с соплями и температурой, что в садик, что в школу отправляют, чтоб чадушко дома не сидело. Другое дело, что к дистанционке не очень то и подготовлены. Компьютеры и интернет не у всех, а для многих это роскошь.
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19.01.2021 15:09
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Та забудьте про школы. С этим страшным вирусом по другому нельзя!!!
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19.01.2021 14:41 Відповісти
«Британский» штамм коронавируса окончательно оккупирует россию, ЕС и США уже к марту - эксперты...Процесс вытеснения старого вируса новым выглядит примерно так, что новый вирус будет побеждать старый в скорости «захвата» новых носителей.
***
хм.. Стоит добавить, что если к марту «британский» штамм накроет россию, то и Украину наверняка тоже и школы нужно открывать как можно быстрее ***!!! Ну шо за уроды эти ЗкПадлы!
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19.01.2021 14:58 Відповісти
а, так за то ніхто не думає. сама школа не навчила міжпредметним логічним зв"язкам. усе буде, коли жарений пітух клюне.
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19.01.2021 16:16 Відповісти
насєдкам це розкажи, їм треба на роботу.
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19.01.2021 15:22 Відповісти
Вопрос в том, насколько будет безопасно в школах детям и учителям, потому что когда дети вернутся в школы, надо будет тщательно отслеживать уровень заболеваемости прежде всего учителей, поскольку риск для учителя заразиться в десять раз выше, чем у детей", - объяснил Горбачев. А ХТО ЦЕ БУДЕ РОБИТИ? ОЦЕ САМЕ ОТСЛЕЖИВАНИЕ.
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19.01.2021 15:07 Відповісти
Ты упустил важный момент, очень важный !!! Дети, заболев придут из школы в семьи и тут понесется Вирусняк по бездорожью галопом ...
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19.01.2021 15:13 Відповісти
Дити принесуть ковід батькам це погана, а вчителя принесуть ковід в свої родини це трудовий подвиг?
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19.01.2021 15:16 Відповісти
я повторюсь - ты пропустил очень важный момент в моем тексте и продолжаешь веселить программу ..
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19.01.2021 15:18 Відповісти
В школах на твоє "важный момент" всім начхати. Буде команда зверху йти в школу, всі підуть, ну условно всі. Буде команда йти на дістанційне навчання, ніхто в школу не піде.
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19.01.2021 15:25 Відповісти
у батьків є вибір водити-не водити. у вчителя немає вибору йти на роботи чи не йти. якщо насєдка, вопя про право на освіту, відправляє дитину у школу, отвєточк пвинна прилетіти лише їй, бо вона зробила вибір.Дарвін за неї відповідає.
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19.01.2021 15:25 Відповісти
безопасно лише не контактувати - це останній рівень безпеки. у школі як не крутись, нічого не зробиш. хіба шо відділити місце перед дошкою (де вчитель) від площі класу (де учні) і встановити колонки, як на вокзалах каси працюють. тобто щоб не було повітряного контакту між учнями і вчителем. у атьків є вибір у школі чи вдома, так от нехай і сидять разом ті, які зробили вибір очного навчання. але потім насєдки ще знайдуть, на що поскаржитись.
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19.01.2021 15:31 Відповісти
Дети основные носители ковида. До 1-го сентября было более-менее нормально с заболевшими, а после прихода детей в школу-попёрло: куча заболевших и умершие учителя. Ещё и родители о-о-очень сознательные: с соплями и температурой, что в садик, что в школу отправляют, чтоб чадушко дома не сидело. Другое дело, что к дистанционке не очень то и подготовлены. Компьютеры и интернет не у всех, а для многих это роскошь.
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19.01.2021 15:09 Відповісти
Це розкішь не для багатьох. Таких одиниці і місцева влада спроможня ці питання вирішити.
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19.01.2021 15:19 Відповісти
А вообще прикольно. Родителя себя значит и сигаретками балуют и горячительным и пивком... а потом у них детишки виноваты в том что они респираторкой заболевают.
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19.01.2021 16:34 Відповісти
Господи, откуда Вы такие безграмотные толпами беретесь. Весь Китай спиртом поборол ковид, а этим все сухой закон снится, мафиози в мечтах.
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21.01.2021 17:25 Відповісти
Коллега, я тоже продаю алкоголь. И знаю чем это оборачивается...
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22.01.2021 09:08 Відповісти
Саме цікаве, що зараз лохдаун, в школі канікули, перенесені на пізніший строк, а директор вчителям каже, що не локдаун, а робочі дні. Тупе освітнє рабство, коли всі рахують зарплату вчителя, колега директор при всій автономії жопу рве, щоб нікому не показалось, що вчителі не працюють; а те, що робочий день вчителя не закінчується ніколи, нікого не хвилює. Курси, вебінари, семінари, тренінги і ще багато чого вчителі і дома можуть проходити. А з зарплатою, близькою до мінімальної, не дай Бог ковіднутися.
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19.01.2021 16:04 Відповісти
немає зараз канікул. по причині того, що зараз кожна школа сама обирає, що в неї зараз. багато обрали вчитись онлайн, багато об"явли дітям продовження канікул. як ці канікули оформлює кремо узята школа - проблема вчилок цієї школи.
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19.01.2021 16:10 Відповісти
нормальні люди провели у школу інтернет ще перед вереснем, а не кзбирали гроші на штори і лінелеум. і тепер вчителі ходять на роботу і ведуть звідти уроки через зум і тому подібне. а ті,хто збирали на лінолеум, об"явили канікули.
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19.01.2021 16:13 Відповісти
У учнів справжні, але здвинуті на пізніше канікули. Я за вчителів і вимогм бути у пустій школі під час канікул (локдауну).
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19.01.2021 17:16 Відповісти
ще раз - не у всіх. нормальні вийшли із канікул 11го і вчаться дистанційно. а що таке "здвинуті", скоріш усього мізки.
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19.01.2021 17:45 Відповісти
Господи, вот для чего они существуют и зарплату получают? Констатировать, что все хреново?
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19.01.2021 16:15 Відповісти
а шо тобі не так сказав Горбачов,?
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19.01.2021 16:23 Відповісти
Румунія і та у зв'язку з ковідом закупила у школи ноутбуки. А ці нездатні забезпечити навчання, тому розказують, що "все хорошо, прекрасная маркиза...а если шо-то плохо, то мы ж ничего не решаем, все зависит от того, как в конкретной школе, районе, городе подходят к организации процесса в таких условиях", а мы для мебели нафиг".
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21.01.2021 17:28 Відповісти
Нет, утверждать что всё прекрастно. Слава таварисчу Зелепукину и прахвесару Шкарлету за наши счастливые школьные будни!
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19.01.2021 17:20 Відповісти
Пф. Моя дочь учится в государственной школе в Киеве. Да-да. Сейчас. Ходит на уроки.
Единственная в школе))
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19.01.2021 16:32 Відповісти
 
 