Позитивно ставлюся до ідеї повернути дітей до шкіл, щойно це буде можливо, - освітній омбудсмен Горбачов

Омбудсмен у сфері освіти Сергій Горбачов заявив, що дистанційну освіту налагоджено належним чином не у всіх школах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Очне навчання ефективніше, ніж дистанційне, через низку причин. Питання в тому, наскільки буде безпечно в школах дітям і вчителям, бо коли діти повернуться до шкіл, треба буде ретельно відстежувати рівень захворюваності насамперед вчителів, оскільки ризик для вчителя заразитися вдесятеро вищий, ніж у дітей", - пояснив Горбачов

За словами чиновника, не у всіх школах дистанційне навчання налагоджено належним чином.

"Ситуація з якістю дистанційної освіти залежить від того, як у конкретній школі, районі, місті підходять до організації процесу в таких умовах. Ми бачимо багато якісних прикладів, як організовується спілкування вчителів та учнів, пояснення, домашні завдання та їхня перевірка. Однак ми бачимо й таке, що вчитель фотографує сторінки, відправляє їх у вайбер, і чомусь вважає, що його функція виконана. Хоча нормативні акти чітко визначають, що в режимі синхронного навчання потрібно бачити один одного або бути на зв'язку щонайменше 30% загального часу", - сказав освітній омбудсмен.

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