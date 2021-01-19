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Російський канал СТС купив франшизу на "Лігу Сміху". У "Кварталі 95" пояснюють, що продажами займається шведський дистриб'ютор

Російський канал СТС купив франшизу на

Торговою маркою "Ліга Сміху", серед інших, володіє і Володимир Зеленський. До обрання він був ведучим цього шоу. Володимир Зеленський на посаді президента України продовжує отримувати роялті від ТОВ "Квартал 95".

У "Студії "Квартал 95" відповіли на запит Радіо Свобода про те, чи справді російський канал "СТС" купив франшизу на зйомки гумористичної програми "Ліга сміху", яку до перемоги на президентських виборах у 2019 р. вів Володимир Зеленський, і досі володіє правами на відповідну торгову марку, передає Цензор.НЕТ.

У пресслужбі послалися на співпрацю зі шведським дистриб'ютором Eccho Rights, утім, не підтвердили і не спростували продаж франшизи.

"Eccho Rights має право представляти та реалізовувати по всьому світу найкращі продукти "Кварталу", які вже зарекомендували себе на українському ринку. Eccho Rights – ексклюзивний представник дистрибуції контенту Студії "Квартал 95" за межами України. До того ж Eccho Rights має власну стратегію продажу, на яку правовласник не впливає", – йдеться у відповіді на запит.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський отримав понад 4,5 мільйона гривень роялті від "Кварталу-95"

З метою дистрибуції формату Eccho Rights має право ознайомлення третіх осіб з процесом виробництва контенту, у тому числі зі знімальним процесом, без отримання додаткової згоди у "Студії "Квартал 95", повідомили в пресслужбі.

"Умови продажу формату є комерційною таємницею та не можуть розголошуватися", - додають у "Студії "Квартал 95".

Купівлю франшизи на українське шоу "Студії "Квартал 95" вже підтвердив учасник креативної команди російської "Ліги сміху" редактор "Міжнародного союзу КВК" Євгеній Донських.

"CTC Медіа" давно придбало права на кілька продуктів, серед яких була й "Ліга сміху". Уже працюємо. Ми в цьому приблизно рік", – сказав Донських.

Телеканал "CTC" ще в 2019 році подав заявку на реєстрацію товарного знаку з відповідною назвою.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Квартал-95" висміяв ФОПів, які протестували під Палацом "Україна". ВIДЕО

За оцінками медіексперта Андрія Соломахи, вартість продажу формату ТВ-шоу федеральному російському телеканалу може стартувати від 500 000 доларів, залежно від досягнутих домовленостей.

Кастинг-фестиваль російської "Ліги сміху" заплановано на 25-27 січня. Команди, які пройдуть відбір, наприкінці лютого виступлять на телефестивалі гумору, де з 20 чи 24 колективів тренери відберуть 12 команд для участі в сезоні. Таким чином, формат повторює українську версію "Ліги сміху".

Зйомки відбудуться в Москві з подальшою трансляцією на російському каналі "СТС". Цей канал із травня 2020 року долучений до санкційного списку РНБО України.

Наприкінці 2020 року президент України Володимир Зеленський отримав лише від ТОВ "Квартал 95" роялті на загальну суму 4 мільйони 354 тисячі 832 гривні, що зафіксовано в його декларації.

Автор: 

Зеленський (23659) Квартал-95 (183) росія (64895) ТБ (278)


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Топ коментарі
+52
Вчера ты продал Украину, Сегодня ты продал Лигу Смеху, завтра ты продашь маму Римму
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19.01.2021 14:46
+48
"Липецкая хФабрика", "Апшоры на крови", "проклятый барыга"..
ну и где сейчас горлодрады Сраакашвилли, Вомбат Семенченко, Егорка Соболев, еврокоррупционеры Лещенко и Внайом, а боевой петух Парасюк с ногой?!... где???!!!
почему все как говна в рот набрали и молчат, бояться выплюнуть "ценное вещество"?!
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19.01.2021 14:49
+47
Липецкая фабрика, офшоры!!!!
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19.01.2021 14:45
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а чем "шведский дистрибьютор" отличается от "слепого траста"??? ах ты ж сопливое недоразумение....проклинать его будут до конца его вонючей жизни. И это всего лишь за год.
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19.01.2021 15:24 Відповісти
Тем что "Слепой траст" - аполитичные Ротшильды, а "шведский дистрибьютор" - непойми кто, а всеми фирмами Зели управляет его кореш, который сидит в политике.
Кроме того никто не мешал Клоуну поставить условия распространения своего продукта, запретив продавать в Рашку. Этот вопрос поднимался и раньше, но Клоун как всегда отморозился
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19.01.2021 17:19 Відповісти
А продажами Зеленского занимается российский дистрибьютор...
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19.01.2021 15:28 Відповісти
а чого було чекати від цього лайна? притомні люди навіть не здивовані, це тільки для зе-йолопів несподіванка
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19.01.2021 15:28 Відповісти
Російський канал СТС купив франшизу на "Лігу Сміху". У "Кварталі 95" пояснюють, що продажами займається шведський дистриб'ютор - Цензор.НЕТ 2494
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19.01.2021 15:41 Відповісти
Треба бойкотувати цей 95-й квартал по всіх напрямках. Зелені торгаші продають Україну оптом і вроздріб. Взагалі їх місце вдома - в Росії...
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19.01.2021 15:45 Відповісти
ніхто з притомних людей оте гівенце 95 не дивиться, ну а

свиня так завжди калюжу знайде
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19.01.2021 16:25 Відповісти
tZE
https://timeze2019.blogspot.com/2021/01/blog-post_18.html "Лига смеха" Зеленского - офшоры и государственная измена.
Російський канал СТС купив франшизу на "Лігу Сміху". У "Кварталі 95" пояснюють, що продажами займається шведський дистриб'ютор - Цензор.НЕТ 5156

Авторские права (право на интеллектуальную собственность ) на проведение шоу «ЛИГА СМЕХА» («ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ ПО ЮМОРУ») находящиеся в собственности ГРІН ФЕМІЛІ ЛТД (GREEN FAMILY LTD) (1*) , в марте 2019 года было передано как право на интеллектуальную собственность Фільм Херітейдж інк. (2*)
Фактически Зеленский перебросил права с одного офшора в другой.
После реорганизации ТОВ "Квартал-95" , в октябре 2019 года, права на использование этой интеллектуальной собственности были переданы Яковлеву Андрею Владимировичу, вошедшему в новое руководство ТОВ "Квартал-95" на правах одного из собственников.
Кроме него в составе новых собственников - Миндич Тимур Михайлович, Шефир Борис Нахманович иШефир Сергей Нахманович, первый помощник президента Украины с 2019 года(3*).
Именно они согласовывали и подписали договор о переуступке прав российскому ТОВ ''СТС Медиа''находящемуся под санкциями Украины, согласно решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесения изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) " (см.дополнение к решению №2 п.40 )
Из этого следует, что как минимум первый помощник президента Украины Зеленского Сергей Шефир не только знал об этом, но и принимал участие в принятии данного решения.
Более того, переуступка прав интеллектуальной собственности без разрешения официального владельца недействительна. Следовательно, Зеленский был проинформирован и дал согласие.
На языке закона это называется нарушением наложенных государством санкций, а эти же деяния со стороны государственных чиновников - это государственная измена.
____________
(1*) ГРИН ФЕМИЛИ ЛТД
Страна Кипр, 1065, Никосия, КІПР, вул. Стасікратус, 23, 3-й поверх, квартира/офіс 301
оффшорная юрисдикция, которая предоставляет освобождение от налогов.

(2*) Фільм Херітейдж інк.
Страна Белиз, Ньютаун Барракс, 508
Белиз оффшорная юрисдикция, которая предоставляет освобождение от налогов.

(3*)УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №305/2019 Про призначення С.Шефіра першим помічником Президента України 21 травня 2019 року
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19.01.2021 15:46 Відповісти
Знаю ответ73% аленей,люмпенов и плебеев в одно слово " апшорылипецкафибрикав80разбарыга".
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19.01.2021 15:48 Відповісти
"Ліпєцка фабрика" зеленого ублюдка?
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19.01.2021 15:51 Відповісти
Липецкая фабрика, по крайней мере была остановлена и давала не прибыль, а убытки. Продать ее было невозможно, поскольку это материальный актив, который был арестован РФ. Клоунские активы не только не арестовывают, но и дают "зеленый свет" на провластных каналах или каналах связанных с газпромом
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19.01.2021 17:23 Відповісти
изменники страны, руководят страной... у пети липецк работал на россию у этого черта квартал...
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19.01.2021 16:01 Відповісти
Да вам,зесрань,когда то методички меняют?всралися вы с кацапским фейком про липецк,еще несколько лет назад,дебилы недоношенные...
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19.01.2021 16:41 Відповісти
А где апшоры,обогатился в стопитсоттыщ,мальдивы?методички нельзя нарушать.
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19.01.2021 16:47 Відповісти
у всех кацапов кариес - это Петина робота
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19.01.2021 17:22 Відповісти
Гроші не пахнуть. А от гівно... Воно вонятиме ще, але ж не довго..
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19.01.2021 16:04 Відповісти
і хто в це повірить ?!
відгукніться !
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19.01.2021 16:11 Відповісти
Кто угодно, но только не мы - зеленые недоумки. А вот Порох - бизнес на крови, тут и доказательств не надо
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19.01.2021 17:26 Відповісти
Бо у вас немає доказів, тому вам і не треба.
А от мені хотілось би знайти неспростовне підтвердження.
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19.01.2021 17:39 Відповісти
Может это хитрая многоходовочка: уморить неприятеля смехом? А, чем, собственно эта смехотворная лига отличается от КВН Маслюкова? Нехорошо это: Маслюков его, можно сказать на помойке нашел, отмыл - и вот такая черная (зеленая) неблагодарность. Буратино слопал своего папу Карлу.
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19.01.2021 16:24 Відповісти
Какая разница?- да, зебилы ? - В рот ваш собачий или в задницу!
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19.01.2021 16:28 Відповісти
очень харошие новости.
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19.01.2021 16:47 Відповісти
Це вже гірше проститутки, яка дає направо і наліво. Та хоч гроші отримує. А тут виходить, що давати дає, а гроші отримує хтось інший. Ну такого сцяння в очі навіть від скомарохів не чекав.
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19.01.2021 16:48 Відповісти
валадимер валадимеравич заберите меня отсюда , пажалузта...миня бИндеры обижають...

Російський канал СТС купив франшизу на "Лігу Сміху". У "Кварталі 95" пояснюють, що продажами займається шведський дистриб'ютор - Цензор.НЕТ 9342
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19.01.2021 17:59 Відповісти
Російський канал СТС купив франшизу на "Лігу Сміху". У "Кварталі 95" пояснюють, що продажами займається шведський дистриб'ютор - Цензор.НЕТ 3211
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19.01.2021 18:15 Відповісти
Юмар на крові (с)
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19.01.2021 18:16 Відповісти
Російський канал СТС купив франшизу на "Лігу Сміху". У "Кварталі 95" пояснюють, що продажами займається шведський дистриб'ютор - Цензор.НЕТ 7542
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19.01.2021 18:17 Відповісти
Російський канал СТС купив франшизу на "Лігу Сміху". У "Кварталі 95" пояснюють, що продажами займається шведський дистриб'ютор - Цензор.НЕТ 5351
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19.01.2021 18:19 Відповісти
.ги-ги.г а послухати зелену хдобу то куцерки Рошен в рашу відгружав і доставляв Порошенко власноруч...
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19.01.2021 18:20 Відповісти
*ЦУКЕРКИ
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19.01.2021 18:22 Відповісти
Шведский дстрб. должен был уведомить своего работодятеля об этот, пусть нам лапшу тут не вешают.
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19.01.2021 18:54 Відповісти
Гундявый запасной аэродром себе готовит в московии
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19.01.2021 18:59 Відповісти
Це вони починають тікать на Ростов? Бо їм уже ясно, що після закінчення Зе-строку їм тут може не бути грошенят. вострять лижі.
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19.01.2021 21:09 Відповісти
Война Войной ! А Мойша Свое Дело Знает ! хе-хе)
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20.01.2021 00:28 Відповісти
Гомо сапиенсы, по большей части, это потребители дешёвого фаст-фуда и аналогичных развлечений.
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20.01.2021 01:15 Відповісти
Читая комментарии у пети сторонников как было 8 % так и осталось. Все здесь отметились .
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20.01.2021 01:21 Відповісти
Зебилье тупит. У них бизнес на крави и Липецкие апшоры в голове, куда им до лиги смеха)))
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20.01.2021 01:45 Відповісти
Хорошо купили, правильно. И вообще у Украины с рф у нас оборот за 2020 более 7 млрд долл. А брехунцы нехай росс газ себе на кухне перекроют, а также не ездят на бензине и дизеле.
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20.01.2021 08:04 Відповісти
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