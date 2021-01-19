Російський канал СТС купив франшизу на "Лігу Сміху". У "Кварталі 95" пояснюють, що продажами займається шведський дистриб'ютор
Торговою маркою "Ліга Сміху", серед інших, володіє і Володимир Зеленський. До обрання він був ведучим цього шоу. Володимир Зеленський на посаді президента України продовжує отримувати роялті від ТОВ "Квартал 95".
У "Студії "Квартал 95" відповіли на запит Радіо Свобода про те, чи справді російський канал "СТС" купив франшизу на зйомки гумористичної програми "Ліга сміху", яку до перемоги на президентських виборах у 2019 р. вів Володимир Зеленський, і досі володіє правами на відповідну торгову марку, передає Цензор.НЕТ.
У пресслужбі послалися на співпрацю зі шведським дистриб'ютором Eccho Rights, утім, не підтвердили і не спростували продаж франшизи.
"Eccho Rights має право представляти та реалізовувати по всьому світу найкращі продукти "Кварталу", які вже зарекомендували себе на українському ринку. Eccho Rights – ексклюзивний представник дистрибуції контенту Студії "Квартал 95" за межами України. До того ж Eccho Rights має власну стратегію продажу, на яку правовласник не впливає", – йдеться у відповіді на запит.
З метою дистрибуції формату Eccho Rights має право ознайомлення третіх осіб з процесом виробництва контенту, у тому числі зі знімальним процесом, без отримання додаткової згоди у "Студії "Квартал 95", повідомили в пресслужбі.
"Умови продажу формату є комерційною таємницею та не можуть розголошуватися", - додають у "Студії "Квартал 95".
Купівлю франшизи на українське шоу "Студії "Квартал 95" вже підтвердив учасник креативної команди російської "Ліги сміху" редактор "Міжнародного союзу КВК" Євгеній Донських.
"CTC Медіа" давно придбало права на кілька продуктів, серед яких була й "Ліга сміху". Уже працюємо. Ми в цьому приблизно рік", – сказав Донських.
Телеканал "CTC" ще в 2019 році подав заявку на реєстрацію товарного знаку з відповідною назвою.
За оцінками медіексперта Андрія Соломахи, вартість продажу формату ТВ-шоу федеральному російському телеканалу може стартувати від 500 000 доларів, залежно від досягнутих домовленостей.
Кастинг-фестиваль російської "Ліги сміху" заплановано на 25-27 січня. Команди, які пройдуть відбір, наприкінці лютого виступлять на телефестивалі гумору, де з 20 чи 24 колективів тренери відберуть 12 команд для участі в сезоні. Таким чином, формат повторює українську версію "Ліги сміху".
Зйомки відбудуться в Москві з подальшою трансляцією на російському каналі "СТС". Цей канал із травня 2020 року долучений до санкційного списку РНБО України.
Наприкінці 2020 року президент України Володимир Зеленський отримав лише від ТОВ "Квартал 95" роялті на загальну суму 4 мільйони 354 тисячі 832 гривні, що зафіксовано в його декларації.
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Кроме того никто не мешал Клоуну поставить условия распространения своего продукта, запретив продавать в Рашку. Этот вопрос поднимался и раньше, но Клоун как всегда отморозился
свиня так завжди калюжу знайде
https://timeze2019.blogspot.com/2021/01/blog-post_18.html "Лига смеха" Зеленского - офшоры и государственная измена.
Авторские права (право на интеллектуальную собственность ) на проведение шоу «ЛИГА СМЕХА» («ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ ПО ЮМОРУ») находящиеся в собственности ГРІН ФЕМІЛІ ЛТД (GREEN FAMILY LTD) (1*) , в марте 2019 года было передано как право на интеллектуальную собственность Фільм Херітейдж інк. (2*)
Фактически Зеленский перебросил права с одного офшора в другой.
После реорганизации ТОВ "Квартал-95" , в октябре 2019 года, права на использование этой интеллектуальной собственности были переданы Яковлеву Андрею Владимировичу, вошедшему в новое руководство ТОВ "Квартал-95" на правах одного из собственников.
Кроме него в составе новых собственников - Миндич Тимур Михайлович, Шефир Борис Нахманович иШефир Сергей Нахманович, первый помощник президента Украины с 2019 года(3*).
Именно они согласовывали и подписали договор о переуступке прав российскому ТОВ ''СТС Медиа''находящемуся под санкциями Украины, согласно решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесения изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) " (см.дополнение к решению №2 п.40 )
Из этого следует, что как минимум первый помощник президента Украины Зеленского Сергей Шефир не только знал об этом, но и принимал участие в принятии данного решения.
Более того, переуступка прав интеллектуальной собственности без разрешения официального владельца недействительна. Следовательно, Зеленский был проинформирован и дал согласие.
На языке закона это называется нарушением наложенных государством санкций, а эти же деяния со стороны государственных чиновников - это государственная измена.
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(1*) ГРИН ФЕМИЛИ ЛТД
Страна Кипр, 1065, Никосия, КІПР, вул. Стасікратус, 23, 3-й поверх, квартира/офіс 301
оффшорная юрисдикция, которая предоставляет освобождение от налогов.
(2*) Фільм Херітейдж інк.
Страна Белиз, Ньютаун Барракс, 508
Белиз оффшорная юрисдикция, которая предоставляет освобождение от налогов.
(3*)УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №305/2019 Про призначення С.Шефіра першим помічником Президента України 21 травня 2019 року
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А от мені хотілось би знайти неспростовне підтвердження.