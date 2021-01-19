Офіс Генпрокурора відкрив два кримінальні провадження проти "слуги народу" Дубінського, - ЦПК
Офіс Генерального прокурора відкрив проти народного депутата від партії "Слуга народу" Олександра Дубінського два кримінальні провадження.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Центр протидії корупції.
"Офіс Генпрокурора після звернень ЦПК нарешті почав проти Дубінського кримінальні провадження за двома статтями", - йдеться в повідомленні.
У ЦПК зазначають, що Офіс Генпрокурора розслідує можливе ухилення від податків, а також легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.
Топ коментарі
+45 Rhodesian
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показати весь коментар19.01.2021 14:53
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Отношения США и Украины не имеют отношения к почерневшенй полосе судьбы Дубинского. Корень проблемы вам нужно искать в его патроне Коломойском. Который просто показывает Саше, что он его породил он его через своего же генпрокурора и упрячет.
Но по сути он многое утратил в первую очередь благодаря РФ как и Ахметов.
https://twitter.com/_Petko_777 Половец Петков https://twitter.com/_Petko_777 @_Petko_777 https://twitter.com/_Petko_777/status/1351516011007193090 19 ч
Перевожу на простой язык.
Вова Зеленский, если не хочешь потерять квартиру в Лондоне и офшоры на Кипре, сдай жопу Коломойского
Ну і замазався зв*язками з Деркачом.
Але народ чомусь такий упоротий, що думає, що Дубіні прилетіло ззакордону))) Ну да... Хто його породив той його і раком ставить.
Зассал он конкретно..
Героический румын.)