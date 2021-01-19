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Офіс Генпрокурора відкрив два кримінальні провадження проти "слуги народу" Дубінського, - ЦПК

Офіс Генпрокурора відкрив два кримінальні провадження проти

Офіс Генерального прокурора відкрив проти народного депутата від партії "Слуга народу" Олександра Дубінського два кримінальні провадження.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Центр протидії корупції.

"Офіс Генпрокурора після звернень ЦПК нарешті почав проти Дубінського кримінальні провадження за двома статтями", - йдеться в повідомленні.

У ЦПК зазначають, що Офіс Генпрокурора розслідує можливе ухилення від податків, а також легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дубінський не планує через санкції США виходити зі "Слуги народу"

Автор: 

Центр протидії корупції (265) Дубінський Олександр (491) Офіс Генпрокурора (3236)


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Топ коментарі
+45
Это еще Байден не вступил в должность=)
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19.01.2021 14:54
+38
Дела открыли для замыливания глаз американцам.
Дубинский, не занимал каких то крутых гос. постов и потому нарыть доказательств, что он заработал бабло преступным путем будет сложно! Для таких людей (в отличии от Риффмастера) таки презумпция невиновности будет работать!
Дела возбудили по статьям по которым заведомо не смогут ничего доказать и потом закроют за "отсутствием состава"
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19.01.2021 15:21
+31
Вот это настоящий юмор. Аж слезы выступили... Шоумены...
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19.01.2021 14:53
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19.01.2021 19:23 Відповісти
Тiкай Додiк, тiкай, *****!
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19.01.2021 18:15 Відповісти
Куди млять він втече? Всі його скіли завязані на Коломойского, він його ж і топить. Втіче він в Англію (де нема видачі) і що далі? Буде ********* як Шарій і чекати пришестя?
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19.01.2021 19:24 Відповісти
если зеленский хочет сохранить отношения Украины с США, то он должен арестовать дурбинского и выдать его Байдену
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19.01.2021 18:26 Відповісти
а он хочет?
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19.01.2021 18:41 Відповісти
дубинский это биомусор, беню ждет Америка! Но гнусаве недоразумение его не отдаст, надеюсь пока, ибо трусливый недомерок когда поймет, что ему бежать только в *********, может задуматся о своей судьбе!
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19.01.2021 19:05 Відповісти
Зеленский не может арестовать Дубинского. Президенты не арестовывают граждан.
Отношения США и Украины не имеют отношения к почерневшенй полосе судьбы Дубинского. Корень проблемы вам нужно искать в его патроне Коломойском. Который просто показывает Саше, что он его породил он его через своего же генпрокурора и упрячет.
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19.01.2021 19:26 Відповісти
Дубине уже давным-давно на нарах надо быть, а он всё ещё среди слуг народа ошивается.
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19.01.2021 18:29 Відповісти
Когда Коломойский начал помагать армии Украины, он знал что у него хотят забрать ПриватБанк и он таким образом пытался сыграть на опережения, а не от того что ему не пох на Украину.

Но по сути он многое утратил в первую очередь благодаря РФ как и Ахметов.
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19.01.2021 18:36 Відповісти
Даа ... Тепер зелена влада компенсує через трейдерські компанії в енергетиці ...
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19.01.2021 19:10 Відповісти
Он в один момент там что то делал, только потому что думал это ему поможет сохранить ПриватБанк.
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19.01.2021 19:33 Відповісти
Офіс Генпрокурора відкрив два кримінальні провадження проти "слуги народу" Дубінського, - ЦПК - Цензор.НЕТ 4526
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19.01.2021 18:41 Відповісти
https://twitter.com/_Petko_777

https://twitter.com/_Petko_777 Половец Петков https://twitter.com/_Petko_777 @_Petko_777 https://twitter.com/_Petko_777/status/1351516011007193090 19 ч

Перевожу на простой язык.
Вова Зеленский, если не хочешь потерять квартиру в Лондоне и офшоры на Кипре, сдай жопу Коломойского
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20.01.2021 10:13 Відповісти
Смешно даже, неужели шавки венедиктовой будут кусать сучку коломойского!?
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19.01.2021 18:59 Відповісти
Что смешного? Если Беня сам это инициоровал ибо Дубина ушел в "свободное плаванье"? Венедиктова как и Аваков - это все Бенины друзья. Учись, студент.
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19.01.2021 19:18 Відповісти
цікаво, а в чому полягає оте його "свободное (від бєні) плаванье"?
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20.01.2021 07:45 Відповісти
Може просто вибрали "жертву", яка знає не дуже багато.
Ну і замазався зв*язками з Деркачом.
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19.01.2021 19:08 Відповісти
Той, хто еволюціонує до розуміння, що Дубіна отримав обратку від дяді Бені.. Він таким чином йому берега показав. Бо Беня випливе.. а Дубіна хіба піде Скрипіним працювати...

Але народ чомусь такий упоротий, що думає, що Дубіні прилетіло ззакордону))) Ну да... Хто його породив той його і раком ставить.
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19.01.2021 19:16 Відповісти
Так само из Богданом поступили.
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19.01.2021 19:36 Відповісти
Це не тільки зливного бачка Коломойші трахають в його собачий рот. Це трахають всю зе-мразь якій херово було при Порошенку і яка паплюжила його і носилися як дурень з писаною торбою з тими плвками а потім зубоскалили щось про " жмуруку, абнімаю". Заразь ця хдоба мовчить. але варто лише з"явитися ньюзі з іменем Порошенка як вони повиповзають як хробаки піся дощу.
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19.01.2021 20:18 Відповісти
В цю мить "тупий собачий рот" зрозумів, що крім його "мамалюбитскорость", є інші "мами" які також це *******.
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19.01.2021 20:32 Відповісти
Наступили на крысу коломойского
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19.01.2021 20:35 Відповісти
Мама любит нары))))
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19.01.2021 20:50 Відповісти
Офіс Генпрокурора відкрив два кримінальні провадження проти "слуги народу" Дубінського, - ЦПК - Цензор.НЕТ 7795
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19.01.2021 21:40 Відповісти
дубинский ,ты идиот , на фига ты связался с кгбешником деркачём? ну кушай теперь.....
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19.01.2021 22:15 Відповісти
потому и связался, что идиот ))
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19.01.2021 23:31 Відповісти
Хіба так можно?, а що ПАПА каже?
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19.01.2021 22:24 Відповісти
я представляю как часто зеля сейчас меняет памперс )))
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19.01.2021 23:31 Відповісти
Открыли- закрыли. Шоу для 73% зебуинов. А еще я считаю, что Зеленский должен быть повешен ( строго по приговору суда)
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20.01.2021 09:04 Відповісти
Читать Дубинского в последние дни сплошное удовольствие..
Зассал он конкретно..
Героический румын.)
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20.01.2021 11:03 Відповісти
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