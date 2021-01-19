Офіс Генпрокурора відкрив два кримінальні провадження проти "слуги народу" Дубінського, - ЦПК

Офіс Генерального прокурора відкрив проти народного депутата від партії "Слуга народу" Олександра Дубінського два кримінальні провадження.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Центр протидії корупції.

"Офіс Генпрокурора після звернень ЦПК нарешті почав проти Дубінського кримінальні провадження за двома статтями", - йдеться в повідомленні.

У ЦПК зазначають, що Офіс Генпрокурора розслідує можливе ухилення від податків, а також легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом.

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