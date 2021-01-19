Рада може ухвалити закон про референдум 26-27 січня, - "слуга народу" Корнієнко

Верховна Рада може 26-27 січня ухвалити у другому читанні та в цілому законопроєкт №3613 про народовладдя через референдум.

Про це повідомив перший заступник глави парламентської фракції "Слуга народу", лідер однойменної партії Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я б розділив на кілька важливих блоків (законопроєкти, які Рада планує розглянути протягом 26-29 січня. - Ред.). Перший блок - це і наша програмна обіцянка, і те, за що ми багато боролися, - це народовладдя, і той самий закон про референдум, який вже майже пів року оброблявся, узгоджений з усіма міжнародними інституціями, українськими експертами. Він буде на цьому тижні в порядку денному. Здається, прямо у вівторок. Тобто, гадаю, у вівторок-середу (26-27 січня. - Ред.) ми зможемо проголосувати законопроєкт про референдум, і відкрити можливість для всеукраїнських референдумів", - зазначив Корнієнко.

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Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила в першому читанні президентський законопроєкт №3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум 18 червня 2020 року.