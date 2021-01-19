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Рада може ухвалити закон про референдум 26-27 січня, - "слуга народу" Корнієнко

Рада може ухвалити закон про референдум 26-27 січня, -

Верховна Рада може 26-27 січня ухвалити у другому читанні та в цілому законопроєкт №3613 про народовладдя через референдум.

Про це повідомив перший заступник глави парламентської фракції "Слуга народу", лідер однойменної партії Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я б розділив на кілька важливих блоків (законопроєкти, які Рада планує розглянути протягом 26-29 січня. - Ред.). Перший блок - це і наша програмна обіцянка, і те, за що ми багато боролися, - це народовладдя, і той самий закон про референдум, який вже майже пів року оброблявся, узгоджений з усіма міжнародними інституціями, українськими експертами. Він буде на цьому тижні в порядку денному. Здається, прямо у вівторок. Тобто, гадаю, у вівторок-середу (26-27 січня. - Ред.) ми зможемо проголосувати законопроєкт про референдум, і відкрити можливість для всеукраїнських референдумів", - зазначив Корнієнко.

Також читайте: ВР може ухвалити закон про референдум у лютому, - Арахамія

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила в першому читанні президентський законопроєкт №3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум 18 червня 2020 року.

Автор: 

ВР (14941) референдум (627) Корнієнко (666)


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Топ коментарі
+8
??? А зачем референдум если есть вот это:
Рада может принять закон о референдуме 26-27 января, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 3071
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19.01.2021 15:02
+4
А шо,тема референдума так актуальна? Нахер он нам нужен, этот закон, в такое смутное время? Чего будем референдировать? Не нравится мне все это, господа.
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19.01.2021 15:08
+3
Припікає, пуйло підганяє?
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19.01.2021 15:03
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Ключевое слово "может".Может,но не примет.
Закон о референдуме должен принимать народ
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19.01.2021 15:02 Відповісти
Народ закони не приймає. це не його повноваження. Народ навіть обирати владу не вміє, а Ви про закони.
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19.01.2021 15:29 Відповісти
??? А зачем референдум если есть вот это:
Рада может принять закон о референдуме 26-27 января, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 3071
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19.01.2021 15:02 Відповісти
Припікає, пуйло підганяє?
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19.01.2021 15:03 Відповісти
Рада может принять закон о референдуме 26-27 января, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 6024
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19.01.2021 15:03 Відповісти
Він з запою вийшов?
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19.01.2021 15:04 Відповісти
ага, з ранку прокинувся в сауні, зкинув з себе ногу корабельної сосни і пішов працювати
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19.01.2021 15:06 Відповісти
Во будет Всеукраинский балаган
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19.01.2021 15:06 Відповісти
А шо,тема референдума так актуальна? Нахер он нам нужен, этот закон, в такое смутное время? Чего будем референдировать? Не нравится мне все это, господа.
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19.01.2021 15:08 Відповісти
***** давить, Зеленський та Єрмак поспішають...
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19.01.2021 15:09 Відповісти
референдум это круто...
а о прваленной вакцинации будут какие постановления?или это не интересно?
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19.01.2021 15:09 Відповісти
Провал вакцинации вынесем на референдум:
1. Провалена.
2. Провалена полностью.
3. Провалена с треском.
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19.01.2021 15:32 Відповісти
Я хочу нагадати, що все що зараз відбувається - це воля наріду, він захтів такого. Референдум потрібен, щоб зняти відповідальність влади за свої дії.
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19.01.2021 15:32 Відповісти
Небриті Зебіли знову виконують чиєсь замовлення. Пропихають якісь пусті закони, коли стільки важливих для країни законопроектів припадають пилюкою...
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19.01.2021 15:41 Відповісти
треба спочатку прийняти та ввести в дію закон про колаборантів, який позбавляє громадянства сепарів (у т.ч. на неокупованій території), і тільки потім закони про референдум розглядати-приймати
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19.01.2021 16:00 Відповісти
Коли ВР так потрібен "референдум", то є питання - нафіга тоді нам сама ВР потрібна, якщо все будуть вирішувати на тих "референдумах". Це пряма спроба ввести диктатуру президентів та їх любих друзей
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19.01.2021 16:15 Відповісти
Україну будуть знищувати "волею українського наріду"! Як це завжди й було-за оюіцянку "дешевого сиру" цей "нарід" готовий вдягти ярмо на шию і собі і своїм дітям! "Референдум" на Донбасі,"референдум" у Криму,тепер "референдум всеукраїнський"!
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19.01.2021 16:16 Відповісти
 
 