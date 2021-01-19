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За матеріалами контррозвідки СБУ ще шістьом терористам "ЛНР" повідомили про підозру

За матеріалами контррозвідки СБУ ще шістьом терористам

За матеріалами контррозвідки СБУ про підозру повідомили ще шістьом учасникам НЗФ терористичної організації "ЛНР".

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ.

На Луганщині за матеріалами контррозвідки СБ України оголошено про підозру шістьом учасникам незаконних збройних формувань, які причетні до злочинів проти національної та громадської безпеки.

Так, оперативники та слідчі СБУ встановили, що з початком російської збройної агресії четверо мешканців Кадіївки (Стаханов) і Алчевська добровільно приєдналися до так званого "МДБ ЛНР". У лавах терористів вони займалися "контррозвідувальною" і диверсійною роботою, незаконним переслідуванням та позбавленням волі громадян, примусом мирного населення до злочинної діяльності на користь ворога.

Дії бойовиків кваліфіковано за ч. 2 ст. 110 та ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.

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Також контррозвідка СБУ задокументувала протиправну діяльність керівників Голубівського (Кіровськ) та Сорокинського (Краснодон) міськвідділів "міграційної служби МВС ЛНР", які здійснюють примусову незаконну видачу паспортів терористичної "ЛНР" та інших "документів" фейкової республіки.

Слідчі СБУ заочно повідомили зловмисникам про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Нині їх оголошено в розшук.

Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

Автор: 

контррозвідка (470) СБУ (12765)


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нужно вот так : "очень подозрительные.... расстрелять"
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19.01.2021 15:15 Відповісти
Певно руки закороткі. тому оголошують підозру колаборастам через Твіттер.
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19.01.2021 15:27 Відповісти
нужно заменить этих короткоруких нормальными лифтерами, что бы как у моторылы - одна нога здесь, другая - там
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19.01.2021 15:29 Відповісти
За матеріалами контррозвідки СБУ ще шістьом терористам "ЛНР" повідомили про підозру - Цензор.НЕТ 6535
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19.01.2021 15:40 Відповісти
да там 2% идейных идиотов с промытыми мозгами, а остальные - только ради денег.
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19.01.2021 15:42 Відповісти
За матеріалами контррозвідки СБУ ще шістьом терористам "ЛНР" повідомили про підозру - Цензор.НЕТ 6644
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19.01.2021 15:39 Відповісти
За матеріалами контррозвідки СБУ ще шістьом терористам "ЛНР" повідомили про підозру - Цензор.НЕТ 2659
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19.01.2021 15:42 Відповісти
 
 