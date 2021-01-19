"Слуга народу" Чернєв про скасування перенесення робочих днів через свята: "Треба позбавлятися радянських звичок і традицій"
Нардеп "Слуги народу" Єгор Чернєв розповів, чому хочуть скасувати перенесення вихідних днів через свята.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
"Питання не в тому, щоб вихідних стало менше, в кодексі закріплено 11 неробочих днів, і це насправді практика не перенесення, це нормальна практика ЄС і США, країн, на які ми рівняємося. Питання до взаємодії з міжнародними компаніями, що мають представництва в Україні, які не розуміють, чому, наприклад, понеділок неробочий день через те, що на неділю або суботу припадають святкові дні", - пояснив парламентар.
За словами Чернєва, Україна має рівнятися на розвинені країни.
"Якщо ми хочемо інтегруватися повністю, треба позбавлятися радянських звичок і традицій. Якщо ми хочемо перетворитися з країни третього світу на країну першого, ми маємо працювати більше, ми маємо приклади Південної Кореї, Сінгапуру, де немає таких переносів, працюють і досягають успіху", - додав "слуга народу".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "слуга народу" Третьякова пропонує скасувати перенесення робочих днів через свята.
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чё так бомбануло то? окуни пердак в тазик с холодной водой.
а ты жрал и радовался с 15 по 19й, порохоскот?
А как же Пасха, плавно переходящая в День солитерности трудящихся и День победы над фошыздами?
А как же пьянки, огороды с картошкой в течении 2 недель?
весь кайф йому обламаєте
у Радянському Союзі не додавався вихідний у понеділок якщо свято було у неділю.
хотя с другой стороны чем меньше халявы-тем полезнее для страны.
с другой стороны, еще бы и от олигархов и идиотов избавиться, но не при этой жизни, видимо.
Написав, що в часи кучмізму придумали 10 днів січня підряд вихідних, щоб відучити людей працювати.
Потерли повідомлення.
Напевне щось дуже секретне або неприємне для адмінів в ньому було ))
Количество рабочих часов в неделю:
Нидерланды 29,3
Дания 32,4
Норвегия 33,8
Германия 34,3
Швейцария 34,4
Ирландия 35,2
Бельгия 35,6
Австрия 35,6
Австралия 35,7
Италия 35,7
- Не, пока ещё ни одного не было...
- Будут! Пшли.."
По перше. Навіть з точки зору безпеки праці людина після традиційного свята (із спиртним) на наступний день не дуже адекватна.
По друге. Наші люди часто працюють за кілька сотень кілометрів від домівок і святкувати без родини (дорого їздити нашою бізнес-залізницею, або дешево та довго і немає квитків) - передвісник "революційної ситуації".
Якщо наш народ - ПРАЦІВНИКИ, а не рабські АРБАЙТЕРИ, то така ініціатива надто завчасна.
По третє. Це пов'язано із Третьяковою. Комментарі тут зайві. "Послухай жінку і зроби навпаки".