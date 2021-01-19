"Слуга народу" Чернєв про скасування перенесення робочих днів через свята: "Треба позбавлятися радянських звичок і традицій"

Нардеп "Слуги народу" Єгор Чернєв розповів, чому хочуть скасувати перенесення вихідних днів через свята.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Питання не в тому, щоб вихідних стало менше, в кодексі закріплено 11 неробочих днів, і це насправді практика не перенесення, це нормальна практика ЄС і США, країн, на які ми рівняємося. Питання до взаємодії з міжнародними компаніями, що мають представництва в Україні, які не розуміють, чому, наприклад, понеділок неробочий день через те, що на неділю або суботу припадають святкові дні", - пояснив парламентар.

За словами Чернєва, Україна має рівнятися на розвинені країни.

"Якщо ми хочемо інтегруватися повністю, треба позбавлятися радянських звичок і традицій. Якщо ми хочемо перетворитися з країни третього світу на країну першого, ми маємо працювати більше, ми маємо приклади Південної Кореї, Сінгапуру, де немає таких переносів, працюють і досягають успіху", - додав "слуга народу".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "слуга народу" Третьякова пропонує скасувати перенесення робочих днів через свята.

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