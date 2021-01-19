Законопроєкт про реформу СБУ Рада може ухвалити найближчого пленарного тижня, - "слуга народу" Корнієнко
Верховна Рада планує ухвалити в першому читанні законопроєкт про реформування Служби безпеки України найближчого пленарного тижня (26-29 січня).
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.
"Сам закон про СБУ - теж цього тижня (з 26 по 29 січня. - Ред.). Гадаю, будемо в першому читанні його голосувати", - сказав парламентар.
Раніше Верховна Рада 20 травня 2020 року відправила законопроєкт № 3196 у профільний комітет для підготовки до повторного першого читання.
Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки 21 жовтня рекомендував Верховній Раді долучити до порядку денного четвертої сесії доопрацьований законопроєкт № 3196 про внесення змін до закону "Про Службу безпеки України" щодо вдосконалення організаційно-правових основ діяльності СБУ, і ухвалити його за основу.
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Офіцер поблажливо посміхнувся моїй нетямущості й абсолютно переконаний у своїй фаховій правоті відповів: «Що ж то була б за спецслужба, яка б розсекречувала імена своїх аґентів?!..»
Те, що аґенти совєтського НКВД аж ніяк не є чи, принаймні, не повинні б бути «своїми» для Служби безпеки незалежної України, видавалося мені настільки очевидним, що я навіть не продовжував дискусії. Офіцер цілком щиро не розумів проблеми. Він, безумовно, знав про злочинну діяльність совєтських спецслужб і, як свідчать історики, котрі з ним ближче стикалися, ніколи тої діяльності не виправдовував. А проте інституційно ті служби були для нього попередницями сьогоднішньої СБУ, тобто вони були «добрими чи лихими, але - своїми». Причому діялося це не за президентства Леоніда Кучми чи Віктора Януковича, а за щиро-патріотичного Віктора Ющенка, який мав на чолі СБУ близького соратника - Володимира Наливайченка, і який докладав чимало зусиль до розкриття архівів та викриття совєтських злочинів, особливо у справі Голодомору. За всієї важливості розсекречування каґебістських архівів (зрештою, досить обмеженого), жодних істотних інституційних змін в СБУ навіть за «помаранчевого» уряду не відбулося. СБУ зберігає й донині інституційну тяглість щодо совєтських ВЧК-НКВД-КҐБ, а її співробітники й досі, за свідченням низки джерел, святкують день створення ВЧК (20 грудня 1917) як своє професійне свято і неформально вітають із ним одне одного. Все це можна було б уважати простацькою фрондою, виявом історичного невігластва і моральної глухоти щодо мільйонів безневинних жертв, коли б ішлося про звичайних собі продавців сувенірів чи власників та відвідувачів модних кнайп під назвою «КGB». Але в даному випадку йдеться про певну - і то досить впливову - державну службу, яка має, крім писаних правил, ще й неписані чи, принаймні, менш чітко артикульовані традицію, лояльність, етос, ідеологію. - М. Рябчук