Законопроєкт про реформу СБУ Рада може ухвалити найближчого пленарного тижня, - "слуга народу" Корнієнко

Верховна Рада планує ухвалити в першому читанні законопроєкт про реформування Служби безпеки України найближчого пленарного тижня (26-29 січня).

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Сам закон про СБУ - теж цього тижня (з 26 по 29 січня. - Ред.). Гадаю, будемо в першому читанні його голосувати", - сказав парламентар.

Раніше Верховна Рада 20 травня 2020 року відправила законопроєкт № 3196 у профільний комітет для підготовки до повторного першого читання.

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки 21 жовтня рекомендував Верховній Раді долучити до порядку денного четвертої сесії доопрацьований законопроєкт № 3196 про внесення змін до закону "Про Службу безпеки України" щодо вдосконалення організаційно-правових основ діяльності СБУ, і ухвалити його за основу.

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