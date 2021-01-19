Законопроєкт про створення Бюро економічної безпеки включено до порядку денного найближчого пленарного тижня Ради, - "слуга народу" Корнієнко
Законопроєкт про створення Бюро економічної безпеки (№3087-д) включено до порядку денного найближчого пленарного тижня Верховної Ради з 26-го по 29 січня, повідомив перший заступник голови парламентської фракції "Слуга народу", лідер однойменної партії Олександр Корнієнко у вівторок.
"На порядку денному (на пленарний тиждень з 26-го по 29 січня. - Ред.) стоїть законопроєкт про Бюро економічної безпеки. Це важлива реформа, яка дозволить рухатися далі щодо виконання зобов'язань, пов'язаних зі співпрацею з нашими міжнародними партнерами, і перенести функції з силових структур в таку спеціальну службу, яка буде займатися аналізом фінансів і висловленням різних думок з цього приводу, підозр і фінансових розслідувань", - сказав Корнієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він підкреслив, що Бюро економічної безпеки - це наступний крок з перетворення фінансової системи України на прозору структуру за світовими і європейськими зразками.
Як повідомлялося, Верховна Рада 3 вересня 2020 року прийняла за основу законопроєкт №3087-д про створення Бюро економічної безпеки, яка має стати єдиним органом боротьби з економічними злочинами і зняти дублювання цих функцій у різних правоохоронних органів.
Як свідчить текст законопроєкту, максимальну кількість співробітників Бюро пропонується визначити в 4 тис. осіб. У свою чергу, глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначив, що нинішня чисельність співробітників податкової міліції - 4,6 тис.
Україна взяла на себе зобов'язання прийняти в першому читанні законопроєкт про створення нового агентства для розслідування економічних і фінансових злочинів в рамках меморандуму з ЄС.
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тут нужно как в мексике или колумбии (и даже италии, карабинеры) - база военизированой полиции, на которой живут семьи, все родственники, и сами полицейские. исключены все контакты с внешним миром, надавить, купить, запугать - очень сложно, отдельный город по сути.
- ЗМІ повідомляють: -В Україні з січня 2020 по січень 2021-го середня пенсія судді зросла з 45,8 до 67,9 тис. Грн. Виплати військових за цей же період збільшилися всього на 300 грн, а соціальні пенсії підняли на 100 грн.
Які пенсії отримують українці:
судді - 67,9 тис. грн (рік тому було 45,8 тис.)
військові - 5,5 тис. грн; (5,2 тис.)
соціальні пенсії - 1,7 тис. грн (1,6 тис. грн)
пенсія за загальними правилами - 3,5 тис (близько 3 тис. грн).
А що дивного? Підвищили на 200% , бо судді, прокурори і аваківці "свої" і потрібні для масових репресій патріотів, тому й отримують спеціальні надбавки за лояльність, та виконання брудних справ ...
Соціальна справедливість ЗЕ-банді не відома- чужа. Їм ближчі люди з кримінальними, замовними нахилами, "митці" пограбування знедолених нею же... з розвалу та розкрадання країни та відверті та жорстокі вороги України