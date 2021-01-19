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Законопроєкт про створення Бюро економічної безпеки включено до порядку денного найближчого пленарного тижня Ради, - "слуга народу" Корнієнко

Законопроєкт про створення Бюро економічної безпеки включено до порядку денного найближчого пленарного тижня Ради, -

Законопроєкт про створення Бюро економічної безпеки (№3087-д) включено до порядку денного найближчого пленарного тижня Верховної Ради з 26-го по 29 січня, повідомив перший заступник голови парламентської фракції "Слуга народу", лідер однойменної партії Олександр Корнієнко у вівторок.

"На порядку денному (на пленарний тиждень з 26-го по 29 січня. - Ред.) стоїть законопроєкт про Бюро економічної безпеки. Це важлива реформа, яка дозволить рухатися далі щодо виконання зобов'язань, пов'язаних зі співпрацею з нашими міжнародними партнерами, і перенести функції з силових структур в таку спеціальну службу, яка буде займатися аналізом фінансів і висловленням різних думок з цього приводу, підозр і фінансових розслідувань", - сказав Корнієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він підкреслив, що Бюро економічної безпеки - це наступний крок з перетворення фінансової системи України на прозору структуру за світовими і європейськими зразками.

Як повідомлялося, Верховна Рада 3 вересня 2020 року прийняла за основу законопроєкт №3087-д про створення Бюро економічної безпеки, яка має стати єдиним органом боротьби з економічними злочинами і зняти дублювання цих функцій у різних правоохоронних органів.

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Як свідчить текст законопроєкту, максимальну кількість співробітників Бюро пропонується визначити в 4 тис. осіб. У свою чергу, глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначив, що нинішня чисельність співробітників податкової міліції - 4,6 тис.

Україна взяла на себе зобов'язання прийняти в першому читанні законопроєкт про створення нового агентства для розслідування економічних і фінансових злочинів в рамках меморандуму з ЄС.

Автор: 

ВР (14941) Корнієнко (666) Бюро фінансових розслідувань (24)


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Топ коментарі
+2
МВД, Прокуратура, НАБУ, САП, СБУ, налоговая полиция, ГБР......
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19.01.2021 15:35
+1
емае, да сколько можно плодить всяких дармоедов ??
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19.01.2021 15:30
+1
Законопроект о создании Бюро экономической безопасности состоит всего из одного предложения - ЗеКлоунов и Ко срочно Всех на нары !!! Всех !!!! .. и поверьте там уже есть за что...
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19.01.2021 15:32
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емае, да сколько можно плодить всяких дармоедов ??
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19.01.2021 15:30 Відповісти
У нас вже є фінансова розвідки та податкова міліція і обидві ці структури є вкрай корумпованими! Може нове бюро економ-безопасності буде формуватись з іноземних фахівців, яких будуть делегувати західні партнери в Україну на ротаційній основі? Бо якщо це буде українська структура, вона буде повністю куплена і продана, а тих хто не продасться просто вб'ють!
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19.01.2021 15:33 Відповісти
кроме ених есть еще ДБР, СБУ, ГПУ, НАПК, суды, муды, МВД, минюст, высшая рада юстиции, шпрехенфюрер со своим ведомством, вобще несколько миллионов ушлепков, которые ходят наработу протирать штаны
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19.01.2021 15:38 Відповісти
Ті хто будуть голосувати за закон про Бюро економ-безпеки мають пам'ятати що мента Романа Єрохіна, помічника міністра МВС, який припинив діяльність кримінальних донецьких конвертаційних центрів та кримінальних донецьких банків депутата Шепелева, куплені колеги просто викрали з роботи посадили в машину, вбили в машині, а тіло вивезли і закопали за містом! Депутати мають розуміти з якими відморозками будуть боротись нові правоохоронці і з яким спротивом і ризиками стикнуться чесні працівники новоствореного бюро. Не думаю що депутати навіть віддалено розуміють складність завдання яке на них покладаєтсья.
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19.01.2021 15:46 Відповісти
через месяц после создания этой шараги, там выпилят 1% идейных ментов, а через пол года 99% будут по 300тыс в сутки виллу снимать королевскую на отдыхе. что ? не так разве ?

тут нужно как в мексике или колумбии (и даже италии, карабинеры) - база военизированой полиции, на которой живут семьи, все родственники, и сами полицейские. исключены все контакты с внешним миром, надавить, купить, запугать - очень сложно, отдельный город по сути.
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19.01.2021 15:53 Відповісти
Достатньо запрошувати для роботи в цьому Бюро економ-безпеки іноземних фахівців з ФБР та Скотланд Ярду.
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19.01.2021 15:55 Відповісти
не зная реалий и менталитета - невозможно качественно вести оперативно-разыскную работу качественно, даже информатора хрен найдеш
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19.01.2021 16:02 Відповісти
Інформатори в черзі будуть стояти, якщо це Бюро буде реально працювати.
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19.01.2021 16:06 Відповісти
Реформи від Зеленського: пенсії суддям підвищили на 22 тис., А військовим всього на 300 грн

- ЗМІ повідомляють: -В Україні з січня 2020 по січень 2021-го середня пенсія судді зросла з 45,8 до 67,9 тис. Грн. Виплати військових за цей же період збільшилися всього на 300 грн, а соціальні пенсії підняли на 100 грн.

Які пенсії отримують українці:

судді - 67,9 тис. грн (рік тому було 45,8 тис.)

військові - 5,5 тис. грн; (5,2 тис.)

соціальні пенсії - 1,7 тис. грн (1,6 тис. грн)

пенсія за загальними правилами - 3,5 тис (близько 3 тис. грн).

А що дивного? Підвищили на 200% , бо судді, прокурори і аваківці "свої" і потрібні для масових репресій патріотів, тому й отримують спеціальні надбавки за лояльність, та виконання брудних справ ...

Соціальна справедливість ЗЕ-банді не відома- чужа. Їм ближчі люди з кримінальними, замовними нахилами, "митці" пограбування знедолених нею же... з розвалу та розкрадання країни та відверті та жорстокі вороги України
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19.01.2021 16:34 Відповісти
Законопроект о создании Бюро экономической безопасности состоит всего из одного предложения - ЗеКлоунов и Ко срочно Всех на нары !!! Всех !!!! .. и поверьте там уже есть за что...
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19.01.2021 15:32 Відповісти
Только смотрите, чтобы мы в этом вашем "Бюро" не увидели морды бывших обэповцев, налоговых "милицейских" и сбушников, на коих клейма ставить негде и которые ходили, как к себе домой, по предпринимателям и разводили их на деньги
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19.01.2021 15:32 Відповісти
блин.. та так и будет !!! во вы наивный !!!
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19.01.2021 15:33 Відповісти
Согласен, наивность трудноизлечимая болезнь, но вот выплата налогов на подобную очередную "правоохранительную" дичь может значительно уменьшиться
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19.01.2021 15:38 Відповісти
Шо, не ужели найдут мышей, которые съели все зерно из гос. резерва?
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19.01.2021 15:34 Відповісти
МВД, Прокуратура, НАБУ, САП, СБУ, налоговая полиция, ГБР......
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19.01.2021 15:35 Відповісти
Свойство бюрократии воспроизводить саму себя, как вирус. А вакцини от неё нет.
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19.01.2021 15:44 Відповісти
А шо у нас є економіка
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19.01.2021 15:36 Відповісти
Ещё одно бюро? А как же МВД, СБУ, НАБУ, ГБР будут харчеваться?
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19.01.2021 15:36 Відповісти
Зовсім запутали. Треба створити міністерство БЮРОкратичного обліку,бо в усіх цих "органах" без півлітри не розібратись...
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19.01.2021 16:13 Відповісти
 
 