Законопроєкт про створення Бюро економічної безпеки включено до порядку денного найближчого пленарного тижня Ради, - "слуга народу" Корнієнко

Законопроєкт про створення Бюро економічної безпеки (№3087-д) включено до порядку денного найближчого пленарного тижня Верховної Ради з 26-го по 29 січня, повідомив перший заступник голови парламентської фракції "Слуга народу", лідер однойменної партії Олександр Корнієнко у вівторок.

"На порядку денному (на пленарний тиждень з 26-го по 29 січня. - Ред.) стоїть законопроєкт про Бюро економічної безпеки. Це важлива реформа, яка дозволить рухатися далі щодо виконання зобов'язань, пов'язаних зі співпрацею з нашими міжнародними партнерами, і перенести функції з силових структур в таку спеціальну службу, яка буде займатися аналізом фінансів і висловленням різних думок з цього приводу, підозр і фінансових розслідувань", - сказав Корнієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він підкреслив, що Бюро економічної безпеки - це наступний крок з перетворення фінансової системи України на прозору структуру за світовими і європейськими зразками.

Як повідомлялося, Верховна Рада 3 вересня 2020 року прийняла за основу законопроєкт №3087-д про створення Бюро економічної безпеки, яка має стати єдиним органом боротьби з економічними злочинами і зняти дублювання цих функцій у різних правоохоронних органів.

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Як свідчить текст законопроєкту, максимальну кількість співробітників Бюро пропонується визначити в 4 тис. осіб. У свою чергу, глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначив, що нинішня чисельність співробітників податкової міліції - 4,6 тис.

Україна взяла на себе зобов'язання прийняти в першому читанні законопроєкт про створення нового агентства для розслідування економічних і фінансових злочинів в рамках меморандуму з ЄС.