УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5134 відвідувача онлайн
Новини
2 353 37

Нові еконормативи можуть привести до падіння ВВП на 13%, а держбюджет втратить 70 млрд, - Європейська бізнес асоціація

Нові еконормативи можуть привести до падіння ВВП на 13%, а держбюджет втратить 70 млрд, - Європейська бізнес асоціація

Скорочення нормативів викидів, заплановане на 2021 рік, може призвести до значних економічних втрат підприємств гірничо-металургійного комплексу.

Про це йдеться в заяві Європейської бізнес асоціації.

Так, за прогнозами ЕВА, держбюджет може втратити 70 мільярдів гривень надходжень, а країна - 600 тисяч робочих місць. Тому ЕВА підтримує ініціативу Міндовкілля щодо відтермінування застосування нових нормативів для коксових печей та агломашин до 1 січня 2024 року.

Як відомо, з метою регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в Україні було розроблено низку технологічних нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин. Ці нормативи для коксових печей та агломашин 1 січня 2021 року було оновлено. І, в залежності від речовини, типу установки та процесу, вони передбачають зниження викидів приблизно на 17-94%.

"Однак, в умовах поточної економічної ситуації, обтяженої численними локдаунами через пандемію коронавірусу, впровадження екологічних проєктів на підприємствах у пропоновані законодавством строки не є можливим. За даними Держстату, 2012-2015 роках обсяг виробництва металургійної продукції скоротився більше ніж на третину і продовжує зберігати негативну тенденцію. В той час як екомодернізація передбачає розробку довгострокових інвестиційних планів", - вказує координатор Комітету екології та сталого розвитку ЕВА Ольга Бойко.

Якщо нові нормативи не будуть відтерміновані, це спричинить зупинку окремих виробничих процесів виробництва коксу та залізорудного агломерату. Відповідно, ці ресурси доведеться імпортувати, що у підсумку може негативно відобразитися на конкурентоспроможності українських підприємств та стані платіжного балансу України, прогнозують у ЕВА.

"Існує ризик, що постачальники з інших країн зможуть зайняти місце українських виробників на світовому ринку сталі. В цілому, за оцінками експертів Комітету Асоціації, зупинка виробництва коксу та залізорудного агломерату в Україні може призвести до скорочення ВВП на 12,9%, скорочення податкових надходжень до державного бюджету на більш ніж 70 млрд гривень, втрату більш ніж 600 тисяч робочих місць та скорочення експорту на 25,6%", - перераховує ризики Ольга Бойко.

Також вона нагадала, що у ЄС процеси екологічної модернізації промисловості почались ще на початку 90-х років і були значною мірою профінансовані шляхом державної допомоги.

"Джерелами фінансування цих заходів були, зокрема: закордонна допомога, державна допомога шляхом надходжень від екологічних платежів, державна допомога шляхом перехідних оплат, податкові пільги, кредити (банки, інвестиційні фонди), дотації з державного бюджету тощо. Так, починаючи з 2000 року ЄС підтримав понад 1000 проєктів екологічної модернізації підприємств на суму 445 млрд євро", - перераховує експерт.

В Україні ж, на жаль, екомодернізація відбувається виключно шляхом самих підприємств. Тому ЄБА підтримує ініціативу Міндовкілля щодо відтермінування застосування нових нормативів для коксових печей та агломашин до 1 січня 2024 року.

Нагадаємо, раніше Американська торгова палата (АСС) закликала Верховну Раду надати суб'єктам господарювання право використовувати до 70% екологічного податку на компенсацію витрат на природоохоронні заходи та екологічні інвестиції.

Своєю чергою глава Асоціації "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що якщо Міндовкілля не відтермінує нові нормативи по викидам, країну чекає масштабна промислова криза і закриття підприємств, адже у них немає грошей на проведення масштабної модернізації.

Автор: 

екологія (1346) Європейська бізнес асоціація (228)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
Скільки, ****, на Цензурі співчуваючих ахметову, пінчуку, коломойському...
Нещасні, не можуть потратитись на фільтри...
показати весь коментар
19.01.2021 15:53
+3
Все по плану.
Розвал армії, економіки. Знищення енергетичної незалежності, підтримки заходу. Кацапський газ, електроенергія, вакцина, план по "урегулированию кАнфлікта на дАМбасе".
"Скоти", " Слуга урода", "Лига смеха" в маЦкве.
показати весь коментар
19.01.2021 15:50
+1
Пєрємога за перємогою , плять ,, у ЗЕльоних .!! .
показати весь коментар
19.01.2021 15:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пєрємога за перємогою , плять ,, у ЗЕльоних .!! .
показати весь коментар
19.01.2021 15:44 Відповісти
Яка різниця між євреєм -Мойсеєм, і євреєм ЗЕ?

-Мойсей 40 років водив євреїв по пустелі, щоб привести їх в Землю Обітовану. Мойсей робив все, щоб не дати можливості винищити євреїв, а вивести їх з рабства. Мойсей поділяв з попутниками і кусок хліба і біди.

-А Банда єврея ЗЕ вже на тридцятому році Незалежності України перетворює її в пустелю. А українців намагається з неї випхати в еміграцію, загнати в рабство, або винищити. Правда, Банда єврея ЗЕ також ділитьтся: "Весь хліб - своїй банді, всі біди - українцям"!

-Мойсей був мудрим та справедливим ! Зе- тупий, та ненажерливий як і його банда - стадо ста свиней!

А от між бандою єврея Зе і бандою єврея Кагановіча, в намаганнях винищити українців, а в Україні організувати "єрусалимчики", дійсно - різниці ніякої!
показати весь коментар
19.01.2021 16:31 Відповісти
Они стараются как могут. Но там одни студенты ведь или мажоры. Так что надеятся на их благоразумием вряд ли можно
показати весь коментар
22.01.2021 13:08 Відповісти
Ну да, после 12%-ого броска промышленности вниз, они не сдаются и надеются добить оставшиеся 88%
показати весь коментар
22.01.2021 13:24 Відповісти
Существует риск, что поставщики из других стран смогут занять место украинских производителей на мировом рынке стали.

------------
для этого и вводит ЕС экологические нормативы.
показати весь коментар
19.01.2021 15:49 Відповісти
..Хоч заголовок прочитай ,, йожкін кот !! .
показати весь коментар
19.01.2021 16:03 Відповісти
там же написано Украина потеряет ВВП на 13% и 70млд грн.
показати весь коментар
19.01.2021 16:05 Відповісти
А що написано далі . ? ----Поэтому ЕВА поддерживает инициативу Минэкологии по отсрочке применения новых нормативов для коксовых печей и агломашин до 1 января 2024 года. Источник: https://censor.net/ru/n3242708
показати весь коментар
19.01.2021 16:08 Відповісти
так могут отсрочить, а могут и принять, о том и речь идёт. у нас же согласовать что-то с первой попытки никогда не получается
показати весь коментар
19.01.2021 20:35 Відповісти
да как-то зелёные очень активно взялись за уничтожение остатков украинской промышленности. то, что по не добил, то зе прицельным огнём.
показати весь коментар
19.01.2021 23:02 Відповісти
Ну ещё не много, и точно конец бедности ...
показати весь коментар
19.01.2021 15:50 Відповісти
Вот только меня интересует такой вопрос - кому вручат премию за уничтожение Украины? Пете или Вове. Один начинал, второй заканчивает. Или их обоих премируют и занесут в аналы?)))
показати весь коментар
19.01.2021 18:31 Відповісти
какие то мудаки ассоциацию подписали, даже не прочитав
Подозреваю Януковощь читал её, посему и не подписал.
показати весь коментар
19.01.2021 15:50 Відповісти
Все по плану.
Розвал армії, економіки. Знищення енергетичної незалежності, підтримки заходу. Кацапський газ, електроенергія, вакцина, план по "урегулированию кАнфлікта на дАМбасе".
"Скоти", " Слуга урода", "Лига смеха" в маЦкве.
показати весь коментар
19.01.2021 15:50 Відповісти
Причём, надо признать, что слуги крайне преуспели в этом плане. С такой скоростью экономику ещё никто не гробил.
показати весь коментар
22.01.2021 13:25 Відповісти
Скільки, ****, на Цензурі співчуваючих ахметову, пінчуку, коломойському...
Нещасні, не можуть потратитись на фільтри...
показати весь коментар
19.01.2021 15:53 Відповісти
То не співчуваючі, то трольня на роботі. Вони так "прикольно" собачаться між собою.
показати весь коментар
19.01.2021 16:06 Відповісти
я персонально сочувствую только людям, которые потеряют работу. на клубнику в польшу не все хотят ехать.
показати весь коментар
19.01.2021 23:03 Відповісти
Коломойского сейчас вообще никто не трогает)) как только он посадил в кресло президента своего человека)) так что Европа может рассказывать, наши все равно ничего не сделают
показати весь коментар
22.01.2021 12:51 Відповісти
можно назвать наших благодетелей из никчемной *** поименно? я знал одного такого *члена* из представительства европейской кампании... все, что он делал - раскрывал рот на банкеках и фуршетах с речами ни о чем и мечтал о пенсии на гольф полях.... подозреваю, что нынешние светилы *** недалеко от него ушли и за долю малую озвучат что хочешь....
показати весь коментар
19.01.2021 16:00 Відповісти
А можна пояснити, чому гопота, яка себе називає українськими олігархами, загижує повітря, яким ми і наші діти дихаємо. Нищать екологію.
Зрозуміло, чому їм похрін. Вони тут НЕ живуть. А чому ви не за своє здоров'я, а за їх бабло переживаєте?
показати весь коментар
19.01.2021 16:12 Відповісти
а кто за их бабло переживает? или ты реально думаешь, что прям они со своих счетов бабки начнут переводить, лол?)) не говоря уже о том, что все эти предприятия существовали и раньше, и гадили намного и много больше. а экологию и сельское хозяйство портит, но чёто не видел воя про нитраты, сульфаты и прочее.
показати весь коментар
19.01.2021 23:04 Відповісти
Можно еще установить квоты на автомобили. Тоже снизятся выбросы.
показати весь коментар
19.01.2021 17:24 Відповісти
Так, дорогі Українці - нам начхати що Ви будете жити у занедбаному світі, дихати отруйним повітрям, пити отруєну воду, бо тільки у такому випадку Ви зможете знайти собі роботу, а бюджет буде отримувати наші гроші.
Захочете жити в екологічному світі - підете по світу з пустими торбами, бо ми не будемо вкладати гроші у всякі там фільтри і очисні споруди!
показати весь коментар
19.01.2021 17:33 Відповісти
И без того уже по миру пошли с протянутой рукой. Так что нечего тут на экологию жаловаться. Лучше пожалуйтесь на слабое умственное развитие. Я-то пойму, ведь причиной является недостаточное снабжение кислородом коры головного мозга.)))
показати весь коментар
19.01.2021 18:28 Відповісти
""Однако, в условиях текущей экономической ситуации, отягощенной многочисленными" покупками недвижимости на лазурном берегу......
показати весь коментар
19.01.2021 17:55 Відповісти
вот откроют дисней-ленд, пойду мики- маусом работать
показати весь коментар
19.01.2021 18:13 Відповісти
Можно ещё комиком, оказалось очень даже выгодная профессия, потом сразу в президенты можно)
показати весь коментар
22.01.2021 13:07 Відповісти
Эти мудаки в министерствах хоть читают новости в интернете или где еще? Европа уже давно экологические нормативы разработала и то вводя новые, тут-же бабла миллионами бизнесу инвестирует. Перед Новым годом совет выделил кучу средств металлургам евросоюза. А наши что? Кто уже сообразит сказать дебилам что они дебилы?
показати весь коментар
19.01.2021 18:25 Відповісти
Давайте скинемось Ахметовим на допомогу, а то вони ледве зводять кінці з кінцями
показати весь коментар
19.01.2021 18:43 Відповісти
Когда Ахметову станет невыгодно, он просто закроет все заводы и будет себе жить дальше. Вы же понимаете, что на чёрный день (и не один), у него припасено? А заводы тут есть и не связанные с Ахметовым. И люди там тоже работает. А то вас послушать, так это борьба с олагрхами, а недеиндустриализация.
показати весь коментар
19.01.2021 19:27 Відповісти
Так они ж не ради ВВП делают, а чтоб дыры в бюджете залатать. В принципе, как до этого делала и предыдущая власть. Задавить и додавить оставшуюся промышленность и полностью превратить Украину в банановую республику, видимо такова их цель.
показати весь коментар
19.01.2021 19:26 Відповісти
и вот вопрос учитывая какая сейчас безработица, что будет дальше? ведь новых рабочих мест не создают, люди из сел уезжают, не знаю за счет чего будет держатся наша экономика
показати весь коментар
22.01.2021 12:50 Відповісти
Тю, так судя по тому, что происходит последние годы, наша цель и есть уронить ВВП как можно сильнее. А лучшее вообще оставить только сельское хозяйство.
показати весь коментар
22.01.2021 13:22 Відповісти
А сельское хозяйство зачем оставлять-то? Щас экономику угробят с производством и за СХ возьмутся. Оно не нужно, без него проще землю распродать и проблем не знать.)))
показати весь коментар
22.01.2021 19:02 Відповісти
Какие еще эконормативы? С кем эти нищеброды пытаются сровняться? Их поступки можно сравнить с бомжом, который берет денег взаймы у крутого, чтоб купить себе такой-же мерседес и костюмчик с отливом. Неужели эти болваны считают нас полными болванами?)))
показати весь коментар
22.01.2021 19:05 Відповісти
 
 