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Новини Убивство Шеремета
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Нацполіція про допит Макара: Свідок надав інформацію, яка допоможе вийти на слід замовників вбивства Шеремета

Нацполіція про допит Макара: Свідок надав інформацію, яка допоможе вийти на слід замовників вбивства Шеремета

Ігор Макар повідомив слідчим Нацполіції додаткові факти, які можуть допомогти вийти на слід замовників вбивства відомого журналіста, яке відбулося в 2016 році. Поліцейські забезпечували охорону життя і здоров'я свідка під час його перебування на території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Для отримання додаткової інформації, яка допоможе вийти на слід замовників зухвалого вбивства Павла Шеремета у середмісті столиці України, слідчі Нацполіції допитали чоловіка, котрий передав для опублікування вищевказані аудіозаписи. Він має процесуальний статус свідка", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час допиту свідок надав слідчим інформацію, котра може суттєво пришвидшити процес встановлення замовників та обставин підготовки підриву Павла Шеремета. Наразі поліцейські перевіряють отримані дані. Аудіозапис направлений на фоноскопічну експертизу.

Читайте: Макар, що оприлюднив запис КДБ Білорусі про Шеремета, дав свідчення в Києві: "Набагато більше інформації, ніж опублікував у ЗМІ"

Крім того, працівники Нацполіції підготували клопотання про надання міжнародної правової допомоги на проведення додаткових слідчих дій на території держав, пов’язаних із оприлюдненим аудіозапису. Відповідні документи передані на погодження Офісу Генерального прокурора.

Раніше стало відомо, що Макар, який оприлюднив запис КДБ Білорусі про Шеремета, дав свідчення в Києві.

4 січня ЗМІ оприлюднили інформацію, що білоруські спецслужби готували вбивство журналіста Павла Шеремета. У Нацполіції повідомили, що працюють із цією інформацією з кінця 2020 року. Білоруський ексспецпризначенець Ігор Макар, який оприлюднив аудіозапис, готовий приїхати в Україну і дати свідчення.

Автор: 

допит (695) Нацполіція (15129) Шеремет (520) Макар Ігор (7)


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Топ коментарі
+14
Виконавець вбивства давно помилувана особистим указом Зеленського і живе в Москві. Юлія Прасолова, котра методом підриву автомобіля убила ще й полковника СБУ в Маріуполі.
Нацполиция о допросе Макара: Свидетель предоставил информацию, которая поможет выйти на след заказчиков убийства Шеремета - Цензор.НЕТ 4293
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19.01.2021 15:51
+7
Для поліції залишилось якось зв"язати КДБ Бєларусі та ідеї про чистоту арійської раси. Завдання архіважке, але я вірю в інтелектуальний потенціал Зеленського і Авакова. які вже рік володіють 100%-ною інформацією про виконавців.
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19.01.2021 15:48
+6
є такий відомий "борець з корупцією" - сірожа лєщь - купивший перед вбивством Шєрємєта собі квартиру в центрі Києва! каже, що він купив ту квартиру на гроші, які йому позичила дружина Шєрємєта! може це була плата за його вбивство?
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19.01.2021 15:54
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ну ясно, а исполнители все же не меняются!
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19.01.2021 15:43 Відповісти
Для поліції залишилось якось зв"язати КДБ Бєларусі та ідеї про чистоту арійської раси. Завдання архіважке, але я вірю в інтелектуальний потенціал Зеленського і Авакова. які вже рік володіють 100%-ною інформацією про виконавців.
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19.01.2021 15:48 Відповісти
Виконавець вбивства давно помилувана особистим указом Зеленського і живе в Москві. Юлія Прасолова, котра методом підриву автомобіля убила ще й полковника СБУ в Маріуполі.
Нацполиция о допросе Макара: Свидетель предоставил информацию, которая поможет выйти на след заказчиков убийства Шеремета - Цензор.НЕТ 4293
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19.01.2021 15:51 Відповісти
а жити не повинна !!!!

замовити її через місцевих урок і всєх дєлов

альо, СБУ !
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19.01.2021 15:54 Відповісти
Альо, Баканов на дроті.
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19.01.2021 15:59 Відповісти
Яка різниця між євреєм -Мойсеєм, і євреєм ЗЕ?

-Мойсей 40 років водив євреїв по пустелі, щоб привести їх в Землю Обітовану. Мойсей робив все, щоб не дати можливості винищити євреїв, а вивести їх з рабства. Мойсей поділяв з попутниками і кусок хліба і біди.

-А Банда єврея ЗЕ вже на тридцятому році Незалежності України перетворює її в пустелю. А українців намагається з неї випхати в еміграцію, загнати в рабство, або винищити. Правда, Банда єврея ЗЕ також ділитьтся: "Весь хліб - своїй банді, всі біди - українцям"!

-Мойсей був мудрим та справедливим ! Зе- тупий, та ненажерливий як і його банда - стадо ста свиней!

А от між бандою єврея Зе і бандою єврея Кагановіча, в намаганнях винищити українців, а в Україні організувати "єрусалимчики", дійсно - різниці ніякої!
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19.01.2021 16:32 Відповісти
Я іронізую, вся ця справа з Ріффом зроблена з гівна і гілок, тому, можливо, Авак і придумав цього Макара, так як луцького терориста і полтавського Рембо. Тому МВС так жирно фінансується - театральна творчість коштує дорого.
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19.01.2021 15:58 Відповісти
Навіть якщо придумав Макара, то і в цьому випадку справа не має йти в суд. Потрібно встановити, хто замовив і КОМУ замовив, бо затримані і призначені винні ніякого відношення не мають до спецслужб Білорусі і засрашки. Розірваний ланцюжок контактів, зв'язків а також мотиву. Потрібно працювати від Прасолової, відпрацювати всі її звязки, всі місця її проживання і перебування, бо рано чи пізно правда вилізе і ліпувальнитків просто розірвуть, невже вони цього не розуміють?
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19.01.2021 16:13 Відповісти
заказщики антоненка должны сидеть у тюрме -зеосел и кацап аваков
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19.01.2021 18:21 Відповісти
Так не сама.З дружком.Другом Бєлєцкого і Авакова.
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19.01.2021 16:44 Відповісти
фсе это г..ивенце сАбаковское!

какой-то летеха омоновец (горила против демонстрантов по функционалу) записал пленки специалистов мокрого дела и заказчика

сАбаков, над тобой смеется Бу-бу-бу !
Большего позора трудно найти, чем смех недотепы Бу-бу-бу
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19.01.2021 15:52 Відповісти
є такий відомий "борець з корупцією" - сірожа лєщь - купивший перед вбивством Шєрємєта собі квартиру в центрі Києва! каже, що він купив ту квартиру на гроші, які йому позичила дружина Шєрємєта! може це була плата за його вбивство?
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19.01.2021 15:54 Відповісти
Цю особу ще називають Чороною вдовою.
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19.01.2021 16:00 Відповісти
Першим коханцем Альони Притули був Гонгадзе. Потім Шеремет....
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19.01.2021 16:06 Відповісти
Хєрньою якоюсь займаються...
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19.01.2021 15:59 Відповісти
Як це розуміти? пуйло дав дозвіл топити Луку?

"Дослідження петербурзької "Криміналістичної лабораторії аудіовізуальних документів" підтвердило істинність аудіозаписів, на яких колишній глава КДБ Білорусі Вадим Зайцев планує серію політичних убивств, в тому числі журналіста Павла Шеремета."

https://www.pravda.com.ua/news/2021/01/19/7280448/
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19.01.2021 16:13 Відповісти
Відбіліють Найсвітлішого від прикрої помилки, коли він вілпустив потеціальну вбивцю Прасолову. Що він ніби ні до чого, бо вбивство скоїли інші - патріоти та бійці АТО. А що далоби відпрацювання Прасолової? А не тільки замовників, а і тих, хто домомагав в Києві, хто прикривав її в Києві, та хто відпустив і домовлявся включити на обмін. Все на по верхні, копати та фальшувати не потрібно.
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19.01.2021 16:22 Відповісти
Т.е. это кацапска- Лукашенко- зелёная многоходовочка, для закрепления дела по риф/дугарь/Кузьменко?
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19.01.2021 16:24 Відповісти
А що тому свідку Макару, он скільки по боїнгу в Нідерланди їх приперлось. Дорогу оплатили, в готель помістили, якийсь заробіток компенсували, 100% знайшов колишніх колєг і якихось друзів, побухав задарма. Київ місто хлібне.
Нацполіція про допит Макара: Свідок надав інформацію, яка допоможе вийти на слід замовників вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 963
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19.01.2021 16:42 Відповісти
 
 