Нацполіція про допит Макара: Свідок надав інформацію, яка допоможе вийти на слід замовників вбивства Шеремета

Ігор Макар повідомив слідчим Нацполіції додаткові факти, які можуть допомогти вийти на слід замовників вбивства відомого журналіста, яке відбулося в 2016 році. Поліцейські забезпечували охорону життя і здоров'я свідка під час його перебування на території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Для отримання додаткової інформації, яка допоможе вийти на слід замовників зухвалого вбивства Павла Шеремета у середмісті столиці України, слідчі Нацполіції допитали чоловіка, котрий передав для опублікування вищевказані аудіозаписи. Він має процесуальний статус свідка", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час допиту свідок надав слідчим інформацію, котра може суттєво пришвидшити процес встановлення замовників та обставин підготовки підриву Павла Шеремета. Наразі поліцейські перевіряють отримані дані. Аудіозапис направлений на фоноскопічну експертизу.

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Крім того, працівники Нацполіції підготували клопотання про надання міжнародної правової допомоги на проведення додаткових слідчих дій на території держав, пов’язаних із оприлюдненим аудіозапису. Відповідні документи передані на погодження Офісу Генерального прокурора.

Раніше стало відомо, що Макар, який оприлюднив запис КДБ Білорусі про Шеремета, дав свідчення в Києві.

4 січня ЗМІ оприлюднили інформацію, що білоруські спецслужби готували вбивство журналіста Павла Шеремета. У Нацполіції повідомили, що працюють із цією інформацією з кінця 2020 року. Білоруський ексспецпризначенець Ігор Макар, який оприлюднив аудіозапис, готовий приїхати в Україну і дати свідчення.