Проти 6 облгазів відкрили справи за завищення ціни на газ для населення, - АМКУ

Північне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ) відкрило справи проти шести газопостачальних компаній, які завищили ціни для населення на 40%.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ, інформує Цензор.НЕТ.

У комітеті вважають, що дії "Київоблгаз збут", "Житомиргаз збут", ТОВ "Чернігівгаз збут", "Черкасигаз збут", "Уманьгаз збут" і "КиївГазЕнерджі" могли призвести до утиску інтересів споживачів.

В АМКУ зауважили, що попри відкриття з 1 серпня 2020 року ринку газу для населення і отримання права вибору постачальника, побутові споживачі переважно продовжують користуватися послугами регіональних газзбутів.

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За даними комітету, цінові пропозиції шести вищезазначених компаній з листопада 2020 року по січень 2021-го в середньому перевищували ціни їхніх конкурентів на ринку на 40%.

"Тобто з урахуванням цін, які формувалися на ринку, вищезазначені товариства здійснювали постачання природнього газу для населення за економічно необґрунтованими (завищеними) цінами", - йдеться в повідомленні.

АМКУ виявив такі факти і в інших регіонах України, відповідні дослідження щодо них нині закінчують інші територіальні відділення комітету.

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"У разі наявності інформації щодо можливих порушень з боку газопостачальних компаній, зокрема створення перешкод під час зміни постачальника, просимо звертатися до міжобласних відділень АМКУ", - резюмується в повідомленні.