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Проти 6 облгазів відкрили справи за завищення ціни на газ для населення, - АМКУ

Проти 6 облгазів відкрили справи за завищення ціни на газ для населення, - АМКУ

Північне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ) відкрило справи проти шести газопостачальних компаній, які завищили ціни для населення на 40%.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ, інформує Цензор.НЕТ.

У комітеті вважають, що дії "Київоблгаз збут", "Житомиргаз збут", ТОВ "Чернігівгаз збут", "Черкасигаз збут", "Уманьгаз збут" і "КиївГазЕнерджі" могли призвести до утиску інтересів споживачів.

В АМКУ зауважили, що попри відкриття з 1 серпня 2020 року ринку газу для населення і отримання права вибору постачальника, побутові споживачі переважно продовжують користуватися послугами регіональних газзбутів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін оприлюднив постанову про зниження ціни на газ для населення

За даними комітету, цінові пропозиції шести вищезазначених компаній з листопада 2020 року по січень 2021-го в середньому перевищували ціни їхніх конкурентів на ринку на 40%.

"Тобто з урахуванням цін, які формувалися на ринку, вищезазначені товариства здійснювали постачання природнього газу для населення за економічно необґрунтованими (завищеними) цінами", - йдеться в повідомленні.

АМКУ виявив такі факти і в інших регіонах України, відповідні дослідження щодо них нині закінчують інші територіальні відділення комітету.

Також читайте: Природний газ внесено до списку соціально значущих товарів в Україні

"У разі наявності інформації щодо можливих порушень з боку газопостачальних компаній, зокрема створення перешкод під час зміни постачальника, просимо звертатися до міжобласних відділень АМКУ", - резюмується в повідомленні.

Автор: 

газ (10405) облгази (276) виробництво (1614) Антимонопольний комітет (1761) Тарифи на газ (1055)


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Топ коментарі
+21
ЗЕЛЕНСЬКИЙ І ШМИГАЛЬ ЦИНІЧНО БРЕШУТЬ
Немає ціни на газ для населення 6,99 грн.!! Є ціна на газ Нафтогаз - 6,99 грн. Плюс доставка + 2,14 ( 1,79 плюс ПДВ)...
ОТЖЕ
6,99 + 2,14 = 9,13! Ціна на газ для населення складає 9,13 грн.
ЦЕ НАЙВИЩА ЦІНА НА ГАЗ ЗА ІСТОРІЮ УКРАЇНИ!
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19.01.2021 15:45
+17
Против 6 облгазов открыли дела за завышение цены на газ для населения, - АМКУ - Цензор.НЕТ 2214
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19.01.2021 15:43
+11
Только против ШЕСТИ облгазов !? А остальные значить занесли куда нужно и у них УСЕ в порядке !?
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19.01.2021 15:45
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Против 6 облгазов открыли дела за завышение цены на газ для населения, - АМКУ - Цензор.НЕТ 2214
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19.01.2021 15:43 Відповісти
Зелебобикам пднять - порохоботам снизить. Считаю так будет справедливо..... Ну и по приколу
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19.01.2021 15:45 Відповісти
Якщо перевести міські котельні на біопаливо (лушпиння соняшника та деревина, яке в рази дешевше газу), ціна газу не буде впливати на вартість опалення!
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19.01.2021 15:52 Відповісти
Де стільки лушпиння взяти шоб обігріти всю країну?
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19.01.2021 15:55 Відповісти
Україна виробляє мільйони тон соняшникової олії і як відходи виробництва лишаються мільйони тон лушпиння соняшника, яке дуже добре горить в пальниках!
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19.01.2021 15:57 Відповісти
Україна стала світовим лідером з експорту соняшникової олії за підсумками 2019-2020 маркетингового року (МР, вересень 2019 - серпень 2020. Про це повідомляє асоціація https://ukroilprom.org.ua/news/ukrayna-lider-z-eksportu-oliy-sonyashnykovoy-219/ Укроліяпром.
Згідно з повідомленням, Україна за звітний період збільшила експорт основних видів рослинних олій на $5,28 млрд, що на 16,9% більше, ніж у попередньому сезоні.
Експорт соняшникової олії досяг рекордної позначки в 6,68 мільйона тонн (на 10,2% більше, ніж роком раніше) на суму $4,9 млрд, що на 17% більше.
При цьому частка України у світовому експорті соняшникової олії становить 54,9%. Для порівняння, частка Росії на цьому ринку за підсумками сезону склала 26,2%, Аргентини - 6,2%, Євросоюзу - 5,1%, Туреччини - 3,3%.
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19.01.2021 15:59 Відповісти
Ну таке паливо тільки для домашніх ТПК (твердо-паливних котлів) підходить. Для ТЕЦ і міських котелень воно не годиться. Там КПД не той, хрін ти шо так нагрієш лушпинням
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19.01.2021 16:00 Відповісти
Таке паливо підходить для промислових виробництв та котелень! Вже всі маслозаводи мають пальники які спалюють лушпиння соняшника і видають в котли газ 1200 градусів, а в котлах цим газом гріють воді і отримують пар для технологічних потреб. Потужності пальників для спалювання лушпиння соняшників та іншого біопаливо досягають десятків та сотень мегават!
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19.01.2021 16:03 Відповісти
Ігорко - не кажи дурниць- спалення органічної речовини - екологічне лихо та мезозойська ера за еволюційни розвитком. Вдосконалення атомних станцій та запровадження енерго накопичувальних технологій...единий шлях на цьому рівні еволюціі.
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20.01.2021 12:32 Відповісти
Якщо це біопаливо то воно відновлюється природнім шляхом в такому ж обсязі кожен рік і спалювання біопалива не є проблемою для довкіння. Біопаливо так само згорає в природі в результаті пожеж. А атомні станції мають певні обмеження по маневруванню потужностями тому ТЕС все одно будуть інсувати вічно, питання тільки що саме спалювати, вугілля якому мільйони років і яке покриває сажою всю планету, чи відновлюване біопаливо, зола якого є добривом для землі.
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20.01.2021 12:36 Відповісти
Почитай про GHG.... без образ.... але на таких представниках які не знають суті питання і відмиваються кошти на «еко» «зелену» енергетику.... Це фізичні явища .... атомна енергія також....
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20.01.2021 13:43 Відповісти
ну да...донбасские производители лушпиння на корточках временно недоступны...
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19.01.2021 16:03 Відповісти
треба переводити будинки на автономне опалення із правом вибору того, чим опалювати. гріти землю із самого початку було маразмом.
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19.01.2021 16:21 Відповісти
Теплові насоси занадто складна технологія для України, яка історична має вкрай погану інфраструктуру і навіть звичайні труби погано експлуатуються. Тому немає кому обслуговувати складні системи теплових насосів які коштують сотні тисяч доларів! У нас немає такої культури виробництва (експлуатації), щоб будувати теплові насоси в кожному багатоповерховому будинку! У нас банальні газові котельні зупиняються в морози, від того що щось не працює чи захворів персонал котельні. Україна має переходити на індивідуальні теплопункти ІТП в кожному будинку, щоб від теплоносія підвищеної температури - 95 градусів гріти опалення та гарячу воду в будинку цілодобово і круглий рік. Тоді ККД системи опалення значно збільшуєтсья (чим більша температура теплоносія, тим більше ККД системи). Тернопіль першим в Україні переходить на систему опалення та підігріву води у ВСІХ БАГАТОПОВЕРХОВИХ БУДИНКАХ через ІТП, що зменшить втрати енергії на передачі і здешевить загальну систему опалення та підігріву води! А паралельно потрібно переводити міські котельні на біопаливо, щоб частково або повністю відмовитись від газу!
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19.01.2021 17:10 Відповісти
я маю на увазі теплопункти на під"їзд наприклад, на пару під"їздів, на всі 12 під"їздів, якщо там стоятиме котел, і чи він газом питатименться чи ще якоюсь штукою, обирають власники чи проживальники.
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19.01.2021 19:14 Відповісти
Котел потрібно обслуговувати і забезпечувати його безпеку, тому експлуатація котельні або котла це дуже дороге і небезпечне задоволення. Тому в СРСР котельня була єдина на район і це правильно, але замість газу на цій котельні потрібно використовувати біопаливо, а теплоносій піднімати по температурі до 95% і подавати не через бойлерні, а напряму в будинок, щоб не було втрат тепла і гріти воду та опалення будинку через індивідуальний теплопункт прямо в будинку.
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20.01.2021 10:29 Відповісти
"Зелебобикам пднять - порохоботам снизить." - будьте последовательны. порохоботам поднять в 11 раз, согласно заветам их "безальтернативного". В столько раз газ подорожал при Пете?
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19.01.2021 17:52 Відповісти
Але ж він абещаль
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19.01.2021 15:57 Відповісти
Так обещалЬ кАдА на сцєнє був... А подпісь пуєм на клавішах нашльопав
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19.01.2021 16:09 Відповісти
ЗЕЛЕНСЬКИЙ І ШМИГАЛЬ ЦИНІЧНО БРЕШУТЬ
Немає ціни на газ для населення 6,99 грн.!! Є ціна на газ Нафтогаз - 6,99 грн. Плюс доставка + 2,14 ( 1,79 плюс ПДВ)...
ОТЖЕ
6,99 + 2,14 = 9,13! Ціна на газ для населення складає 9,13 грн.
ЦЕ НАЙВИЩА ЦІНА НА ГАЗ ЗА ІСТОРІЮ УКРАЇНИ!
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19.01.2021 15:45 Відповісти
Ну так зебилы должны страдать
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19.01.2021 15:46 Відповісти
а когда при Порохе подняли цену в 6 раз! Порохоботы не страдали?
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19.01.2021 15:49 Відповісти
бо досить дешевого газу.
скільки територій в нас відібрали
скільки людей загинуло.
вдавіться тим дешевим газом, блін..
АЛЕ - ринок має бути прозорим, а не зебільним
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19.01.2021 15:51 Відповісти
Значит должна развиватся дешевая электроэнергия, а она вся в руках олигархов..
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19.01.2021 15:53 Відповісти
закордоном вона теж не дешева.
і взагалі забудьте слово дешевий
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19.01.2021 15:55 Відповісти
Не сравнивай с за кородоном!
Сколько в Германии получает работник в энергокомпании? 3-10тыс евро! И посмотри на наши зарплаты в энергетике. И так со всеми затратами пропорционально. Это значит что априори цена электроэнергии не как не может быть такой-же как за бугром только даже от колосальной разницы в издержках!
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19.01.2021 16:00 Відповісти
може бути.
в нас електроенергія дорожча ніж в німців.
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19.01.2021 16:08 Відповісти
Укажите источник информации где указано, что у немцев стоимость 1 квт/ч меньше чем у нас.
По моим сведениям в Германии стоимость электроэнергии для населения равна 0,3 евро квт/час, а это приблизительно 10 грн в нашей валюте.
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19.01.2021 18:21 Відповісти
Может забыть и размер зарплат и пенсий в Украине ?
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19.01.2021 16:28 Відповісти
неа. нахваливали. И тех, кто такую политику критиковал, обзывали нищебродами.
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19.01.2021 15:53 Відповісти
А вот ты возьми и прикрути!
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19.01.2021 15:58 Відповісти
Тогда это было сделано патриотично.
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19.01.2021 15:53 Відповісти
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19.01.2021 15:54 Відповісти
ТИ ПИШИ ЗЕБОБІК ЗА ЦІНИ ПРИ ТИМОШЕНКО 0,73 КОП А НЕ ВАШІ БАРИЖНІ ЦІНИ.
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19.01.2021 16:03 Відповісти
Это без разницы -- МВФ не обдурить...
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19.01.2021 15:45 Відповісти
Только против ШЕСТИ облгазов !? А остальные значить занесли куда нужно и у них УСЕ в порядке !?
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19.01.2021 15:45 Відповісти
Подключить частный дом к газу в Черновцыгаз хотят за подключение около 3к баксов! И это при том что от дома до трубы 4м! В Киеве говорят что ещё дороже.. Когда за этот дебилизм и монополию их накажут!
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19.01.2021 15:47 Відповісти
при Пете на 600% подняли и все умылись
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19.01.2021 15:51 Відповісти
еще и аплодировали просили еще. Я о 21% говорю.
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19.01.2021 15:54 Відповісти
Хотя "кулявлоб" кричал, что для народа Украины газ собственной добычи, по внутренним ценам. Кричал, пока в кресло премьера не сел и тут....понеслось.
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19.01.2021 16:07 Відповісти
обманул
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19.01.2021 19:18 Відповісти
а хто відповість за те, що коломойші віддана половина електроенергії, яку виробляють атомні станції за рік, по ціні 1.16, якщо для населення 1,67 !
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19.01.2021 15:49 Відповісти
а хто відповість -- это не вопрос...
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19.01.2021 15:52 Відповісти
це вимога )
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19.01.2021 15:53 Відповісти
Я и обратил внимание восклицательные знаки...*)
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19.01.2021 15:56 Відповісти
с АЭС себестоимость около 15коп.
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19.01.2021 15:52 Відповісти
то чому ми їх не використовуємо ?
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19.01.2021 15:54 Відповісти
Ахмет проти
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19.01.2021 16:02 Відповісти
Їх треба просто ****.ти, а не дивитися, як вони на гойдалках катаються і сміються з народу.
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19.01.2021 15:53 Відповісти
облгазы занесут, куда положено и вопрос решат, просто у кого-то увеличится сумма на оффшоре
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19.01.2021 15:53 Відповісти
"Чернігівоблгаз збут, обов"зково - тарифи на все зашкалюють.
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19.01.2021 15:54 Відповісти
они все одинаково охреневшие
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19.01.2021 15:55 Відповісти
чергова постановка для лохторату від злодійського жидоолігархічного шобла. це колись закінчиться? чи це не про нас, українців?
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19.01.2021 15:54 Відповісти
тарифы везде зашкаливают.
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19.01.2021 15:55 Відповісти
А на каком основании облгазы судят? Рынок ведь. Каждый поставщик назначает какую хочет цену. Переходите к другим поставщикам.
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19.01.2021 16:01 Відповісти
ПЕРЕХОДЬ, А КРАЩЕ З ОБЛГАЗАМИ В РАШУ. ЦЕ ВАШ ДУБІНСЬКИЙ ЇХННІЙ АГЕНТ ТОДІ ХТО ВИ.
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19.01.2021 16:09 Відповісти
Так газ весь рашистский со словацкой прокладкой, которая и даёт львиную долю наценки. У нас в облгазе цена была 8 грн, а в Нафтогазе 6,33. А есть компании с ещё более дешовым газом.
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19.01.2021 16:13 Відповісти
тобто Лубнигаз бойка ЗОЖП з їх ціною 10грн за куб не зловживали ?
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19.01.2021 16:14 Відповісти
Проти 6 облгазів відкрили справи за завищення ціни на газ для населення, - АМКУ - Цензор.НЕТ 1328
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19.01.2021 16:15 Відповісти
Проти 6 облгазів відкрили справи за завищення ціни на газ для населення, - АМКУ - Цензор.НЕТ 4100
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19.01.2021 16:16 Відповісти
95%, что амку утрется. и 100%, что, даже если каким-то чудом сработают оставшиеся 5%, облгазы получат требования заплатить штрафы в бюджет. люди, отдававшие "на 40% выше рыночно обоснованной цены" тихонько вздохнут и продолжат платить.
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19.01.2021 16:19 Відповісти
Подадут в суд и будут судиться вечно.
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19.01.2021 16:52 Відповісти
Понять и простить
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19.01.2021 16:26 Відповісти
Газ газом ,а о неподъёмных счетах от Теплоэнерго правительство умалчивает.
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19.01.2021 16:30 Відповісти
Вже накладали штрафи за нарахування коефіцієнтів приведення до стандартних умов... І що?.....
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19.01.2021 18:47 Відповісти
https://mobile.twitter.com/Rooftop564 Петр Петров https://mobile.twitter.com/Rooftop564 @Rooftop564 https://mobile.twitter.com/Rooftop564/status/1351246389678911490 21 ч

Ось, до речі, закон про ринок газу https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/329-19#Text .
Кабмін НЕ МОЖЕ встановлювати ціну газу на ринку.
Лише НКРЕКП може дійти висновку, що ціни не ринкові, та тільки після цього вжити якихось дій, але навіть у цьому випадку не може встанавлювати ціни.

Тобто, коли все заспокоїться, облгази Фірташа та Бойка все одно нарахують по 10 грн. за куб. Якщо не сплатите - відключать та запропонують йти до суду, якщо щось не влаштовує.
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19.01.2021 18:49 Відповісти
А які вони тіпа діла відкрили? Кримінальні,адміністративні,чи так,аби не мовчки? Як відкрили,так і закриють.
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20.01.2021 10:51 Відповісти
 
 