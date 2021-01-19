Проти 6 облгазів відкрили справи за завищення ціни на газ для населення, - АМКУ
Північне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ) відкрило справи проти шести газопостачальних компаній, які завищили ціни для населення на 40%.
Про це повідомляє пресслужба АМКУ, інформує Цензор.НЕТ.
У комітеті вважають, що дії "Київоблгаз збут", "Житомиргаз збут", ТОВ "Чернігівгаз збут", "Черкасигаз збут", "Уманьгаз збут" і "КиївГазЕнерджі" могли призвести до утиску інтересів споживачів.
В АМКУ зауважили, що попри відкриття з 1 серпня 2020 року ринку газу для населення і отримання права вибору постачальника, побутові споживачі переважно продовжують користуватися послугами регіональних газзбутів.
За даними комітету, цінові пропозиції шести вищезазначених компаній з листопада 2020 року по січень 2021-го в середньому перевищували ціни їхніх конкурентів на ринку на 40%.
"Тобто з урахуванням цін, які формувалися на ринку, вищезазначені товариства здійснювали постачання природнього газу для населення за економічно необґрунтованими (завищеними) цінами", - йдеться в повідомленні.
АМКУ виявив такі факти і в інших регіонах України, відповідні дослідження щодо них нині закінчують інші територіальні відділення комітету.
"У разі наявності інформації щодо можливих порушень з боку газопостачальних компаній, зокрема створення перешкод під час зміни постачальника, просимо звертатися до міжобласних відділень АМКУ", - резюмується в повідомленні.
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Згідно з повідомленням, Україна за звітний період збільшила експорт основних видів рослинних олій на $5,28 млрд, що на 16,9% більше, ніж у попередньому сезоні.
Експорт соняшникової олії досяг рекордної позначки в 6,68 мільйона тонн (на 10,2% більше, ніж роком раніше) на суму $4,9 млрд, що на 17% більше.
При цьому частка України у світовому експорті соняшникової олії становить 54,9%. Для порівняння, частка Росії на цьому ринку за підсумками сезону склала 26,2%, Аргентини - 6,2%, Євросоюзу - 5,1%, Туреччини - 3,3%.
Немає ціни на газ для населення 6,99 грн.!! Є ціна на газ Нафтогаз - 6,99 грн. Плюс доставка + 2,14 ( 1,79 плюс ПДВ)...
ОТЖЕ
6,99 + 2,14 = 9,13! Ціна на газ для населення складає 9,13 грн.
ЦЕ НАЙВИЩА ЦІНА НА ГАЗ ЗА ІСТОРІЮ УКРАЇНИ!
скільки територій в нас відібрали
скільки людей загинуло.
вдавіться тим дешевим газом, блін..
АЛЕ - ринок має бути прозорим, а не зебільним
і взагалі забудьте слово дешевий
Сколько в Германии получает работник в энергокомпании? 3-10тыс евро! И посмотри на наши зарплаты в энергетике. И так со всеми затратами пропорционально. Это значит что априори цена электроэнергии не как не может быть такой-же как за бугром только даже от колосальной разницы в издержках!
в нас електроенергія дорожча ніж в німців.
По моим сведениям в Германии стоимость электроэнергии для населения равна 0,3 евро квт/час, а это приблизительно 10 грн в нашей валюте.
Ось, до речі, закон про ринок газу https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/329-19#Text .
Кабмін НЕ МОЖЕ встановлювати ціну газу на ринку.
Лише НКРЕКП може дійти висновку, що ціни не ринкові, та тільки після цього вжити якихось дій, але навіть у цьому випадку не може встанавлювати ціни.
Тобто, коли все заспокоїться, облгази Фірташа та Бойка все одно нарахують по 10 грн. за куб. Якщо не сплатите - відключать та запропонують йти до суду, якщо щось не влаштовує.