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Новини Коронавірус і карантин
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Sinovac стверджує, що ефективність її вакцини може зрости майже на 20%, якщо другу дозу ввести через 3 тижні

Sinovac стверджує, що ефективність її вакцини може зрости майже на 20%, якщо другу дозу ввести через 3 тижні

Дослідження показало, що якщо другу дозу вакцини виробництва компанії Sinovac ввести через 3 тижні після першої, ефективність щеплення сягає майже 70%.

Про це заявляє компанія Sinovac, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Під час попередніх досліджень у Бразилії другу дозу вакцини добровольцям вводили через 2 тижні після першої. Тоді її ефективність становила 50,4%. Тепер додатково організоване дослідження показало, що ефективність вакцини зростає, якщо вводити другу дозу не через 2, а через 3 тижні.

Якщо проміжок між першою і другою дозами вакцини збільшити до 4 тижнів, її ефективність зростає ще сильніше, стверджують у Sinovac.

Вакцину цього китайського виробника вже схвалили Бразилія, Індонезія та Туреччина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бразилія схвалила застосування вакцин проти COVID-19 компаній AstraZeneca та Sinovac

Нагадаємо, спочатку повідомлялося, що ефективність вакцини китайської компанії Sinovac, 5 млн доз якої планує закупити Україна, становить 78%. Пізніше бразильські вчені підрахували, що вона не перевищує 50,38%.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, Україна не буде купувати цю вакцину, якщо її ефективність становитиме менш ніж 70%.

Автор: 

вакцина (4418) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+4
А если через 6 недель, то 120%? Иммунитет будет частично распространяться на ближайших людей, прям как аура в комп. игрушке)
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19.01.2021 16:19
+4
все, что вам нужно знать о МинЗдраве и КабМине Зеленского:
в Украине китайский шмурдяк стоит БОЛЬШЕ, чем в Европе Pfizer.
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19.01.2021 16:42
+3
Китайські вакцини Україні не потрібні.
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19.01.2021 16:05
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правда, ціна на другу дозу також зросте на 20%.
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19.01.2021 16:01 Відповісти
Китайські вакцини Україні не потрібні.
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19.01.2021 16:05 Відповісти
Неправильное похмелье, приводит к запою...
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19.01.2021 16:01 Відповісти
Всіх сущих в Україні- вітаю з Водохрестям!

Бажаю всім промити Святою Водицею свої очі та прополоскати власні мізки.

Пропоную усвідомити, що щастя в любій сім'ї не можливе, якщо хтось з її членів антагоністично налаштований в своїх діях проти всієї сім'ї. Таких з сім'ї виганяють - для відновлення миру та злагоди...

Для людей з різними уподобаннями, приведу два протилежні приклади, але з спільним підтекстом :

-Зміг би Гітлер у вщент розваленій Німеччині (після 1-ї світової війни) розбудувати найпотужнішу в Європі економіку і армію всього за 6 років, якби у нього на всіх ключових посадах були його вороги -агенти сталіна?

Зміг би срср, навіть в складі антигітлерівської коаліції вийти перможцем у 2-й світовій війні, якби на всіх ключових посадах в срср були гітлерівці- за духом, менталітетом ?

І Україна має позбавитися від її внутрішніх ворогів, а особливо, коли вони на посадах, які дозволяють їм знущатися над життєво важливими інтересами українців. Лише за таких умов, Україна зможе стати великою, єдиною, дружньою та щасливою сім'єю!

І якщо українці не позбудуться всіх "ЗЕ-шмаркалів- медведчуків-авакових-рабіновичів-вітренків-тупицьких-вовків", то ліпше життя всіх сущих в Україні не можливе - ні практично, ні теоретично!

Бажаю всім промити Святою Водицею свої очі та прополоскати власні мізки.

Думайте та дійте -бо це нікому ще не завадило, і в цьому єдиний порятунок!

Добра та Здоров'я!
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19.01.2021 16:27 Відповісти
-Зміг би Гітлер ...
Зміг би срср, ...
Пойду, поезд под откос пущу -- и в прорубь! *)
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19.01.2021 16:33 Відповісти
те ее повторно можно и не вводить? какой-то сюрр а не вакцина...
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19.01.2021 16:04 Відповісти
Мутилово, какое-то...
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19.01.2021 16:05 Відповісти
А если повторно ввести через 5 недель, эффективность будет 100%? Разводка какая-то, руSSко-китайская, похоже. Вколешь такую неизвестную дрянь, и станешь либо безвольным придурком с угнетенной психикой, либо неисправимым брехуном,.. либо братцем Иванушкой...Причем длина рожек будет варьироваться в зависимости от интервала вакцинирования.
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19.01.2021 16:16 Відповісти
А если через 6 недель, то 120%? Иммунитет будет частично распространяться на ближайших людей, прям как аура в комп. игрушке)
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19.01.2021 16:19 Відповісти
Sinovac утверждает, что эффективность ее вакцины может вырасти почти на 20%, если вторую дозу ввести через 3 недели - Цензор.НЕТ 1330
_Бандиты упорствуют в своём неудержимом желании прибарахлиться(тм) за счёт продажи лопоухим украинцам яду по тройной цене!
- Шеф, три счётчика! - мы украинские слуги народа.
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19.01.2021 16:17 Відповісти
а если купите ещё эту мясорубку, то набор ножей мы вам подарим бесплатно.
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19.01.2021 16:18 Відповісти
Да какая, нахрен, «российская вакцина»?!... Какой «Спутник-5? Они, рукожопые, даже Скрипаля с Навальным, качественно, отравить не смогли!!!
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19.01.2021 16:28 Відповісти
https://nv.ua/world/countries/vakcinaciya-v-izraile-u-pacientov-posle-privivki-pfizer-byl-paralich-lica-poslednie-novosti-50135986.html Вакцинация в Израиле - у пациентов после прививки вакциной от коронавируса Pfizer был паралич лица.
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19.01.2021 16:32 Відповісти
После - это не значит вследствие. У него и без вакцины паралич бы был, и, если уж на то пошло, лучше один паралич, чем десять тысяч смертей.
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19.01.2021 16:36 Відповісти
А що, це щеплення розробляти антисеміти? Який жах!!!
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19.01.2021 16:46 Відповісти
Всё пытаются из говна сделать конфетку.
С зелёной плесенью-то всё понятно - и бабло хотят поднять, и глотку народу заткнуть, а оно нам надо?
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19.01.2021 16:35 Відповісти
а если в полнолуние, то и на все 40%!!!
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19.01.2021 16:40 Відповісти
все, что вам нужно знать о МинЗдраве и КабМине Зеленского:
в Украине китайский шмурдяк стоит БОЛЬШЕ, чем в Европе Pfizer.
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19.01.2021 16:42 Відповісти
Нащо вводити навіть першу дозу?
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19.01.2021 16:45 Відповісти
Скоро косоглазые додумаются до гениального решения: первую дозу не вводить, а вводить только вторую, через 4 недели после невведения первой.
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19.01.2021 16:55 Відповісти
А залежності від тих ваших доз не буде?)))
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19.01.2021 17:31 Відповісти
А если, при этом, попрыгать на левой ноге и потереть правой рукой левое ухо, то эффективность вакцины достигнет всех 99%..
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19.01.2021 17:33 Відповісти
"Эффективность вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанной в центре «Вектор», составила 100%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. «Эффективность вакцины складывается из ее иммунологической эффективности и профилактической эффективности. По результатам 1-2-й фаз (клинических испытаний. - Ведомости) иммунологическая эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" составляет 100%», - сообщило ведомство."
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19.01.2021 18:56 Відповісти
Китайские народные сказки
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19.01.2021 18:59 Відповісти
А , если вколоть сразу три вакцины, то завод производитель озолотится втрое и в три раза быстрее)))
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19.01.2021 19:12 Відповісти
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19.01.2021 19:27 Відповісти
 
 