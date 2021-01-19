Sinovac стверджує, що ефективність її вакцини може зрости майже на 20%, якщо другу дозу ввести через 3 тижні

Дослідження показало, що якщо другу дозу вакцини виробництва компанії Sinovac ввести через 3 тижні після першої, ефективність щеплення сягає майже 70%.

Про це заявляє компанія Sinovac, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Під час попередніх досліджень у Бразилії другу дозу вакцини добровольцям вводили через 2 тижні після першої. Тоді її ефективність становила 50,4%. Тепер додатково організоване дослідження показало, що ефективність вакцини зростає, якщо вводити другу дозу не через 2, а через 3 тижні.

Якщо проміжок між першою і другою дозами вакцини збільшити до 4 тижнів, її ефективність зростає ще сильніше, стверджують у Sinovac.

Вакцину цього китайського виробника вже схвалили Бразилія, Індонезія та Туреччина.

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Нагадаємо, спочатку повідомлялося, що ефективність вакцини китайської компанії Sinovac, 5 млн доз якої планує закупити Україна, становить 78%. Пізніше бразильські вчені підрахували, що вона не перевищує 50,38%.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, Україна не буде купувати цю вакцину, якщо її ефективність становитиме менш ніж 70%.