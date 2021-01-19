Sinovac стверджує, що ефективність її вакцини може зрости майже на 20%, якщо другу дозу ввести через 3 тижні
Дослідження показало, що якщо другу дозу вакцини виробництва компанії Sinovac ввести через 3 тижні після першої, ефективність щеплення сягає майже 70%.
Про це заявляє компанія Sinovac, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Під час попередніх досліджень у Бразилії другу дозу вакцини добровольцям вводили через 2 тижні після першої. Тоді її ефективність становила 50,4%. Тепер додатково організоване дослідження показало, що ефективність вакцини зростає, якщо вводити другу дозу не через 2, а через 3 тижні.
Якщо проміжок між першою і другою дозами вакцини збільшити до 4 тижнів, її ефективність зростає ще сильніше, стверджують у Sinovac.
Вакцину цього китайського виробника вже схвалили Бразилія, Індонезія та Туреччина.
Нагадаємо, спочатку повідомлялося, що ефективність вакцини китайської компанії Sinovac, 5 млн доз якої планує закупити Україна, становить 78%. Пізніше бразильські вчені підрахували, що вона не перевищує 50,38%.
За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, Україна не буде купувати цю вакцину, якщо її ефективність становитиме менш ніж 70%.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бажаю всім промити Святою Водицею свої очі та прополоскати власні мізки.
Пропоную усвідомити, що щастя в любій сім'ї не можливе, якщо хтось з її членів антагоністично налаштований в своїх діях проти всієї сім'ї. Таких з сім'ї виганяють - для відновлення миру та злагоди...
Для людей з різними уподобаннями, приведу два протилежні приклади, але з спільним підтекстом :
-Зміг би Гітлер у вщент розваленій Німеччині (після 1-ї світової війни) розбудувати найпотужнішу в Європі економіку і армію всього за 6 років, якби у нього на всіх ключових посадах були його вороги -агенти сталіна?
Зміг би срср, навіть в складі антигітлерівської коаліції вийти перможцем у 2-й світовій війні, якби на всіх ключових посадах в срср були гітлерівці- за духом, менталітетом ?
І Україна має позбавитися від її внутрішніх ворогів, а особливо, коли вони на посадах, які дозволяють їм знущатися над життєво важливими інтересами українців. Лише за таких умов, Україна зможе стати великою, єдиною, дружньою та щасливою сім'єю!
І якщо українці не позбудуться всіх "ЗЕ-шмаркалів- медведчуків-авакових-рабіновичів-вітренків-тупицьких-вовків", то ліпше життя всіх сущих в Україні не можливе - ні практично, ні теоретично!
Бажаю всім промити Святою Водицею свої очі та прополоскати власні мізки.
Думайте та дійте -бо це нікому ще не завадило, і в цьому єдиний порятунок!
Добра та Здоров'я!
Зміг би срср, ...
Пойду, поезд под откос пущу -- и в прорубь! *)
_Бандиты упорствуют в своём неудержимом желании прибарахлиться(тм) за счёт продажи лопоухим украинцам яду по тройной цене!
- Шеф, три счётчика! - мы украинские слуги народа.
С зелёной плесенью-то всё понятно - и бабло хотят поднять, и глотку народу заткнуть, а оно нам надо?
в Украине китайский шмурдяк стоит БОЛЬШЕ, чем в Европе Pfizer.