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Поїду до родини, вестиму бізнес, - Вітренко про плани в разі непризначення його першим віцепрем'єром

Поїду до родини, вестиму бізнес, - Вітренко про плани в разі непризначення його першим віцепрем'єром

В.о. міністра енергетики України Юрій Вітренко очікує повторного голосування щодо його кандидатури в парламенті в кінці січня – на початку лютого, і в разі відмови депутатів підтримати його повернеться в приватний бізнес.

Про це він повідомив в інтерв'ю газеті "День", передає Цензор.НЕТ.

"Не знаю, чи буде позитивне рішення. Я концентруюся на вирішенні нагальних проблем в енергетиці ... (Якщо не проголосують) я поїду до сім'ї, буду займатися приватним бізнесом, вести нормальний спосіб життя", - сказав Вітренко.

Він зазначив, що голосування має відбутися в комбінації перший віцепрем'єр-міністр і міністр енергетики.

"Тому що це потрібно прем’єру, і насамперед країні. І щоб вирішувати складні питання, які є в енергетиці, потрібен перший віцепрем’єрміністр, який міг би вирішувати питання не тільки міністерства енергетики, а й кроссекторальні", - пояснив в.о. міністра.

Також читайте: Найімовірніше, не підтримаю призначення Вітренка міністром енергетики вдруге, - Разумков

Він нагадав, що прийнята недавно поправка Олени Шкрум ("Батьківщина") "фактично унеможливлює виконання багатьох обов'язків виконуючим обов'язки міністра", тому голосування щодо його кандидатури необхідно.

"Я маю підтримку Зеленського, голови фракції "Слуги народу", прем'єр-міністра, а також багатьох депутатів фракції "Слуга народу", але з усіма 246 депутатами не спілкувався, тому не знаю, скільки з них мене підтримують", - прокоментував він перспективи такого голосування.

Нагадаємо, 17 грудня Верховна Рада не змогла призначити Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики України. Відповідну постанову на засіданні в четвер підтримали 186 народних депутатів за необхідного мінімуму 226 голосів. Однак він заявив, що має намір повторно поборотися за крісло в Кабміні.

21 грудня Кабінет Міністрів призначив колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка виконувачем обов'язків міністра енергетики.

Автор: 

ВР (14941) Вітренко Юрій (632)


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Топ коментарі
+15
Мама любит водку
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19.01.2021 16:01
+9
Якого з двох ?

Як до мене , то обох !
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19.01.2021 16:07
+9
Зебот https://censor.net/ru/user/477233
Поїду до родини, вестиму бізнес, - Вітренко про плани в разі непризначення його першим віцепрем'єром - Цензор.НЕТ 8501
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19.01.2021 16:52
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19.01.2021 15:57 Відповісти
Мама любит водку
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19.01.2021 16:01 Відповісти
Яка різниця між євреєм -Мойсеєм, і євреєм ЗЕ?

-Мойсей 40 років водив євреїв по пустелі, щоб привести їх в Землю Обітовану. Мойсей робив все, щоб не дати можливості винищити євреїв, а вивести їх з рабства. Мойсей поділяв з попутниками і кусок хліба і біди.

-А Банда єврея ЗЕ вже на тридцятому році Незалежності України перетворює її в пустелю. А українців намагається з неї випхати в еміграцію, загнати в рабство, або винищити. Правда, Банда єврея ЗЕ також ділитьтся: "Весь хліб - своїй банді, всі біди - українцям"!

-Мойсей був мудрим та справедливим ! Зе- тупий, та ненажерливий як і його банда - стадо ста свиней!

А от між бандою єврея Зе і бандою єврея Кагановіча, в намаганнях винищити українців, а в Україні організувати "єрусалимчики", дійсно - різниці ніякої!
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19.01.2021 16:29 Відповісти
Все вірно, тільки доповню: крім Зе тим же самим займались і всі попередники. По та Зе - це вже ліквідатори народу.
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19.01.2021 18:15 Відповісти
"Мавр свое дело сделал ( взул каждую украискую семью на 78 гривень на месяц только по електричеству), мавр может уйти" .
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19.01.2021 16:22 Відповісти
Я на єлектроотоплении , соответственно взул меня на 750 гр.,а не на 78.
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19.01.2021 20:56 Відповісти
Ехай - ехай в Евлаху (с)
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19.01.2021 17:05 Відповісти
- В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов, Там будешь горе горевать, За пяльцами сидеть, за святцами зевать...(с)
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19.01.2021 17:22 Відповісти
Хай і цього блазня з собою прихопить...
Поеду к семье, займусь бизнесом, - Витренко о планах в случае неназначения его первым вице-премьером - Цензор.НЕТ 1549
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19.01.2021 15:58 Відповісти
Якого з двох ?

Як до мене , то обох !
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19.01.2021 16:07 Відповісти
Можна у багато чому звинувачувати Порошенка, але тільки не в тупості і неосвіченості, а тим .більше у блазнюванні. При Пороху не було соромно за країну, тепер з нас всі сміються.
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19.01.2021 16:28 Відповісти
Так,Порох крав мудро і високоінтелектуально...
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19.01.2021 16:42 Відповісти
Що конкретно крав ?
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19.01.2021 16:43 Відповісти
Вот это вы сейчас вопрос поставили ... - тупик .
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19.01.2021 16:46 Відповісти
Що конкретно - довго перераховувати,легше сказати скільки...Візьми його мільйони після президенства,відмінусуй ті що були до президенства - і будеш знати...В наш час це як два пальці об комп"ютер...
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19.01.2021 16:47 Відповісти
Зебот https://censor.net/ru/user/477233
Поїду до родини, вестиму бізнес, - Вітренко про плани в разі непризначення його першим віцепрем'єром - Цензор.НЕТ 8501
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19.01.2021 16:52 Відповісти
А він перестав?..
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19.01.2021 18:06 Відповісти
Назви хоча б пару випадків.
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19.01.2021 16:57 Відповісти
Володимир, може ви ще мільони бє-є-єні порахуєте? 40 мільонів баксів, тільки бородата бабуся дала зЕлоху, у ФБР відкрила! Як що є чім, потрібно подумати, чому при "ворє" Порохє, не погрожував блєкаут, з боргами проблем не було, також з бюджетом? А при святом язЄлохє, знов починається пахловщина (кровосісільщина)?
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19.01.2021 18:03 Відповісти
Не можу вже без мата слухати де.ілівпро те, що хтось щось украв. Що конкретно у тебе украв чи може у Зеленського. Для тупого ніщеброда не зрозуміло, як можна бути багатим і не красти.
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19.01.2021 16:56 Відповісти
Володимир, будь ласко, пояснить: що Порошенко вкрав, також що язЭлох не вкрав?
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19.01.2021 17:04 Відповісти
А коли миліардера назвивають "сивочолим гетьманом" хіба це не блазнювання , чи то взагалом блюзнірство ?
Особисто мені не смішно , бо останні 10 років сором й жах . Починаючи з "обрання" гопника на ту ж посаду . Й як йому допоміг в цьому нібито демократ Ющенко .
Як може бути смішно , коли у бабусі пенсія 2.5 тисячи й рахунки за газ 2 тисячи ?
Смішно може бути в академічних колах , де якись бразень каже про "ринкову" , про "світові ціни" , про "парітет по газу" , а йому професор ставить двійку по економіці , бо ця істота не вивчила навіть головний закон ринкової економіки : що ціну на 99% визначає співідношення між попитом й пропозицією . Й коли по показникам загальнонаціональним мінімалка в 5 тисяч гривень , середня 8 тисяч , то попит на газ не може бути вищим за 500 - 700 гривень . Бо попит в термінах загальнодержавного рівня це т.з. "купівельна спроможність" . Тому 2000 грівень за газ це не ринок , а монопольна змова й іношої назви не може бути .
Й це породив й започаткував саме Порошенко .
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19.01.2021 20:42 Відповісти
Для чого ви пересмикуєте? Це ж не Порох блазнює, коли його такі як ви називають сивочолим гетьманом, в вашому випадку, намагаючись хоч якось вкусити. Дивно, що ви не бачите різниці між 2010-2013 р. і 2014-2019р. - ви здавалися адекватним. Це ж виборець "какая разніца" не сіяє розумом, а ви здавалися не таким. Не знаю де ви живете, тому не знаю чи ви брешете і маніпулюєте свідомо, чи просто не знаєте, що у нас надається субсидія тим, для кого плата за комуналку перевищує 20% сумарного доходу. Це справедливо, бо робити ціну на газ для багатих і бідних дотаційною з державного бюджету, - повна дурня. Якщо ви дійсно з Ізраїлю, то поцікавтеся, як там встановлюються ціни на соціально значущі товари і як держава допомагає людям. Ту ціну, що ви називаєте монопольною , формується попитом і пропозицією на газовому хабі в Європі. Основи ринку газу і ринку електроенергії заложив Парламент в 2016-19 рр. Ці ринки далекі від досконалості і треба ще багато зробити, але іншого шляху немає: або ринкова економіка і Європа, або совок і Тайожний союз.
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20.01.2021 09:33 Відповісти
езжай к мамочке в маскву
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19.01.2021 15:59 Відповісти
и на какие денюжки она там живет? юра купил мамочке квартирку в Москве за миллионы?
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19.01.2021 19:55 Відповісти
Расєя для вірної своєї доньки, яка ментально скалічена хунтою, знайде шматочок хлібця з ікрою.
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20.01.2021 09:35 Відповісти
Я почему раньше вредный был? Потому что у меня велосипеда не было.
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19.01.2021 16:00 Відповісти
Бизнесом? Каким бизнесом, интересно?
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19.01.2021 16:01 Відповісти
едь к семье - Майами ждет....свято место пусто не бывает. мама тобой гордится
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19.01.2021 16:02 Відповісти
ну, можно і до сімї, хоча хочеться побажати набагато "дальше".
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19.01.2021 16:02 Відповісти
Та пішов ти на х... разом зі своєю прибацаною мамашею!
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19.01.2021 16:03 Відповісти
Типа семья далеко,а человечек работает на благо родины в дали от близких?езжай к родным и не мучай себя.
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19.01.2021 16:05 Відповісти
А "поеду к семье" - это куда? Интересно, где дислоцирована геолокация этой гадской семьи, из которой вылупился сей падлюка.
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19.01.2021 16:07 Відповісти
Мамо в мацкве
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19.01.2021 16:11 Відповісти
Мама - ещё та гадюка. Помнится, с пеной у рта агитировала за социальную справедливость, при этом вылупила на свет Божий такого падлюку.
А может к папе? Шото подозрительно не нагуглилась его собственная семейка. Оно ж уже 44 годочка, как бы и пора. Неужто с "женилкой" пытаннячко?
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19.01.2021 16:18 Відповісти
и на ТВ шоу вопила в 209-2010 г. " Украина - это 3 области, надо уменьшить территорию Украины до 3-х областей" !
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19.01.2021 19:54 Відповісти
Перед поездкой, возможно, господин хороший пояснит, кого он имеет ввиду под "независимыми поставщиками газа" из расеи, коим следует эти поставки в Украину разрешить?
Вот, просто любопытно.
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19.01.2021 16:09 Відповісти
а сейчас что не бизнес разве?
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19.01.2021 16:10 Відповісти
У нього теж є мамка , шо чека долярових переводів !

Але на відміну від невідомої мами Коболєва в цього пана мамка дуже відома особа й колись розводила бубусь на такий собі корундовий печерний софкоїдний суіцідолізм з відтінком прогресуючого ...

Цеж повний сюріалізм , коли в ультракапіталістичного (лібералістичного) синка мамка ультроліва комуняцька діячка . Й вона не так давно дуже позитивно оцінили діяльність свого синка , каже талановитий керівник . Наталка трохи так підзабула , що його діяльність це холуйство ультрокапіталу . Присмішник олігархату .
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19.01.2021 16:18 Відповісти
Мама в розводі з папою. Вітренко жив із батьком. Соціалізм, тим більше прогресивний, з генами не передається.
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19.01.2021 16:36 Відповісти
Так то воно так ...
Але якщо б Наталка була б сравжньою комунякою , а не "поробленной" й лицемірною , то хоча б відмовилась коментувати дуже старанну й щиру працю свого сина на справу панування буржуїнів ... на встановлення олігархічного абсолютизму за гаслом -- нема грошів , нема корупційних зв"язків -- йди конай під парканом або йди продавай нику !

Мати вона добра , що відверто не засуджує діяльність сина . Вона десь там в глибині душі українська мати ... Але хоча б не коментувала , бо виглядає як розводка лохів з різних полюсів зомбування !
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19.01.2021 17:05 Відповісти
У мене була теж настороженість, коли Вітренко з'явився на "радарах", але він показав себе досить ефективним. Найближчим часом буде можливість виставити йому оцінки ще раз.
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19.01.2021 17:15 Відповісти
и какой у него бизнес, он как фигаро там, фигаро тут, пару лет на одной должности, пару на другой, и все поближе к нафтогазу, бизнесмен херов... два образования успел получить, удивляюсь и когда человек успевает и бизнес, и должности да еще и учиться.. хотя учиться - думаю за него учился кто то другой, у него в дипломе нужно указать "ОСТОРОЖНО СПЕЦИАЛИСТ"! Он пригрелся возле нафтогаза, и реформы внедрял, 4 раза уходил оттуда... ну вобщем мое мнение - вор и трутень!
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19.01.2021 16:19 Відповісти
Получил 100 млн премии дорогой, можно ехать и к маме домой.
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19.01.2021 16:23 Відповісти
Одержав премію за гарну справу: нагнув Газпром. Це коштує більше, ніж 3 млн. дол
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19.01.2021 16:34 Відповісти
170
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19.01.2021 16:56 Відповісти
Может совесть у слуг на время прорежется ,Надеюсь ,что не поддержат.
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19.01.2021 16:25 Відповісти
как только таких выродков земля носит?
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19.01.2021 16:25 Відповісти
Де сім"я цього хохла?:
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19.01.2021 16:28 Відповісти
Не хохла, а малороса так вірніше.
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19.01.2021 16:36 Відповісти
Не бачу різниці.
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19.01.2021 16:38 Відповісти
Вітренко ніби був нормальним до моменту, коли запропонував купляти газ в РФ чи Туркменістані. Побачимо, що це значить. Ця кандидатура все-таки краще ніж Лисий із 95 кварталу, чи дівчина яка керувала до нього
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19.01.2021 16:32 Відповісти
Едь сразу.
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19.01.2021 17:04 Відповісти
Такий цінний кадр, хто ж його відпустить.
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19.01.2021 17:12 Відповісти
"...я поеду к семье, буду заниматься частным бизнесом..." - а где, простите, у нас семья если к ней нужно ехать? В какой стране???
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19.01.2021 17:20 Відповісти
Коню зрозуміло що не на біржу праці піде за посодієм...
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19.01.2021 17:24 Відповісти
(Если не проголосуют) я поеду к семье, буду заниматься частным бизнесом, вести нормальный образ жизни", - сказал Витренко.Источник: https://censor.net/ru/n3242717

А, если проголосуют, то буду вести ненормальный образ жизни)))
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19.01.2021 19:10 Відповісти
а какое у него детское лицо у 44-летнего взрослого мужчины! так и остался маленьким маменьким сынком - все учился, учился, учился, с 5 лет, бакалаврат за 3 года, магистратуру за один год, куча западных дипломов - зачем ему столько? вечный мальчик-студент
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19.01.2021 19:59 Відповісти
Мама заждалась.
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19.01.2021 20:24 Відповісти
 
 