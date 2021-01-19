Поїду до родини, вестиму бізнес, - Вітренко про плани в разі непризначення його першим віцепрем'єром
В.о. міністра енергетики України Юрій Вітренко очікує повторного голосування щодо його кандидатури в парламенті в кінці січня – на початку лютого, і в разі відмови депутатів підтримати його повернеться в приватний бізнес.
Про це він повідомив в інтерв'ю газеті "День", передає Цензор.НЕТ.
"Не знаю, чи буде позитивне рішення. Я концентруюся на вирішенні нагальних проблем в енергетиці ... (Якщо не проголосують) я поїду до сім'ї, буду займатися приватним бізнесом, вести нормальний спосіб життя", - сказав Вітренко.
Він зазначив, що голосування має відбутися в комбінації перший віцепрем'єр-міністр і міністр енергетики.
"Тому що це потрібно прем’єру, і насамперед країні. І щоб вирішувати складні питання, які є в енергетиці, потрібен перший віцепрем’єрміністр, який міг би вирішувати питання не тільки міністерства енергетики, а й кроссекторальні", - пояснив в.о. міністра.
Він нагадав, що прийнята недавно поправка Олени Шкрум ("Батьківщина") "фактично унеможливлює виконання багатьох обов'язків виконуючим обов'язки міністра", тому голосування щодо його кандидатури необхідно.
"Я маю підтримку Зеленського, голови фракції "Слуги народу", прем'єр-міністра, а також багатьох депутатів фракції "Слуга народу", але з усіма 246 депутатами не спілкувався, тому не знаю, скільки з них мене підтримують", - прокоментував він перспективи такого голосування.
Нагадаємо, 17 грудня Верховна Рада не змогла призначити Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики України. Відповідну постанову на засіданні в четвер підтримали 186 народних депутатів за необхідного мінімуму 226 голосів. Однак він заявив, що має намір повторно поборотися за крісло в Кабміні.
21 грудня Кабінет Міністрів призначив колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка виконувачем обов'язків міністра енергетики.
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-Мойсей 40 років водив євреїв по пустелі, щоб привести їх в Землю Обітовану. Мойсей робив все, щоб не дати можливості винищити євреїв, а вивести їх з рабства. Мойсей поділяв з попутниками і кусок хліба і біди.
-А Банда єврея ЗЕ вже на тридцятому році Незалежності України перетворює її в пустелю. А українців намагається з неї випхати в еміграцію, загнати в рабство, або винищити. Правда, Банда єврея ЗЕ також ділитьтся: "Весь хліб - своїй банді, всі біди - українцям"!
-Мойсей був мудрим та справедливим ! Зе- тупий, та ненажерливий як і його банда - стадо ста свиней!
А от між бандою єврея Зе і бандою єврея Кагановіча, в намаганнях винищити українців, а в Україні організувати "єрусалимчики", дійсно - різниці ніякої!
Як до мене , то обох !
Особисто мені не смішно , бо останні 10 років сором й жах . Починаючи з "обрання" гопника на ту ж посаду . Й як йому допоміг в цьому нібито демократ Ющенко .
Як може бути смішно , коли у бабусі пенсія 2.5 тисячи й рахунки за газ 2 тисячи ?
Смішно може бути в академічних колах , де якись бразень каже про "ринкову" , про "світові ціни" , про "парітет по газу" , а йому професор ставить двійку по економіці , бо ця істота не вивчила навіть головний закон ринкової економіки : що ціну на 99% визначає співідношення між попитом й пропозицією . Й коли по показникам загальнонаціональним мінімалка в 5 тисяч гривень , середня 8 тисяч , то попит на газ не може бути вищим за 500 - 700 гривень . Бо попит в термінах загальнодержавного рівня це т.з. "купівельна спроможність" . Тому 2000 грівень за газ це не ринок , а монопольна змова й іношої назви не може бути .
Й це породив й започаткував саме Порошенко .
А может к папе? Шото подозрительно не нагуглилась его собственная семейка. Оно ж уже 44 годочка, как бы и пора. Неужто с "женилкой" пытаннячко?
Вот, просто любопытно.
Але на відміну від невідомої мами Коболєва в цього пана мамка дуже відома особа й колись розводила бубусь на такий собі корундовий печерний софкоїдний суіцідолізм з відтінком прогресуючого ...
Цеж повний сюріалізм , коли в ультракапіталістичного (лібералістичного) синка мамка ультроліва комуняцька діячка . Й вона не так давно дуже позитивно оцінили діяльність свого синка , каже талановитий керівник . Наталка трохи так підзабула , що його діяльність це холуйство ультрокапіталу . Присмішник олігархату .
Але якщо б Наталка була б сравжньою комунякою , а не "поробленной" й лицемірною , то хоча б відмовилась коментувати дуже старанну й щиру працю свого сина на справу панування буржуїнів ... на встановлення олігархічного абсолютизму за гаслом -- нема грошів , нема корупційних зв"язків -- йди конай під парканом або йди продавай нику !
Мати вона добра , що відверто не засуджує діяльність сина . Вона десь там в глибині душі українська мати ... Але хоча б не коментувала , бо виглядає як розводка лохів з різних полюсів зомбування !
А, если проголосуют, то буду вести ненормальный образ жизни)))