Поїду до родини, вестиму бізнес, - Вітренко про плани в разі непризначення його першим віцепрем'єром

В.о. міністра енергетики України Юрій Вітренко очікує повторного голосування щодо його кандидатури в парламенті в кінці січня – на початку лютого, і в разі відмови депутатів підтримати його повернеться в приватний бізнес.

Про це він повідомив в інтерв'ю газеті "День", передає Цензор.НЕТ.

"Не знаю, чи буде позитивне рішення. Я концентруюся на вирішенні нагальних проблем в енергетиці ... (Якщо не проголосують) я поїду до сім'ї, буду займатися приватним бізнесом, вести нормальний спосіб життя", - сказав Вітренко.

Він зазначив, що голосування має відбутися в комбінації перший віцепрем'єр-міністр і міністр енергетики.

"Тому що це потрібно прем’єру, і насамперед країні. І щоб вирішувати складні питання, які є в енергетиці, потрібен перший віцепрем’єрміністр, який міг би вирішувати питання не тільки міністерства енергетики, а й кроссекторальні", - пояснив в.о. міністра.

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Він нагадав, що прийнята недавно поправка Олени Шкрум ("Батьківщина") "фактично унеможливлює виконання багатьох обов'язків виконуючим обов'язки міністра", тому голосування щодо його кандидатури необхідно.

"Я маю підтримку Зеленського, голови фракції "Слуги народу", прем'єр-міністра, а також багатьох депутатів фракції "Слуга народу", але з усіма 246 депутатами не спілкувався, тому не знаю, скільки з них мене підтримують", - прокоментував він перспективи такого голосування.

Нагадаємо, 17 грудня Верховна Рада не змогла призначити Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики України. Відповідну постанову на засіданні в четвер підтримали 186 народних депутатів за необхідного мінімуму 226 голосів. Однак він заявив, що має намір повторно поборотися за крісло в Кабміні.

21 грудня Кабінет Міністрів призначив колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка виконувачем обов'язків міністра енергетики.