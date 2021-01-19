Держкіно в 2020 році не заборонило жодного російського фільму, показ одного - дозволило
Державне агентство України з питань кіно в 2020 році не заборонило жодного російського фільму, а до демонстрування дозволило один.
Про це йдеться у відповіді Держкіно на запит агентства "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"За висновками Експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування в 2020 році заборонених фільмів виробництва Російської Федерації немає", - повідомили в Держкіно.
Зазначається, що на розгляд Експертної комісії торік було передано тільки один фільм російського виробництва - "Зворотній зв'язок" (А. Нужний, 2020 рік, Росія). За результатами розгляду, фільм було дозволено для кінотеатрального демонстрування на території України.
Як повідомлялося, Держкіно заборонило в 2018 році 3 російські серіали і надало дозвіл на прокат 3 російських фільмів, а в 2019 році заборонило п'ять фільмів, з яких два російські, а в одному знімався президент України Володимир Зеленський.
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хоть их в городе штук 20 у каждого не менее 5 залов.
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посмотреть на большом экране новинку или когда она появится в более менее качестве на торентах, это две большие разницы.
Смертельная зона / Outside the Wire
ниже немного подробнее написал про него
там даже карта в начале фильма проглядывается. Крыма кстати нет, что бы не нагнетать чей он через 5 лет. а Нигеры DMZ - в районе Киева по карте.
но даже при более 50% зачем нам жизнь себе портить, мы что идиоты по вашему или вы считаете мусульман низшей расой ?
Потом и к вам придем, хотя к тому времени вас уже не будет я считаю.
Весь ЕС к тому времени будет исламским!
шииты, с суннитами конечно разные ветви, но не хуже чем православие и католицизм.
объединиться можем в любое время.
Посему на кавказе наши братья живут и Беларуси наши братья, хотя и христиане.
Просто мы не из аулов вылезли и толк в мирном существовании понимаем.
И за страну нашу стоять будем вместе, если понадобится.
это вот американцы всё политизируют.
сейчас смотрю фильм Смертельная зона / Outside the Wire про Украину, очень неприятный фильм к которому и движется страна. У вас его не запретили ? А он в топе фильмов 2020 года.
14:43 https://censor.net/ru/news/3242691/rossiyiskiyi_kanal_sts_kupil_franshizu_na_ligu_smeha_v_kvartale_95_obyasnyayut_chto_prodajami_zanimaetsya
Хм... -- а шо, в Киеве есть ещё, или уже, работающие кинотеатры?
"Отрадный", "Нивки", "Ляйпциг" -- в руинах... ..."Довженко" вообще снесли...
жил на одну зарплатусмотрел одного Сенцова!