Держкіно в 2020 році не заборонило жодного російського фільму, показ одного - дозволило

Державне агентство України з питань кіно в 2020 році не заборонило жодного російського фільму, а до демонстрування дозволило один.

Про це йдеться у відповіді Держкіно на запит агентства "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"За висновками Експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування в 2020 році заборонених фільмів виробництва Російської Федерації немає", - повідомили в Держкіно.

Зазначається, що на розгляд Експертної комісії торік було передано тільки один фільм російського виробництва - "Зворотній зв'язок" (А. Нужний, 2020 рік, Росія). За результатами розгляду, фільм було дозволено для кінотеатрального демонстрування на території України.

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Як повідомлялося, Держкіно заборонило в 2018 році 3 російські серіали і надало дозвіл на прокат 3 російських фільмів, а в 2019 році заборонило п'ять фільмів, з яких два російські, а в одному знімався президент України Володимир Зеленський.