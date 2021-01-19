У 2020 році навколишньому середовищу завдали понад 2 млрд грн збитків, - Держекоінспекція
2 мільярди 158 млн гривень збитків розрахувала Держекоінспекція у 2020 році за порушення природоохоронного законодавства.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держекоінспекції.
"За цей період територіальні органи ДЕІ здійснили понад 30 тисяч (30 252) перевірок. За виявленими фактами порушень складено 31,7 тисячі протоколів, а до адміністративної відповідальності притягнуто 28,5 тисяч осіб. За особливо тяжкі злочини проти довкілля відкрито 508 кримінальних проваджень", - заявив голова ДЕІ Андрій Мальований.
Посадовець зазначив, що порівняно з 2019 роком інспекція розрахувала на 3% більше збитків.
"Порівнюючи з 2019 роком, спостерігаємо зростання загальної суми нарахованих збитків у 2020 (хоча майже весь рік інспектори працювали в умовах карантину, тобто без проведення планових перевірок) на 3% (в 2019 році сума шкоди, завданої довкіллю, склала 2 мільярди 81 мільйон гривень)", - підкреслив Мальований.
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депутани місцеві..
а мєнти кришують цю діяльність.
прогугліть, наприклад "прийом б\/у акумуляторів" або "лом акб"
цих прийомок сотні і сотні. свинець бо
у жодної прийомки нема ліцензії єкологів
чому? тому що екологи ломлять за папірець у баквальному сенсі мільйони чорного кеша
2) Санкарантин-санэпидемстанция
3)таможня
4)Портнадзор
5)пожарники
6)охрана порта
Слава Богу Санкарантин закрыли. Но это очень мало.