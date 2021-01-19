Кремінь про заклики обходити мовний закон: "Остап Бендер також давав такі поради"

Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" є надзвичайно демократичним, а ті, хто закликає його порушувати, займаються звичайними провокаціями.

Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, передає Цензор.НЕТ.

Уповноважений порадив тим, хто закликає обходити мовний закон, почитати відому книгу "12 стільців". "Остап Бендер також давав поради, як обходити чинне законодавство. Думаю, що це – "совок", який залишився далеко в минулому. Здається, пропагандисти читають по "темниках", надісланих із сусідніх країн, але це не більш ніж провокації та спекуляції. Наш мовний закон надзвичайно демократичний, імплементується поволі, а не одразу, тому кожна зі сфер, якої він стосується, мала відповідний час, аби підготуватися", – сказав Тарас Кремінь.

За словами Уповноваженого, мовний закон не має на меті когось залякувати. "Якщо клієнт хоче спілкуватись якоюсь популярною в конкретному регіоні мовою – чи то буде російська, чи то болгарська, чи то румунська, чи то польська, чи то угорська - звичайно, персонал може відповідати зручною і йому мовою. Але перше слово за корпоративною етикою завжди має бути за персоналом, який має звернутися до клієнта, – привітатися і зрозуміти, якою мовою тому зручніше спілкуватися", – пояснив Тарас Кремінь.

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Як повідомлялося, 16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів.

Відповідно до неї, державною мовою мають звертатися до споживачів в усіх сферах обслуговування. Зокрема, підприємства, установи та організації усіх форм власності; фізичні особи-підприємці; суб'єкти господарювання, які обслуговують споживачів (у тому числі інтернет-магазини).

Ця вимога стосується також освітніх послуг (у тому числі гуртків і секцій), медобслуговування, надання соціальних, юридичних, транспортних та інших послуг.

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Українською мовою має подаватися інформація в цінниках, інструкціях, технічних характеристиках, маркуванні, квитках, меню тощо.