Кремінь про заклики обходити мовний закон: "Остап Бендер також давав такі поради"
Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" є надзвичайно демократичним, а ті, хто закликає його порушувати, займаються звичайними провокаціями.
Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, передає Цензор.НЕТ.
Уповноважений порадив тим, хто закликає обходити мовний закон, почитати відому книгу "12 стільців". "Остап Бендер також давав поради, як обходити чинне законодавство. Думаю, що це – "совок", який залишився далеко в минулому. Здається, пропагандисти читають по "темниках", надісланих із сусідніх країн, але це не більш ніж провокації та спекуляції. Наш мовний закон надзвичайно демократичний, імплементується поволі, а не одразу, тому кожна зі сфер, якої він стосується, мала відповідний час, аби підготуватися", – сказав Тарас Кремінь.
За словами Уповноваженого, мовний закон не має на меті когось залякувати. "Якщо клієнт хоче спілкуватись якоюсь популярною в конкретному регіоні мовою – чи то буде російська, чи то болгарська, чи то румунська, чи то польська, чи то угорська - звичайно, персонал може відповідати зручною і йому мовою. Але перше слово за корпоративною етикою завжди має бути за персоналом, який має звернутися до клієнта, – привітатися і зрозуміти, якою мовою тому зручніше спілкуватися", – пояснив Тарас Кремінь.
Як повідомлялося, 16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів.
Відповідно до неї, державною мовою мають звертатися до споживачів в усіх сферах обслуговування. Зокрема, підприємства, установи та організації усіх форм власності; фізичні особи-підприємці; суб'єкти господарювання, які обслуговують споживачів (у тому числі інтернет-магазини).
Ця вимога стосується також освітніх послуг (у тому числі гуртків і секцій), медобслуговування, надання соціальних, юридичних, транспортних та інших послуг.
Українською мовою має подаватися інформація в цінниках, інструкціях, технічних характеристиках, маркуванні, квитках, меню тощо.
Будь ласка, зачекайте...
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тож були опитування - переважна більшість населення володіє мовою.
Усі мешканці відвопідали: так, ми все розуміємо...
Жодного не було, хто казав - шта?
Звичайно, він на вулиці звичайних людей питав - не військових.
Ми би не знали багатьох проблем.
Й саме головне - от я бачив тут у німеччині як водій росіянин звертався до водія українця - я знаю цього водія - він вільно говорить російскою. Але Він насамперед має гідність. Й відповідає росіянину на рідній українській. Так й треба. Не тому що б комусь щось довести, але насамперед заради себе самого, заради своєї країни. Нащо нам українцям по суті чужа нам мова? Ну англійска ще зрозуміло - бо у світі мандруючі зазвичай на універсальну мову переходять - англійську. А російська навіщо? Чи може хтось у мосву вчитися поїде, як за часів СРСР багато хто мріяв, чи хто сь думає що найближчі декілька поколлінь будуть якісь тісні взаємени? Отже що б ви розуміли - німці - прості не обізнані німці - роблять простий висновок, коли чують як хтось говорить по нашому - вони питають, а ти на російскій говориш? Якщо ти кажеш - да, наступне питанні - ти росіянин? Йм всеодно звідкі ти насправді - з України, Беларусі чи Молдови - якщо зовнішність слов'янська й говориш російскою - то ти росіянин. Й так скріз у світі. А ти доведи їм потім - та ні то я тілько російскою говорю, але я українець. От як нас сприймають. Отже говоріть українською, маєте гідність!
Допоки ми будемо користуватись ізиком імперії, доти нас будуть ідентифіковувати як її частину.
-- рекомендую Уполномоченному почитать "Золотой телёнок" -- там дело в Украине происходит...
Ёж птица гордая - пока не пнешь, не полетит. Одной два раза дал понять желаемый клиентом язык общения. Не дошло. Пришлось перебивать третью попытку повторить одно и то-же и конкретно потребовать. Тогда -дошло.
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym ОЛЕКСАНДР КОЛИМ
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym
ОРУУУУ!!!
Сльози....
https://twitter.com/i/status/1351154992128909320 https://twitter.com/i/status/1351154992128909320
Тому для мене незрозуміло чому деякі мешканці України не знають її.
И Римский статут не мешало бы.
https://censor.net/ru/user/252465
Слава Україні!!!
А якщо персонал не знає (а він і не зобов'язаний знати) і не розуміє будь яких іноземних мов, то він має право послати клієнта... за перекладачем. Мабуть якось так.