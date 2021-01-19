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Кремінь про заклики обходити мовний закон: "Остап Бендер також давав такі поради"

Кремінь про заклики обходити мовний закон:

Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" є надзвичайно демократичним, а ті, хто закликає його порушувати, займаються звичайними провокаціями.

Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, передає Цензор.НЕТ.

Уповноважений порадив тим, хто закликає обходити мовний закон, почитати відому книгу "12 стільців". "Остап Бендер також давав поради, як обходити чинне законодавство. Думаю, що це – "совок", який залишився далеко в минулому. Здається, пропагандисти читають по "темниках", надісланих із сусідніх країн, але це не більш ніж провокації та спекуляції. Наш мовний закон надзвичайно демократичний, імплементується поволі, а не одразу, тому кожна зі сфер, якої він стосується, мала відповідний час, аби підготуватися", – сказав Тарас Кремінь.

За словами Уповноваженого, мовний закон не має на меті когось залякувати. "Якщо клієнт хоче спілкуватись якоюсь популярною в конкретному регіоні мовою – чи то буде російська, чи то болгарська, чи то румунська, чи то польська, чи то угорська - звичайно, персонал може відповідати зручною і йому мовою. Але перше слово за корпоративною етикою завжди має бути за персоналом, який має звернутися до клієнта, – привітатися і зрозуміти, якою мовою тому зручніше спілкуватися", – пояснив Тарас Кремінь.

Читайте також: Мовний омбудсмен Кремінь щодо конфліктів навколо закону про мову: Це не більше ніж емоції. Можливо, витівки "п'ятої колони"

Як повідомлялося, 16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів.

Відповідно до неї, державною мовою мають звертатися до споживачів в усіх сферах обслуговування. Зокрема, підприємства, установи та організації усіх форм власності; фізичні особи-підприємці; суб'єкти господарювання, які обслуговують споживачів (у тому числі інтернет-магазини).

Ця вимога стосується також освітніх послуг (у тому числі гуртків і секцій), медобслуговування, надання соціальних, юридичних, транспортних та інших послуг.

Також дивіться: Проєкт "Без цензури": Вата хоче крові. Як Балашов і Бужанський закликають до бійок за "російську мову". ВIДЕО

Українською мовою має подаватися інформація в цінниках, інструкціях, технічних характеристиках, маркуванні, квитках, меню тощо.

Автор: 

українська мова (833) мова (739) російська мова (304) Кремінь Тарас (151)


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Топ коментарі
+16
Креминь о призывах обходить языковой закон: "Остап Бендер также давал такие советы" - Цензор.НЕТ 310
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19.01.2021 16:17
+13
всі нормально перейшли на українську.
тож були опитування - переважна більшість населення володіє мовою.
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19.01.2021 16:16
+9
"Если какая разница на каком языке разговаривать, то почему такой вой по поводу украинского языка в сфере обслуживания?".
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19.01.2021 16:22
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пиши татрською, ..., ніхто тебе не зрозуміє і слава богу, бо нічого цінно ти не сказав.
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19.01.2021 16:48 Відповісти
- Да, - сказал Остап. - Теперь я ясно вижу, что попал в общество некультурных людей, то есть босяков без высшего образования. "Я, конечно, не херувим. У меня нет крыльев, но я чту Уголовный кодекс. Это моя слабость." (с)
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19.01.2021 17:00 Відповісти
всі нормально перейшли на українську.
тож були опитування - переважна більшість населення володіє мовою.
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19.01.2021 16:16 Відповісти
Навіть в Лугандоні блогер проводив експеримент - говорив речення українською мовою, а потім питав вже російською - ви зрозуміли, що я казав?
Усі мешканці відвопідали: так, ми все розуміємо...
Жодного не було, хто казав - шта?
Звичайно, він на вулиці звичайних людей питав - не військових.
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19.01.2021 16:33 Відповісти
Висновок - потрібно було вже давно впроваджувати державну мову в широкий вжиток.
Ми би не знали багатьох проблем.
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19.01.2021 17:50 Відповісти
Важливо не просто що б володіли, а почали кожне спілкуватися, скрізь. Наприклад я все життя говорив російскою, але володів українською, ну чи принаймі так гадав. Але нація відбудеться лише коли 3 стовпи міцно укоріняться, а саме - мова, релігія й культура. Це моя особиста думка. Наприклад тут у німеччині - я в жодному разі не хочу що б мене ассоціювали за ознакою моєї мови як росіянина, бо вони говорять на московському діалекті руської (не російскої) мови, яку фактично за часів петра 1го штучно створили, переробивши суттево лексіку, граматику тощо - отже на то він й був академіко, М. Ломоносов, якому цар дав завдання створита загальну мову для всіх народів поневолених імперією. Тому тут просто самому для себе требе вирішити, чи ти нашадок СРСР, яка по суті теж була тоталітарною імперією й говориш на тому «еспіранто», яким совети всіх навчили, чи все ж такі ти Українеці й надавши небагато зусиль, а саме переключив гаджети на укр мову, вінду на укр мову й макс намагаешся розвивати мову в собі й заохочувати інших. Отже це й є розбудова держави.
Й саме головне - от я бачив тут у німеччині як водій росіянин звертався до водія українця - я знаю цього водія - він вільно говорить російскою. Але Він насамперед має гідність. Й відповідає росіянину на рідній українській. Так й треба. Не тому що б комусь щось довести, але насамперед заради себе самого, заради своєї країни. Нащо нам українцям по суті чужа нам мова? Ну англійска ще зрозуміло - бо у світі мандруючі зазвичай на універсальну мову переходять - англійську. А російська навіщо? Чи може хтось у мосву вчитися поїде, як за часів СРСР багато хто мріяв, чи хто сь думає що найближчі декілька поколлінь будуть якісь тісні взаємени? Отже що б ви розуміли - німці - прості не обізнані німці - роблять простий висновок, коли чують як хтось говорить по нашому - вони питають, а ти на російскій говориш? Якщо ти кажеш - да, наступне питанні - ти росіянин? Йм всеодно звідкі ти насправді - з України, Беларусі чи Молдови - якщо зовнішність слов'янська й говориш російскою - то ти росіянин. Й так скріз у світі. А ти доведи їм потім - та ні то я тілько російскою говорю, але я українець. От як нас сприймають. Отже говоріть українською, маєте гідність!
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19.01.2021 17:06 Відповісти
Підтримую !
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19.01.2021 17:44 Відповісти
Я вже давно пишу - справа в самоповазі.
Допоки ми будемо користуватись ізиком імперії, доти нас будуть ідентифіковувати як її частину.
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19.01.2021 17:49 Відповісти
Креминь о призывах обходить языковой закон: "Остап Бендер также давал такие советы" - Цензор.НЕТ 310
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19.01.2021 16:17 Відповісти
Это когда такое было?)
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19.01.2021 17:23 Відповісти
А ти почитай, скільки було розстріляних у 30-ті за "український буржуазний націоналізм". А цю статтю приписували всім, хто був проти русифікації.
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19.01.2021 18:06 Відповісти
Уполномоченный посоветовал тем, кто призывает обходить языковой закон, почитать известную книгу "12 стульев"
-- рекомендую Уполномоченному почитать "Золотой телёнок" -- там дело в Украине происходит...
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19.01.2021 16:17 Відповісти
Вата горить і полихає, кремлівські консерви взриває
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19.01.2021 16:18 Відповісти
Угу, понять.

Ёж птица гордая - пока не пнешь, не полетит. Одной два раза дал понять желаемый клиентом язык общения. Не дошло. Пришлось перебивать третью попытку повторить одно и то-же и конкретно потребовать. Тогда -дошло.
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19.01.2021 16:19 Відповісти
"Если какая разница на каком языке разговаривать, то почему такой вой по поводу украинского языка в сфере обслуживания?".
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19.01.2021 16:22 Відповісти
Тому, що працівники сфери обслуговування повинні знати та звертатись до клієнтів державною мовою. А вже якою відповість клієнт та якою йому буде відповідь працівника, в разі переходу клієнтів на іншу мову - це закону не стосується.
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19.01.2021 16:29 Відповісти
Звідки звалились до нас працівники сфери обслуговування, з Омська чи з Вологди?
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19.01.2021 16:31 Відповісти
Це вже інше питання звідки хто "взявся". Той "взявся" може і таджиком бути, але звертатися повинен державною мовою України.
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19.01.2021 16:34 Відповісти
Таджики швидше вчаться, ніж деякі все життя проживаючі в Україні бужанські.
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19.01.2021 16:42 Відповісти
вони всі місцеві, із корінням українським від прапрадідів, і говорять вони якщо російською, то це українська російська, бо вони не какають, а кажуть все ж таки букву Г українську, і москалиху чутно завжди - це і вимова, і інтонація речення.
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19.01.2021 16:51 Відповісти
Мову країни, в якій живеш, потрібно обов'язково знати і вчити, якщо, звісно, не дебіл.
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19.01.2021 16:24 Відповісти
І не ворог
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19.01.2021 18:32 Відповісти
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym ОЛЕКСАНДР КОЛИМ

https://twitter.com/Oleksandr_Kolym


https://twitter.com/Oleksandr_Kolym

ОРУУУУ!!!

Сльози....


https://twitter.com/i/status/1351154992128909320 https://twitter.com/i/status/1351154992128909320
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19.01.2021 16:26 Відповісти
Лучше написать "Русскоязычная челюсть"
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19.01.2021 16:42 Відповісти
краще на лобі вигравірувати "узкий"
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19.01.2021 16:53 Відповісти
А социалку слабо поднять? Или теперь на заборах вместо голубей дурных, индюки сидеть будут?
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19.01.2021 16:29 Відповісти
Ось Креміню б почитати "Дванадцять стільців" і повчитись в Остапа Бендера шанувати закон..."Я чту "Уголовный Кодекс" - постійно повторював Бендер і жодного разу,ні на одній сторінці цього знаменитого твору Ільфа і Петрова його не порушив...
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19.01.2021 16:36 Відповісти
Навіть у радянські часи вивчення української мови у школах було ОБОВ'ЯЗКОВЕ.
Тому для мене незрозуміло чому деякі мешканці України не знають її.
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19.01.2021 16:37 Відповісти
так не йде за знання-не знання, а йде за говоріння, за практику. вони то всі вчили, але не було пореби говорити. зараз уже є люди робочого віку, у яких і на східнй Україні немає рос.мови в атестаті, але вони говорять російською. чому? бо є практика і потреба.
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19.01.2021 16:55 Відповісти
Не всегда. В последние годы по желанию.
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19.01.2021 17:03 Відповісти
Неправда, за радянських часів батьки могли відмовитися від того, щоб їхні діти вчили українську мову. Щоправда найчастіше так робили військові, яких "ганяли" по теренам СРСРу...
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19.01.2021 17:34 Відповісти
За весь термін навчання у нас був тільки один випадок коли дозволили не вчити українську мову і літературу. Приїхала сім'я з Москви. І вчився він в моєму класі лише одну чверть.
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19.01.2021 18:22 Відповісти
У мене було кілька таких однокласників/однокласниць...
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19.01.2021 18:25 Відповісти
Поки ми не зважали якою мовою у нас розмовляють та в яку церкву ходять, той жили краще.
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19.01.2021 16:40 Відповісти
До громадян України звертатися українською, не бажаєш розуміти українську, міняй громадянство.
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19.01.2021 16:58 Відповісти
Если закон такой демократичный - имплементируйте Европейскую хартию региональных языков.
И Римский статут не мешало бы.
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19.01.2021 17:19 Відповісти
Обійдешся ось цим, https://censor.net/ru/user/252465
https://censor.net/ru/user/252465
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19.01.2021 17:36 Відповісти
Французам скажи.
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19.01.2021 18:09 Відповісти
Пропоную перейменувати Україна на Україна-Русь. Це буде наглядно заперечувати мантри північної орди на те, що росія є правонаслідником Київської Русі. І це буде колосальний крок у напрямку відокремлення України від страшного минулого в "обіймах старшого брата"
Слава Україні!!!
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19.01.2021 17:54 Відповісти
Героям слава! Але форум цю проблему не вирішить...
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19.01.2021 18:26 Відповісти
"Якщо клієнт хоче спілкуватись якоюсь популярною в конкретному регіоні мовою - чи то буде російська, чи то болгарська, чи то румунська, чи то польська, чи то угорська - звичайно, персонал може відповідати зручною і йому мовою. "

А якщо персонал не знає (а він і не зобов'язаний знати) і не розуміє будь яких іноземних мов, то він має право послати клієнта... за перекладачем. Мабуть якось так.
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19.01.2021 19:31 Відповісти
В супермаркете могут и послать, а там где зарплата продавца это смешной оклад + процент от продаж, хочу я посмотреть на это посылание за счет собственного кошелька. Хотя не исключаю, что единичные случаи могут быть.
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19.01.2021 20:39 Відповісти
 
 